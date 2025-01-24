БПЛА атаковали одно из крупнейших производств чипов в России. Завод остановлен

Завод «Группа Кремний Эл» приостановил работу из-за массированной атаки украинских БПЛА. Есть повреждения, работа завода остановлена. Сроки восстановления не называются.

Атака на российский завод

Завод «Группа Кремний Эл» по производству микроэлектроники приостановил работу на фоне атаки БПЛА, пишет агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу завода. Сообщается о шести «прилетах», что можно считать массированной атакой.

Завод «Кремний Эл» расположен в Брянске. Этот город неоднократно становился целью Украины, равно как и сам завод. Нынешняя атака – уже вторая по счету всего за три месяца. Как сообщал CNews, в предыдущий Украина направила на него свои дроны в конце октября 2024 г.

Нынешняя атака вывела завод из строя. В результате были повреждены часть помещений, а также склад, на котором располагалась часть готовой продукции. Помимо этого, были нарушены производственные цепочки. К моменту выхода материала о пострадавших в результате атаки не сообщалось.

АО «Группа Кремний Эл» Как быстро завод получится восстановить, и сколько экземпляров продукции повреждено, неизвестно

РБК называет «Кремний Эл» «одним из крупнейших предприятий микроэлектроники России». По информации издания, у предприятия 815 клиентов по всей стране, а в список выпускаемой им продукции входят чипы, силовые модули и диоды.

Штат завода, по данным РБК, превышает 1,7 тыс. человек.

Восстановлению подлежит

На момент публикации статьи представители завода не сообщали ни примерные, ни тем более точные сроки восстановления производства. Также нет информации о сумме ущерба и о том, какие объемы готовой продукции были частично или полностью уничтожены в результате атаки украинских беспилотников.

«Украинские националисты не прекращают попыток дестабилизировать работу брянского предприятия микроэлектроники АО "Группа Кремний Эл". В ночь с 23 на 24 января (2025 г. – прим. CNews) было зафиксировано шесть прилетов БПЛА, в результате которых пострадала часть производственных помещений и склад готовой продукции. Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена. Пострадавших нет, – говорится в сообщении завода (цитата по РИА «Новости»)

По данным Минобороны России, в ночь с 23 на 24 января 2025 г. над Брянской областью было сбито 37 беспилотников.

Чем занимается завод

Завод «Кремний Эл» расположен в Брянске на ул. Красноармейская, 103, что на западной окраине города. Фабрика выпускает, в числе прочего, транзисторы, диоды и интегральные микросхемы.

Согласно ЕГРЮЛ, основной вид деятельности предприятия – это «производство интегральных электронных схем» (код ОКВЭД – 26.11.3). Также у завода есть пять дополнительных видов деятельности, один из которых – это «производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части» (26.11.2).

В список также входят: «производство изделий технического назначения из драгоценных металлов» (32.12.1), «торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами» (46.69.5), «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» (72.19) и «деятельность больничных организаций» (86.10) (данные ЕГРЮЛ).

Менее чем через месяц после атаки на завод стало известно о планах его руководства по развитие производства и крупных инвестициях. В начале ноября 2024 г. CNews писал, что «Кремний Эл» собрается вложить более 18 млрд руб. часть этих средств пойдет на реализацию возможности предоставления услуг по контрактному производству.

Значительная часть инвестиций в 12 млрд руб. пойдет на переход предприятия на работу с кремниевыми пластинами диаметром 150 мм, что требуется с целью снижения себестоимости выпускаемых заводом изделий. В эту сумму входит и развитие производства микросхем из карбида кремния для высокотемпературных применений.

«Кремний Эл» также рассчитывает запустить работу кристального и сборочного производства в режиме Foundry (контрактное производство). Также планы завода включает деятельность по уменьшению топологических норм микросхем до 350 нм. На это будет выделено 4,2 млрд руб.

Еще 2,1 млрд руб. будут направлены на расширение номенклатуры выпускаемых силовых модулей в части логики и типов корпусов.

Засекреченный завод

О заводе «Кремний Эл» в целом известно не так много. Его юрлицо – это основанное летом 2001 г. АО «Группа Кремний Эл», уставный капитал которого – 12 тыс. руб. Пост гендиректора с 2006 г. занимает Олег Данцев.

Информация о конечных владельцах завода в открытых источниках к моменту выхода материала отсутствовала. Также засекречены и его актуальные финансовые данные – в последний раз финотчет публиковался в 2019 г. и содержал результаты 2018 г.

За этот период завод получил 2,6 млрд руб. выручки – она упала падение на 12% год к году. Чистая прибыль была на уровне 158 млн руб. (данные сервиса «Контур.Фокус»).

У завода очень богатый опыт участия в тендерах – он предлагал свою кандидатуру в 755 госзакупках (с момента образования юрлица) на 5,7 млрд руб. в сумме. Победу он одержал в 632 тендерах на 2,7 млрд руб. в общей сложности.