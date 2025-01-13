Группа Кремний ЭЛ БЗПП Болховский завод Полупроводниковых Приборов Брянский завод полупроводниковых приборов
Группа Кремний ЭЛ и организации, системы, технологии, персоны:
|Покровский Иван 118 3
|Данцев Олег 2 2
|Бойко Алексей 51 2
|Петруца Роман 14 1
|Брыкин Арсений 54 1
|Фролова Инесса 1 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Мантуров Денис 106 1
|Петричкович Ярослав 29 1
|Харченко Максим 2 1
|Митина Ирина 8 1
|Горшков Александр 15 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
|Ведомости 996 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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