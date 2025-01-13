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Группа Кремний ЭЛ БЗПП Болховский завод Полупроводниковых Приборов Брянский завод полупроводниковых приборов



13.01.2025 Российские базовые станции массово включили в реестр радиоэлектроники в обход балльной системы. По баллам они не проходят 1
08.11.2024 Атакованный российский завод микроэлектроники вложит миллиарды в контрактное производство и корпусирование чипов 4
21.10.2024 Атакован гигантский российский завод по выпуску микроэлектроники. Производство техники прервано 5
09.10.2024 Производители электроники сомневаются в правильности передачи разработчика «Эльбрусов» под внешнее управление 1
04.10.2024 «Ангстрем» запустит массовое производство чипов в пластиковом корпусе 1
26.09.2024 В России в 10 раз подорожало оборудование для микроэлектроники 1
12.04.2022 Российское производство гражданских микросхем под угрозой из-за новых санкций. Военная электроника в безопасности 1
20.03.2019 В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji 4
27.12.2017 ФРП выделит почти 2 млрд рублей на автопром, композиты и оптоволокно 2
13.07.2010 Брянская пятиэтажка превратится в «умный» дом 1

Публикаций - 10, упоминаний - 21

Группа Кремний ЭЛ и организации, системы, технологии, персоны:

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 405 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
ОВС - Оптиковолоконные системы АО 16 1
Huawei 3933 1
Intel Corporation 12197 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 12 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Telegram Group 1983 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 49 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 135 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 24 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 14 1
Fuji Electric 8 1
KPMG 256 1
McKinsey & Company Int 248 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
МТС - Иртея 31 1
Ростелеком 9700 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Татнефть 226 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Heidelberg 10 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
РУСАЛ Кремний Урал 1 1
Ростех - КРЭТ Авиаприбор-холдинг 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Татнефть Алабуга-Стекловолокно 1 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ФРПВИ НО - Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области 1 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 3
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1038 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Микроскоп - Microscope 325 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Energy audit - Энергоаудит - инспекционное обследование и анализ энергетических потоков с целью энергосбережения в здании 16 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 224 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
Аналоговые технологии 2769 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Heidelberg Instruments MLA - Установка безмаскового совмещения и экспонирования 1 1
Intel Amber Lake 53 1
Huawei AppGallery 280 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Покровский Иван 118 3
Данцев Олег 2 2
Бойко Алексей 51 2
Петруца Роман 14 1
Брыкин Арсений 54 1
Фролова Инесса 1 1
Рейман Леонид 1049 1
Овчинников Сергей 48 1
Мантуров Денис 106 1
Петричкович Ярослав 29 1
Харченко Максим 2 1
Митина Ирина 8 1
Горшков Александр 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 9
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Россия - ЦФО - Брянская область 348 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Япония 13282 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 284 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 48 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Китай - Тайвань 3984 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Европа 21767 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Украина 7608 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 353 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 179 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 76 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
Ведомости 996 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 2
Росатом - Наука и инновации АО - НИИП - Научно-исследовательский институт приборов 2 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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