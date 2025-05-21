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Клычков Андрей
УПОМИНАНИЯ
Клычков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 12 1
|Aeromax - Аэромакс 31 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1380 1
|Артамонов Игорь 14 1
|Шанцев Валерий 30 1
|Орловский Виктор 387 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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