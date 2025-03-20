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Артамонов Игорь


20.03.2025 Центр притяжения цифровых талантов: в Липецке открылся кампус «Школы 21» 1
26.06.2024 В Подмосковье заработала новая система радиолокационного контроля для выявления БПЛА 1
15.01.2024 Липецкая область применит опыт Сбербанка для ИИ-трансформации 1
10.11.2023 Сбербанк и Липецкая область совместно будут готовить ИТ-специалистов 1
11.10.2023 Владельцы электрокаров в Липецке могут зарядить автомобиль за 20 минут 1
11.10.2023 «Сбер» поможет Липецкой области противостоять киберугрозам 1
15.06.2023 «Сберсервис» запустит 11 быстрых электрозарядных станций в Липецкой области 1
03.04.2023 Регионы снизят затраты на разработку документов терпланирования 1
14.06.2022 Общественный транспорт Липецкой области теперь в смартфоне пассажира 1
10.09.2019 МТС и администрация Липецкой области объявили о партнерстве в области развития цифровой экономики региона 1
09.04.2019 Украинские хакеры украли базу данных российской скорой помощи и выложили в Сеть 1
31.01.2019 Honeywell открыла новый завод в России 1
09.12.2014 Проект «Народная карта — город безналичности» внедрен в Туле 1
07.12.2012 Число офисов «Сбербанка России» достигло 2,5 тыс. 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Артамонов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 2
Honeywell 283 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 638 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 1
Elster - Эльстер Метроника 5 1
Датапакс 47 1
Цифра ГК 2449 1
ESG - Enterprise Strategy Group 241 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7434 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Совкомбанк Совесть 273 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - ЦКБА - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 5 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4571 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 151 1
ОЭЗ ППТ Липецк - Особая Экономическая Зона 6 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5018 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4227 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3305 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51515 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67368 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28165 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14059 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31202 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9708 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 500 2
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 147 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5151 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 245 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11530 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1456 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2551 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 795 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30075 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6701 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16136 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7901 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7774 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6821 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1539 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13901 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1253 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11223 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5932 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5106 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 171 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11299 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 126 1
Маркировка - Marking 1085 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3976 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1432 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12103 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 82 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2197 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10224 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5144 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13404 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24417 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 71 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 165 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 774 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 474 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 1
Google Play - Google Store - Android Market 3318 1
Apple - App Store 2909 1
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 41 1
Honeywell Experion SCADA - Honeywell Experion PKS - Honeywell Experion Process Knowledge System 23 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 21 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 736 1
ФГИС ТП - Федеральная государственная информационная система территориального планирования 4 1
Греф Герман 426 2
Кузнецов Станислав 133 2
Корня Алексей 78 1
Фишман Антон 5 1
Кошелев Иван 1 1
Тихонова Анастасия 4 1
Лагунов Илья 1 1
Трояновский Владимир 62 1
Евтушенко Алексей 40 1
Путин Владимир 3205 1
Вахруков Дмитрий 3 1
Петрухин Роман 1 1
Ведяхин Александр 132 1
Голубенко Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146370 11
Россия - ЦФО - Липецкая область 554 10
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 447 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1906 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 328 2
Украина 7643 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 238 2
Казахстан - Республика 5587 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43596 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2897 1
Ближний Восток 2958 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 354 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1344 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7561 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Россия - ЦФО - Орловская область 326 1
Россия - УФО - Свердловская область 1535 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1812 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1988 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 401 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24390 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3585 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 912 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2633 1
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Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 193 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4183 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4043 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8699 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29528 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2958 1
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1921 1
Энергетика - Energy - Energetically 5159 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1600 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 354 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2462 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 687 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 687 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11274 1
Известия ИД 638 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 983 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 50 2
Гипрогорпроект - Градостроительный институт пространственного моделирования городов 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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