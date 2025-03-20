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Артамонов Игорь
Артамонов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Греф Герман 426 2
|Кузнецов Станислав 133 2
|Корня Алексей 78 1
|Фишман Антон 5 1
|Кошелев Иван 1 1
|Тихонова Анастасия 4 1
|Лагунов Илья 1 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Евтушенко Алексей 40 1
|Путин Владимир 3205 1
|Вахруков Дмитрий 3 1
|Петрухин Роман 1 1
|Ведяхин Александр 132 1
|Голубенко Роман 1 1
|Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 50 2
|Гипрогорпроект - Градостроительный институт пространственного моделирования городов 2 1
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