Получите все материалы CNews по ключевому слову
Вахруков Дмитрий
СОБЫТИЯ
Вахруков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10396 1
|Артамонов Игорь 15 1
|Афанасьев Антон 9 1
|Лагунов Илья 1 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Мишустин Михаил 750 1
|Шаршавицкая Татьяна 1 1
|Известия ИД 715 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.