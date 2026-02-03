Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189990
ИКТ 14662
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26578
Персоны 82499
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Вахруков Дмитрий


СОБЫТИЯ


03.02.2026 Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда 1
04.07.2024 Минэкономразвития России: ОЭЗ «Дубна» подтвердила свою эффективность 1
19.05.2023 В России вводятся электронные визы. Ждать осталось считанные недели 1
03.04.2023 Регионы снизят затраты на разработку документов терпланирования 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Вахруков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10396 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 9 1
Visa International 1976 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 164 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 492 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 719 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2510 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3106 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Электронная путевка ИС - АИС Путевки - Единая информационная система электронных путевок 11 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 1
ФГИС ТП - Федеральная государственная информационная система территориального планирования 6 1
Артамонов Игорь 15 1
Афанасьев Антон 9 1
Лагунов Илья 1 1
Трояновский Владимир 62 1
Мишустин Михаил 750 1
Шаршавицкая Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 441 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Индия - Bharat 5726 1
Польша - Республика 2004 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8209 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Япония 13564 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 1
Иран - Исламская Республика Иран 1125 1
Германия - Федеративная Республика 12955 1
Франция - Французская Республика 7994 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2705 1
Китай - Тайвань 4144 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2986 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1409 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 596 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1026 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3396 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5413 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6376 1
Известия ИД 715 1
Гипрогорпроект - Градостроительный институт пространственного моделирования городов 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще