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ВВП Валовой внутренний продукт Gross domestic product


Валовой внутренний продукт (ВВП) — ключевой показатель для экономики каждой страны. Это общая стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в государстве за год. Обязательное условие — производство должно находиться внутри страны.  При расчете ВВП учитывается только стоимость продукции, не предназначенной для дальнейшей переработки или перепродажи – конечной.  

 


15.09.2020 Исследование Cisco: к 2024 г. малые предприятия способны увеличить глобальный ВВП на $2,3 трлн
12.03.2019 Ростех: цифровизация экономики принесет до 11% прироста ВВП до 2025 года
21.11.2018 РАЭК: экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России
13.09.2018 ЦРПТ: легальный оборот больших данных в России даст прирост ВВП до 1,5%
25.10.2016 Развивающиеся страны теряют миллиарды из-за правительственных блокировок приложений
29.09.2016 Экономика Рунета составляет 2,4% ВВП России
29.10.2015 За последние 5 лет доля инновационной продукции в ВВП России практически не изменилась
21.10.2015 Экономика Рунета достигла 2,2% ВВП
02.02.2015 ВВП «завязан» на интернет вещей
28.10.2014 Как определить уровень конкурентоспособности на мировом рынке
29.07.2013 Решат ли госуслуги «цифровое неравенство» в России?
15.07.2013 Медведев: темпы роста ИТ должны превышать средний темп роста ВВП в 3 раза
13.04.2012 Цена здоровья: переход на альтернативную энергию стоит 2% ВВП
28.09.2011 Ericsson: увеличение скорости доступа в интернет ускоряет рост экономики
02.06.2011 К 2015 г. ВВП российской микроэлектроники может удвоиться
19.05.2011 Доля интернета в ВВП России увеличится в 2 раза к 2015 году
28.10.2010 Доходы на интернет-рынке составили 7,2% ВВП Британии
06.07.2009 Акции: Телеком рухнул вслед за рынком
17.04.2009 Аналитики: ИТ-рынок Украины пострадал больше всех
18.10.2007 А.Киселев: оборот российской электронной торговли впервые превысил 1% ВВП
18.06.2007 Леонид Рейман: Вклад ИКТ в прирост ВВП должен увеличиться вдвое
20.03.2006 Доля ИКТ в ВВП России увеличится в 2 раза
16.09.2004 Правительство России дает странные прогнозы
13.08.2004 "Альфа Телеком": закон "О связи" не дает удвоить ВВП
07.06.2004 Британия: мобильная связь приносит 2,3% ВВП
14.05.2004 Объём ИТ-экспорта в Армении достиг 2% от ВВП
18.08.2003 Промышленная политика: как удвоить ВВП?
28.04.2003 Данные по ВВП США разочаровали рынок
31.01.2002 Рост ВВП США и неизменность учетной ставки вытянули NASDAQ
31.01.2002 Рост ВВП США и неизменность учетной ставки вытянули NASDAQ
01.11.2001 NASDAQ: ВВП США оказался выше ожидаемого
01.11.2001 NASDAQ: ВВП США оказался выше ожидаемого
30.10.2001 NASDAQ: ВВП США, Boeing и дефолт Аргентины
30.10.2001 NASDAQ: ВВП США, Boeing и дефолт Аргентины
30.08.2001 NASDAQ упал после объявления ВВП США за второй квартал
30.08.2001 NASDAQ упал после объявления ВВП США за второй квартал
28.04.2001 NASDAQ вырос на неожиданно хороших показателях ВВП США
28.04.2001 NASDAQ вырос на неожиданно хороших показателях ВВП США
29.08.2000 Расходы Австралии на исследования и разработки упали до уровня 1,49% валового внутреннего продукта
29.08.2000 Расходы Австралии на исследования и разработки упали до уровня 1,49% валового внутреннего продукта

Публикаций - 732, упоминаний - 744

ВВП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23479 93
Cisco Systems 4869 63
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10050 58
IBM - International Business Machines Corp 9189 57
Intel Corporation 11660 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8034 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9414 39
Oracle Corporation 6299 37
Amazon Inc - Amazon.com 2798 37
Google LLC 10928 36
Прогноз 1652 33
Oracle - Sun Microsystems 2206 32
SAP SE 4877 30
Цифра ГК 2143 29
Yandex - Яндекс 5654 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6925 27
Крок - Croc 1704 27
Nortel Networks 1295 25
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 24
JDSU - JDS Uniphase 218 24
Apple Inc 11172 24
HP - Hewlett-Packard 3599 23
6992 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 22
Applied Materials 273 20
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 20
Dell Technologies - Dell Computer 1924 20
1С-ИжТиСи 6309 20
Dell EMC 4909 19
HP Inc. 5515 19
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1025 19
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 19
Meta Platforms - Facebook 4337 18
VK - Mail.ru Group 3198 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 18
Verisign 358 18
Ростелеком - Связьинвест 1703 18
AT&T Inc 1652 17
Verizon - WorldCom 486 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1788 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 94
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6181 49
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 536 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5775 30
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6627 26
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1178 22
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 19
eBay Inc 1597 19
Точка 3795 18
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 18
Merrill Lynch 433 17
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 439 15
Почта России ПАО 1985 14
UBS AG 299 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1009 13
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2370 11
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 11
Газпром ПАО 1150 11
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 11
РЖД - Российские железные дороги 1618 10
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 82 10
Walt Disney Company 572 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 9
Россети Ленэнерго 2345 9
The Home Depot Inc 60 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 878 8
Walmart - Wal-Mart Stores 366 7
101Hotels.com 703 7
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 7
Альфа-Банк 1594 7
AliExpress 380 6
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 81 6
Procter&Gamble - P&G 209 6
Citi - Citigroup 291 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 668 6
Uber 305 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17931 202
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10366 124
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9071 91
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 50
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 43
Президент Российской Федерации 3705 43
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3682 29
World Bank Group - Всемирный банк 298 28
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 26
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 25
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1644 24
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 23
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 227 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2375 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 18
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2334 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1591 14
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 91 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2389 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1545 12
Администрация Президента РФ 977 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3058 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1027 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2503 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2689 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 937 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 8
Правительство Москвы 1987 8
Федеральное собрание Российской Федерации 285 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2837 8
Совет при президенте Российской Федерации 192 7
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 519 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 6
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 117
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 15
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 13
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 12
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 10
Ассоциация менеджеров 97 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 7
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1362 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
BRASCOM - Бразильская ассоциаци компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций 2 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 429 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 50 2
Единая Россия - Политическая партия 262 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 2
АРБ - Ассоциация российских банков 202 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 71 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 2
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
Ассоциация специалистов по сертификации 2 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности 4 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53127 306
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79117 238
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38856 190
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Microsoft Windows 2000 12665 68
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Microsoft Windows BitLocker 1275 9
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Плуготаренко Сергей 66 6
Греф Герман 365 5
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Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 5
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Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 5
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Волин Алексей 116 4
Farish Robert - Фариш Роберт 42 4
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Левин Леонид 124 4
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50141 343
Европа 21294 151
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17042 146
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39273 131
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15055 118
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12808 103
Германия - Федеративная Республика 12005 79
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13136 73
Индия - Республика 5066 67
Япония 12875 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14917 56
Южная Корея - Республика 6281 47
Украина 7260 42
Европа Восточная 2997 41
Канада 4709 39
Земля - планета Солнечной системы 9695 39
Франция - Французская Республика 7082 38
Финляндия - Финляндская Республика 3467 38
Швеция - Королевство 3457 38
Азия - Азиатский регион 4656 34
Бразилия - Федеративная Республика 2088 32
Африка - Африканский регион 3266 31
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2614 31
Европа Западная 1345 31
Казахстан - Республика 4835 31
Сингапур - Республика 1626 30
Италия - Итальянская Республика 4220 28
Нидерланды 3301 27
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 26
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6285 21
Ближний Восток 2646 20
Польша - Республика 1773 20
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 380 19
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1622 19
Дания - Королевство 909 18
Россия - СФО - Новосибирск 3692 18
Израиль 2605 18
Норвегия - Королевство 1766 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41607 315
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13908 229
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41877 217
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8858 164
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23902 151
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19977 128
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10647 97
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15030 96
Экспорт - Экспортные операции 2720 95
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9171 75
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5229 72
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4918 66
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3124 59
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4631 56
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10234 54
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5211 54
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 524 53
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2681 51
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4238 51
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1748 47
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4178 47
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4610 47
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8265 46
Страхование - Страховое дело - Insurance 5157 44
Юриспруденция - Jurisprudence 6214 44
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3063 42
Энергетика - Energy - Energetically 4197 42
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7666 40
Инвестиции венчурные - Venture investments 1852 40
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус 606 40
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6671 39
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3405 39
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6021 36
Кредитование - Сrediting 5097 35
Юриспруденция - Законодательство 4550 35
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3042 33
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4632 33
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1683 33
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4044 31
Информационное общество - Государственная программа 1295 31
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 92
CNET Networks - CNET News 1638 43
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10997 36
CBS MarketWatch 308 29
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 25
Известия ИД 463 18
91Mobiles 1694 17
Bloomberg 1108 9
Thomson Reuters - Рейтер 5771 9
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 570 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 7
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 6
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 100 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1217 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 412 4
Briefing 29 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1245 4
Nature 795 3
iVillage 32 3
Forbes - Форбс 629 3
РОИ - Российская общественная инициатива 77 3
Ведомости 535 3
TAdviser - Центр выбора технологий 293 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 2
The Economist 44 2
Dow Jones - Barron's 25 2
F-16.net 126 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 2
Госрасходы - портал 61 2
Российская газета 241 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 98 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 2
TerraDaily 141 2
Times 646 2
Internet Stock Report 992 93
500 Startups 14312 85
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7451 79
IDC - International Data Corporation 4847 77
S&P 500 551 67
Gartner - Гартнер 3474 44
S&P - Standard and Poor’s 482 43
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2110 42
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 21
РАЭК Экономика Рунета 16 10
Bear Stearns 79 9
Juniper Research 502 8
CNews Рынок ИТ-услуг 113 8
BCG - Boston Consulting Group 99 8
Forrester Research 812 8
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 7
Moody's Investors Service 135 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 7
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 6
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 6
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 6
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 37 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 5
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 4
The Economist Intelligence Unit 41 4
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 4
Frost & Sullivan 200 4
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 3
BCG Россия онлайн 6 3
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 90 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 103 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 2
IDC COVID-19 Tech Index 2 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 2
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 2
Datamonitor 83 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 10 2
Data Insight - Исследовательское агентство 92 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 27
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 713 24
РАН - Российская академия наук 1796 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 10
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 34 10
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 6
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 67 6
Академгородок Новосибирск 102 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 4
Cornell University - Корнеллский университет 163 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 3
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 36 3
ИРИ - Институт развития интернета 111 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 131 3
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 90 3
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 11 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 113 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 284 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 200 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 170 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 204 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 197 2
CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций 4 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 120 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 290 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 204 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
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Сколково МШУ - Московская школа управления 44 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 1
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МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 58 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2065 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1722 11
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 9
День молодёжи - 27 июня 690 6
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Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 5
CNews AWARDS - награда 407 5
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День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
Инновации в образовании 7 2
Docflow 132 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 217 2
РИФ - Российский Интернет Форум 57 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 2
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МТС Телеком Идея 52 1
itSMF - IT Service Management Forum 29 1
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 1
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Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 33 1
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РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 85 1
День смеха - 1 апреля 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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