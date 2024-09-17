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ВВП Валовой внутренний продукт Gross domestic product

Валовой внутренний продукт (ВВП) — ключевой показатель для экономики каждой страны. Это общая стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в государстве за год. Обязательное условие — производство должно находиться внутри страны.  При расчете ВВП учитывается только стоимость продукции, не предназначенной для дальнейшей переработки или перепродажи – конечной.  

 

СОБЫТИЯ


17.09.2024 Виктор Урусов: Экономический эффект от работы с данными может составить до 10% ВВП ежегодно

Kazan Digital Week. Глава Скала^р отметил, что потенциальный экономический эффект от работы с данными (прогнозирование спроса, сокращение цепочек поставок, DataDriven-подхода) может составить до 10% ВВП ежегодно. Крупнейшие компании банковской отрасли, телекома, ритейла начали накапливать и обрабатывать данные, чтобы использовать их в своих интересах, в том числе, в конкурентной борьбе. По
07.06.2024 Активное внедрение ИИ приведет к росту ВВП стран СНГ совокупно на $53,6 млрд в 2030 году

Это соответствует 5,9% от суммарного ВВП стран СНГ в 2030 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «При условии активного внедрения ИИ - ВВП

17.05.2024 Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран

анных мошеннических операций в Юго-Восточной Азии составляют около $64 миллиардов. В Камбодже, Лаосе и Мьянме мошенники зарабатывают около $43,8 млрд в год, что составляет примерно 40% от совокупного ВВП трех стран. По данным USIP, проблема переросла из региональной в глобальную в очень короткие сроки. Преступники расширяют свою деятельность в страны Ближнего Востока и Африки, используя те

19.05.2023 Россию ждет отказ от 3G и отсрочка 5G. Инвестиции в отрасль связи рухнули, ее вклад в ВВП на 30-летнем минимуме

%). Вклад операторов составляет 38% от всего объема инвестиций. Фото: © hin255 / Фотобанк Фотодженика В России готовят стратегию развития связи В документе также отмечается, что вклад отрасли связи в ВВП в 2022 г. упал втрое (до тридцатилетнего минимума). По итогам 2022 г. валовая добавленная стоимость компаний сегмента достигла только 1,1 трлн руб. Решить эти проблемы могут расширение рынк
15.09.2020 Исследование Cisco: к 2024 г. малые предприятия способны увеличить глобальный ВВП на $2,3 трлн

едования цифровой зрелости малого бизнеса (2020 Small Business Digital Maturity Study), малые предприятия своим вкладом в восстановление экономики во время и после пандемии могут увеличить совокупный ВВП этих рынков на $2,3 трлн. В отчете, составленном компанией IDC по заказу Cisco, исследуется ситуация на июнь 2020 г. в 8 странах (США, Канада, Мексика, Бразилия, Чили, Великобритания, Герма
12.03.2019 Ростех: цифровизация экономики принесет до 11% прироста ВВП до 2025 года

в в ходе мероприятия по подведению итогов радиоэлектронного кластера госкорпорации. «По самым скромным подсчетам, за следующие пять-шесть лет цифровизация экономики должна дать примерно 4,5% прироста ВВП, а при амбициозном сценарии — более 11% прироста. С точки зрения экономики цифровые технологии позволяют достигнуть существенного сокращения затрат и формирования новых источников дохода че
21.11.2018 РАЭК: экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России

фраструктуры и связи составляет 1,8 трлн. рублей, а объем рынка цифрового контента составляет 75 млрд рублей. «В 2018 году мы отмечает значительный рост вклада цифровой экономики и связанных рынков в ВВП страны -- сегодня этот показатель равен 5,1%, рост составил 11% по сравнению с показателями прошлого года. Если сравнивать цифровую экономику с другими секторами традиционной экономики, то

13.09.2018 ЦРПТ: легальный оборот больших данных в России даст прирост ВВП до 1,5%

х. Через платформу достоверной информации о движении товаров "Честный знак" мы делаем всю экономику видимой. Законодательная "свобода" оборота данных напрямую позволит добиться единократного прироста ВВП до 1,5% за счет повышения потребления новых продуктов и сервисов и роста экспортного потенциала», – отметил Михаил Дубин. Маркировка и прослеживаемость позволят сократить долю теневой эконо
29.05.2018 Российский транспорт объединит единая цифровая платформа

По данным Росстата, в 2017 г. ВВП России вырос на 1,5%, наиболее высокие темпы роста показал сегмент логистики и транспорта
25.10.2016 Развивающиеся страны теряют миллиарды из-за правительственных блокировок приложений

Развивающиеся страны теряют ВВП в отсутствие интернетаРазвивающиеся страны потеряли более $2,4 млрд валового внутреннего

29.09.2016 Экономика Рунета составляет 2,4% ВВП России

составил p1,36 трлн, а объем рынка электронных платежей — p588 млрд, что суммарно эквивалентно 2,4% ВВП России. Объем интернет-зависимых рынков оказался эквивалентен 19% ВВП России, гово
29.10.2015 За последние 5 лет доля инновационной продукции в ВВП России практически не изменилась

а остаются достаточно медленными, констатировал Михаил Абызов. «Мы поставили перед собой задачу по существенному увеличению инвестиций в НИОКР. К 2015 г. предполагалось довести эти инвестиции до 1,7% ВВП. В этом году мы, наверное, выйдем на уровень примерно 1,2% ВВП. Таким образом, целевые установки по инвестициям в НИОКР на сегодняшний день не выполняются, мы отстаём от намеченных п
21.10.2015 Экономика Рунета достигла 2,2% ВВП

етки p1094 млрд. Объем рынка электронных платежей составил p476 млрд. В сумме это эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 г. Что касается размеров экономики интернет-зависимых рынков, то она соста
02.02.2015 ВВП «завязан» на интернет вещей

По данным Accenture, в США к 2030 г. капиталовложения в промышленный IoT и ожидаемый от него прирост производительности могут увеличить ВВП США на $6,1 трлн. Этот показатель может быть дополнительно увеличен при условии, что США вложат больше в развитие соответствующих технологий больше. По подсчетам экспертов, увеличение инвес
28.10.2014 Как определить уровень конкурентоспособности на мировом рынке

сия по уровню телефонизации занимает 6-е место в мире, а по мобильной связи – 5-е. По общему объему ВВП (по паритету покупательной способности) Россия находится на 7-м месте, по ВВП на д
23.05.2014 Новые драйверы российского ИТ-рынка имеют политические мотивы

того, как далеко зайдет противостояние из-за конфликта с Украиной и насколько сильным будет падение ВВП России. Пока негативные тренды развития отечественного ИТ-рынка доминируют над позитивным
29.07.2013 Решат ли госуслуги «цифровое неравенство» в России?

кономику», Российская Федерация, занимающая 7 место в мире по населению, самый крупный интернет-рынок в Европе по количеству пользователей. В 2009 г. доля интернет-экономики в России составляла 1,6 % ВВП страны ($19,3 млрд) или 2,1% ВВП без учета нефтегазового сектора, который оценивается в четверть всей российской экономики. Это значительно меньше среднего показателя стран «большой

15.07.2013 Медведев: темпы роста ИТ должны превышать средний темп роста ВВП в 3 раза

ров мирового уровня, совершенствовать новые механизмы поддержки развития ИТ-бизнеса, экспорта российской высокотехнологичной продукции. В результате темпы роста ИТ должны превышать средний темп роста ВВП не менее чем в 3 раза. На это мы вправе рассчитывать», - сказал премьер. По мнению главы Минкомсвязи Николая Никифорова, ИТ-отрасль сегодня играет ключевую роль при решении задачи развития

13.04.2012 Цена здоровья: переход на альтернативную энергию стоит 2% ВВП

чистые» технологии не приведет к экономической катастрофе. На примере Великобритании эксперты демонстрируют, что сокращение выбросов во всей экономике к 2050 году в целом будет стоить 1-2 % от общего ВВП страны. Насколько это много? На самом деле, не очень. Так, в 2011 году чуть более 1% ВВП Великобритания тратила на государственное жилье и коммунальные услуги. А ведь на здравоохране
28.09.2011 Ericsson: увеличение скорости доступа в интернет ускоряет рост экономики

ткой связи между средней скоростью широкополосного доступа в интернет (ШПД) в стране и темпом развития экономики. Согласно результатам исследования, удвоение средней скорости ШПД в стране увеличивает ВВП на 0,3%. Экономический эффект средней скорости ШПД (как мобильного, так и фиксированного) изучался при помощи регрессионного анализа квартальных данных за период 2008-2011 гг. в 33 странах

02.06.2011 К 2015 г. ВВП российской микроэлектроники может удвоиться

65/45 нм на 300 мм пластинах. Президент SEMI Europe прогнозирует, что когда проект будет реализован, вокруг него сформируется технологичная экосистема с участием глобальных компаний, и уже к 2015 г. ВВП российской микроэлектронной отрасли может достигнуть $4 млрд. Если же в ближайшее время будет выработана четкая государственная стратегия по поддержке отрасли, то к 2025 г. ее доходы могут

19.05.2011 Доля интернета в ВВП России увеличится в 2 раза к 2015 году

В 2009 г. вклад интернет-экономики в ВВП России достиг $19,3 млрд, составив 1,6% данного показателя (2,1% ВВП без учета нефтегазов
28.10.2010 Доходы на интернет-рынке составили 7,2% ВВП Британии

ритании, отмечают аналитики. Оказалось, что интернет-рынок в Британии больше таких секторов, как строительство, транспорт и коммунальные услуги. Эксперты предсказывают, что к 2015 г. доля интернета в ВВП Британии вырастет до 10%.
06.07.2009 Акции: Телеком рухнул вслед за рынком

Пересмотр годовых прогнозов динамики ВВП привел к масштабной коррекции на российском рынке. По итогам второй половины июня российские индексы упали на 15%, отреагировав на снижение прогнозов экономического роста российской экономи
17.04.2009 Аналитики: ИТ-рынок Украины пострадал больше всех

Украина пострадала от кризиса сильнее всех стран региона ЦВЕ, утверждают польские исследователи из компании PMR. Прогнозы изменения объема ВВП в этой стране варьируются с начала этого года от оптимистичных +0,5% до -10-15%. Что дальше произойдет с рынком – сказать сложно, утверждают аналитики, особенно с учетом того, что доминиров
18.10.2007 А.Киселев: оборот российской электронной торговли впервые превысил 1% ВВП

ментируя развитие электронной торговли в нашей стране, Александр Киселев сказал: «Глубина проникновения информационных технологий в экономику характеризуется соотношением оборота электронных сделок и ВВП. В 2006 г. оборот российской электронной торговли впервые превысил 1% ВВП и составил 250 млрд. рублей. В то же время в США оборот электронного бизнеса сопоставим с 17% ВВП, в

18.06.2007 Леонид Рейман: Вклад ИКТ в прирост ВВП должен увеличиться вдвое

ты в области энергетического транзита. По словам министра, задача диверсификации экономики требует сосредоточить усилия на развитии высокотехнологичных отраслей, в частности, сектора ИКТ. В структуре ВВП большинства стран доля ИКТ постоянно растет и в некоторых странах превысила 10%. Леонид Рейман дал оценку развитию отечественного рынка ИКТ. Так, начиная с 2000 года, рынок ИКТ растет темпа
20.03.2006 Доля ИКТ в ВВП России увеличится в 2 раза

Доля информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ВВП России к 2010 г. увеличится вдвое и составит 10%. Такой прогноз высказал, выступая сегодн
16.09.2004 Правительство России дает странные прогнозы

Эксперты Минэкономразвития прогнозируют, что в 2007 г. доля высокотехнологичного сектора в структуре ВВП вырастет, а нефтегазового снизится, сообщил Коммерсант. Но увеличение ожидается только за счет вклада сектора ИКТ, тогда как доля остальных высокотехнологичных отраслей экономики в ВВП

13.08.2004 "Альфа Телеком": закон "О связи" не дает удвоить ВВП

тело бы продавать услуги виртуального сотового оператора, но не может из-за подзаконных актов, усложняющих процедуру лицензирования. «Новый закон однозначно должен быть изменен, если мы хотим удвоить ВВП», — резюмировал управляющий директор «Альфа Телекома».
07.06.2004 Британия: мобильная связь приносит 2,3% ВВП

По данным исследования, проведённого британский оператором мобильной связи mmO2, национальный рынок мобильных коммуникаций составил 2,3% ВВП Великобритании. Его объём в денежном исчислении составил в 2003 году £22,9 млрд. Для справки, нефтегазовая индустрия Великобритании принесла в ВВП страны примерно такие же средства.В
14.05.2004 Объём ИТ-экспорта в Армении достиг 2% от ВВП

В 2003 году объемы экспорта армянских информационных технологий превысили $50 млн., немногим не дотянув до 2% от ВВП, сообщает агентство "АРКА", цитируя слова замминистра торговли и экономического развития РА Тиграна Давтяна. По его словам, такой показатель высок даже по международным стандартам. Замминис
18.08.2003 Промышленная политика: как удвоить ВВП?

Кто взрастит ВВП? В Послании Федеральному Собранию 2003 года президент РФ Владимир Путин поставил «масштабную задачу» — удвоение валового внутреннего продукта в течение десяти лет. Но остался открытым вопро
28.04.2003 Данные по ВВП США разочаровали рынок

layman), инвестиционный управляющий New Amsterdam Partners. - Рынку нужны явные знаки роста экономической активности». Рост экономики США в первом квартале всего на 1,6% (по предварительным данным по ВВП), в то время как большинство аналитиков ожидало подъема на 2,3%, стал главным разочарованием для участников торгов и очередным признаком того, что дела в американской экономике идут не очен
31.01.2002 Рост ВВП США и неизменность учетной ставки вытянули NASDAQ

, трейдера Seaport Securities, «рынок продолжает страдать от «Энронобоязни», однако этот процесс постепенно сходит на нет». А далее на рынок поступили данные Министерства торговли о неожиданном росте ВВП США в четвертом квартале 2001 года на фоне увеличения потребительских и правительственных расходов. Так, в годовом исчислении ВВП вырос на 0,2%, а потребительские расходы продемонстр
31.01.2002 Рост ВВП США и неизменность учетной ставки вытянули NASDAQ

На торгах в среду, 30 января, американскому фондовому рынку удалось отыграть утренние потери и продемонстрировать рост по итогам дня. Неожиданные данные о росте ВВП США в четвертом квартале 2001 года на 0,2%, а также позитивные комментарии главы ФРС Алана Гринспена (Alan Greenspan) относительно состояния американской экономики, сопровождавшие решение о
01.11.2001 NASDAQ: ВВП США оказался выше ожидаемого

Информация Министерства торговли США о том, что объем ВВП в третьем квартале упал на 0,4% в годовом исчислении, в то время как экономисты прогнозировали падение на 1,0%, обусловила подъем акций техсектора в ходе торгов 31 октября. Впрочем, эти дан
01.11.2001 NASDAQ: ВВП США оказался выше ожидаемого

На торгах в последний день октября котировки техсектора выросли, в то время как большинство "голубых фишек" упали в цене после объявления предварительных данных по ВВП США за третий квартал этого года. Падение этого показателя на 0,4% оказалось ниже прогнозируемого экономистами 1-процентного снижения, что вкупе с новостями о временной приостановке выпуска
30.10.2001 NASDAQ: ВВП США, Boeing и дефолт Аргентины

номических новостей, которые поступят на этой неделе", - отмечает Тони Дуайер (Tony Dwyer), ведущий рыночный аналитик Kirlin Securities. Главное понижательное воздействие на рынок оказали прогнозы по ВВП США в третьем квартале этого года, ориентировочное падение которого составит 1,0%. И хотя некоторые экономисты считают, что для объявления полноценной рецессии в экономике страны необходимо
30.10.2001 NASDAQ: ВВП США, Boeing и дефолт Аргентины

там торгов понедельника, 29 октября, на негативных ожиданиях участников рынка относительно важных экономических показателей, объявляемых на этой неделе (особенно тревожит инвесторов вероятное падение ВВП США в третьем квартале этого года), в связи со значительным падением акций Boeing, проигравшей Lockheed Martin $200-миллиардный правительственный контракт на производство истребителя нового

Публикаций - 970, упоминаний - 1048

ВВП и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 106
Ростелеком 10948 71
Cisco Systems 5372 65
IBM - International Business Machines Corp 9699 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 57
Intel Corporation 12811 54
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 54
Oracle Corporation 7074 46
Yandex - Яндекс 9215 45
Google LLC 12687 43
Amazon Inc - Amazon.com 3277 41
SAP SE 5601 39
9594 35
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 32
МегаФон 10742 30
Крок - Croc 1964 30
Apple Inc 13154 28
Softline - Софтлайн 3743 26
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 25
JDSU - JDS Uniphase 219 24
HP - Hewlett-Packard 3662 24
Dell EMC 5180 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 23
Huawei 4675 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
HP Inc. 5883 22
Dell Technologies - Dell Computer 2219 21
Applied Materials 305 20
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 20
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 19
Meta Platforms - Facebook 4621 19
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
VK - Mail.ru Group 3602 19
Ростелеком - Связьинвест 1719 18
Verisign 362 18
Verizon - WorldCom 501 17
AT&T Inc 1725 17
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 117
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 94
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 53
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
eBay Inc 1640 20
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 19
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 18
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 18
Почта России ПАО 2370 17
Merrill Lynch 454 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 15
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
Газпром ПАО 1493 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 14
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 12
Альфа-Банк 1979 12
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 10
Walt Disney Company 647 10
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 9
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 8
The Home Depot Inc 66 8
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 8
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 8
РВК - Российская венчурная компания 571 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 8
Walmart - Wal-Mart Stores 405 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 136
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 86
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 79
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 75
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 69
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 46
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 43
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 43
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 42
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 40
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 37
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 28
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 27
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 27
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 25
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 17
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 16
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 15
Федеральное казначейство России 1949 15
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 11
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 10
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 18
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 14
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 14
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 14
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
Ассоциация менеджеров 107 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 3
AOP - Association of Online Publishers - Ассоциация онлайновых изданий Великобритании 3 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 2
BRASCOM - Бразильская ассоциация компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций 2 2
Профсоюз работников связи России 9 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 322
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 224
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 207
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 183
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 146
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 146
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 138
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 138
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 136
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 108
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 102
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 99
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 98
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 86
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 86
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 85
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 83
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 80
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 77
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 73
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 72
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 70
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 68
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 63
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 62
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 61
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 60
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 56
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 56
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 53
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 51
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 50
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 49
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 48
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 46
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 46
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 45
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 45
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 49
Microsoft Windows 2000 8678 32
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 24
Apple iPhone 6 4861 21
Linux OS 11533 20
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 18
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 16
Microsoft Windows 16882 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 12
Google Android 15243 11
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 11
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 10
SAP Ariba 309 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 8
OpenAI - ChatGPT 719 8
FreePik 1841 8
Microsoft Azure 1526 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
Oracle PeopleSoft 426 8
Реестр добросовестных экспортеров 213 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 6
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 6
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 6
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 5
Apple iOS 8583 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Путин Владимир 3454 53
Шадаев Максут 1210 27
Рейман Леонид 1065 25
Мишустин Михаил 787 19
Медведев Дмитрий 1665 19
Никифоров Николай 1138 18
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 12
Шпак Василий 279 12
Hyman Barry - Хайман Барри 40 10
Щеголев Игорь 699 10
Чернышенко Дмитрий 580 10
Ципорин Павел 103 10
Херсонцев Алексей 93 9
Баканов Дмитрий 35 9
Чирков Сергей 16 9
Раскина Ирина 24 9
Спиренков Вячеслав 38 9
Артемов Андрей 15 9
Греф Герман 485 9
Лысенко Эдуард 317 9
Матвеева Татьяна 110 9
Терещенко Денис 95 9
Хайруллин Айрат 108 9
Петрушин Андрей 110 9
Разумовский Дмитрий 125 9
Мартынова Елена 90 9
Forelli John - Форелли Джон 25 8
Богачев Игорь 183 8
Бобровников Борис 104 8
Драгунов Алексей 25 7
Звонарева Елена 20 7
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 7
Кирюшин Сергей 91 7
Хинштейн Александр 148 7
Плуготаренко Сергей 89 7
Козак Николай 209 7
Немкин Антон 52 7
Григоренко Дмитрий 249 7
Гладышев Евгений 9 7
Рудычева Наталья 95 6
Россия - РФ - Российская федерация 166163 706
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 405
Европа 24962 197
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 162
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 159
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 123
Германия - Федеративная Республика 13220 94
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 92
Индия - Bharat 5869 86
Япония 13807 76
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 75
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 74
Южная Корея - Республика 7051 57
Азия - Азиатский регион 5920 55
Франция - Французская Республика 8176 51
Украина 7928 50
Канада 5081 48
Земля - планета Солнечной системы 10865 47
Европа Восточная 3138 45
Бразилия - Федеративная Республика 2520 43
Казахстан - Республика 6047 42
Швеция - Королевство 3781 40
Финляндия - Финляндская Республика 3697 38
Сингапур - Республика 1953 38
Африка - Африканский регион 3640 36
Европа Западная 1496 35
Италия - Итальянская Республика 4508 33
Ближний Восток 3154 32
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 31
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 31
Нидерланды 3745 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 25
Беларусь - Белоруссия 6289 25
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 25
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 25
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 24
Польша - Республика 2030 23
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 22
Дания - Королевство 1336 22
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 92
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 44
CNET Networks - CNET News 1643 43
Dow Jones - MarketWatch 334 30
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 25
Известия ИД 770 20
Bloomberg 1627 15
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 14
Ведомости 1466 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 11
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
Forbes - Форбс 1002 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 6
TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Briefing 29 4
Wikipedia - Википедия 650 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 4
iVillage 32 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
РОИ - Российская общественная инициатива 85 3
Nature 832 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
NEWSru.com 229 2
F-16.net 126 2
TerraDaily 141 2
The Economist 49 2
ComputerWire 51 2
Times 661 2
Computer.Tradeshow.Ru 59 2
Военно-промышленный курьер 88 2
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 2
Sunday Times 26 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 110
Internet Stock Report 994 93
IDC - International Data Corporation 4975 91
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 74
S&P 500 565 67
Gartner - Гартнер 3658 50
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 45
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 21
CNews Рынок ИТ-услуг 171 12
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 10
РАЭК - Экономика Рунета 21 10
Bear Stearns 79 9
BCG - Boston Consulting Group 117 9
Forrester Research 834 8
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 7
Moody's Investors Service 136 7
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 7
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 7
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 7
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 6
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 4
Индекс потребительского доверия 20 4
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 4
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 4
Frost & Sullivan 207 4
The Economist Intelligence Unit 41 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 4
Informa - Ovum - Omdia 155 4
Thomson Financial - Thomson First Call 386 3
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 3
BCG Россия онлайн 6 3
StockCharts 19 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
Markets&Markets Research 113 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 47
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 27
РАН - Российская академия наук 2122 20
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 12
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 14 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 2
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Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 2
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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