Валовой внутренний продукт (ВВП) — ключевой показатель для экономики каждой страны. Это общая стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в государстве за год. Обязательное условие — производство должно находиться внутри страны. При расчете ВВП учитывается только стоимость продукции, не предназначенной для дальнейшей переработки или перепродажи – конечной.