Виктор Урусов: Экономический эффект от работы с данными может составить до 10% ВВП ежегодно Kazan Digital Week. Глава Скала^р отметил, что потенциальный экономический эффект от работы с данными (прогнозирование спроса, сокращение цепочек поставок, DataDriven-подхода) может составить до 10% ВВП ежегодно. Крупнейшие компании банковской отрасли, телекома, ритейла начали накапливать и обрабатывать данные, чтобы использовать их в своих интересах, в том числе, в конкурентной борьбе. По

Активное внедрение ИИ приведет к росту ВВП стран СНГ совокупно на $53,6 млрд в 2030 году Это соответствует 5,9% от суммарного ВВП стран СНГ в 2030 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «При условии активного внедрения ИИ - ВВП

Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран анных мошеннических операций в Юго-Восточной Азии составляют около $64 миллиардов. В Камбодже, Лаосе и Мьянме мошенники зарабатывают около $43,8 млрд в год, что составляет примерно 40% от совокупного ВВП трех стран. По данным USIP, проблема переросла из региональной в глобальную в очень короткие сроки. Преступники расширяют свою деятельность в страны Ближнего Востока и Африки, используя те

Россию ждет отказ от 3G и отсрочка 5G. Инвестиции в отрасль связи рухнули, ее вклад в ВВП на 30-летнем минимуме %). Вклад операторов составляет 38% от всего объема инвестиций. Фото: © hin255 / Фотобанк Фотодженика В России готовят стратегию развития связи В документе также отмечается, что вклад отрасли связи в ВВП в 2022 г. упал втрое (до тридцатилетнего минимума). По итогам 2022 г. валовая добавленная стоимость компаний сегмента достигла только 1,1 трлн руб. Решить эти проблемы могут расширение рынк

Исследование Cisco: к 2024 г. малые предприятия способны увеличить глобальный ВВП на $2,3 трлн едования цифровой зрелости малого бизнеса (2020 Small Business Digital Maturity Study), малые предприятия своим вкладом в восстановление экономики во время и после пандемии могут увеличить совокупный ВВП этих рынков на $2,3 трлн. В отчете, составленном компанией IDC по заказу Cisco, исследуется ситуация на июнь 2020 г. в 8 странах (США, Канада, Мексика, Бразилия, Чили, Великобритания, Герма

Ростех: цифровизация экономики принесет до 11% прироста ВВП до 2025 года в в ходе мероприятия по подведению итогов радиоэлектронного кластера госкорпорации. «По самым скромным подсчетам, за следующие пять-шесть лет цифровизация экономики должна дать примерно 4,5% прироста ВВП, а при амбициозном сценарии — более 11% прироста. С точки зрения экономики цифровые технологии позволяют достигнуть существенного сокращения затрат и формирования новых источников дохода че

РАЭК: экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России фраструктуры и связи составляет 1,8 трлн. рублей, а объем рынка цифрового контента составляет 75 млрд рублей. «В 2018 году мы отмечает значительный рост вклада цифровой экономики и связанных рынков в ВВП страны -- сегодня этот показатель равен 5,1%, рост составил 11% по сравнению с показателями прошлого года. Если сравнивать цифровую экономику с другими секторами традиционной экономики, то

ЦРПТ: легальный оборот больших данных в России даст прирост ВВП до 1,5% х. Через платформу достоверной информации о движении товаров "Честный знак" мы делаем всю экономику видимой. Законодательная "свобода" оборота данных напрямую позволит добиться единократного прироста ВВП до 1,5% за счет повышения потребления новых продуктов и сервисов и роста экспортного потенциала», – отметил Михаил Дубин. Маркировка и прослеживаемость позволят сократить долю теневой эконо

Российский транспорт объединит единая цифровая платформа По данным Росстата, в 2017 г. ВВП России вырос на 1,5%, наиболее высокие темпы роста показал сегмент логистики и транспорта

Развивающиеся страны теряют миллиарды из-за правительственных блокировок приложений Развивающиеся страны теряют ВВП в отсутствие интернетаРазвивающиеся страны потеряли более $2,4 млрд валового внутреннего

Экономика Рунета составляет 2,4% ВВП России составил p1,36 трлн, а объем рынка электронных платежей — p588 млрд, что суммарно эквивалентно 2,4% ВВП России. Объем интернет-зависимых рынков оказался эквивалентен 19% ВВП России, гово

За последние 5 лет доля инновационной продукции в ВВП России практически не изменилась а остаются достаточно медленными, констатировал Михаил Абызов. «Мы поставили перед собой задачу по существенному увеличению инвестиций в НИОКР. К 2015 г. предполагалось довести эти инвестиции до 1,7% ВВП. В этом году мы, наверное, выйдем на уровень примерно 1,2% ВВП. Таким образом, целевые установки по инвестициям в НИОКР на сегодняшний день не выполняются, мы отстаём от намеченных п

Экономика Рунета достигла 2,2% ВВП етки p1094 млрд. Объем рынка электронных платежей составил p476 млрд. В сумме это эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 г. Что касается размеров экономики интернет-зависимых рынков, то она соста

ВВП «завязан» на интернет вещей По данным Accenture, в США к 2030 г. капиталовложения в промышленный IoT и ожидаемый от него прирост производительности могут увеличить ВВП США на $6,1 трлн. Этот показатель может быть дополнительно увеличен при условии, что США вложат больше в развитие соответствующих технологий больше. По подсчетам экспертов, увеличение инвес

Как определить уровень конкурентоспособности на мировом рынке сия по уровню телефонизации занимает 6-е место в мире, а по мобильной связи – 5-е. По общему объему ВВП (по паритету покупательной способности) Россия находится на 7-м месте, по ВВП на д

Новые драйверы российского ИТ-рынка имеют политические мотивы того, как далеко зайдет противостояние из-за конфликта с Украиной и насколько сильным будет падение ВВП России. Пока негативные тренды развития отечественного ИТ-рынка доминируют над позитивным

Решат ли госуслуги «цифровое неравенство» в России? кономику», Российская Федерация, занимающая 7 место в мире по населению, самый крупный интернет-рынок в Европе по количеству пользователей. В 2009 г. доля интернет-экономики в России составляла 1,6 % ВВП страны ($19,3 млрд) или 2,1% ВВП без учета нефтегазового сектора, который оценивается в четверть всей российской экономики. Это значительно меньше среднего показателя стран «большой

Медведев: темпы роста ИТ должны превышать средний темп роста ВВП в 3 раза ров мирового уровня, совершенствовать новые механизмы поддержки развития ИТ-бизнеса, экспорта российской высокотехнологичной продукции. В результате темпы роста ИТ должны превышать средний темп роста ВВП не менее чем в 3 раза. На это мы вправе рассчитывать», - сказал премьер. По мнению главы Минкомсвязи Николая Никифорова, ИТ-отрасль сегодня играет ключевую роль при решении задачи развития

Цена здоровья: переход на альтернативную энергию стоит 2% ВВП чистые» технологии не приведет к экономической катастрофе. На примере Великобритании эксперты демонстрируют, что сокращение выбросов во всей экономике к 2050 году в целом будет стоить 1-2 % от общего ВВП страны. Насколько это много? На самом деле, не очень. Так, в 2011 году чуть более 1% ВВП Великобритания тратила на государственное жилье и коммунальные услуги. А ведь на здравоохране

Ericsson: увеличение скорости доступа в интернет ускоряет рост экономики ткой связи между средней скоростью широкополосного доступа в интернет (ШПД) в стране и темпом развития экономики. Согласно результатам исследования, удвоение средней скорости ШПД в стране увеличивает ВВП на 0,3%. Экономический эффект средней скорости ШПД (как мобильного, так и фиксированного) изучался при помощи регрессионного анализа квартальных данных за период 2008-2011 гг. в 33 странах

К 2015 г. ВВП российской микроэлектроники может удвоиться 65/45 нм на 300 мм пластинах. Президент SEMI Europe прогнозирует, что когда проект будет реализован, вокруг него сформируется технологичная экосистема с участием глобальных компаний, и уже к 2015 г. ВВП российской микроэлектронной отрасли может достигнуть $4 млрд. Если же в ближайшее время будет выработана четкая государственная стратегия по поддержке отрасли, то к 2025 г. ее доходы могут

Доля интернета в ВВП России увеличится в 2 раза к 2015 году В 2009 г. вклад интернет-экономики в ВВП России достиг $19,3 млрд, составив 1,6% данного показателя (2,1% ВВП без учета нефтегазов

Доходы на интернет-рынке составили 7,2% ВВП Британии ритании, отмечают аналитики. Оказалось, что интернет-рынок в Британии больше таких секторов, как строительство, транспорт и коммунальные услуги. Эксперты предсказывают, что к 2015 г. доля интернета в ВВП Британии вырастет до 10%.

Акции: Телеком рухнул вслед за рынком Пересмотр годовых прогнозов динамики ВВП привел к масштабной коррекции на российском рынке. По итогам второй половины июня российские индексы упали на 15%, отреагировав на снижение прогнозов экономического роста российской экономи

Аналитики: ИТ-рынок Украины пострадал больше всех Украина пострадала от кризиса сильнее всех стран региона ЦВЕ, утверждают польские исследователи из компании PMR. Прогнозы изменения объема ВВП в этой стране варьируются с начала этого года от оптимистичных +0,5% до -10-15%. Что дальше произойдет с рынком – сказать сложно, утверждают аналитики, особенно с учетом того, что доминиров

А.Киселев: оборот российской электронной торговли впервые превысил 1% ВВП ментируя развитие электронной торговли в нашей стране, Александр Киселев сказал: «Глубина проникновения информационных технологий в экономику характеризуется соотношением оборота электронных сделок и ВВП. В 2006 г. оборот российской электронной торговли впервые превысил 1% ВВП и составил 250 млрд. рублей. В то же время в США оборот электронного бизнеса сопоставим с 17% ВВП, в

Леонид Рейман: Вклад ИКТ в прирост ВВП должен увеличиться вдвое ты в области энергетического транзита. По словам министра, задача диверсификации экономики требует сосредоточить усилия на развитии высокотехнологичных отраслей, в частности, сектора ИКТ. В структуре ВВП большинства стран доля ИКТ постоянно растет и в некоторых странах превысила 10%. Леонид Рейман дал оценку развитию отечественного рынка ИКТ. Так, начиная с 2000 года, рынок ИКТ растет темпа

Доля ИКТ в ВВП России увеличится в 2 раза Доля информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ВВП России к 2010 г. увеличится вдвое и составит 10%. Такой прогноз высказал, выступая сегодн

Правительство России дает странные прогнозы Эксперты Минэкономразвития прогнозируют, что в 2007 г. доля высокотехнологичного сектора в структуре ВВП вырастет, а нефтегазового снизится, сообщил Коммерсант. Но увеличение ожидается только за счет вклада сектора ИКТ, тогда как доля остальных высокотехнологичных отраслей экономики в ВВП

"Альфа Телеком": закон "О связи" не дает удвоить ВВП тело бы продавать услуги виртуального сотового оператора, но не может из-за подзаконных актов, усложняющих процедуру лицензирования. «Новый закон однозначно должен быть изменен, если мы хотим удвоить ВВП», — резюмировал управляющий директор «Альфа Телекома».

Британия: мобильная связь приносит 2,3% ВВП По данным исследования, проведённого британский оператором мобильной связи mmO2, национальный рынок мобильных коммуникаций составил 2,3% ВВП Великобритании. Его объём в денежном исчислении составил в 2003 году £22,9 млрд. Для справки, нефтегазовая индустрия Великобритании принесла в ВВП страны примерно такие же средства.В

Объём ИТ-экспорта в Армении достиг 2% от ВВП В 2003 году объемы экспорта армянских информационных технологий превысили $50 млн., немногим не дотянув до 2% от ВВП, сообщает агентство "АРКА", цитируя слова замминистра торговли и экономического развития РА Тиграна Давтяна. По его словам, такой показатель высок даже по международным стандартам. Замминис

Промышленная политика: как удвоить ВВП? Кто взрастит ВВП? В Послании Федеральному Собранию 2003 года президент РФ Владимир Путин поставил «масштабную задачу» — удвоение валового внутреннего продукта в течение десяти лет. Но остался открытым вопро

Данные по ВВП США разочаровали рынок layman), инвестиционный управляющий New Amsterdam Partners. - Рынку нужны явные знаки роста экономической активности». Рост экономики США в первом квартале всего на 1,6% (по предварительным данным по ВВП), в то время как большинство аналитиков ожидало подъема на 2,3%, стал главным разочарованием для участников торгов и очередным признаком того, что дела в американской экономике идут не очен

Рост ВВП США и неизменность учетной ставки вытянули NASDAQ , трейдера Seaport Securities, «рынок продолжает страдать от «Энронобоязни», однако этот процесс постепенно сходит на нет». А далее на рынок поступили данные Министерства торговли о неожиданном росте ВВП США в четвертом квартале 2001 года на фоне увеличения потребительских и правительственных расходов. Так, в годовом исчислении ВВП вырос на 0,2%, а потребительские расходы продемонстр

Рост ВВП США и неизменность учетной ставки вытянули NASDAQ На торгах в среду, 30 января, американскому фондовому рынку удалось отыграть утренние потери и продемонстрировать рост по итогам дня. Неожиданные данные о росте ВВП США в четвертом квартале 2001 года на 0,2%, а также позитивные комментарии главы ФРС Алана Гринспена (Alan Greenspan) относительно состояния американской экономики, сопровождавшие решение о

NASDAQ: ВВП США оказался выше ожидаемого Информация Министерства торговли США о том, что объем ВВП в третьем квартале упал на 0,4% в годовом исчислении, в то время как экономисты прогнозировали падение на 1,0%, обусловила подъем акций техсектора в ходе торгов 31 октября. Впрочем, эти дан

NASDAQ: ВВП США оказался выше ожидаемого На торгах в последний день октября котировки техсектора выросли, в то время как большинство "голубых фишек" упали в цене после объявления предварительных данных по ВВП США за третий квартал этого года. Падение этого показателя на 0,4% оказалось ниже прогнозируемого экономистами 1-процентного снижения, что вкупе с новостями о временной приостановке выпуска

NASDAQ: ВВП США, Boeing и дефолт Аргентины номических новостей, которые поступят на этой неделе", - отмечает Тони Дуайер (Tony Dwyer), ведущий рыночный аналитик Kirlin Securities. Главное понижательное воздействие на рынок оказали прогнозы по ВВП США в третьем квартале этого года, ориентировочное падение которого составит 1,0%. И хотя некоторые экономисты считают, что для объявления полноценной рецессии в экономике страны необходимо