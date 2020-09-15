ВВП Валовой внутренний продукт Gross domestic product
Валовой внутренний продукт (ВВП) — ключевой показатель для экономики каждой страны. Это общая стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в государстве за год. Обязательное условие — производство должно находиться внутри страны. При расчете ВВП учитывается только стоимость продукции, не предназначенной для дальнейшей переработки или перепродажи – конечной.
ВВП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2723 31
|Рейман Леонид 1031 23
|Медведев Дмитрий 1629 19
|Никифоров Николай 1172 18
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 12
|Щеголев Игорь 689 10
|Бобровников Борис 102 8
|Мишустин Михаил 481 8
|Шадаев Максут 627 7
|Рудычева Наталья 91 6
|Нуралиев Борис 269 6
|Шалманов Сергей 201 6
|Богачев Игорь 178 6
|Плуготаренко Сергей 66 6
|Греф Герман 365 5
|Макаров Валентин 193 5
|Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 5
|Шмулевич Марк 88 5
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 5
|Шаронов Андрей 58 4
|Казак Максим 161 4
|Степанов Антон 57 4
|Волин Алексей 116 4
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 4
|Sullivan William - Салливан Уильям 8 4
|Калинин Александр 135 4
|Левин Леонид 124 4
|Бяхов Олег 59 4
|Грибов Владимир 30 4
|Weisberg Ted - Вайсберг Тед 4 4
|Бойко Елена 152 4
|Евраев Михаил 241 4
|Краснов Михаил 78 4
|Петров Сергей 57 4
|Белоусов Сергей 234 4
|Ольшинка Павел 6 4
|Фурсенко Андрей 128 4
|Кудрин Алексей 106 4
|Ермолаев Артем 361 3
|Рахтеенко Владимир 41 3
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