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Verisign
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|27.11.2015
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Verisign запатентовала новый способ оценки доменных имен
Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало на днях новый патент за номером 9 195 316 компании Verisign. Как сообщили CNews в «Координационном центре национального домена сети интернет» со ссылкой на ресурс DomainNameWire, документ защищает разработанную компанией технологию оценки домен
|17.05.2012
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Symantec объединила бренды VeriSign и Norton для создания печати безопасности Norton Secured Seal
Корпорация Symantec объявила об объединении логотипа VeriSign и бренда Norton для создания наиболее узнаваемого знака доверия в интернете — печати безопасности Norton Secured Seal. Он будет отображаться более чем на 500 млн сайтов в день в 170 ст
|19.10.2011
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Mont будет продвигать решения VeriSign в России
ния Mont, дистрибьютор программного обеспечения, объявила о формировании канала дистрибуции решений VeriSign в России. До настоящего времени российские потребители могли приобрести сертификаты
|10.08.2010
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Symantec завершает сделку по приобретению активов VeriSign
Корпорация Symantec объявила о завершении сделки по приобретению подразделения VeriSign, занимающегося разработкой систем аутентификации и идентификации, к которым относятс
|25.05.2010
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Symantec покупает ИБ-сервисы VeriSign
Корпорация Symantec заключила окончательное соглашение о приобретении подразделения компании VeriSign, занимающегося разработкой средств идентификации и аутентификации. По условиям согла
|20.05.2010
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Symantec приобретает активы VeriSign за $1,28 млрд: официальный анонс
Корпорация Symantec объявила о подписании соглашения о покупке бизнеса VeriSign, занимающегося разработкой систем аутентификации. В него входят следующие продукты:
|19.05.2010
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Symantec планирует поглощение на $1,3 млрд
Американская корпорация Symantec в ближайшее время планирует объявить о покупке ИБ-бизнеса VeriSign за $1,3 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Сами стороны эт
|15.09.2008
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Слух: VeriSign продаст сервисы Moreover и Weblogs
Компания VeriSign, администратор доменных зон .com и .net, планирует продать принадлежащие ей сервисы Moreover и Weblogs. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на достоверные источники. Компани
|28.03.2008
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VeriSign поднимет цены на регистрацию доменов
Компания VeriSign, администратор доменных зон .com и .net, вчера, 27 марта, официально объявила о том, что плата за регистрацию доменов в этих зонах увеличится в соответствии с соглашением с Корпорацией
|15.11.2007
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VeriSign продаст часть своих сервисов
Компания VeriSign, управляющая доменами в зонах .com и .net и издающая SSL-сертификаты, вчера, 14 ноября, объявила о том, что планирует продать большое количество своих подразделений и сосредоточиться н
|05.06.2007
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VeriSign и AirMagnet обезопасят беспроводные сети
сообщил SearchSecurity.com. Продукт объединяет в себе технологии компании AirMagnet и Tearguard от VeriSign, и позволяет использовать глобальную сеть экспертов по безопасности VeriSign,
|31.05.2007
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Глава VeriSign ушёл в отставку
Компания VeriSign, управляющая доменами в зонах .com и .net и издающая SSL-сертификаты, объявила об увольнении председателя совета директоров, президента и исполнительного директора Страттона Склавоса (
|22.05.2007
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Verisign: EV SSL-плагин для Firefox
ить довольно легко. Для выдачи EV SSL компания проводит тщательную проверку заявителя на предмет легитимности. Расширенными сертификатами уже пользуются порядка 500 сайтов, включая PayPal. У плагинов Verisign, однако, имеется один существенный недостаток: они работают только для сайтов, получивших сертификаты у этой компании. По словам представителя компании, для включения в дополнение спис
|06.04.2007
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Домены .COM и .NET подорожают
Главный регистратор доменов в международных зонах .COM и .NET, VeriSign.com, объявил в четверг о повышении цен на регистрацию и перерегистрацию имён с 15 ок
|13.02.2007
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VeriSign расширит инфраструктуру в десять раз
Компания VeriSign, оператор сертификатов SSL, объявила об открытии проекта «Титан» по расширению своей инфраструктуры в 10 раз к 2010 г. Проект преследует две цели: повышение устойчивости к хакерским ат
|05.12.2006
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Freedom Wireless подала иски против Cingular, Ericsson, Alltel, Comverse и VeriSign
в федеральный суд г. Маршалла, Техас. Один из исков подан против компаний Cingular Wireless и Ericsson, другой — против компании Alltel и провайдеров беспроводных услуг с предоплатой Comverse и VeriSign. В исках утверждается, что операторы и сервис-провайдеры нарушают три патента компании Freedom Wireless на сотовые коммуникационные системы безопасности с предоплатой, выпущенные Патен
|04.12.2006
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.RU попал в пятерку самых быстрорастущих доменов
Согласно отчету VeriSign, в 3-м квартале 2006 г. количество зарегистрированных доменных имен верхнего уровня (TLD) достигло 112 млн. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, и на 6% &
|04.12.2006
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VeriSign оставит себе .com еще на 6 лет
Регистратор доменных имён Verisign заявил о продлении контракта с Департаментом торговли США на управление базой доменных имён в зоне «.com». Новость вызвала повышение акций компании на 7,5% ($1,82) до $26,09. Контракт
|19.05.2006
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VeriSign приобретет конкурента
VeriSign анонсировала приобретение за $125 млн. GeoTrust — конкурирующей компании выдачи SSL-сертификатов. Завершение сделки намечено на второе полугодие, если ее утвердят регулирующие органы. VeriSign оплатит покупку деньгами. Приобретение GeoTrust сделает VeriSign доминирующей компанией. Единственным значимым конкурентом останется Comodo. Последний раз VeriSign приобр
|21.03.2006
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VeriSign купит M-Qube
VeriSign намерена купить компанию M-Qube – поставщика технологий разработки и доставки мобильного контента и сервисов обмена сообщениями. VeriSign в основном занимается вопросами безопасности в интернете, но 20% дохода получает от бизнеса мобильного контента, дела в котором идут у компании не лучшим образом. Приобретение частной
|03.02.2006
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ICANN предложила VeriSign новый договор
Корпорация по назначению имен и адресов интернета (ICANN) предложила заключить договор по урегулированию спора с регистратором доменов в зоне .com, компанией Verisign. ICANN долгое время спорила с VeriSign по поводу использования последней поисковой системы Sitefinder. Пользователь, вводящий несуществующее доменное имя в зоне .com, попадал на
|23.01.2006
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Sex.com продан
году Кремен также заявлял, что хочет выйти из бизнеса «для взрослых». Домен Sex.net по-прежнему зарегистрирован на Grant Media Кремена. Напомним, что скандальная тяжба между Кременом и регистратором VeriSign была урегулирована весной прошлого года после 8 лет разбирательств. Это был первый случай, заставивший рассматривать права на «виртуальную» собственность так же серьезно, как и реальну
|01.12.2005
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ICANN и Verisign будут судить за сговор
ия разработчиков доменных имен (World Association of Domain Name Developers), в которую входят представители интернет-бизнеса, подала в суд на владельца доменной системы ICANN и регистратора доменов Verisign, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства США. Согласно иску, Verisign вела переговоры с ICANN о том, что при вводе несуществующих доменов в зоне «.com» пользова
|25.10.2005
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VeriSign будет контролировать ".com" до 2012 года
VeriSign оставит за собой контроль над доменной зоной ".com" до 2012 года, а в обмен откажется от антимонопольного иска к ICANN. В сентябре 2003 года Verisign (Маунтин-Вью, штат Калифорния, США), управляющая доменной зоной .com, представила систему, которая перенаправляла пользователей, набравших несуществующие имена, на свою рекламную поиск
|19.10.2005
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VeriSign купила хостинг блогов
VeriSign приобрела компанию, ведущую каталог блогов и новостей, Moreover Technologies, за $30 млн. в денежном выражении. На прошлой неделе Verisign за $2,3 млн. стала обладательницей Weblogs, сервиса оповещения пользователей об изменениях в блогах. Частная компания Moreover обладает каталогом из более чем 12 тысяч новостных источн
|10.10.2005
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VeriSign приобрела Weblogs.com за $2,3 млн.
Оператор реестра доменных зон .com и .net VeriSign приобрел за $2,3 млн. в денежном выражении Weblogs.com и его ping-сервис оповещения о новых материалах. Сделка не связана с анонсом AOL, сделанным в четверг, о планах приобретения блог
|24.08.2005
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Сетевая реклама перетягивает одеяло на себя
Корпорация VeriSign, регистратор доменных имён в зонах .com и .net, опубликовала статистику по мировому рынку доменных имён за 2-й квартал 2005 года. По оценкам VeriSign, общее количество зарегистр
|18.08.2005
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Wi-Fi и Ethernet соединят с сотовыми сетями
сети. Помимо этого, новая технология способна обеспечить подключение любого устройства, работающего по протоколу IP (например, проводных сетей Ethernet), к беспроводному провайдеру. Три подразделения VeriSign, которые занимаются проблемой объединения протоколов IP и мобильной связи с проводной телекоммуникационной инфраструктурой, работают над этим пилотным проектом в Университете Мичигана,
|10.06.2005
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VeriSign остается регистратором .net
Корпорация по назначению имен и номеров в интернете (ICANN) продлила еще на 5 лет полномочия компании VeriSign быть регистратором доменной зоны верхнего уровня .net. VeriSign, базирующаяся в Маунтин-Вью, Калифорния, является регистратором доменной зоны .net с мая 2001 г. В марте 2004 г.
|03.08.2004
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Смена регистратора в Рунете: паниковать не стоит
опасности Thawte, и т.д. Немаловажно, что РБК является официальным представителем в России компании VeriSign Inc., администратора самых популярных в мире зон .COM и .NET, и мы можем регистриров
|28.07.2004
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Доходы интернет-дельцов манят злоумышленников
В представленном на днях компанией VeriSign очередном докладе о состоянии дел с обеспечением информационной безопасности в Сети отмечается резкое увеличение активности интернет-мошенников на фоне бума онлайновой коммерции. По оц
|14.07.2004
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С сентября зарегистировать домен можно будет за 5 минут
С 8 сентября изменение записи о доменном имени в системе доменных имен (DNS) .com и .net будет занимать максимум пять минут, а не два раза в день, как это происходит сейчас. VeriSign внедрит новую систему обновления информации и распространения ее на 13 главных серверов этих доменных зон. Тестирование прошло успешно, обновление технологии официальных серверов имен
|30.06.2004
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VeriSign представил почтовые и антифишинговые услуги
Новые услуги, представленные компанией VeriSign, помогут бизнесу бороться с почтовым спамом, компьютерными вирусами и ещё одной формой онлайнового мошенничеств - «фишингом». VeriSign Email Security Service – это управляемая п
|09.06.2004
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VeriSign купил портал для владельцев мобильных устройств
Корпорация VeriSign подписала договор о покупке немецкой фирмы, владеющей интернет-порталом Jamba, ориентированным на продажу контента для мобильных устройств. Сумма сделки сосставила $273 млн. Транзакция
|21.04.2004
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VeriSign поплатился за Sex.com
Владелец сайта Sex.com и регистратор VeriSign урегулировали тяжбу по поводу неправомерной передачи домена 8 лет назад. Условия соглашения не разглашаются. Урегулирование было достигнуто за неделю до передачи дела в федеральный суд
|23.03.2004
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VeriSign займется контентом в беспроводных сетях
Компания VeriSign заявила о приобретении разработчика решений в области мобильных сообщений Unimobile. До этого Unimobile входила в состав компании Electronics For Imaging, занимавшейся созданием програ
|03.03.2004
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Verisign: рынок доменных имен активизируется
Компания Verisign сообщила, что после трехлетнего затишья на рынке доменных имен наблюдается некоторое оживление. По данным компании, в 4 квартале 2003 года она обслуживала 30,4 млн. активных доменных и
|01.03.2004
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VeriSign судится с ICANN
Компания VeriSign подала иск против ICANN (некоммерческая организация по назначению адресов и имен в интернете), обвинив последнюю в превышении своих контрактных полномочий и незаконных попытках воздейс
|26.02.2004
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VeriSign расширяет возможности SMS и MMS
Компания VeriSign, поставщик услуг для инфраструктуры интернета и коммуникационных сетей, объявила о появлении нового широкого спектра услуг SMS, MMS и защищенной передачи контента, которые сдалают возм
|11.02.2004
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VeriSign: онлайновая преступность прогрессирует
По данным американского интернет-провайдера VeriSign, в период рожденственских праздников 2003 года объем продаж онлайновых магазинов вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2002 года. Только по каналам VeriSign прошло сд
Verisign и организации, системы, технологии, персоны:
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 7
|University of Miami - Университет Майами 24 2
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
|U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
|LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
|University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
|Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
|TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
|Библиотека Максима Мошкова 17 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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