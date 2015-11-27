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Verisign

Verisign

СОБЫТИЯ

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27.11.2015 Verisign запатентовала новый способ оценки доменных имен

Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало на днях новый патент за номером 9 195 316 компании Verisign. Как сообщили CNews в «Координационном центре национального домена сети интернет» со ссылкой на ресурс DomainNameWire, документ защищает разработанную компанией технологию оценки домен
17.05.2012 Symantec объединила бренды VeriSign и Norton для создания печати безопасности Norton Secured Seal

Корпорация Symantec объявила об объединении логотипа VeriSign и бренда Norton для создания наиболее узнаваемого знака доверия в интернете — печати безопасности Norton Secured Seal. Он будет отображаться более чем на 500 млн сайтов в день в 170 ст
19.10.2011 Mont будет продвигать решения VeriSign в России

ния Mont, дистрибьютор программного обеспечения, объявила о формировании канала дистрибуции решений VeriSign в России. До настоящего времени российские потребители могли приобрести сертификаты

10.08.2010 Symantec завершает сделку по приобретению активов VeriSign

Корпорация Symantec объявила о завершении сделки по приобретению подразделения VeriSign, занимающегося разработкой систем аутентификации и идентификации, к которым относятс
25.05.2010 Symantec покупает ИБ-сервисы VeriSign

Корпорация Symantec заключила окончательное соглашение о приобретении подразделения компании VeriSign, занимающегося разработкой средств идентификации и аутентификации. По условиям согла
20.05.2010 Symantec приобретает активы VeriSign за $1,28 млрд: официальный анонс

Корпорация Symantec объявила о подписании соглашения о покупке бизнеса VeriSign, занимающегося разработкой систем аутентификации. В него входят следующие продукты:

19.05.2010 Symantec планирует поглощение на $1,3 млрд

Американская корпорация Symantec в ближайшее время планирует объявить о покупке ИБ-бизнеса VeriSign за $1,3 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Сами стороны эт
15.09.2008 Слух: VeriSign продаст сервисы Moreover и Weblogs

Компания VeriSign, администратор доменных зон .com и .net, планирует продать принадлежащие ей сервисы Moreover и Weblogs. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на достоверные источники. Компани
28.03.2008 VeriSign поднимет цены на регистрацию доменов

Компания VeriSign, администратор доменных зон .com и .net, вчера, 27 марта, официально объявила о том, что плата за регистрацию доменов в этих зонах увеличится в соответствии с соглашением с Корпорацией
15.11.2007 VeriSign продаст часть своих сервисов

Компания VeriSign, управляющая доменами в зонах .com и .net и издающая SSL-сертификаты, вчера, 14 ноября, объявила о том, что планирует продать большое количество своих подразделений и сосредоточиться н
05.06.2007 VeriSign и AirMagnet обезопасят беспроводные сети

сообщил SearchSecurity.com. Продукт объединяет в себе технологии компании AirMagnet и Tearguard от VeriSign, и позволяет использовать глобальную сеть экспертов по безопасности VeriSign,
31.05.2007 Глава VeriSign ушёл в отставку

Компания VeriSign, управляющая доменами в зонах .com и .net и издающая SSL-сертификаты, объявила об увольнении председателя совета директоров, президента и исполнительного директора Страттона Склавоса (
22.05.2007 Verisign: EV SSL-плагин для Firefox

ить довольно легко. Для выдачи EV SSL компания проводит тщательную проверку заявителя на предмет легитимности. Расширенными сертификатами уже пользуются порядка 500 сайтов, включая PayPal. У плагинов Verisign, однако, имеется один существенный недостаток: они работают только для сайтов, получивших сертификаты у этой компании. По словам представителя компании, для включения в дополнение спис
06.04.2007 Домены .COM и .NET подорожают

Главный регистратор доменов в международных зонах .COM и .NET, VeriSign.com, объявил в четверг о повышении цен на регистрацию и перерегистрацию имён с 15 ок
13.02.2007 VeriSign расширит инфраструктуру в десять раз

Компания VeriSign, оператор сертификатов SSL, объявила об открытии проекта «Титан» по расширению своей инфраструктуры в 10 раз к 2010 г. Проект преследует две цели: повышение устойчивости к хакерским ат
05.12.2006 Freedom Wireless подала иски против Cingular, Ericsson, Alltel, Comverse и VeriSign

в федеральный суд г. Маршалла, Техас. Один из исков подан против компаний Cingular Wireless и Ericsson, другой — против компании Alltel и провайдеров беспроводных услуг с предоплатой Comverse и VeriSign. В исках утверждается, что операторы и сервис-провайдеры нарушают три патента компании Freedom Wireless на сотовые коммуникационные системы безопасности с предоплатой, выпущенные Патен
04.12.2006 .RU попал в пятерку самых быстрорастущих доменов

Согласно отчету VeriSign, в 3-м квартале 2006 г. количество зарегистрированных доменных имен верхнего уровня (TLD) достигло 112 млн. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, и на 6% &
04.12.2006 VeriSign оставит себе .com еще на 6 лет

Регистратор доменных имён Verisign заявил о продлении контракта с  Департаментом торговли США на управление базой доменных имён в зоне «.com». Новость вызвала повышение акций компании на 7,5% ($1,82) до $26,09. Контракт
19.05.2006 VeriSign приобретет конкурента

VeriSign анонсировала приобретение за $125 млн. GeoTrust — конкурирующей компании выдачи SSL-сертификатов. Завершение сделки намечено на второе полугодие, если ее утвердят регулирующие органы. VeriSign оплатит покупку деньгами. Приобретение GeoTrust сделает VeriSign доминирующей компанией. Единственным значимым конкурентом останется Comodo. Последний раз VeriSign приобр
21.03.2006 VeriSign купит M-Qube

VeriSign намерена купить компанию M-Qube – поставщика технологий разработки и доставки мобильного контента и сервисов обмена сообщениями. VeriSign в основном занимается вопросами безопасности в интернете, но 20% дохода получает от бизнеса мобильного контента, дела в котором идут у компании не лучшим образом. Приобретение частной

03.02.2006 ICANN предложила VeriSign новый договор

Корпорация по назначению имен и адресов интернета (ICANN) предложила заключить договор по урегулированию спора с регистратором доменов в зоне .com, компанией Verisign. ICANN долгое время спорила с VeriSign по поводу использования последней поисковой системы Sitefinder. Пользователь, вводящий несуществующее доменное имя в зоне .com, попадал на
23.01.2006 Sex.com продан

году Кремен также заявлял, что хочет выйти из бизнеса «для взрослых». Домен Sex.net по-прежнему зарегистрирован на Grant Media Кремена. Напомним, что скандальная тяжба между Кременом и регистратором VeriSign была урегулирована весной прошлого года после 8 лет разбирательств. Это был первый случай, заставивший рассматривать права на «виртуальную» собственность так же серьезно, как и реальну
01.12.2005 ICANN и Verisign будут судить за сговор

ия разработчиков доменных имен (World Association of Domain Name Developers), в которую входят представители интернет-бизнеса, подала в  суд на владельца доменной системы ICANN и регистратора доменов Verisign, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства США. Согласно иску, Verisign вела переговоры с ICANN о том, что при вводе несуществующих доменов в зоне «.com» пользова
25.10.2005 VeriSign будет контролировать ".com" до 2012 года

VeriSign оставит за собой контроль над доменной зоной ".com" до 2012 года, а в обмен откажется от антимонопольного иска к ICANN. В сентябре 2003 года Verisign (Маунтин-Вью, штат Калифорния, США), управляющая доменной зоной .com, представила систему, которая перенаправляла пользователей, набравших несуществующие имена, на свою рекламную поиск
19.10.2005 VeriSign купила хостинг блогов

VeriSign приобрела компанию, ведущую каталог блогов и новостей, Moreover Technologies, за $30 млн. в денежном выражении. На прошлой неделе Verisign за $2,3 млн. стала обладательницей Weblogs, сервиса оповещения пользователей об изменениях в блогах. Частная компания Moreover обладает каталогом из более чем 12 тысяч новостных источн
10.10.2005 VeriSign приобрела Weblogs.com за $2,3 млн.

Оператор реестра доменных зон .com и .net VeriSign приобрел за $2,3 млн. в денежном выражении Weblogs.com и его ping-сервис оповещения о новых материалах. Сделка не связана с анонсом AOL, сделанным в четверг, о планах приобретения блог
24.08.2005 Сетевая реклама перетягивает одеяло на себя

Корпорация VeriSign, регистратор доменных имён в зонах .com и .net, опубликовала статистику по мировому рынку доменных имён за 2-й квартал 2005 года. По оценкам VeriSign, общее количество зарегистр
18.08.2005 Wi-Fi и Ethernet соединят с сотовыми сетями

сети. Помимо этого, новая технология способна обеспечить подключение любого устройства, работающего по протоколу IP (например, проводных сетей Ethernet), к беспроводному провайдеру. Три подразделения VeriSign, которые занимаются проблемой объединения протоколов IP и мобильной связи с проводной телекоммуникационной инфраструктурой, работают над этим пилотным проектом в Университете Мичигана,
10.06.2005 VeriSign остается регистратором .net

Корпорация по назначению имен и номеров в интернете (ICANN) продлила еще на 5 лет полномочия компании VeriSign быть регистратором доменной зоны верхнего уровня .net. VeriSign, базирующаяся в Маунтин-Вью, Калифорния, является регистратором доменной зоны .net с мая 2001 г. В марте 2004 г.

03.08.2004 Смена регистратора в Рунете: паниковать не стоит

опасности Thawte, и т.д. Немаловажно, что РБК является официальным представителем в России компании VeriSign Inc., администратора самых популярных в мире зон .COM и .NET, и мы можем регистриров
28.07.2004 Доходы интернет-дельцов манят злоумышленников

В представленном на днях компанией VeriSign очередном докладе о состоянии дел с обеспечением информационной безопасности в Сети отмечается резкое увеличение активности интернет-мошенников на фоне бума онлайновой коммерции. По оц
14.07.2004 С сентября зарегистировать домен можно будет за 5 минут

С 8 сентября изменение записи о доменном имени в системе доменных имен (DNS) .com и .net будет занимать максимум пять минут, а не два раза в день, как это происходит сейчас. VeriSign внедрит новую систему обновления информации и распространения ее на 13 главных серверов этих доменных зон. Тестирование прошло успешно, обновление технологии официальных серверов имен

30.06.2004 VeriSign представил почтовые и антифишинговые услуги

Новые услуги, представленные компанией VeriSign, помогут бизнесу бороться с почтовым спамом, компьютерными вирусами и ещё одной формой онлайнового мошенничеств - «фишингом». VeriSign Email Security Service – это управляемая п
09.06.2004 VeriSign купил портал для владельцев мобильных устройств

Корпорация VeriSign подписала договор о покупке немецкой фирмы, владеющей интернет-порталом Jamba, ориентированным на продажу контента для мобильных устройств. Сумма сделки сосставила $273 млн. Транзакция
21.04.2004 VeriSign поплатился за Sex.com

Владелец сайта Sex.com и регистратор VeriSign урегулировали тяжбу по поводу неправомерной передачи домена 8 лет назад. Условия соглашения не разглашаются. Урегулирование было достигнуто за неделю до передачи дела в федеральный суд
23.03.2004 VeriSign займется контентом в беспроводных сетях

Компания VeriSign заявила о приобретении разработчика решений в области мобильных сообщений Unimobile. До этого Unimobile входила в состав компании Electronics For Imaging, занимавшейся созданием програ
03.03.2004 Verisign: рынок доменных имен активизируется

Компания Verisign сообщила, что после трехлетнего затишья на рынке доменных имен наблюдается некоторое оживление. По данным компании, в 4 квартале 2003 года она обслуживала 30,4 млн. активных доменных и
01.03.2004 VeriSign судится с ICANN

Компания VeriSign подала иск против ICANN (некоммерческая организация по назначению адресов и имен в интернете), обвинив последнюю в превышении своих контрактных полномочий и незаконных попытках воздейс
26.02.2004 VeriSign расширяет возможности SMS и MMS

Компания VeriSign, поставщик услуг для инфраструктуры интернета и коммуникационных сетей, объявила о появлении нового широкого спектра услуг SMS, MMS и защищенной передачи контента, которые сдалают возм
11.02.2004 VeriSign: онлайновая преступность прогрессирует

По данным американского интернет-провайдера VeriSign, в период рожденственских праздников 2003 года объем продаж онлайновых магазинов вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2002 года. Только по каналам VeriSign прошло сд

Публикаций - 362, упоминаний - 391

Verisign и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 79
IBM - International Business Machines Corp 9699 44
Intel Corporation 12811 39
Cisco Systems 5372 34
Network Solutions - Web.com 107 31
Oracle Corporation 7074 31
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 30
JDSU - JDS Uniphase 219 27
Dell EMC 5180 26
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 25
Amazon Inc - Amazon.com 3277 23
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 23
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 22
Thawte 34 21
HP - Hewlett-Packard 3662 21
Oracle Siebel Systems 519 20
Yahoo! 3726 20
Verizon - WorldCom 501 18
AOL Inc - America Online 1883 18
Commerce One - CMRC 176 13
Qualcomm Technologies 1974 13
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 13
Google LLC 12690 12
AltaVista Search Engine 202 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 12
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 12
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 11
HPE - Juniper Networks 460 10
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 10
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 10
Philips 2099 10
Lenovo Motorola 3566 10
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 9
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 9
OpenText - Vignette 61 9
Register.com 42 9
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 9
RealNetworks Products and Services 355 8
HP Inc. 5883 8
PayPal 671 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 57
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 48
eBay Inc 1640 22
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 20
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 18
Merrill Lynch 454 15
Газпром ПАО 1493 15
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 15
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 13
Finnair - Авиакомпания 34 11
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 11
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 10
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 7
Assist - Ассист 218 7
Expedia Group 136 7
State Street Global Advisors 36 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Walt Disney Company 647 5
Bank of America - Банк Америки 271 5
Barnes & Noble 171 4
Expedia - Travelocity 60 4
Amgen 25 4
Visa International 1993 4
Boeing 1031 4
Starbucks 91 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 3
American Airlines 90 3
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 3
Rakuten Shopping - Buy.com 81 3
Agency.com 18 3
Robertson Stephens 52 3
Challenger, Gray & Christmas 64 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 15
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