Verisign запатентовала новый способ оценки доменных имен Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало на днях новый патент за номером 9 195 316 компании Verisign. Как сообщили CNews в «Координационном центре национального домена сети интернет» со ссылкой на ресурс DomainNameWire, документ защищает разработанную компанией технологию оценки домен

Symantec объединила бренды VeriSign и Norton для создания печати безопасности Norton Secured Seal Корпорация Symantec объявила об объединении логотипа VeriSign и бренда Norton для создания наиболее узнаваемого знака доверия в интернете — печати безопасности Norton Secured Seal. Он будет отображаться более чем на 500 млн сайтов в день в 170 ст

Mont будет продвигать решения VeriSign в России ния Mont, дистрибьютор программного обеспечения, объявила о формировании канала дистрибуции решений VeriSign в России. До настоящего времени российские потребители могли приобрести сертификаты

Symantec завершает сделку по приобретению активов VeriSign Корпорация Symantec объявила о завершении сделки по приобретению подразделения VeriSign, занимающегося разработкой систем аутентификации и идентификации, к которым относятс

Symantec покупает ИБ-сервисы VeriSign Корпорация Symantec заключила окончательное соглашение о приобретении подразделения компании VeriSign, занимающегося разработкой средств идентификации и аутентификации. По условиям согла

Symantec приобретает активы VeriSign за $1,28 млрд: официальный анонс Корпорация Symantec объявила о подписании соглашения о покупке бизнеса VeriSign, занимающегося разработкой систем аутентификации. В него входят следующие продукты:

Symantec планирует поглощение на $1,3 млрд Американская корпорация Symantec в ближайшее время планирует объявить о покупке ИБ-бизнеса VeriSign за $1,3 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Сами стороны эт

Слух: VeriSign продаст сервисы Moreover и Weblogs Компания VeriSign, администратор доменных зон .com и .net, планирует продать принадлежащие ей сервисы Moreover и Weblogs. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на достоверные источники. Компани

VeriSign поднимет цены на регистрацию доменов Компания VeriSign, администратор доменных зон .com и .net, вчера, 27 марта, официально объявила о том, что плата за регистрацию доменов в этих зонах увеличится в соответствии с соглашением с Корпорацией

VeriSign продаст часть своих сервисов Компания VeriSign, управляющая доменами в зонах .com и .net и издающая SSL-сертификаты, вчера, 14 ноября, объявила о том, что планирует продать большое количество своих подразделений и сосредоточиться н

VeriSign и AirMagnet обезопасят беспроводные сети сообщил SearchSecurity.com. Продукт объединяет в себе технологии компании AirMagnet и Tearguard от VeriSign, и позволяет использовать глобальную сеть экспертов по безопасности VeriSign,

Глава VeriSign ушёл в отставку Компания VeriSign, управляющая доменами в зонах .com и .net и издающая SSL-сертификаты, объявила об увольнении председателя совета директоров, президента и исполнительного директора Страттона Склавоса (

Verisign: EV SSL-плагин для Firefox ить довольно легко. Для выдачи EV SSL компания проводит тщательную проверку заявителя на предмет легитимности. Расширенными сертификатами уже пользуются порядка 500 сайтов, включая PayPal. У плагинов Verisign, однако, имеется один существенный недостаток: они работают только для сайтов, получивших сертификаты у этой компании. По словам представителя компании, для включения в дополнение спис

Домены .COM и .NET подорожают Главный регистратор доменов в международных зонах .COM и .NET, VeriSign.com, объявил в четверг о повышении цен на регистрацию и перерегистрацию имён с 15 ок

VeriSign расширит инфраструктуру в десять раз Компания VeriSign, оператор сертификатов SSL, объявила об открытии проекта «Титан» по расширению своей инфраструктуры в 10 раз к 2010 г. Проект преследует две цели: повышение устойчивости к хакерским ат

Freedom Wireless подала иски против Cingular, Ericsson, Alltel, Comverse и VeriSign в федеральный суд г. Маршалла, Техас. Один из исков подан против компаний Cingular Wireless и Ericsson, другой — против компании Alltel и провайдеров беспроводных услуг с предоплатой Comverse и VeriSign. В исках утверждается, что операторы и сервис-провайдеры нарушают три патента компании Freedom Wireless на сотовые коммуникационные системы безопасности с предоплатой, выпущенные Патен

.RU попал в пятерку самых быстрорастущих доменов Согласно отчету VeriSign, в 3-м квартале 2006 г. количество зарегистрированных доменных имен верхнего уровня (TLD) достигло 112 млн. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, и на 6% &

VeriSign оставит себе .com еще на 6 лет Регистратор доменных имён Verisign заявил о продлении контракта с Департаментом торговли США на управление базой доменных имён в зоне «.com». Новость вызвала повышение акций компании на 7,5% ($1,82) до $26,09. Контракт

VeriSign приобретет конкурента VeriSign анонсировала приобретение за $125 млн. GeoTrust — конкурирующей компании выдачи SSL-сертификатов. Завершение сделки намечено на второе полугодие, если ее утвердят регулирующие органы. VeriSign оплатит покупку деньгами. Приобретение GeoTrust сделает VeriSign доминирующей компанией. Единственным значимым конкурентом останется Comodo. Последний раз VeriSign приобр

VeriSign купит M-Qube VeriSign намерена купить компанию M-Qube – поставщика технологий разработки и доставки мобильного контента и сервисов обмена сообщениями. VeriSign в основном занимается вопросами безопасности в интернете, но 20% дохода получает от бизнеса мобильного контента, дела в котором идут у компании не лучшим образом. Приобретение частной

ICANN предложила VeriSign новый договор Корпорация по назначению имен и адресов интернета (ICANN) предложила заключить договор по урегулированию спора с регистратором доменов в зоне .com, компанией Verisign. ICANN долгое время спорила с VeriSign по поводу использования последней поисковой системы Sitefinder. Пользователь, вводящий несуществующее доменное имя в зоне .com, попадал на

Sex.com продан году Кремен также заявлял, что хочет выйти из бизнеса «для взрослых». Домен Sex.net по-прежнему зарегистрирован на Grant Media Кремена. Напомним, что скандальная тяжба между Кременом и регистратором VeriSign была урегулирована весной прошлого года после 8 лет разбирательств. Это был первый случай, заставивший рассматривать права на «виртуальную» собственность так же серьезно, как и реальну

ICANN и Verisign будут судить за сговор ия разработчиков доменных имен (World Association of Domain Name Developers), в которую входят представители интернет-бизнеса, подала в суд на владельца доменной системы ICANN и регистратора доменов Verisign, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства США. Согласно иску, Verisign вела переговоры с ICANN о том, что при вводе несуществующих доменов в зоне «.com» пользова

VeriSign будет контролировать ".com" до 2012 года VeriSign оставит за собой контроль над доменной зоной ".com" до 2012 года, а в обмен откажется от антимонопольного иска к ICANN. В сентябре 2003 года Verisign (Маунтин-Вью, штат Калифорния, США), управляющая доменной зоной .com, представила систему, которая перенаправляла пользователей, набравших несуществующие имена, на свою рекламную поиск

VeriSign купила хостинг блогов VeriSign приобрела компанию, ведущую каталог блогов и новостей, Moreover Technologies, за $30 млн. в денежном выражении. На прошлой неделе Verisign за $2,3 млн. стала обладательницей Weblogs, сервиса оповещения пользователей об изменениях в блогах. Частная компания Moreover обладает каталогом из более чем 12 тысяч новостных источн

VeriSign приобрела Weblogs.com за $2,3 млн. Оператор реестра доменных зон .com и .net VeriSign приобрел за $2,3 млн. в денежном выражении Weblogs.com и его ping-сервис оповещения о новых материалах. Сделка не связана с анонсом AOL, сделанным в четверг, о планах приобретения блог

Сетевая реклама перетягивает одеяло на себя Корпорация VeriSign, регистратор доменных имён в зонах .com и .net, опубликовала статистику по мировому рынку доменных имён за 2-й квартал 2005 года. По оценкам VeriSign, общее количество зарегистр

Wi-Fi и Ethernet соединят с сотовыми сетями сети. Помимо этого, новая технология способна обеспечить подключение любого устройства, работающего по протоколу IP (например, проводных сетей Ethernet), к беспроводному провайдеру. Три подразделения VeriSign, которые занимаются проблемой объединения протоколов IP и мобильной связи с проводной телекоммуникационной инфраструктурой, работают над этим пилотным проектом в Университете Мичигана,

VeriSign остается регистратором .net Корпорация по назначению имен и номеров в интернете (ICANN) продлила еще на 5 лет полномочия компании VeriSign быть регистратором доменной зоны верхнего уровня .net. VeriSign, базирующаяся в Маунтин-Вью, Калифорния, является регистратором доменной зоны .net с мая 2001 г. В марте 2004 г.

Смена регистратора в Рунете: паниковать не стоит опасности Thawte, и т.д. Немаловажно, что РБК является официальным представителем в России компании VeriSign Inc., администратора самых популярных в мире зон .COM и .NET, и мы можем регистриров

Доходы интернет-дельцов манят злоумышленников В представленном на днях компанией VeriSign очередном докладе о состоянии дел с обеспечением информационной безопасности в Сети отмечается резкое увеличение активности интернет-мошенников на фоне бума онлайновой коммерции. По оц

С сентября зарегистировать домен можно будет за 5 минут С 8 сентября изменение записи о доменном имени в системе доменных имен (DNS) .com и .net будет занимать максимум пять минут, а не два раза в день, как это происходит сейчас. VeriSign внедрит новую систему обновления информации и распространения ее на 13 главных серверов этих доменных зон. Тестирование прошло успешно, обновление технологии официальных серверов имен

VeriSign представил почтовые и антифишинговые услуги Новые услуги, представленные компанией VeriSign, помогут бизнесу бороться с почтовым спамом, компьютерными вирусами и ещё одной формой онлайнового мошенничеств - «фишингом». VeriSign Email Security Service – это управляемая п

VeriSign купил портал для владельцев мобильных устройств Корпорация VeriSign подписала договор о покупке немецкой фирмы, владеющей интернет-порталом Jamba, ориентированным на продажу контента для мобильных устройств. Сумма сделки сосставила $273 млн. Транзакция

VeriSign поплатился за Sex.com Владелец сайта Sex.com и регистратор VeriSign урегулировали тяжбу по поводу неправомерной передачи домена 8 лет назад. Условия соглашения не разглашаются. Урегулирование было достигнуто за неделю до передачи дела в федеральный суд

VeriSign займется контентом в беспроводных сетях Компания VeriSign заявила о приобретении разработчика решений в области мобильных сообщений Unimobile. До этого Unimobile входила в состав компании Electronics For Imaging, занимавшейся созданием програ

Verisign: рынок доменных имен активизируется Компания Verisign сообщила, что после трехлетнего затишья на рынке доменных имен наблюдается некоторое оживление. По данным компании, в 4 квартале 2003 года она обслуживала 30,4 млн. активных доменных и

VeriSign судится с ICANN Компания VeriSign подала иск против ICANN (некоммерческая организация по назначению адресов и имен в интернете), обвинив последнюю в превышении своих контрактных полномочий и незаконных попытках воздейс

VeriSign расширяет возможности SMS и MMS Компания VeriSign, поставщик услуг для инфраструктуры интернета и коммуникационных сетей, объявила о появлении нового широкого спектра услуг SMS, MMS и защищенной передачи контента, которые сдалают возм