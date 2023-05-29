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Softline Цифровые Решения Infosecurity ISOC

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.05.2023 Softline провела интеграцию SOC Infosecurity «МС банк Рус» 1
20.02.2023 Николай Агринский, Infosecurity: Вопрос не фрагментарного импортозамещения, а достижения полного цифрового суверенитета остается открытым 1
14.11.2022 Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR 1
04.04.2022 Владимир Лавров, Softline: Наш фокус внимания в России — это клиенты и сотрудники 1
24.01.2022 Олег Тремзин -

Импортозамещение в 2021 году перестало быть хайпом

 1
22.10.2020 Softline повысила уровень защищенности нового сервиса Mediascope 1
15.07.2020 «Инфосекьюрити» и ГТЛК трансформировали систему сбора и анализа событий ИБ в SOC-as-a-service 1
03.02.2020 Россияне запускают по всему миру «ИБ как сервис» на базе Microsoft Azure 2
01.11.2019 «SBI банк» подключился к центру мониторинга событий ИБ Infosecurity 1
06.11.2014 Webnames.ru внедряет новые стандарты электронной почты на кириллице 1
12.04.2013 На RIGF-2013 обсудят вопросы кибербезопасности и развития Cети 1
24.04.2012 В Москве состоится Третий российский форум по управлению интернетом 1
19.03.2012 Россия вступает в интернет-сообщество ISOC 1
25.05.2011 Организация ISOC проведет проведет Всемирный день IPv6 8 июня 1
08.09.2009 В России прошла конференция о развитии IP-коммуникаций и IP-сервисов 1
02.10.2007 Полный контроль над парком ПК: средства слежки 1
18.09.2007 Конференция «Состояние и перспективы развития интернета в России»: итоги 1
27.08.2007 10 сентября откроется конференция «Состояние и перспективы развития интернета в России» 1
15.10.2002 Зона .org досталась Internet Society 1
15.10.2002 ICANN утвердила Internet Society в качестве регистратора доменной зоны .org 1
26.09.2002 ICANN назначит регистратора зоны .org 8 октября 1
23.08.2002 Доменной зоной .ORG будет управлять Internet Society 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3743 8
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 8
Verisign 362 4
Donuts Inc - Afilias 33 3
Microsoft Corporation 25775 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 3
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 2
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Cisco Systems 5372 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Информзащита 941 2
Google LLC 12690 2
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 1
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 54 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Motorola Inc 1156 1
Softline - Embee Software 19 1
Ракурс НПФ 176 1
SoftClub - СофтКлуб 160 1
Optima Infosecurity 6 1
CENTR - Council of European National Top-Level Domain Registries - Совет европейских регистраторов национальных доменов первого уровня 10 1
Phishman - Фишман 21 1
Стек Софт 32 1
Neustar 20 1
Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 1
Telia Company - TeliaSonera - ТелиаСонера Интернэшнл Кэрриер Раша 7 1
Ростелеком 10948 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 1
АйТи - Аплана Группа компаний 183 1
Новый регистратор 13 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Ватутинки Пансионат 22 1
Mitsubishi - MC Bank Rus - МС Банк Рус - Банк Капитал Москва 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
Норвик банк - Вятка банк 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 10
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 9
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1171 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 430 2
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Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
Оцифровка - Digitization 5185 2
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 357 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 3
Microsoft Azure 1526 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 2
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 59 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 37 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 15 1
BlackBerry PlayBook 111 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 1
Microsoft Management Console - MMC 29 1
FinalWire - AIDA64 - AIDA32 20 1
Apple - macOS Time Machine 77 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
Softline Voice 1 1
Microsoft Windows DCOM - Microsoft Windows Distributed Component Object Model - Microsoft Windows COM - Microsoft Windows Component Object Model 29 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Apache Hadoop 470 1
Google - Gmail 1021 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Darvvin - Сервис выявления социальных угроз в подростковой среде 2 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Zecurion DLP 68 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Гаттаров Руслан 144 2
Агринский Николай 9 2
Юдин Алексей 4 2
Ульданов Сергей 8 1
Шариков Сергей 49 1
Колпаков Антон 57 1
Созонов Алексей 15 1
Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 8 1
Кремер Аркадий 15 1
Мартиросян Ваагн 43 1
Мошков Алексей 13 1
Кристев Михаил 16 1
Суров Никита 10 1
Медведев Андрей 23 1
Тремзин Олег 12 1
Никульшин Андрей 2 1
Робачевский Андрей 1 1
Бессарабов Сергей 1 1
Овчинников Роман 13 1
Ямбург Евгений 1 1
Komaitis Konstantinos - Комайтис Константинос 1 1
Мосягин Александр 5 1
Володичев Илья 1 1
Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 1
Kummer Markus - Куммер Маркус 4 1
Touré Hamadoun - Туре Хамадун 7 1
Carr John - Карр Джон 5 1
Wyckoff Andrew - Вайкофф Эндрю 1 1
Нтоко Александр 1 1
Рейман Леонид 1065 1
Касперская Наталья 319 1
Щеголев Игорь 699 1
Панков Александр 82 1
Массух Илья 239 1
Крупнов Александр 30 1
Солодовников Кирилл 4 1
Карякин Андрей 9 1
Чапчаев Андрей 56 1
Селин Владимир 14 1
Лавров Владимир 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Индия - Bharat 5870 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Америка - Американский регион 2206 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - СФО - Омская область 789 1
Таиланд - Королевство 926 1
Латвия - Латвийская Республика 836 1
Европа Западная 1496 1
Коста-Рика - Республика 98 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 2
СРО - саморегулируемые организации 111 1
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Gartner - Гартнер 3658 1
Markets&Markets Research 113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Frost & Sullivan 207 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
Школа Ямбурга 3 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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