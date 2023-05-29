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Softline Цифровые Решения Infosecurity ISOC
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 23, упоминаний - 24
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Гаттаров Руслан 144 2
|Агринский Николай 9 2
|Юдин Алексей 4 2
|Ульданов Сергей 8 1
|Шариков Сергей 49 1
|Колпаков Антон 57 1
|Созонов Алексей 15 1
|Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 8 1
|Кремер Аркадий 15 1
|Мартиросян Ваагн 43 1
|Мошков Алексей 13 1
|Кристев Михаил 16 1
|Суров Никита 10 1
|Медведев Андрей 23 1
|Тремзин Олег 12 1
|Никульшин Андрей 2 1
|Робачевский Андрей 1 1
|Бессарабов Сергей 1 1
|Овчинников Роман 13 1
|Ямбург Евгений 1 1
|Komaitis Konstantinos - Комайтис Константинос 1 1
|Мосягин Александр 5 1
|Володичев Илья 1 1
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 1
|Kummer Markus - Куммер Маркус 4 1
|Touré Hamadoun - Туре Хамадун 7 1
|Carr John - Карр Джон 5 1
|Wyckoff Andrew - Вайкофф Эндрю 1 1
|Нтоко Александр 1 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Касперская Наталья 319 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Панков Александр 82 1
|Массух Илья 239 1
|Крупнов Александр 30 1
|Солодовников Кирилл 4 1
|Карякин Андрей 9 1
|Чапчаев Андрей 56 1
|Селин Владимир 14 1
|Лавров Владимир 111 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.