Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail

Microsoft кардинально переделала дизайн электронной почты. Фото вчивый» Microsoft объявила о бета-тестировании новой версии персонального информационного менеджера Outlook.com, начатого в августе 2017 г. Обновление принесло оптимизацию скорости работы и «от

Microsoft готовится запустить платные аккаунты в Outlook. За что придется платить Подробности об Outlook.com Premium В Сети появились первые подробности о платных аккаунтах Outlook.com

Microsoft кардинально обновила Outlook.com Функциональные нововведения Microsoft обновила веб-почту Outlook.com, добавив в нее функции, ранее доступные исключительно владельцам учетных записей Office 365. В настоящее время нововведения доступны жителям Серверной Америки. В других регионах они

В России Skype объединился с почтой Microsoft которого корпорация запустила в августе 2012 г. Новый сайт заменил одну из старейших почтовых служб Hotmail.com. Сервис предлагает расширенные инструменты для фильтрации сообщений, неограниченн

Почта Microsoft переживает многочасовой сбой в работе Почтовые службы Microsoft Outlook и Hotmail переживают сбой в работе, длительность которого на момент публикации данного материал

Gmail стал самым популярным почтовым сервисом, обойдя Hotmail В октябре 2012 г. почтовый сервис Google впервые обогнал Microsoft Hotmail по популярности и стал самым популярным в мире, сообщает GigaOM со ссылкой на данные

Outlook.com посетило более 1 млн человек всего за 6 часов м Microsoft также планирует подключить к сервису телефонию Skype. Новый сервис был создан на замену Hotmail, который был открыт в 1996 г. Журналисты уже окрестили Outlook.com конкурентом Gmail.

Microsoft представила "убийцу" Gmail тивная цветовая гамма. В этом плане сервис является полной противоположностью запущенного в 1996 г. Hotmail, который всегда был слишком громоздким, и лежит близко к почте Gmail, какой она стала

Почта Microsoft претерпела массовый взлом аккаунтов явила о выпуске временного исправления для крайне опасной уязвимости в ее сервисе электронной почты Hotmail. Используя уязвимость, хакеры могли заменять пароли от аккаунтов пользователей на соб

Число пользователей мобильных приложений Hotmail превысило 15 млн Компания Microsoft сообщила о том, что количество пользователей мобильных приложений ее популярного сервиса электронной почты Hotmail недавно превысило 15 млн. Аудитория приложения Hotmail для iOS сейчас превышает 12 млн активных пользователей, тогда как у приложения для Android сейчас насчитывается еще около 3

Hotmail усовершенствовал фильтрацию входящих сообщений Компания Microsoft объявила о запуске новых возможностей и функций в своем сервисе Hotmail. Изменения произошли также и в онлайн-хранилище SkyDrive. В наибольшей степени изменения в Hotmail затронули систему фильтрации и поиска писем, а также позволили усовершенствоват

Hotmail решил проблему «серой» почты Корпорация Microsoft объявила о том, что разработала новые улучшенные настройки последней версии своего почтового сервиса Hotmail. Прежде всего, они призваны решить проблему лишней, или так называемой «серой» почты, к которой относятся некоторые новостные рассылки и различные коммерческие предложения. Данные письм

Почтовый сервис Hotmail снизил уровень получаемого спама до 3% Сервис электронной почты Hotmail объявил о том, что количество нежелательных сообщений, получаемых пользователями этой службы, сократилось на 90% по сравнению с пиком, наблюдавшимся 5 лет назад. В результате сегодня сп

Почтовому сервису Hotmail исполнилось 15 лет Компания Microsoft объявила о том, что ее почтовому сервису Hotmail.сom исполняется 15 лет. На сегодняшний день почтой Hotmail пользуются более 36

Hotmail.com разрешил пользователям заводить почтовые псевдонимы Компания Microsoft объявила о том, что ее сервис электронной почты Hotmail.com предоставил новую возможность создания почтовых псевдонимов. Теперь можно создать

Microsoft запустила новую платформу для интерактивных электронных писем омпания Microsoft объявила о запуске интерактивных и динамических электронных писем в своем сервисе Hotmail и некоторых службах партнеров – функционал реализован на основе новой платформы Ho

Windows Live Hotmail разрешил работать с любыми адресами почты Компания Microsoft объявила о том, что в сервисе Windows Live Hotmail появилась новая функция, полезная для тех, у кого есть почта на других почтовых ресур

Microsoft представила новый Hotmail в России Компания Microsoft официально представила в России новую версию электронной почты Hotmail с новыми функциями и возможностями для пользователей. «Новый Hotmail разрабатывался исходя из потребностей пользователей. Он делает работу с электронной почтой намного проще, эфф

В Hotmail появились новые возможности восстановления аккаунтов Компания Microsoft объявила о том, что в сервисе электронной почты Hotmail появились новые возможности для быстрого и безопасного восстановления почтовых аккаунтов. Так, в случае блокировки доступа к ящику или просто при забывании пароля пользователь может отк

Microsoft запустила обновленную версию почтового сервиса Hotmail Компания Microsoft объявила о том, что с 4 августа у всех пользователей популярной почты Hotmail появилась обновленная версия почтового сервиса. Обновленная версия Hotmail получила ряд новых возможностей, таких как автоматическая очистка почтового ящика от спама и нежелатель

Microsoft обновила свой почтовый сервис Hotmail Microsoft сегодня, 18 мая, анонсировала новую версию своего сервиса электронной почты Windows Live Hotmail. Новый Hotmail содержит набор инновационных инструментов и функций, помогающих

Китай заблокировал Twitter, Hotmail и многие другие веб-сервисы Правительство Китая заблокировало доступ к сервису электронной почты Hotmail, платформе микроблогов Twitter, поисковику Bing и ряду других ресурсов для жителей страны. Это произошло за два дня до двадцатой годовщины трагедии на площади Тяньаньмэнь. Хотя в Китае

Сбой в Microsoft оставил пользователей без Hotmail и Xbox Live В популярном сервисе электронной почты Hotmail компании Microsoft во вторник, 26 февраля, произошел сбой, в результате которого пользователи не могли получить доступ к своему электронному ящику и некоторым другим сайтам. Кроме Hotma

Yahoo! Mail и Microsoft Hotmail вычеркнули Иран Почтовые службы Yahoo! Mail и Microsoft Hotmail убрали Иран из списка стран, предлагаемых при регистрации учетных записей, что связан

Hotmail блокирует почту без разбора Бесплатный почтовый сервис Microsoft Live Hotmail оказался неразборчив к массовым рассылкам. MIS Sciences Corporation, рассылающая по э

Microsoft дала пользователям Hotmail больше места Microsoft в понедельник, 13 августа, внесла серию изменений в свой почтовый сервис Windows Live Hotmail, главным из которых стало увеличение размера почтовых ящиков, сообщает Mashable. Обыч

Captcha Hotmail и Gmail сдалась под натиском спамеров hoo удалось совместными усилиями закрыть доступ спамерского модуля трояна Trojan.Spammer.HotLan к автоматическому созданию почтовых ящиков на этой бесплатной почтовой службе, спамеры переключились на Hotmail и Gmail. «В пятницу были созданы 514 тыс. учётных записей Hotmail и 49 тыс. – Gmail, - сказал глава антивирусной лаборатории BitDefender Вайорел Канджа (Viorel Canja). – Но это н

Спамеры обошли тест Тьюринга для Yahoo и Hotmail Спамерам, похоже, удалось обойти тест Тьюринга и автоматически создать на Hotmail более 15 тысяч учётных записей, сообщает компания ИТ-безопасности BitDefender. То же самое, вероятно, произошло и с почтовым сервисом Yahoo. Троян Trojan.Spammer.HotLan.A использует авт

Microsoft подала в суд на спамеров Hotmail бных иска за последние несколько недель в попытке противостоять спамерам на своей сети Windows Live Hotmail, сообщает mocoNews. Microsoft подала в суд на спамеров, которые рассылают большое кол

Gmail – моложе и богаче Yahoo и Hotmail? Gmail привлекает более молодых и богатых пользователей, чем Yahoo и Microsoft Live Hotmail, согласно статистике, приведённой Mashable.com. Сервис Gmail открылся для всех в февр

Live Hotmail и Messenger не работали несколько часов В четверг утром некоторые пользователи почты Microsoft Live Hotmail и системы мгновенного обмена сообщениями Live Messenger не могли воспользоваться сервисами в течение нескольких часов. В компании расследуют инцидент, сообщил Seattlepi.n

К Live Mail вернулось имя Hotmail Microsoft решила сохранить название Hotmail для своего почтового сервиса, вошедшего в набор онлайновых предложений Live. Бывший <

Microsoft запретила британцу продавать список адресов Hotmail Microsoft добилась через британский суд запрета на продажу списка электронных адресов своего почтового сервиса Hotmail Полом Мартином Макдональдом (Paul Martin McDonald). Не исключено, что ответчик может быть привлечён к выплате компенсации. Макдональд предлагал списки адресов через свою компанию Bizads

От пользователей Hotmail требуют выкуп Некоторые пользователи почтового сервиса Microsoft, Hotmail, подверглись атаке хакеров. Неизвестные, получившие доступ к учётным записям, скопировали и стёрли все письма и адресные книги и оставили сообщение с предложением выкупить данные. Об и

Microsoft тестирует Live Mail Некоторым пользователям почтового сервиса Hotmail предложено протестировать бета-версию нового почтового сервиса Microsoft Live Mail. О

Hotmail перед выбором: больше рекламы или больше пользователей? После часовой дискуссии на собрании учредителей Hotmail в марте, один вопрос, вызвавший самые горячие споры, так и не был решен: размещать ли второй большой баннер на страницах с новым дизайном. Решение не принято до сих пор. Тогда в Microso

Червь Sober затормозил MSN и Hotmail Sober-Z стал причиной существенных сбоев в обмене электронными письмами между серверами Microsoft и сетью провайдера Comcast, утверждают в корпорации. Пострадали пользователи сервисов Microsoft MSN и Hotmail. Червь активно рассылал себя, перегружая почтовые серверы. Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как эксперты компании информационной безопасности Sophos предупредили о в

Microsoft навяжет Сети патентованный стандарт? кой адресов электронной почты, ранее предлагалась Microsoft в качестве стандарта, но была отвергнута из-за неприемлемых условий патентной лицензии. После объявления компании о применении Sender ID на Hotmail документ о Sender ID был всё же принят, но в качестве «экспериментальной» рекомендации. Борьба со спамом — массовыми рекламными рассылками — уже достаточно долго остаётся одно

Уязвимость открыла Hotmail посторонним Microsoft была вынуждена временно закрыть свой сайт I love Messenger, ошибка на котором позволяла посторонним заходить в ящики почтовой службы Hotmail. В Microsoft подтвердили наличие уязвимости после того, как о ней сообщил голландский программист Алекс де Врис (Alex de Vries) на сайте Net-Force, где «собираются» энтузиасты в сфере и