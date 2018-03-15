Разделы

Microsoft Outlook.com Microsoft Outlook Web App Microsoft Outlook Web Access Microsoft Windows Live Hotmail MSN Hotmail

Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


15.03.2018 Microsoft кардинально переделала дизайн электронной почты. Фото

вчивый» Microsoft объявила о бета-тестировании новой версии персонального информационного менеджера Outlook.com, начатого в августе 2017 г. Обновление принесло оптимизацию скорости работы и «от
29.02.2016 Microsoft готовится запустить платные аккаунты в Outlook. За что придется платить

Подробности об Outlook.com Premium В Сети появились первые подробности о платных аккаунтах Outlook.com

20.02.2016 Microsoft кардинально обновила Outlook.com

Функциональные нововведения Microsoft обновила веб-почту Outlook.com, добавив в нее функции, ранее доступные исключительно владельцам учетных записей Office 365. В настоящее время нововведения доступны жителям Серверной Америки. В других регионах они
19.08.2013 В России Skype объединился с почтой Microsoft

которого корпорация запустила в августе 2012 г. Новый сайт заменил одну из старейших почтовых служб Hotmail.com. Сервис предлагает расширенные инструменты для фильтрации сообщений, неограниченн
13.03.2013 Почта Microsoft переживает многочасовой сбой в работе

Почтовые службы Microsoft Outlook и Hotmail переживают сбой в работе, длительность которого на момент публикации данного материал
01.11.2012 Gmail стал самым популярным почтовым сервисом, обойдя Hotmail

В октябре 2012 г. почтовый сервис Google впервые обогнал Microsoft Hotmail по популярности и стал самым популярным в мире, сообщает GigaOM со ссылкой на данные

02.08.2012 Outlook.com посетило более 1 млн человек всего за 6 часов

м Microsoft также планирует подключить к сервису телефонию Skype. Новый сервис был создан на замену Hotmail, который был открыт в 1996 г. Журналисты уже окрестили Outlook.com конкурентом Gmail.
01.08.2012 Microsoft представила "убийцу" Gmail

тивная цветовая гамма. В этом плане сервис является полной противоположностью запущенного в 1996 г. Hotmail, который всегда был слишком громоздким, и лежит близко к почте Gmail, какой она стала
28.04.2012 Почта Microsoft претерпела массовый взлом аккаунтов

явила о выпуске временного исправления для крайне опасной уязвимости в ее сервисе электронной почты Hotmail. Используя уязвимость, хакеры могли заменять пароли от аккаунтов пользователей на соб
25.01.2012 Число пользователей мобильных приложений Hotmail превысило 15 млн

Компания Microsoft сообщила о том, что количество пользователей мобильных приложений ее популярного сервиса электронной почты Hotmail недавно превысило 15 млн. Аудитория приложения Hotmail для iOS сейчас превышает 12 млн активных пользователей, тогда как у приложения для Android сейчас насчитывается еще около 3
09.12.2011 Hotmail усовершенствовал фильтрацию входящих сообщений

Компания Microsoft объявила о запуске новых возможностей и функций в своем сервисе Hotmail. Изменения произошли также и в онлайн-хранилище SkyDrive. В наибольшей степени изменения в Hotmail затронули систему фильтрации и поиска писем, а также позволили усовершенствоват
07.10.2011 Hotmail решил проблему «серой» почты

Корпорация Microsoft объявила о том, что разработала новые улучшенные настройки последней версии своего почтового сервиса Hotmail. Прежде всего, они призваны решить проблему лишней, или так называемой «серой» почты, к которой относятся некоторые новостные рассылки и различные коммерческие предложения. Данные письм
12.08.2011 Почтовый сервис Hotmail снизил уровень получаемого спама до 3%

Сервис электронной почты Hotmail объявил о том, что количество нежелательных сообщений, получаемых пользователями этой службы, сократилось на 90% по сравнению с пиком, наблюдавшимся 5 лет назад. В результате сегодня сп
06.07.2011 Почтовому сервису Hotmail исполнилось 15 лет

Компания Microsoft объявила о том, что ее почтовому сервису Hotmail.сom исполняется 15 лет. На сегодняшний день почтой Hotmail пользуются более 36
04.02.2011 Hotmail.com разрешил пользователям заводить почтовые псевдонимы

Компания Microsoft объявила о том, что ее сервис электронной почты Hotmail.com предоставил новую возможность создания почтовых псевдонимов. Теперь можно создать
17.12.2010 Microsoft запустила новую платформу для интерактивных электронных писем

омпания Microsoft объявила о запуске интерактивных и динамических электронных писем в своем сервисе Hotmail и некоторых службах партнеров – функционал реализован на основе новой платформы Ho
10.11.2010 Windows Live Hotmail разрешил работать с любыми адресами почты

Компания Microsoft объявила о том, что в сервисе Windows Live Hotmail появилась новая функция, полезная для тех, у кого есть почта на других почтовых ресур
28.10.2010 Microsoft представила новый Hotmail в России

Компания Microsoft официально представила в России новую версию электронной почты Hotmail с новыми функциями и возможностями для пользователей. «Новый Hotmail разрабатывался исходя из потребностей пользователей. Он делает работу с электронной почтой намного проще, эфф
30.09.2010 В Hotmail появились новые возможности восстановления аккаунтов

Компания Microsoft объявила о том, что в сервисе электронной почты Hotmail появились новые возможности для быстрого и безопасного восстановления почтовых аккаунтов. Так, в случае блокировки доступа к ящику или просто при забывании пароля пользователь может отк
05.08.2010 Microsoft запустила обновленную версию почтового сервиса Hotmail

Компания Microsoft объявила о том, что с 4 августа у всех пользователей популярной почты Hotmail появилась обновленная версия почтового сервиса. Обновленная версия Hotmail получила ряд новых возможностей, таких как автоматическая очистка почтового ящика от спама и нежелатель
18.05.2010 Microsoft обновила свой почтовый сервис Hotmail

Microsoft сегодня, 18 мая, анонсировала новую версию своего сервиса электронной почты Windows Live Hotmail. Новый Hotmail содержит набор инновационных инструментов и функций, помогающих
03.06.2009 Китай заблокировал Twitter, Hotmail и многие другие веб-сервисы

Правительство Китая заблокировало доступ к сервису электронной почты Hotmail, платформе микроблогов Twitter, поисковику Bing и ряду других ресурсов для жителей страны. Это произошло за два дня до двадцатой годовщины трагедии на площади Тяньаньмэнь. Хотя в Китае

27.02.2008 Сбой в Microsoft оставил пользователей без Hotmail и Xbox Live

В популярном сервисе электронной почты Hotmail компании Microsoft во вторник, 26 февраля, произошел сбой, в результате которого пользователи не могли получить доступ к своему электронному ящику и некоторым другим сайтам. Кроме Hotma
08.11.2007 Yahoo! Mail и Microsoft Hotmail вычеркнули Иран

Почтовые службы Yahoo! Mail и Microsoft Hotmail убрали Иран из списка стран, предлагаемых при регистрации учетных записей, что связан
12.10.2007 Hotmail блокирует почту без разбора

Бесплатный почтовый сервис Microsoft Live Hotmail оказался неразборчив к массовым рассылкам. MIS Sciences Corporation, рассылающая по э
14.08.2007 Microsoft дала пользователям Hotmail больше места

Microsoft в понедельник, 13 августа, внесла серию изменений в свой почтовый сервис Windows Live Hotmail, главным из которых стало увеличение размера почтовых ящиков, сообщает Mashable. Обыч
09.08.2007 Captcha Hotmail и Gmail сдалась под натиском спамеров

hoo удалось совместными усилиями закрыть доступ спамерского модуля трояна Trojan.Spammer.HotLan к автоматическому созданию почтовых ящиков на этой бесплатной почтовой службе, спамеры переключились на Hotmail и Gmail. «В пятницу были созданы 514 тыс. учётных записей Hotmail и 49 тыс. – Gmail, - сказал глава антивирусной лаборатории BitDefender Вайорел Канджа (Viorel Canja). – Но это н
09.07.2007 Спамеры обошли тест Тьюринга для Yahoo и Hotmail

Спамерам, похоже, удалось обойти тест Тьюринга и автоматически создать на Hotmail более 15 тысяч учётных записей, сообщает компания ИТ-безопасности BitDefender. То же самое, вероятно, произошло и с почтовым сервисом Yahoo. Троян Trojan.Spammer.HotLan.A использует авт
25.06.2007 Microsoft подала в суд на спамеров Hotmail

бных иска за последние несколько недель в попытке противостоять спамерам на своей сети Windows Live Hotmail, сообщает mocoNews. Microsoft подала в суд на спамеров, которые рассылают большое кол
14.05.2007 Gmail – моложе и богаче Yahoo и Hotmail?

Gmail привлекает более молодых и богатых пользователей, чем Yahoo и Microsoft Live Hotmail, согласно статистике, приведённой Mashable.com. Сервис Gmail открылся для всех в февр
13.04.2007 Live Hotmail и Messenger не работали несколько часов

В четверг утром некоторые пользователи почты Microsoft Live Hotmail и системы мгновенного обмена сообщениями Live Messenger не могли воспользоваться сервисами в течение нескольких часов. В компании расследуют инцидент, сообщил Seattlepi.n
12.02.2007 К Live Mail вернулось имя Hotmail

Microsoft решила сохранить название Hotmail для своего почтового сервиса, вошедшего в набор онлайновых предложений Live. Бывший <
18.12.2006 Microsoft запретила британцу продавать список адресов Hotmail

Microsoft добилась через британский суд запрета на продажу списка электронных адресов своего почтового сервиса Hotmail Полом Мартином Макдональдом (Paul Martin McDonald). Не исключено, что ответчик может быть привлечён к выплате компенсации. Макдональд предлагал списки адресов через свою компанию Bizads
13.12.2006 От пользователей Hotmail требуют выкуп

Некоторые пользователи почтового сервиса Microsoft, Hotmail, подверглись атаке хакеров. Неизвестные, получившие доступ к учётным записям, скопировали и стёрли все письма и  адресные книги и оставили сообщение с предложением выкупить данные. Об и
01.06.2006 Microsoft тестирует Live Mail

Некоторым пользователям почтового сервиса Hotmail предложено протестировать бета-версию нового почтового сервиса Microsoft Live Mail. О
28.04.2006 Hotmail перед выбором: больше рекламы или больше пользователей?

После часовой дискуссии на собрании учредителей Hotmail в марте, один вопрос, вызвавший самые горячие споры, так и не был решен: размещать ли второй большой баннер на страницах с новым дизайном. Решение не принято до сих пор. Тогда в Microso
06.12.2005 Червь Sober затормозил MSN и Hotmail

Sober-Z стал причиной существенных сбоев в обмене электронными письмами между серверами Microsoft и сетью провайдера Comcast, утверждают в корпорации. Пострадали пользователи сервисов Microsoft MSN и Hotmail. Червь активно рассылал себя, перегружая почтовые серверы. Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как эксперты компании информационной безопасности Sophos предупредили о в
29.06.2005 Microsoft навяжет Сети патентованный стандарт?

кой адресов электронной почты, ранее предлагалась Microsoft в качестве стандарта, но была отвергнута из-за неприемлемых условий патентной лицензии. После объявления компании о применении Sender ID на Hotmail документ о Sender ID был всё же принят, но в качестве «экспериментальной» рекомендации. Борьба со спамом — массовыми рекламными рассылками — уже достаточно долго остаётся одно
08.06.2005 Уязвимость открыла Hotmail посторонним

Microsoft была вынуждена временно закрыть свой сайт I love Messenger, ошибка на котором позволяла посторонним заходить в  ящики почтовой службы Hotmail. В Microsoft подтвердили наличие уязвимости после того, как о ней сообщил голландский программист Алекс де Врис (Alex de Vries) на сайте Net-Force, где «собираются» энтузиасты в сфере и
30.12.2004 Yahoo обижает семью военного, погибшего в Ираке

о смерти и документам, доказывающим родственные отношения, не требуя обращаться в суд. В Microsoft Hotmail пока не прокомментировали ситуацию. Поскольку военнослужащие США на передовой не могу

