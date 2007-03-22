Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 91827
ИКТ 8050
Организации 6064
Ведомства 1312
Ассоциации 655
Технологии 2874
Системы 17400
Персоны 32789
География 1515
Статьи 1191
Пресса 873
ИАА 589
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1493
Мероприятия 812

CK Hutchison Whampoa Limited HWL



22.03.2007 Чистая прибыль Hutchison Whampoa в 2006 г. выросла на 40%
17.11.2006 Hutchison Whampoa запустит сервисы фиксированных сетей на мобильниках
07.10.2004 Hutchison Whampoa опять снизила капитализацию HTIL
19.03.2004 Чистая прибыль Hutchison Whampoa за 2003 г. составила $1,85 млрд.
24.03.2003 Оборот Hutchison Whampoa составил €1,618 млрд.
07.02.2002 Hutchison Whampoa и ST Telemedia получат 79% активов Global Crossing
17.10.2001 Hutchison Whampoa продаcт часть своих акций в Vodafone
14.12.2000 Создание сети мобильной связи 3-го поколения в Великобритании обойдется Hutchison Whampoa в $4,34 млрд.
19.09.2000 China Unicom и Hutchison Whampoa создали совместное предприятие в Китае
04.07.2000 DoCoMo намерена приобрести часть британского филиала Hutchison Whampoa
13.06.2000 Гонконговский Hutchison Whampoa намерен участвовать в аукционах лицензий на мобильную связь 3-го поколения в Гонконге и Швеции
27.01.2000 Hutchison Whampoa открыла Priceline.com для Азии

Публикаций - 144, упоминаний - 147

CK Hutchison Whampoa Limited упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Vodafone Group 1318 33
NTT DoCoMo 1109 20
Orange S.A. 982 15
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 333 14
Orange France Télécom 654 12
Telefonica - Telefónica España 501 12
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 12
Global Crossing 189 12
Lenovo Motorola 3463 10
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 205 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 10
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 312 9
Microsoft Corporation 22497 9
BT Group - British Telecommunications 614 9
Telia Company - TeliaSonera 802 9
Deutsche Telekom 905 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
Sonera 309 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 6
Telenor - Теленор 725 5
Yahoo! 3603 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 5
Samsung Electronics 9333 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
Singapore Telecommunications - Singtel 135 5
Mobilcom 91 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 4
LG Electronics 3372 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 4
Sony Ericsson 1107 4
Nortel Networks 1287 3
АФК Система ПАО 1638 3
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 158 3
Bharti Airtel 56 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 3
VoiceStream 73 3
AT&T Inc 1563 3
Siemens AG - Siemens Group 2311 3
mmO2 77 3
eBay Inc 1576 5
Priceline.com - online travel agency 137 4
Mannesmann 98 4
Enel Group - Энел Россия 39 4
Walmart - Wal-Mart Stores 361 2
Tesco 74 2
BP - British Petroleum 132 2
United Colors of Benetton 37 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 2
Boeing 957 2
ABN AMRO 66 1
Cukurova 94 1
Империя-Фарма 90 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
EUTELSAT IGO - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 0 1
Газпром ПАО 1008 1
Advent International 6 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 1
Paramount Pictures Corporation 118 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Airbus Defence and Space - EADS 150 1
Sequoia Capital 102 1
Почта России ПАО 1853 1
ГПБ - Газпромбанк 842 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Альфа-Групп 613 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
Walt Disney Company 556 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 1
Merrill Lynch 427 1
GM - General Motors 434 1
Index Ventures 48 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 1
Lockheed Martin 730 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
УВО - Управление вневедомственной охраны 22 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 76 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 72 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 39
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 23
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 19
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 8
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 599 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 5
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 728 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 1
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 499 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 538 1
ТВ-тюнер - TV tuner 447 1
LBS - Location Based Services 39 1
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting 134 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 67 1
IPX - Internetwork Packet Exchange - межсетевой обмен пакетами 43 1
Unified Messaging - Voice-to-Email, Fax-to-Email, Web-to-Fax - унифицированные возможности обмена сообщениями 48 1
ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 399 1
GAN - Generic Access Network - UMA - Unlicensed Mobile Access 15 1
Microsoft Skype 1940 6
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 4
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Мобильные сети связи и передачи информации 77 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
Microsoft Windows Live Hotmail 287 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 274 1
Microsoft Windows 2000 2856 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
Rover - RoverBook Discovery 9 1
PanAmSat Galaxy - спутник связи 2 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 129 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 78 1
Microsoft Office Communicator 35 1
Nokia Nseries 424 1
TI OMAP 116 1
Qualcomm Globalstar 2 1
Ericsson Mobile Platforms 18 1
ЭОС Дело СЭД 4365 1
Intel Pentium III 718 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 1
Apple SIM 8 1
Nvidia Optimus 156 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 44 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 1
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 531 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 1
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 1
Oracle Java - язык программирования 2554 1
Apple iPad 3663 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 108 3
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 2
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 2
Bush George - Буш Джордж 301 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 2
Кирюшин Геннадий 90 1
Путин Владимир 2542 1
Косинов Михаил 14 1
Ковалев Андрей 15 1
Потехина Ирина 16 1
Акулинин Игорь 20 1
Сидоров Василий 50 1
Бабаев Кирилл 54 1
Солонин Виталий 89 1
Chambers John - Чемберс Джон 116 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 1
Морошкин Александр 118 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 6 1
Yang Jerry - Янг Джерри 84 1
Icahn Carl - Айкан Карл 65 1
Прохорова Елена 11 1
Умаров Михаил 55 1
Ажигиров Андрей 23 1
Николаев Александр 17 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 45
Италия - Итальянская Республика 3310 39
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 24
Швеция - Королевство 2072 23
Австралия - Австралийский Союз 2791 22
Европа 12319 19
Германия - Федеративная Республика 8903 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 16
Россия - РФ - Российская федерация 108428 14
Япония 10069 13
Австрия - Австрийская Республика 1020 12
Азия - Азиатский регион 3803 12
Индия - Республика 4263 10
Дания - Королевство 900 10
Израиль 1756 9
Франция - Французская Республика 5665 6
Сингапур - Республика 1574 6
Нидерланды 2197 6
Таиланд - Королевство 671 6
Ирландия - Республика 818 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 5
Испания - Королевство 2917 3
Новая Зеландия 621 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 3
Великобритания - Лондон 2031 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 3
Бельгия - Королевство 851 3
Индонезия - Республика 789 3
США - Нью-Йорк 2616 3
Турция - Турецкая республика 1708 3
Великобритания - Остров Мэн 72 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Южная Корея - Республика 4394 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 2
Греция - Греческая Республика 744 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Казахстан - Республика 4467 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 10
Абонентская база - Абонентская плата 1383 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 83 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 711 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
Английский язык 764 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 16
FT - Financial Times 1118 13
Telecom.paper 167 6
Total Telecom 260 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
Telecom Today - Today in Telecom 138 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 3
Cellular News 231 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 2
Silicon 459 2
The Times 74 1
Los Angeles Times 69 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
Nihon Keizai Shimbun 155 1
Forbes - Форбс 591 1
Mercury Center 309 1
Vnunet 225 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
Comedy Central - телеканал 21 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
AppleInsider 384 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 1
NYT - The New York Times 956 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
Bloomberg 1009 1
The Register 1286 1
Gartner - Гартнер 3301 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
In-Stat/MDR 63 2
ABI Research 230 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
CeBIT 454 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198251, в очереди разбора - 934926.
Создано именных указателей - 91827.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Собираем ребенка в школу: самые легкие повербанки с емкостью от 5000 мАч

Лучшие роботы-пылесосы до 15 000 рублей: хиты продаж

Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: самые мощные телескопы на Земле и за ее пределами

Выбрано первое растение для выращивания на Марсе

Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах
Показать еще