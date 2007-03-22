Получите все материалы CNews по ключевому слову
CK Hutchison Whampoa Limited HWL
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.03.2007
|
Чистая прибыль Hutchison Whampoa в 2006 г. выросла на 40%
Чистая прибыль гонконгской телекоммуникационной компании Hutchison Whampoa в 2006 г. выросла на 40% — до 20,03 млрд. гонконгских долларов ($2,56 млрд.) по сравнению с 14,34 млрд. гонконгских долларов ($1,84 млрд.), полученными в 2005 г., сообщае
|17.11.2006
|
Hutchison Whampoa запустит сервисы фиксированных сетей на мобильниках
Компания Hutchison Whampoa планирует предложить своим клиентам сервисы фиксированных широкополосных сетей, такие, как звонки по интернету и домашнее ТВ, на мобильных телефонах, для того чтобы привлечь п
|07.10.2004
|
Hutchison Whampoa опять снизила капитализацию HTIL
Руководство Hutchison Whampoa снизило цены на акции своего телекоммуникационного подразделения Hutchison Telecommunications International Limited (HTIL). Снижение составило 8%. Акции планируется выставить
|19.03.2004
|
Чистая прибыль Hutchison Whampoa за 2003 г. составила $1,85 млрд.
Чистая прибыль гонконгского холдинга Hutchison Whampoa, занимающегося эксплуатацией сетей мобильной связи в ряде стран мира, в 2003 г. составила $1,85 млрд., что совпало с пересмотренным показателем за 2002 г., говорится в сообщен
|24.03.2003
|
Оборот Hutchison Whampoa составил €1,618 млрд.
Компания Hutchison Whampoa, число работников которой во всех подразделениях составляет 117843 человека, объявила о финансовых результатах деятельности за 2002 г., прошедших аудиторскую проверку. Ее теле
|09.10.2002
|
Цифра 3 - новая торговая марка Hutchison Whampoa для услуг связи третьего поколения
Компания Hutchison Whampoa Group обнародовала свою новую торговую марку в виде цифры 3 для мобильных мультимедиа-сервисов 3G-связи. Эмблема бренда в виде цифры 3, по мнению Hutchison, будет простой и по
|07.02.2002
|
Hutchison Whampoa и ST Telemedia получат 79% активов Global Crossing
Гонконгская компания Hutchison Whampoa и сингапурская государственная компания Singapore Technologies Telemedia будут совместно владеть 79% активов Global Crossing. Кредиторы, которым принадлежат долгосрочные облиг
|17.10.2001
|Hutchison Whampoa продаcт часть своих акций в Vodafone
|14.12.2000
|
Создание сети мобильной связи 3-го поколения в Великобритании обойдется Hutchison Whampoa в $4,34 млрд.
Гонконгская компания Hutchison Whampoa Ltd., получившая лицензию на мобильную связь 3-го поколения в Великобритании, сообщила, что создание сети связи обойдется компании в сумму около 3 млрд. фунтов стерлингов ($4,
|19.09.2000
|
China Unicom и Hutchison Whampoa создали совместное предприятие в Китае
Компания China Unicom, второй по размерам оператор телекоммуникаций Китая, и Hutchison Whampoa Ltd., крупнейшее многопрофильное предприятие из Гонконга, создали совместное предприятие в Китае. Новое предприятие Beijing Tonghe Telecom Technologies Corp. будет заниматься
|04.07.2000
|
DoCoMo намерена приобрести часть британского филиала Hutchison Whampoa
онский гигант мобильной связи -компания NTT DoCoMo - намерена приобрести совместно со своим европейским партнером - голландской KPN Telecom - 35% акций британского филиала гонконговского конгломерата Hutchison Whampoa. Таким образом DoCoMo намеревается распространить свои технологии мобильной связи 3-го поколения на весь мир - Hutchison владеет лицензией на предоставление услуг мобильной св
|03.07.2000
|
Hutchison Whampoa Ltd. намерен приобрести лицензии на связь стандарта UMTS в Европе.
Гонконгский концерн Hutchison Whampoa Ltd. намерен вытеснить европейских конкурентов с их внутренних рынков мобильной связи. Совместно со своими стратегическими партнерами Hutchison Whampoa Ltd. планирует н
|13.06.2000
|
Гонконговский Hutchison Whampoa намерен участвовать в аукционах лицензий на мобильную связь 3-го поколения в Гонконге и Швеции
Гонконговский телекоммуникационный конгломерат Hutchison Whampoa объявил о своем намерении участвовать в аукционах лицензий на предоставление услуг мобильной связи 3-го поколения в Гонконге и Швеции. Для участия в шведском аукционе, где пре
|27.01.2000
|
Hutchison Whampoa открыла Priceline.com для Азии
Гонконговская торговая группа Hutchison Whampoa сформировала мощный альянс с Priceline.com. Теперь Priceline и ее онлайновая система скидок доступна азиатским потребителям. Отличительной особенностью Priceline является возм
CK Hutchison Whampoa Limited и организации, системы, технологии, персоны:
|Gartner - Гартнер 3658 4
|In-Stat/MDR 74 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|In-Stat 115 1
|ABI Research 236 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.