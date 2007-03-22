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CK Hutchison Whampoa Limited HWL

СОБЫТИЯ

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22.03.2007 Чистая прибыль Hutchison Whampoa в 2006 г. выросла на 40%

Чистая прибыль гонконгской телекоммуникационной компании Hutchison Whampoa в 2006 г. выросла на 40% — до 20,03 млрд. гонконгских долларов ($2,56 млрд.) по сравнению с 14,34 млрд. гонконгских долларов ($1,84 млрд.), полученными в 2005 г., сообщае
17.11.2006 Hutchison Whampoa запустит сервисы фиксированных сетей на мобильниках

Компания Hutchison Whampoa планирует предложить своим клиентам сервисы фиксированных широкополосных сетей, такие, как звонки по интернету и домашнее ТВ, на мобильных телефонах, для того чтобы привлечь п
07.10.2004 Hutchison Whampoa опять снизила капитализацию HTIL

Руководство Hutchison Whampoa снизило цены на акции своего телекоммуникационного подразделения Hutchison Telecommunications International Limited (HTIL). Снижение составило 8%. Акции планируется выставить

19.03.2004 Чистая прибыль Hutchison Whampoa за 2003 г. составила $1,85 млрд.

Чистая прибыль гонконгского холдинга Hutchison Whampoa, занимающегося эксплуатацией сетей мобильной связи в ряде стран мира, в 2003 г. составила $1,85 млрд., что совпало с пересмотренным показателем за 2002 г., говорится в сообщен
24.03.2003 Оборот Hutchison Whampoa составил €1,618 млрд.

Компания Hutchison Whampoa, число работников которой во всех подразделениях составляет 117843 человека, объявила о финансовых результатах деятельности за 2002 г., прошедших аудиторскую проверку. Ее теле
09.10.2002 Цифра 3 - новая торговая марка Hutchison Whampoa для услуг связи третьего поколения

Компания Hutchison Whampoa Group обнародовала свою новую торговую марку в виде цифры 3 для мобильных мультимедиа-сервисов 3G-связи. Эмблема бренда в виде цифры 3, по мнению Hutchison, будет простой и по
07.02.2002 Hutchison Whampoa и ST Telemedia получат 79% активов Global Crossing

Гонконгская компания Hutchison Whampoa и сингапурская государственная компания Singapore Technologies Telemedia будут совместно владеть 79% активов Global Crossing. Кредиторы, которым принадлежат долгосрочные облиг
17.10.2001 Hutchison Whampoa продаcт часть своих акций в Vodafone
14.12.2000 Создание сети мобильной связи 3-го поколения в Великобритании обойдется Hutchison Whampoa в $4,34 млрд.

Гонконгская компания Hutchison Whampoa Ltd., получившая лицензию на мобильную связь 3-го поколения в Великобритании, сообщила, что создание сети связи обойдется компании в сумму около 3 млрд. фунтов стерлингов ($4,
19.09.2000 China Unicom и Hutchison Whampoa создали совместное предприятие в Китае

Компания China Unicom, второй по размерам оператор телекоммуникаций Китая, и Hutchison Whampoa Ltd., крупнейшее многопрофильное предприятие из Гонконга, создали совместное предприятие в Китае. Новое предприятие Beijing Tonghe Telecom Technologies Corp. будет заниматься

04.07.2000 DoCoMo намерена приобрести часть британского филиала Hutchison Whampoa

онский гигант мобильной связи -компания NTT DoCoMo - намерена приобрести совместно со своим европейским партнером - голландской KPN Telecom - 35% акций британского филиала гонконговского конгломерата Hutchison Whampoa. Таким образом DoCoMo намеревается распространить свои технологии мобильной связи 3-го поколения на весь мир - Hutchison владеет лицензией на предоставление услуг мобильной св
03.07.2000 Hutchison Whampoa Ltd. намерен приобрести лицензии на связь стандарта UMTS в Европе.

Гонконгский концерн Hutchison Whampoa Ltd. намерен вытеснить европейских конкурентов с их внутренних рынков мобильной связи. Совместно со своими стратегическими партнерами Hutchison Whampoa Ltd. планирует н
13.06.2000 Гонконговский Hutchison Whampoa намерен участвовать в аукционах лицензий на мобильную связь 3-го поколения в Гонконге и Швеции

Гонконговский телекоммуникационный конгломерат Hutchison Whampoa объявил о своем намерении участвовать в аукционах лицензий на предоставление услуг мобильной связи 3-го поколения в Гонконге и Швеции. Для участия в шведском аукционе, где пре
27.01.2000 Hutchison Whampoa открыла Priceline.com для Азии

Гонконговская торговая группа Hutchison Whampoa сформировала мощный альянс с Priceline.com. Теперь Priceline и ее онлайновая система скидок доступна азиатским потребителям. Отличительной особенностью Priceline является возм

Публикаций - 145, упоминаний - 146

CK Hutchison Whampoa Limited и организации, системы, технологии, персоны:

CK Hutchison Holdings 175 83
Vodafone Group 1412 37
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 26
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 24
CK Hutchison Asia Telecom Group - Hutchison Telecom - Hutchison Telecommunications International Limited 54 14
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 14
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 14
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 13
Lenovo Motorola 3566 13
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 13
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 13
CK Hutchison - H3G - Hutchison 3G Enterprises - Group 3G UMTS GmbH 42 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 12
Microsoft Corporation 25775 10
Deutsche Telekom 954 10
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 10
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Temasek Holdings - ST Telemedia - Singapore Technologies Telemedia 20 7
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 5
Samsung Electronics 11065 5
МегаФон 10742 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
LG Electronics 3735 5
AT&T Inc 1726 5
Yahoo! 3726 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 5
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 5
Mobilcom 93 4
Bitė Group - UAB Omnitel Lithuania - Telia Lietuva - Litcom 41 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 85 3
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Priceline.com - online travel agency 139 6
eBay Inc 1640 5
Enel Group 40 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Bharti Enterprises Group 57 3
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Tesco 84 2
ABN AMRO 100 2
United Colors of Benetton 39 2
Carphone Warehouse 43 2
Tata Group 25 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Boeing 1031 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Альфа-Групп 745 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Cukurova 97 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 25 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Автокард холдинг 21 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 1
Mandatum 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Advent International 7 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Walt Disney Company 647 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Федеральное казначейство России 1949 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 2
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 10 2
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Евросоюз - EIB - European Investment Bank - Европейский инвестиционный банк 10 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 77
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 71
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 24
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 15
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 6
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 2
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 410 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Nokia Nseries 538 2
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
Rover - RoverBook 156 1
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 1
Safran - Sagem myX 17 1
Rover - RoverBook Discovery 9 1
PanAmSat Galaxy - спутник связи 2 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 1
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 1
Ericsson Mobile Platforms 19 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
i-Mate Suite 1 1
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 1
Inventop - ProximityMail 4 1
Тетрис 77 1
Nokia 6650 12 1
Nokia 6610 - Nokia 6610i 12 1
Nokia 6136 4 1
Adconion Media Group - Joost 26 1
Nvidia GoForce 12 1
Apple iPad 4012 1
Nvidia GeForce GTX 525 1
Microsoft Windows 16882 1
Huawei Mate - серия смартфонов 453 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
Ka-Shing Li - Ка-Шинг Ли 18 7
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 3
Novari Vincenzo - Новари Винченцо 3 3
Sixt Frank - Сикст Франк 4 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Бабаев Кирилл 56 2
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 2
Sarin Arun - Сарин Арун 20 2
Whitman Meg - Витман Мег - Витман Мэг 7 2
Brown Gordon - Браун Гордон 23 2
Tata Ratan - Тата Ратан 4 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Солонин Виталий 90 1
Сидоров Василий 53 1
Ковалев Андрей 43 1
Акулинин Игорь 20 1
Потехина Ирина 19 1
Косинов Михаил 14 1
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
Armstrong Michael - Армстронг Майкл 18 1
Friis Janus - Фриис Янус 28 1
Платонов Леонид 5 1
Icahn Carl - Икан Карл 59 1
Бартошевич Владислав 1 1
Pankko Teiyo - Панкко Тейо 12 1
Zafirovski Mike - Зафировски Майк 27 1
Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 1
Шалахметова Асель 2 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Gent Chris - Джент Крис 12 1
Луковкин Александр 2 1
Курач Алексей 4 1
Self Garth - Селф Гарт 3 1
Гусь Владимир 3 1
Paulo Gemma - Пауло Джемма 2 1
Ibarra Maximo - Ибарра Максимо 1 1
Шустов Александр 2 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 85
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 61
Италия - Итальянская Республика 4508 43
Европа 24964 37
Швеция - Королевство 3782 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 30
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 24
Япония 13807 22
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 19
Азия - Азиатский регион 5920 19
Нидерланды 3746 17
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
Испания - Королевство 3840 13
Австрия - Австрийская Республика 1357 12
Дания - Королевство 1337 11
Индия - Bharat 5870 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Израиль 2856 9
Канада 5082 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Сингапур - Республика 1953 7
Таиланд - Королевство 926 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Ирландия - Республика 1051 6
Индонезия - Республика 1058 6
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 6
Норвегия - Королевство 1858 5
Египет - Арабская Республика 1100 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Бельгия - Королевство 1192 4
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Великобритания - Лондон 2432 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Новая Зеландия 737 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 4
Английский язык 7030 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 3
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Аренда 2687 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 2
Приватизация - форма преобразования собственности 543 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 16
FT - Financial Times 1296 13
Total Telecom 613 9
Telecom.paper 194 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Telecom Today - Today in Telecom 138 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 3
Cellular News 234 3
Times 661 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Silicon 494 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Mercury Center 309 1
The Times 75 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
Australian IT News 51 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
AppleInsider 400 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Comedy Central - телеканал 21 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
Vnunet 224 1
Newsbytes News Network 379 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Gartner - Гартнер 3658 4
In-Stat/MDR 74 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
In-Stat 115 1
ABI Research 236 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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