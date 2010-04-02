МВД РФ ГУВД Москвы

УВО при ГУВД по Москве заказывает услуги по сопровождению АС Управление вневедомственной охраны при Главном управлении внутренних дел (ГУВД) по Москве объявило открытый аукцион на оказание в 20

ГУВД Москвы получало фальшивое изображение с камер наблюдения которая занимается обслуживанием системы обеспечения безопасности столицы, передает РБК. По данным Управленияинформации и общественных связей ГУВД по г.Москве, контракты, заключенные «СтройМон

УВО при ГУВД по Москве нуждается в ИТ-услугах Управление вневедомственной охраны при ГУВД по г. Москве проводит открытый конкурс, в рамках которого разыгрывает право на оказание

ГУВД по Москве нуждается в обслуживании копировально-множительной техники . Стоимость лотов №1,2,3 составляет 9 000 000 pуб., 9 600 000 pуб. и 9 200 000 pуб. соответственно. Документацию об аукционе ГУВД по Москве предоставляет по 16 июня. Провести торги планирует 25

ГУВД по Москве требуется оборудование для КАСУ ДЧ 08, по итогам которого рассчитывает определить ИТ-подрядчика. В частности, разыгрывается право на поставку оборудования для комплексной автоматизированной системы управления дежурных частей (КАСУ ДЧ) ГУВД по г. Москве. Контракт также предполагает выполнение монтажных и пуско-наладочных работ. Согласно документации, реализовать все работы подрядчик должен будет в течение пяти месяцев, при эт

ГУВД Москвы купит копировально-множительную технику ния 75 коп/мин, 85 копировальных аппаратов со скоростью копирования 18 коп/мин, 10 копиров-принтеров со скоростью копирования/печати 18 коп/мин на общую сумму 9 000 000 руб. Завершить доставку товара ГУВД Москвы требует в течение четырех недель с момента заключения госконтракта. 2 сентября заказчик прекратит прием заявок и выдачу аукционной документации. Провести торги и определить поставщи

УВД ЗАО Москвы требуется оборудование для АСУ СТУ оительства Москвы (Мосгорзаказ) объявил о проведении отрытого аукциона № 32-0108270-08 на поставку оборудования для автоматизированной системы управления санитарно-техническими устройствами (АСУ СТУ) УВД ЗАО. Так, согласно условиям контракта, победитель торгов должен будет поставить: промышленные программируемые контроллеры, модули расширения, блоки питания, блок для контроллера, адаптирова

ГУВД Москвы купит комплектующие к аппаратному обеспечению контракта составляет 18 098 196 pуб. Выдавать аукционную документацию участникам размещения заказа ГУВД Москвы планирует по 15 июля. Провести торги рассчитывает не позже 21 числа. Подробную ин

ГУВД Москвы необходимо сопровождение ЕИТС етально ознакомиться с аукционной информацией можно в документации, размещенной на официальном портале Тендерного комитета. Выдачу документации об аукционе и прием заявок от потенциальных подрядчиков ГУВД Москвы будет продолжать по 10 июня. Провести торги планирует 16 числа.

УВО при ГУВД по Москве заказывает обслуживание СПС УВО при ГУВД по г. Москве объявило открытый конкурс, в ходе которого рассчитывает определить поставщи

ГУВД г. Москвы приобретет копировально-множительную технику Главное управление внутренних дел (ГУВД) г. Москвы проводит торги в форме открытого аукциона № 32-0093430-08, по итогам которого определит поставщика средств копировально-множительной техники. На закупку товара заказчик готов по

ГУВД г. Москвы требуется техобслуживание системы видеорегистрации нарушений за ее работоспособность. Данные работы и услуги оцениваются в 3 300 000 руб. Документацию конкурса ГУВД Москвы выдает в рабочие дни, с 10 до 17 часов, Мск, по 15 мая. 22 числа приступит к расс

ГУВД Москвы необходимо техобслуживание АИСУД Главное управление внутренних дел (ГУВД) г. Москвы ищет подрядчика для выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматизированной информационной системы управления движением на МКАД (динамические информа

ГУВД Москвы нуждается в сервисном обслуживании АДИС-ЦФО антийному сервисному обслуживанию межрегиональной АДИС-ЦФО, в связи с чем проводит открытый конкурс. Стоимость услуг составляет 6 770 000 руб. Источник финансирования – бюджет РФ. Предоставить услуги ГУВД г. Москвы требует в период с момента заключения контракта до 31 декабря 2008 г. Принимать заявки от потенциальных исполнителей заказчик планирует с 10 апреля по 13 мая. Оценку и сопоставле

ГУВД Москвы закупает картриджи лот №2; для УСТМ ГУВД по г. Москве – лот №3; для ФЭУ ГУВД по г. Москве – лот №4. На поставку товара ГУВД Москвы готово выделить: до 3000 тыс. руб. по лоту №1, до 1320 тыс. руб. по лоту №2, 850

ГУВД г. Москвы понадобилось обслуживание копировально-множительной техники Главному управлению внутренних дел (ГУВД) г. Москвы требуются услуги по ремонту, сервисному и техническому обслуживанию копировально-множительной техники в 2008 г. В связи с этим объявлен открытый аукцион № 12-0087227-08, по итог

ГУВД Москвы нуждается в сопровождении программно-технической продукции тавления гарантии качества товаров, работ, услуг; Объемы предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг; Качество работ и квалификация участника. Подвести итоги конкурса и объявить победителя ГУВД г. Москвы планирует также 15 апреля. Более подробную информацию о конкурсе, включая техзадание и проект госконтракта, предоставляет на официальном сайте Тендерного комитета Москвы.

ГУВД Москвы необходим ремонт средств радиосвязи Motorola итогам открытого конкурса №11-0084671-08, сможет заработать до 7 000 000 руб. Документацию конкурса ГУВД Москвы выдает по рабочим дням с 10 до 17 часов по 25 марта. 1 апреля планирует перейти к

ГУВД Москвы ищет ИТ-подрядчика сферой. В частности, победителю торгов предстоит выполнить поставку, монтажные и пуско-наладочные работы в рамках проекта по созданию комплексной автоматизированной системы управления дежурных частей ГУВД по г. Москве (КАСУ ДЧ) и спецсистем в УВД по ЗАО г. Москвы. Стоимость лота №2 составляет 253 986 920 руб. Конкурсная документация предоставляется с 29 декабря 2007 г. по 19 февраля 2008 г.

Компьютерная сеть ГУВД Москвы защищена «Лабораторией Касперского» аборатория Касперского», производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, сообщила о поставке Kaspersky Work Space Security Главному управлению внутренних дел (ГУВД) Москвы. В рамках проекта по обеспечению ИБ московского ГУВД «Лаборатория Касперского» в сотрудничестве со своим партнером, компанией «Инфосистемы Джет», осуществила поставку 2500 лицензий

ГУВД Москвы выбирает поставщика ИТ-услуг будет необходимо оказать услуги по консультационному сопровождению и разработке дополнительных отчетов и функций «Парус-Бюджет 7.66», «Парус-Бюджет 8-Управление автотранспортом и учет ГСМ». На проект ГУВД Москвы выделяет до 3 млн руб., при этом требует его реализовать в срок до 31 декабря 2007 г. Прием заявок завершится 6 сентября 2007 г., рассмотрение предложений участников и подведение ит

УВО при ГУВД г. Москвы требуется обслуживание ИВК УВО при ГУВД г. Москвы проводит открытый конкурс на выполнение работ по сервисному сопровождению и обслуживанию информационно-вычислительных комплексов (ИВК) автоматизированной системы финансово-хозяйс

Автомобили ГУВД Москвы оснастили оборудованием Arkan в число возможных исполнителей работ по созданию системы управления патрульными автомобилями (СУПА) ГУВД по г. Москве. В настоящее время осуществляется разработка технического задания на создан

УВО при ГУВД г. Москвы выберет ИТ-подрядчика УВО при ГУВД г. Москвы объявило открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика для выполнения работ по сервисному сопровождению и обслуживанию информационно-вычислительных комплексов автоматизированной систе

УВО при ГУВД Москвы купит вычислительную технику УВО при ГУВД г. Москвы объявило открытый конкурс, по итогам которого определит поставщика вычислительной техники (ВТ). На закупку техники УВО при ГУВД готово потратить до 6 млн руб. Заявки на участие в

УВО при ГУВД г. Москвы проводит два ИТ-конкурса УВО при ГУВД г. Москвы объявляет два ИТ-конкурса по поставке и информационному обслуживанию автоматиз

УВО при ГУВД Москвы требуется комплекс ИТ-услуг УВО при ГУВД Москвы объявляет открытый конкурс № 243к-2013 на оказание комплекса услуг по формировани

УВО при ГУВД Москвы построит ЛВС На днях управление вневедомственной охраны при ГУВД Москвы (УВО при ГУВД Москвы) объявило итоги тендера по выбору подрядчика в сфере

ГУВД Москвы: махинации с пластиковыми картами - самое распространенное сетевое преступление распространенных видов преступлений в сфере сетевых коммуникаций являются махинации с кредитными картами, сообщил на пресс-конференции начальник первого отделения розыскной части криминальной милиции ГУВД Москвы Дмитрий Чепчугов. По его словам, в связи с распространением высоких технологий каждый, кто пользуется кредитной картой, должен четко осознавать, что напрямую подвержен риску стать ж

УБЭП ГУВД г. Москвы и Комиссия по безопасности информационного рынка Совета Предпринимателей Москвы провели очередной антипиратский рейд 31 января 2001 года сотрудниками 21 отдела УБЭП ГУВД г. Москвы совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка Совета Предпринимателей при Мэре и Правительстве Москвы проводилась масштабная проверка точек реализующи

12 октября Управление "Р" ГУВД Москвы проводит конференцию "Борьба с преступлениями в сфере высоких технологий и защита интересов легального бизнеса" 12 октября 2000 года Управление "Р" ГУВД Москвы, при участии представителей федеральных, московских властей, правоохранительных о