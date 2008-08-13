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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МВД РФ ГУВД Москвы
Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве
ГУ МВД России по городу Москве
Публикаций - 137, упоминаний - 148
МВД РФ ГУВД Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чепчугов Дмитрий 13 10
|Золотницкий Филипп 10 6
|Касперская Наталья 244 5
|Касперский Евгений 286 5
|Нечаев Андрей 21 5
|Нечаев Владимир 11 5
|Мамыкин Владимир 44 4
|Слуцкий Александр 12 4
|Гостев Александр 80 4
|Чачава Александр 78 4
|Кондрашин Михаил 21 4
|Шилов Сергей 70 4
|Антимонов Сергей 11 4
|Бобылев Сергей 12 4
|Калгин Алексей 6 3
|Осипов Юрий 34 3
|Никишин Андрей 16 3
|Голов Андрей 41 3
|Михайлов Алексей 53 3
|Косичкин Роман 3 3
|Гурин Олег 8 3
|Нащекин Алексей 111 3
|Васильев Виктор 6 2
|Попов Владимир 17 2
|Стоянов Руслан 31 2
|Медведев Дмитрий 1594 2
|Святенко Инна 9 2
|Докучаев Дмитрий 15 2
|Касперский Иван 13 2
|Врублевский Павел 84 2
|Купинский Геннадий 4 2
|Приходько Виктор 5 2
|Фомченков Георгий 9 2
|Михайлов Сергей 37 2
|Махонов Александр 31 2
|Проколов Роман 48 1
|Домбровский Юрий 59 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Лужков Юрий 109 1
|Гирев Андрей 75 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 641 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2745 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru