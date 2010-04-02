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МВД РФ ГУВД Москвы Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве ГУ МВД России по городу Москве

СОБЫТИЯ


02.04.2010 УВО при ГУВД по Москве заказывает услуги по сопровождению АС

Управление вневедомственной охраны при Главном управлении внутренних дел (ГУВД) по Москве объявило открытый аукцион на оказание в 20
12.01.2010 ГУВД Москвы получало фальшивое изображение с камер наблюдения

которая занимается обслуживанием системы обеспечения безопасности столицы, передает РБК. По данным Управленияинформации и общественных связей ГУВД по г.Москве, контракты, заключенные «СтройМон
15.06.2009 УВО при ГУВД по Москве нуждается в ИТ-услугах

Управление вневедомственной охраны при ГУВД по г. Москве проводит открытый конкурс, в рамках которого разыгрывает право на оказание

26.05.2009 ГУВД по Москве нуждается в обслуживании копировально-множительной техники

. Стоимость лотов №1,2,3 составляет 9 000 000 pуб., 9 600 000 pуб. и 9 200 000 pуб. соответственно. Документацию об аукционе ГУВД по Москве предоставляет по 16 июня. Провести торги планирует 25
23.10.2008 ГУВД по Москве требуется оборудование для КАСУ ДЧ

08, по итогам которого рассчитывает определить ИТ-подрядчика. В частности, разыгрывается право на поставку оборудования для комплексной автоматизированной системы управления дежурных частей (КАСУ ДЧ) ГУВД по г. Москве. Контракт также предполагает выполнение монтажных и пуско-наладочных работ. Согласно документации, реализовать все работы подрядчик должен будет в течение пяти месяцев, при эт
13.08.2008 ГУВД Москвы купит копировально-множительную технику

ния 75 коп/мин, 85 копировальных аппаратов со скоростью копирования 18 коп/мин, 10 копиров-принтеров со скоростью копирования/печати 18 коп/мин на общую сумму 9 000 000 руб. Завершить доставку товара ГУВД Москвы требует в течение четырех недель с момента заключения госконтракта. 2 сентября заказчик прекратит прием заявок и выдачу аукционной документации. Провести торги и определить поставщи
11.08.2008 УВД ЗАО Москвы требуется оборудование для АСУ СТУ

оительства Москвы (Мосгорзаказ) объявил о проведении отрытого аукциона № 32-0108270-08 на поставку оборудования для автоматизированной системы управления санитарно-техническими устройствами (АСУ СТУ) УВД ЗАО. Так, согласно условиям контракта, победитель торгов должен будет поставить: промышленные программируемые контроллеры, модули расширения, блоки питания, блок для контроллера, адаптирова
03.07.2008 ГУВД Москвы купит комплектующие к аппаратному обеспечению

контракта составляет 18 098 196 pуб. Выдавать аукционную документацию участникам размещения заказа ГУВД Москвы планирует по 15 июля. Провести торги рассчитывает не позже 21 числа. Подробную ин
26.05.2008 ГУВД Москвы необходимо сопровождение ЕИТС

етально ознакомиться с аукционной информацией можно в документации, размещенной на официальном портале Тендерного комитета. Выдачу документации об аукционе и прием заявок от потенциальных подрядчиков ГУВД Москвы будет продолжать по 10 июня. Провести торги планирует 16 числа.
16.05.2008 УВО при ГУВД по Москве заказывает обслуживание СПС

УВО при ГУВД по г. Москве объявило открытый конкурс, в ходе которого рассчитывает определить поставщи
24.04.2008 ГУВД г. Москвы приобретет копировально-множительную технику

Главное управление внутренних дел (ГУВД) г. Москвы проводит торги в форме открытого аукциона № 32-0093430-08, по итогам которого определит поставщика средств копировально-множительной техники. На закупку товара заказчик готов по
16.04.2008 ГУВД г. Москвы требуется техобслуживание системы видеорегистрации нарушений

за ее работоспособность. Данные работы и услуги оцениваются в 3 300 000 руб. Документацию конкурса ГУВД Москвы выдает в рабочие дни, с 10 до 17 часов, Мск, по 15 мая. 22 числа приступит к расс
14.04.2008 ГУВД Москвы необходимо техобслуживание АИСУД

Главное управление внутренних дел (ГУВД) г. Москвы ищет подрядчика для выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматизированной информационной системы управления движением на МКАД (динамические информа
10.04.2008 ГУВД Москвы нуждается в сервисном обслуживании АДИС-ЦФО

антийному сервисному обслуживанию межрегиональной АДИС-ЦФО, в связи с чем проводит открытый конкурс. Стоимость услуг составляет 6 770 000 руб. Источник финансирования – бюджет РФ. Предоставить услуги ГУВД г. Москвы требует в период с момента заключения контракта до 31 декабря 2008 г. Принимать заявки от потенциальных исполнителей заказчик планирует с 10 апреля по 13 мая. Оценку и сопоставле
26.03.2008 ГУВД Москвы закупает картриджи

лот №2; для УСТМ ГУВД по г. Москве – лот №3; для ФЭУ ГУВД по г. Москве – лот №4. На поставку товара ГУВД Москвы готово выделить: до 3000 тыс. руб. по лоту №1, до 1320 тыс. руб. по лоту №2, 850

13.03.2008 ГУВД г. Москвы понадобилось обслуживание копировально-множительной техники

Главному управлению внутренних дел (ГУВД) г. Москвы требуются услуги по ремонту, сервисному и техническому обслуживанию копировально-множительной техники в 2008 г. В связи с этим объявлен открытый аукцион № 12-0087227-08, по итог
05.03.2008 ГУВД Москвы нуждается в сопровождении программно-технической продукции

тавления гарантии качества товаров, работ, услуг; Объемы предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг; Качество работ и квалификация участника. Подвести итоги конкурса и объявить победителя ГУВД г. Москвы планирует также 15 апреля. Более подробную информацию о конкурсе, включая техзадание и проект госконтракта, предоставляет на официальном сайте Тендерного комитета Москвы.
27.02.2008 ГУВД Москвы необходим ремонт средств радиосвязи Motorola

итогам открытого конкурса №11-0084671-08, сможет заработать до 7 000 000 руб. Документацию конкурса ГУВД Москвы выдает по рабочим дням с 10 до 17 часов по 25 марта. 1 апреля планирует перейти к
29.12.2007 ГУВД Москвы ищет ИТ-подрядчика

сферой. В частности, победителю торгов предстоит выполнить поставку, монтажные и пуско-наладочные работы в рамках проекта по созданию комплексной автоматизированной системы управления дежурных частей ГУВД по г. Москве (КАСУ ДЧ) и спецсистем в УВД по ЗАО г. Москвы. Стоимость лота №2 составляет 253 986 920 руб. Конкурсная документация предоставляется с 29 декабря 2007 г. по 19 февраля 2008 г.
26.12.2007 Компьютерная сеть ГУВД Москвы защищена «Лабораторией Касперского»

аборатория Касперского», производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, сообщила о поставке Kaspersky Work Space Security Главному управлению внутренних дел (ГУВД) Москвы. В рамках проекта по обеспечению ИБ московского ГУВД «Лаборатория Касперского» в сотрудничестве со своим партнером, компанией «Инфосистемы Джет», осуществила поставку 2500 лицензий
08.08.2007 ГУВД Москвы выбирает поставщика ИТ-услуг

будет необходимо оказать услуги по консультационному сопровождению и разработке дополнительных отчетов и функций «Парус-Бюджет 7.66», «Парус-Бюджет 8-Управление автотранспортом и учет ГСМ». На проект ГУВД Москвы выделяет до 3 млн руб., при этом требует его реализовать в срок до 31 декабря 2007 г. Прием заявок завершится 6 сентября 2007 г., рассмотрение предложений участников и подведение ит
18.04.2007 УВО при ГУВД г. Москвы требуется обслуживание ИВК

УВО при ГУВД г. Москвы проводит открытый конкурс на выполнение работ по сервисному сопровождению и обслуживанию информационно-вычислительных комплексов (ИВК) автоматизированной системы финансово-хозяйс
29.03.2007 Автомобили ГУВД Москвы оснастили оборудованием Arkan

в число возможных исполнителей работ по созданию системы управления патрульными автомобилями (СУПА) ГУВД по г. Москве. В настоящее время осуществляется разработка технического задания на создан
16.03.2007 УВО при ГУВД г. Москвы выберет ИТ-подрядчика

УВО при ГУВД г. Москвы объявило открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика для выполнения работ по сервисному сопровождению и обслуживанию информационно-вычислительных комплексов автоматизированной систе
05.02.2007 УВО при ГУВД Москвы купит вычислительную технику

УВО при ГУВД г. Москвы объявило открытый конкурс, по итогам которого определит поставщика вычислительной техники (ВТ). На закупку техники УВО при ГУВД готово потратить до 6 млн руб. Заявки на участие в
29.01.2007 УВО при ГУВД г. Москвы проводит два ИТ-конкурса

УВО при ГУВД г. Москвы объявляет два ИТ-конкурса по поставке и информационному обслуживанию автоматиз
19.12.2006 УВО при ГУВД Москвы требуется комплекс ИТ-услуг

УВО при ГУВД Москвы объявляет открытый конкурс № 243к-2013 на оказание комплекса услуг по формировани
23.10.2006 УВО при ГУВД Москвы построит ЛВС

На днях управление вневедомственной охраны при ГУВД Москвы (УВО при ГУВД Москвы) объявило итоги тендера по выбору подрядчика в сфере

26.09.2005 ГУВД Москвы закрутит гайки на сотовых телефонах
09.07.2003 ГУВД Москвы: махинации с пластиковыми картами - самое распространенное сетевое преступление

распространенных видов преступлений в сфере сетевых коммуникаций являются махинации с кредитными картами, сообщил на пресс-конференции начальник первого отделения розыскной части криминальной милиции ГУВД Москвы Дмитрий Чепчугов. По его словам, в связи с распространением высоких технологий каждый, кто пользуется кредитной картой, должен четко осознавать, что напрямую подвержен риску стать ж
01.02.2001 УБЭП ГУВД г. Москвы и Комиссия по безопасности информационного рынка Совета Предпринимателей Москвы провели очередной антипиратский рейд

31 января 2001 года сотрудниками 21 отдела УБЭП ГУВД г. Москвы совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка Совета Предпринимателей при Мэре и Правительстве Москвы проводилась масштабная проверка точек реализующи
09.10.2000 12 октября Управление "Р" ГУВД Москвы проводит конференцию "Борьба с преступлениями в сфере высоких технологий и защита интересов легального бизнеса"

12 октября 2000 года Управление "Р" ГУВД Москвы, при участии представителей федеральных, московских властей, правоохранительных о
17.05.2000 При УБЭП ГУВД Москвы будет создан отдел по борьбе с преступлениями в области интеллектуальной собственности

При Управлении по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы будет создан отдел по борьбе с преступлениями в области интеллектуальной собственности. Как было сегодня объявлено на брифинге в ГУВД Москвы, новый отдел будет заниматься пре

Публикаций - 251, упоминаний - 289

МВД РФ ГУВД Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
Microsoft Corporation 25775 12
МегаФон 10742 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 63 7
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 6
ДиалогНаука 271 5
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 5
Ростелеком 10948 5
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 5
Intel Corporation 12811 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
Forcepoint - Websense 140 4
Прикладная логистика НИЦ 17 4
Cisco Systems 5372 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
HTC Corporation 1512 4
Lenovo Motorola 3566 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
Webmoney - Вебмани.Ру 547 4
Trend Micro 651 4
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 4
CA Technologies - Computer Associates 392 3
Бука - Buka Entertaiment 493 3
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 3
Агава КБ 31 3
М2М телематика - НИС М2М 236 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 3
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 3
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 3
Ross Systems 24 3
НРТБ - Национальное радиотехническое бюро 8 3
QAD 40 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
ЦНКЭС - Центр Независимой Комплексной Экспертизы 16 7
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 3
Строймонтажсервис 6 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
Евросеть 1421 3
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 3
Walt Disney Company 647 3
Assist - Ассист 218 3
Мосводоканал МГУП 69 3
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 2
КонсультантПлюс 161 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
United Airlines - авиакомпания 95 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
РЖД МЖД - Казанский вокзал 20 2
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 12 2
Allstate Insurance 7 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Почта России ПАО 2370 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
Связной ГК 1401 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Альфа-Групп 745 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Мосэнерго ПАО 132 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 147
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 68
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 46
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 27
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 25
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 18
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 17
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 17
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 16
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 14
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 6
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 6
Мосгордума - Московская городская Дума 148 6
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 5
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 4
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 3
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Русский Щит - ассоциация 39 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 4
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 2
Демократическая политическая партия США 122 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Северо-западная региональная ассоциация автошкол 1 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
CISAC - International Confederation of Societies of Authors and Composers - Международная конфедерация обществ авторов и композиторов 2 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Союз кинематографистов России 11 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ЛДПР 116 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 37
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 33
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 13
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 11
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 8
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