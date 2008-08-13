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МВД РФ ГУВД Москвы
Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве
ГУ МВД России по городу Москве



13.08.2008 ГУВД Москвы купит копировально-множительную технику
03.07.2008 ГУВД Москвы купит комплектующие к аппаратному обеспечению
26.05.2008 ГУВД Москвы необходимо сопровождение ЕИТС
16.04.2008 ГУВД г. Москвы требуется техобслуживание системы видеорегистрации нарушений
10.04.2008 ГУВД Москвы нуждается в сервисном обслуживании АДИС-ЦФО
26.03.2008 ГУВД Москвы закупает картриджи
05.03.2008 ГУВД Москвы нуждается в сопровождении программно-технической продукции
27.02.2008 ГУВД Москвы необходим ремонт средств радиосвязи Motorola
08.08.2007 ГУВД Москвы выбирает поставщика ИТ-услуг
18.04.2007 УВО при ГУВД г. Москвы требуется обслуживание ИВК
16.03.2007 УВО при ГУВД г. Москвы выберет ИТ-подрядчика
05.02.2007 УВО при ГУВД Москвы купит вычислительную технику
29.01.2007 УВО при ГУВД г. Москвы проводит два ИТ-конкурса
19.12.2006 УВО при ГУВД Москвы требуется комплекс ИТ-услуг
23.10.2006 УВО при ГУВД Москвы построит ЛВС
26.09.2005 ГУВД Москвы закрутит гайки на сотовых телефонах
09.07.2003 ГУВД Москвы: махинации с пластиковыми картами - самое распространенное сетевое преступление
09.10.2000 12 октября Управление "Р" ГУВД Москвы проводит конференцию "Борьба с преступлениями в сфере высоких технологий и защита интересов легального бизнеса"
17.05.2000 При УБЭП ГУВД Москвы будет создан отдел по борьбе с преступлениями в области интеллектуальной собственности

Публикаций - 137, упоминаний - 148

МВД РФ ГУВД Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3823 9
Microsoft Corporation 22012 8
VK - Mail.ru Group 2930 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8611 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1481 5
InfoWatch - Инфовотч 827 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6383 5
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 12 5
Trend Micro 565 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 4
Intel Corporation 11016 4
Forcepoint - Websense 124 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7602 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 506 4
AT Consulting - Группа ЭйТи 307 4
Ross Systems 24 3
CA Technologies - Computer Associates 384 3
Oracle Corporation 5893 3
IBM Rational Software 171 3
Агава КБ 28 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1629 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7913 3
Rainbow Security - Rainbow Technologies 176 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 560 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 167 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1872 3
Micro Focus - Borland 191 3
Ростелеком - РТЛабс 147 3
HTC Corporation 1402 3
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 2
Vertu 114 2
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 776 2
I-Defence 4 2
Rockwell Automation 31 2
Verisign 354 2
Ситроникс - Sitronics 920 2
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 36 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 2
Восход ФГБУ НИИ 498 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2283 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5022 5
Radisson Hotel Group - Гостиничная сеть 33 4
Почта Банк 310 3
РЖД МЖД - Московская железная дорога 38 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2012 3
United Airlines - авиакомпания 88 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 39 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 32 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 389 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 42 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 278 2
Walt Disney Company 546 2
Евросеть 1368 2
Ford Motor 166 2
РЖД Москва - Казанский вокзал 17 2
Assist - Ассист 167 2
Аэрофлот 625 2
Мослифт АО 5 1
Студия Артемия Лебедева 63 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 29 1
Савёловский ТК 3 1
АТАК - сеть магазинов 394 1
ИСК - Ижевская строительная компания 407 1
Paramount Pictures Corporation 116 1
Телефон.Ру 88 1
Dixis - Диксис 343 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 1
Беталинк 102 1
Microsoft Press Knowledge Center 9 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 787 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 1
Государственная Третьяковская галерея 42 1
Visa International 1672 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1645 1
Альфа-Банк 1340 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 145 1
American Express - Amex 306 1
Транснефть 222 1
IPOC 121 1
ВТБ - ВТБ24 644 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 77
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 138 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2400 12
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1046 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7547 7
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 7
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 360 6
Правительство Москвы 1480 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 785 5
Районный суд Москвы 260 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 594 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 5
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел 94 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 4
Мосгордума - Московская городская Дума 117 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1037 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2171 3
МВД РФ Управление К 79 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 839 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6832 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 19 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 336 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1368 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 498 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2910 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 1
УВО - Управление вневедомственной охраны 22 1
МВД Украины - ГАИ 14 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 46 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 174 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1817 1
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
Администрация Президента РФ 861 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 2
Демократическая политическая партия США 81 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 33 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 19 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7415 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30469 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4130 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2978 3
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 438 3
ИТ-аутсорсинг 866 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 854 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 857 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1839 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1144 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3109 2
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 107 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 740 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10213 2
WML - Wireless Markup Language - язык разметки для беспроводных устройств 41 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 1
Carding - Кардинг - Кардер - Мошенничество с платежными картами 4 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1352 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7181 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6688 1
Сервер - Серверные платформы 2057 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 780 1
ЕМТС - Единая многофункциональная телекоммуникационная сеть 8 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1938 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 75 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 73 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 329 1
Microsoft Windows приложения 172 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 388 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3647 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 306 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9011 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2137 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6385 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1156 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 169 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1242 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 502 1
МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 28 5
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 5
Модернизация ИБД 6 5
SAP Sybase 279 3
Ross Systems iRenaissance ERP 19 3
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 234 2
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 15 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Социальная карта москвича 28 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 144 2
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 2
Microsoft Windows 10 11199 2
ЭОС Дело СЭД 1697 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 2
Microsoft ODBC - Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 68 2
Oracle Java - язык программирования 2501 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1480 1
IBM Informix СУБД 132 1
AllOfMP3.com 45 1
Microsoft Office XP 74 1
ГИБДД ФИС - Федеральная Информационная Система 2 1
Электронный дневник 51 1
Microsoft VB.NET - язык программирования 11 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 220 1
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 96 1
Microsoft Office 2000 62 1
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 55 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 444 1
Micro Focus - Novell NetWare OS 282 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2153 1
Linux OS 7438 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
Autodesk AutoCAD 267 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 520 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1673 1
Microsoft SQL Server 1404 1
Microsoft Windows 1901 1
IBM DB2 339 1
Wikipedia - Wikisource - Викитека 3 1
Oracle Java Development Kit - JDK 88 1
Чепчугов Дмитрий 13 10
Золотницкий Филипп 10 6
Касперская Наталья 244 5
Касперский Евгений 286 5
Нечаев Андрей 21 5
Нечаев Владимир 11 5
Мамыкин Владимир 44 4
Слуцкий Александр 12 4
Гостев Александр 80 4
Чачава Александр 78 4
Кондрашин Михаил 21 4
Шилов Сергей 70 4
Антимонов Сергей 11 4
Бобылев Сергей 12 4
Калгин Алексей 6 3
Осипов Юрий 34 3
Никишин Андрей 16 3
Голов Андрей 41 3
Михайлов Алексей 53 3
Косичкин Роман 3 3
Гурин Олег 8 3
Нащекин Алексей 111 3
Васильев Виктор 6 2
Попов Владимир 17 2
Стоянов Руслан 31 2
Медведев Дмитрий 1594 2
Святенко Инна 9 2
Докучаев Дмитрий 15 2
Касперский Иван 13 2
Врублевский Павел 84 2
Купинский Геннадий 4 2
Приходько Виктор 5 2
Фомченков Георгий 9 2
Михайлов Сергей 37 2
Махонов Александр 31 2
Проколов Роман 48 1
Домбровский Юрий 59 1
Менькова Татьяна 62 1
Лужков Юрий 109 1
Гирев Андрей 75 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31733 108
Россия - Российская федерация - РФ 101142 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44274 15
Канада 3073 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12237 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11920 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5036 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10778 4
Европа 9824 4
Москва - Пушкинская площадь 25 3
Франция - Французская Республика 5390 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 349 2
Финляндия - Финляндская Республика 1657 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1475 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 215 2
Германия - Федеративная Республика 8226 2
Америка 1946 2
Москва - Садовое кольцо 106 2
Израиль 1706 2
США - Иллинойс 316 2
США - Аризона 465 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 901 2
Азия - Азиатский регион 3486 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2054 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 188 2
Канада - Нью-Денвер 4 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2513 2
Нидерланды 2096 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 577 1
США - Вашингтон - Сиэтл 387 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 634 1
Ирак - Республика 658 1
Колумбия - Республика 474 1
США - Лос-Анджелес 679 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 278 1
Сербия - Республика 217 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1895 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 436 1
Аргентина - Аргентинская Республика 479 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1601 31
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2333 5
Мошенничество 367 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1451 3
Закон Мура - Moore's law 194 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5815 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 519 2
СИЗО - Следственный изолятор 73 2
МПС - Международные платежные системы 95 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1516 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5125 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
Русский язык 3848 1
Антитеррор 146 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 58 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 27 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 236 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3682 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 781 1
Пиратство - Авторское право 321 1
Федеральное законодательство 1060 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 26
РИА Новости 753 9
Коммерсантъ - Издательский дом 821 8
Прайм - Агентство экономической информации 682 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 560 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 710 2
РБК Daily 81 2
Wikipedia - Википедия 405 1
TAdviser - Центр выбора технологий 230 1
TorrentFreak (TF) 91 1
ComNews - Медиа-бизнес 88 1
Росбалт ИА 60 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 641 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2745 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1119 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 1
Сириус - Образовательный центр 112 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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Создано именных указателей - 69577.
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