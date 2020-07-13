Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow

Alcatel-Lucent Enterprise обновила коммуникационную платформу Rainbow Alcatel-Lucent Enterprise модернизировала облачную коммуникационную платформу Rainbow, чтобы предоставить пользователям новые функциональные возможности и упростить совместную работу больших групп участников конференций. За последние месяцы количество пользователей платф

Citi: Проект Rainbow стал новой точкой отсчета для развития Citi в России CNews: Как вы оцениваете проект Rainbow и его результаты? Кирилл Дремач: Rainbow – это стратегически важный проект для банка, направленный на унификацию розничного бизнеса Citi в различных странах в рамках единой проду

Кирилл Дремач - Запуск проекта Rainbow не скажется на размере ИТ-бюджета

ений для их соответствия новым требованиям регуляторов. CNews: Какие проекты 2013 года являются стратегически важными для банка и почему? Кирилл Дремач: Стратегически важным для банка является проект Rainbow, суть которого в масштабном обновлении информационных систем по обслуживанию физических лиц, улучшении интеграции различных информационных компонент, а также в оптимизации бизнес-процес

Rainbow Six Patriots выйдет ня PS4 и Xbox One Компания Ubisoft объявила, что игра Tom Clancy’s Rainbow Six Patriots, выйдет не только на РС и консолях текущего поколения, но и на PS4 и Xbox One.Работают над игрой две внутренние студии - Ubisoft Toronto и Ubisoft Red Storm, каждая из кото

Rainbow Six Patriots. Видео Компания Ubisoft представила новый трейлер проекта Tom Clancy’s Rainbow Six Patriots, который демонстрировался на мероприятии VGA 2011. Видеоролик можно скачать с нашего сервера (148 МБ) или посмотреть здесь.Работают над игрой две внутренние студии - Ubisof

Rainbow Security будет продвигать в России защитные решения SafeNet Компания Rainbow Security, российский эксперт в области информационной безопасности, объявила о подписании соглашения с компанией SafeNet, разработчиком решений в области обеспечения информационной безо

WatchGuard выпустила новое устройство для защиты электронной почты и веб-контента Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасно

WatchGuard обновила ОС Fireware XTM для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies представила операционную систему Fireware XTM версии 11.4,

Новый сервис WatchGuard Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0 Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасно

WatchGuard выпустила виртуализированную версию Quarantine Management Server Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies выпустила виртуализированную версию продукта Quarantine Man

Устройства WatchGuard XCS оснащены функцией обеспечения безопасности веб-контента Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies провела апгрейд серии аппаратных решений XCS (Extensible Co

WatchGuard расширяет линейку аппаратных решений SSL VPN Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений для корпоративной информационной безоп

Rainbow Security привезет в Россию решения по ИБ французского разработчика OpenTrust Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, объявила о подписании эксклюзивного соглашения с компанией OpenTrust — французским разработчиком и издателем инн

WatchGuard представила новую линейку защитных устройств XTM 2 для малого бизнеса Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений для обеспечения безопасности к

Wibu-Systems представит новое средство защиты от пиратства для промышленности Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что Wibu-Systems — немецкий поставщик программных средств безопасности — выпустит новые решения,

Rainbow Security привезёт в Россию системы защиты ПО и контента от Wibu-Systems Компания Rainbow Security, дистрибьютор решений в области информационной безопасности, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с немецким производителем систем защиты программного обеспечения

Rainbow Technologies меняет название Компания Rainbow Technologies, российский дистрибутор в области информационной безопасности, объявила о начале кампании по ребрендингу и смене названия на Rainbow Security. Как отмечается, ребрен

«Информзащита» и Rainbow Technologies договорились о партнерстве Компания «Информзащита» объявила о подписании договора о сотрудничестве с компанией Rainbow Technologies. Основой для подписания партнерского соглашения стал совместный проект по удаленной аутентификации пользователей, где участвовали решения компании ActivIdentity — мирового

Rainbow Six Vegas 2 в печати Компания GFI и "Руссобит-М" сообщают об отправке проекта Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 в печать. В продаже игра появится 27 июня в трех вариантах: jewel-упаковка, DVD-бокс и подарочное издание, куда входят DVD-бокс с игрой, стильная футболка и игральные карты

Обзор Rainbow Six: Vegas 2. «Радуга» снова на улицах Ада Не так давно мы посещали город грехов в Rainbow Six: Vegas, а теперь в наши объятия кинулось её продолжение с “оригинальным” названием Rainbow Six: Vegas 2. Таким образом Ubisoft Montreal решила недвусмысленно указать, чьим от

Rainbow Six Vegas 2 в продаже Компания Ubisoft сообщила, что в продажу поступила игра Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 от монреальского подразделения фирмы. Пока что релиз состоялся только на приставках Xbox 360 и PlayStation 3. РС-версия намечена на 15 апреля 2008 года.Сюжетные перипетии To

Rainbow Six Vegas 2: Видео Компания Ubisoft опубликовала два видеоролика из шутера от первого лица Rainbow Six Vegas 2. Версии игры для PS3 и Xbox 360 выйдкт 20 марта, РС-версия доберется до полок магазинов 15 апреля. Скачать ролики можно здесь: ACES Demo Trailer (28,75МБ) и Reload Cancel Tr

Rainbow Six Vegas 2: Скриншоты и видео Компания Ubisoft опубликовала новые скриншоты, а также видеоролик из игры Rainbow Six Vegas 2, демонстрирующий режим совместного прохождения. Скачать видео можно здесь (72,03 МБ).Локализацией проекта занимается компания GFI, а выпустит русскую версию "Руссобит-М". В

Rainbow Six Vegas 2: Скриншоты В нашу галерею шутера от первого лица Rainbow Six Vegas 2 добавлены новые скриншоты. Выход игры намечен на 21 марта. Локализацией проекта занимается компания GFI, а выпустит русскую версию "Руссобит-М". В Tom Clancy’s Rainbow

Rainbow Six Vegas 2: Видео Опубликован видеоролик "Дневники разработчиков" сиквела Rainbow Six Vegas 2 от Ubisoft. Локализацией проекта занимается компания GFI, а выпустит "Руссобит-М". Скачать видео можно здесь (145,78 МБ).В Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 вам дается

Rainbow Six Vegas 2: Видео Опубликован второй видеоролик из сиквела Rainbow Six Vegas 2 от Ubisoft. Локализацией проекта занимается компания GFI, а выпустит "Руссобит-М". Скачать HD-видео можно здесь (96,53 МБ).В Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 вам дает

Rainbow Six Vegas 2: Скриншоты В нашу галерею шутера от первого лица Rainbow Six Vegas 2 добавлены новые скриншоты. Локализацией проекта занимается компания GFI, а выпустит "Руссобит-М". В Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 вам дается последний шанс для осв

Rainbow Six Vegas 2: Подробности Компании Ubisoft, GFI и "Руссобит-М" сообщают первые подробности о Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 – шестой части самого популярного командного тактического шутера Rainbow Six. В Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 вам дается последний шанс для освобождения сам

Rainbow Six Vegas 2: Скриншоты Опубликованы первые два скриншота из шутера от первого лица Rainbow Six Vegas 2 от компании Ubisoft.Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 является улучшенным продолжением Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas. Этот трехмерный командный тактический

Rainbow Six Vegas 2: Видео Опубликован тизер-ролик шутера от первого лица Rainbow Six Vegas 2 от компании Ubisoft. Скачать видео можно здесь (34,5 МБ).Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 является улучшенным продолжением Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas.

Rainbow Technologies заключила дистрибьюторское соглашение с Tumbleweed Communications орского соглашения с мировым лидером в области защиты коммуникаций в интернет - компанией Tumbleweed Communications. «Подписание очередного дистрибьюторского соглашения расширяет продуктовый портфель Rainbow Technologies, давая возможность российским компаниям выбирать решения для самых разнообразных задач в области информационной безопасности. Мы давно приглядывались к этому вендору и може

Rainbow Six Vegas 2 в России Компании GFI и "Руссобит-М" объявляют об издании игрового продукта Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 в России.Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 является улучшенным продолжением Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas. Этот трехмерный командный тактический шутер засл

Rainbow Technologies представила новинки в области аутентификации при доступе к сетевым ресурсам и управлении правами. Совместный семинар «Новые технологии в аутентификации и управлении доступом» прошел 20 ноября в Москве и был организован российским дистрибьютором Rainbow Technologies совместно с одним из производителей в области информационной безопасности, компанией ActivIdentity. В нем приняли участие более 30 компаний-партнеров Rainbow Technol

Rainbow Six Vegas 2 в разработке Компания Ubisoft анонсировала разработку шутера Rainbow Six Vegas 2. Сиквел боевика Rainbow Six Vegas запланирован к выходу на март следующего года для платформ PC, PlayStation 3 и Xbox 360.Rainbow Six Vegas 2 разрабатывается м

Rainbow Six: Vegas. Официальный Map Pack Компания Ubisoft выпустила официальный пакет из 10-ти карт для популярного шутера Rainbow Six: Vegas. Скачать Map Pack можно с сервера Боевого Народа (655,51МБ).Список карт:MarshallingYard RoofDoscala RestaurantBorder Town - ReduxKillhouse - ReduxNeon GraveyardWartownPresidi

Rainbow Six: Vegas уже в продаже Поступила в продажу русская версия шутера Tom Clancy`s Rainbow Six: Vegas, локализацией которого занималась компания GFI. Эксклюзивным дистрибьютором проекта выступает компания "Руссобит-М".Американская столица развлечений стала новой мишенью для э

Радуга в ваших компьютерах Компания GFI объявила о завершении работ по локализации шутера от первого лица Rainbow Six: Vegas от Ubisoft. О сроках поступления русской версии в продажу будет объявлено дополнительно. Эксклюзивным дистрибьютором выступает компания "Руссобит-М".Американская столица разв