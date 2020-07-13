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Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow

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13.07.2020 Alcatel-Lucent Enterprise обновила коммуникационную платформу Rainbow

Alcatel-Lucent Enterprise модернизировала облачную коммуникационную платформу Rainbow, чтобы предоставить пользователям новые функциональные возможности и упростить совместную работу больших групп участников конференций. За последние месяцы количество пользователей платф
22.01.2015 Citi: Проект Rainbow стал новой точкой отсчета для развития Citi в России

CNews: Как вы оцениваете проект Rainbow и его результаты? Кирилл Дремач: Rainbow – это стратегически важный проект для банка, направленный на унификацию розничного бизнеса Citi в различных странах в рамках единой проду
21.08.2013 Кирилл Дремач - Запуск проекта Rainbow не скажется на размере ИТ-бюджета

ений для их соответствия новым требованиям регуляторов. CNews: Какие проекты 2013 года являются стратегически важными для банка и почему? Кирилл Дремач: Стратегически важным для банка является проект Rainbow, суть которого в масштабном обновлении информационных систем по обслуживанию физических лиц, улучшении интеграции различных информационных компонент, а также в оптимизации бизнес-процес
14.06.2013 Rainbow Six Patriots выйдет ня PS4 и Xbox One

Компания Ubisoft объявила, что игра Tom Clancy’s Rainbow Six Patriots, выйдет не только на РС и консолях текущего поколения, но и на PS4 и Xbox One.Работают над игрой две внутренние студии - Ubisoft Toronto и Ubisoft Red Storm, каждая из кото
13.12.2011 Rainbow Six Patriots. Видео

Компания Ubisoft представила новый трейлер проекта Tom Clancy’s Rainbow Six Patriots, который демонстрировался на мероприятии VGA 2011. Видеоролик можно скачать с нашего сервера (148 МБ) или посмотреть здесь.Работают над игрой две внутренние студии - Ubisof
01.04.2011 Rainbow Security будет продвигать в России защитные решения SafeNet

Компания Rainbow Security, российский эксперт в области информационной безопасности, объявила о подписании соглашения с компанией SafeNet, разработчиком решений в области обеспечения информационной безо
10.12.2010 WatchGuard выпустила новое устройство для защиты электронной почты и веб-контента

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасно
16.11.2010 WatchGuard обновила ОС Fireware XTM для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies представила операционную систему Fireware XTM версии 11.4,

29.10.2010 Новый сервис WatchGuard Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасно
19.10.2010 WatchGuard выпустила виртуализированную версию Quarantine Management Server

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies выпустила виртуализированную версию продукта Quarantine Man
16.08.2010 Устройства WatchGuard XCS оснащены функцией обеспечения безопасности веб-контента

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies провела апгрейд серии аппаратных решений XCS (Extensible Co
12.08.2010 WatchGuard расширяет линейку аппаратных решений SSL VPN

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений для корпоративной информационной безоп
23.07.2010 Rainbow Security привезет в Россию решения по ИБ французского разработчика OpenTrust

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, объявила о подписании эксклюзивного соглашения с компанией OpenTrust — французским разработчиком и издателем инн
06.07.2010 WatchGuard представила новую линейку защитных устройств XTM 2 для малого бизнеса

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений для обеспечения безопасности к
29.04.2010 Wibu-Systems представит новое средство защиты от пиратства для промышленности

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что Wibu-Systems — немецкий поставщик программных средств безопасности — выпустит новые решения,
10.03.2010 Rainbow Security привезёт в Россию системы защиты ПО и контента от Wibu-Systems

Компания Rainbow Security, дистрибьютор решений в области информационной безопасности, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с немецким производителем систем защиты программного обеспечения
04.03.2010 Rainbow Technologies меняет название

Компания Rainbow Technologies, российский дистрибутор в области информационной безопасности, объявила о начале кампании по ребрендингу и смене названия на Rainbow Security. Как отмечается, ребрен
28.04.2009 «Информзащита» и Rainbow Technologies договорились о партнерстве

Компания «Информзащита» объявила о подписании договора о сотрудничестве с компанией Rainbow Technologies. Основой для подписания партнерского соглашения стал совместный проект по удаленной аутентификации пользователей, где участвовали решения компании ActivIdentity — мирового

09.06.2008 Rainbow Six Vegas 2 в печати

Компания GFI и "Руссобит-М" сообщают об отправке проекта Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 в печать. В продаже игра появится 27 июня в трех вариантах: jewel-упаковка, DVD-бокс и подарочное издание, куда входят DVD-бокс с игрой, стильная футболка и игральные карты

14.05.2008 Обзор Rainbow Six: Vegas 2. «Радуга» снова на улицах Ада

Не так давно мы посещали город грехов в Rainbow Six: Vegas, а теперь в наши объятия кинулось её продолжение с “оригинальным” названием Rainbow Six: Vegas 2. Таким образом Ubisoft Montreal решила недвусмысленно указать, чьим от
08.04.2008 Rainbow Technologies обновил SDK для ключей Sentinel UltraPro
19.03.2008 Rainbow Six Vegas 2 в продаже

Компания Ubisoft сообщила, что в продажу поступила игра Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 от монреальского подразделения фирмы. Пока что релиз состоялся только на приставках Xbox 360 и PlayStation 3. РС-версия намечена на 15 апреля 2008 года.Сюжетные перипетии To
18.03.2008 Rainbow Six Vegas 2: Видео

Компания Ubisoft опубликовала два видеоролика из шутера от первого лица Rainbow Six Vegas 2. Версии игры для PS3 и Xbox 360 выйдкт 20 марта, РС-версия доберется до полок магазинов 15 апреля. Скачать ролики можно здесь: ACES Demo Trailer (28,75МБ) и Reload Cancel Tr
05.03.2008 Rainbow Six Vegas 2: Скриншоты и видео

Компания Ubisoft опубликовала новые скриншоты, а также видеоролик из игры Rainbow Six Vegas 2, демонстрирующий режим совместного прохождения. Скачать видео можно здесь (72,03 МБ).Локализацией проекта занимается компания GFI, а выпустит русскую версию "Руссобит-М". В

08.02.2008 Rainbow Six Vegas 2: Скриншоты

В нашу галерею шутера от первого лица Rainbow Six Vegas 2 добавлены новые скриншоты. Выход игры намечен на 21 марта. Локализацией проекта занимается компания GFI, а выпустит русскую версию "Руссобит-М". В Tom Clancy’s Rainbow

23.01.2008 Rainbow Technologies представила новое средство аутентификации
18.01.2008 Rainbow Six Vegas 2: Видео

Опубликован видеоролик "Дневники разработчиков" сиквела Rainbow Six Vegas 2 от Ubisoft. Локализацией проекта занимается компания GFI, а выпустит "Руссобит-М". Скачать видео можно здесь (145,78 МБ).В Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 вам дается
11.01.2008 Rainbow Six Vegas 2: Видео

Опубликован второй видеоролик из сиквела Rainbow Six Vegas 2 от Ubisoft. Локализацией проекта занимается компания GFI, а выпустит "Руссобит-М". Скачать HD-видео можно здесь (96,53 МБ).В Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 вам дает
27.12.2007 Rainbow Six Vegas 2: Скриншоты

В нашу галерею шутера от первого лица Rainbow Six Vegas 2 добавлены новые скриншоты. Локализацией проекта занимается компания GFI, а выпустит "Руссобит-М". В Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 вам дается последний шанс для осв
24.12.2007 Rainbow Six Vegas 2: Подробности

Компании Ubisoft, GFI и "Руссобит-М" сообщают первые подробности о Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 – шестой части самого популярного командного тактического шутера Rainbow Six. В Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 вам дается последний шанс для освобождения сам
21.12.2007 Rainbow Six Vegas 2: Скриншоты

Опубликованы первые два скриншота из шутера от первого лица Rainbow Six Vegas 2 от компании Ubisoft.Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 является улучшенным продолжением Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas. Этот трехмерный командный тактический
21.12.2007 Rainbow Six Vegas 2: Видео

Опубликован тизер-ролик шутера от первого лица Rainbow Six Vegas 2 от компании Ubisoft. Скачать видео можно здесь (34,5 МБ).Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 является улучшенным продолжением Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas.

18.12.2007 Rainbow Technologies заключила дистрибьюторское соглашение с Tumbleweed Communications

орского соглашения с мировым лидером в области защиты коммуникаций в интернет - компанией Tumbleweed Communications. «Подписание очередного дистрибьюторского соглашения расширяет продуктовый портфель Rainbow Technologies, давая возможность российским компаниям выбирать решения для самых разнообразных задач в области информационной безопасности. Мы давно приглядывались к этому вендору и може
10.12.2007 Rainbow Six Vegas 2 в России

Компании GFI и "Руссобит-М" объявляют об издании игрового продукта Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 в России.Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 является улучшенным продолжением Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas. Этот трехмерный командный тактический шутер засл
27.11.2007 Rainbow Technologies представила новинки в области аутентификации

при доступе к сетевым ресурсам и управлении правами. Совместный семинар «Новые технологии в аутентификации и управлении доступом» прошел 20 ноября в Москве и был организован российским дистрибьютором Rainbow Technologies совместно с одним из производителей в области информационной безопасности, компанией ActivIdentity. В нем приняли участие более 30 компаний-партнеров Rainbow Technol
21.11.2007 Rainbow Six Vegas 2 в разработке

Компания Ubisoft анонсировала разработку шутера Rainbow Six Vegas 2. Сиквел боевика Rainbow Six Vegas запланирован к выходу на март следующего года для платформ PC, PlayStation 3 и Xbox 360.Rainbow Six Vegas 2 разрабатывается м
27.07.2007 Rainbow Six: Vegas. Официальный Map Pack

Компания Ubisoft выпустила официальный пакет из 10-ти карт для популярного шутера Rainbow Six: Vegas. Скачать Map Pack можно с сервера Боевого Народа (655,51МБ).Список карт:MarshallingYard RoofDoscala RestaurantBorder Town - ReduxKillhouse - ReduxNeon GraveyardWartownPresidi
29.05.2007 Rainbow Six: Vegas уже в продаже

Поступила в продажу русская версия шутера Tom Clancy`s Rainbow Six: Vegas, локализацией которого занималась компания GFI. Эксклюзивным дистрибьютором проекта выступает компания "Руссобит-М".Американская столица развлечений стала новой мишенью для э
23.05.2007 Радуга в ваших компьютерах

Компания GFI объявила о завершении работ по локализации шутера от первого лица Rainbow Six: Vegas от Ubisoft. О сроках поступления русской версии в продажу будет объявлено дополнительно. Эксклюзивным дистрибьютором выступает компания "Руссобит-М".Американская столица разв
28.12.2006 Обзор Rainbow Six: Vegas

кие перемены концепции, сходные со сменой курса корабля, фанаты автоматически делятся на две категории – тех, кто принимает изменения, и кто их отвергает. В конце 2006 года курс на новые высоты взяла Rainbow Six. Вот только чем стала Vegas – удачным ходом или смертью для сериала? Как раз это вы сейчас и узнаете.Читайте: Обзор Rainbow Six: Vegas. Новое содержание под старой этикеткой.

Публикаций - 206, упоминаний - 206

Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow и организации, системы, технологии, персоны:

Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 152
WatchGuard Technologies 76 47
Thales - Gemalto - SafeNet 140 28
GFI Software 209 18
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 18
Руссобит-М 266 17
HID ActivIdentity 18 12
Microsoft Corporation 25775 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Intel Corporation 12811 8
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 7
Trend Micro 651 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 7
CA Technologies - Computer Associates 392 7
Cisco Systems - Sourcefire 32 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Информзащита 941 6
Cisco Systems 5372 5
Компьюлинк ГК - Compulink 456 5
Keynectis - OpenTrust 7 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Oracle Corporation 7074 4
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
HID Global - HID Corporation 125 4
ДиалогНаука 271 4
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ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 3
Forcepoint - Websense 140 3
Legrand - Raritan 9 3
Прикладная логистика НИЦ 17 3
Ranch Networks 7 3
X Corp - Twitter 2938 3
Apple Inc 13156 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
Sony 6739 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 5
Microsoft - LinkedIn 699 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
Visa International 1993 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
EPIC Telecom Invest 212 2
LEGO 260 2
Hasbro 40 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 19 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Резонанс НПП 407 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Lionsgate Entertainment Corporation 26 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
НефтеХимСервис 1 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Смоленский Банк - Смоленский Фермер - Коммерческий земельный крестьянский банк 5 1
КИСМ - КАМАЗинструментспецмаш 1 1
Москомбанк - Московский Коммерческий Банк 5 1
ERG - Алюминий Казахстана 1 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
СРП - Северное речное пароходство 2 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Соллерс-Елабуга - ЕлАЗ ПО - Елабужский Автомобильный завод Производственное объединение 4 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 1
Уфаойл - Уфаойл-ОПТАН 3 1
Levenhuk - Левенгук 5 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
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