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Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.07.2020
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Alcatel-Lucent Enterprise обновила коммуникационную платформу Rainbow
Alcatel-Lucent Enterprise модернизировала облачную коммуникационную платформу Rainbow, чтобы предоставить пользователям новые функциональные возможности и упростить совместную работу больших групп участников конференций. За последние месяцы количество пользователей платф
|22.01.2015
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Citi: Проект Rainbow стал новой точкой отсчета для развития Citi в России
CNews: Как вы оцениваете проект Rainbow и его результаты? Кирилл Дремач: Rainbow – это стратегически важный проект для банка, направленный на унификацию розничного бизнеса Citi в различных странах в рамках единой проду
|21.08.2013
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Кирилл Дремач - Запуск проекта Rainbow не скажется на размере
ИТ-бюджета
ений для их соответствия новым требованиям регуляторов. CNews: Какие проекты 2013 года являются стратегически важными для банка и почему? Кирилл Дремач: Стратегически важным для банка является проект Rainbow, суть которого в масштабном обновлении информационных систем по обслуживанию физических лиц, улучшении интеграции различных информационных компонент, а также в оптимизации бизнес-процес
|14.06.2013
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Rainbow Six Patriots выйдет ня PS4 и Xbox One
Компания Ubisoft объявила, что игра Tom Clancy’s Rainbow Six Patriots, выйдет не только на РС и консолях текущего поколения, но и на PS4 и Xbox One.Работают над игрой две внутренние студии - Ubisoft Toronto и Ubisoft Red Storm, каждая из кото
|13.12.2011
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Rainbow Six Patriots. Видео
Компания Ubisoft представила новый трейлер проекта Tom Clancy’s Rainbow Six Patriots, который демонстрировался на мероприятии VGA 2011. Видеоролик можно скачать с нашего сервера (148 МБ) или посмотреть здесь.Работают над игрой две внутренние студии - Ubisof
|01.04.2011
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Rainbow Security будет продвигать в России защитные решения SafeNet
Компания Rainbow Security, российский эксперт в области информационной безопасности, объявила о подписании соглашения с компанией SafeNet, разработчиком решений в области обеспечения информационной безо
|10.12.2010
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WatchGuard выпустила новое устройство для защиты электронной почты и веб-контента
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасно
|16.11.2010
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WatchGuard обновила ОС Fireware XTM для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies представила операционную систему Fireware XTM версии 11.4,
|29.10.2010
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Новый сервис WatchGuard Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасно
|19.10.2010
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WatchGuard выпустила виртуализированную версию Quarantine Management Server
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies выпустила виртуализированную версию продукта Quarantine Man
|16.08.2010
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Устройства WatchGuard XCS оснащены функцией обеспечения безопасности веб-контента
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies провела апгрейд серии аппаратных решений XCS (Extensible Co
|12.08.2010
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WatchGuard расширяет линейку аппаратных решений SSL VPN
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений для корпоративной информационной безоп
|23.07.2010
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Rainbow Security привезет в Россию решения по ИБ французского разработчика OpenTrust
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, объявила о подписании эксклюзивного соглашения с компанией OpenTrust — французским разработчиком и издателем инн
|06.07.2010
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WatchGuard представила новую линейку защитных устройств XTM 2 для малого бизнеса
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений для обеспечения безопасности к
|29.04.2010
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Wibu-Systems представит новое средство защиты от пиратства для промышленности
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что Wibu-Systems — немецкий поставщик программных средств безопасности — выпустит новые решения,
|10.03.2010
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Rainbow Security привезёт в Россию системы защиты ПО и контента от Wibu-Systems
Компания Rainbow Security, дистрибьютор решений в области информационной безопасности, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с немецким производителем систем защиты программного обеспечения
|04.03.2010
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Rainbow Technologies меняет название
Компания Rainbow Technologies, российский дистрибутор в области информационной безопасности, объявила о начале кампании по ребрендингу и смене названия на Rainbow Security. Как отмечается, ребрен
|28.04.2009
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«Информзащита» и Rainbow Technologies договорились о партнерстве
Компания «Информзащита» объявила о подписании договора о сотрудничестве с компанией Rainbow Technologies. Основой для подписания партнерского соглашения стал совместный проект по удаленной аутентификации пользователей, где участвовали решения компании ActivIdentity — мирового
|09.06.2008
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Rainbow Six Vegas 2 в печати
Компания GFI и "Руссобит-М" сообщают об отправке проекта Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 в печать. В продаже игра появится 27 июня в трех вариантах: jewel-упаковка, DVD-бокс и подарочное издание, куда входят DVD-бокс с игрой, стильная футболка и игральные карты
|14.05.2008
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Обзор Rainbow Six: Vegas 2. «Радуга» снова на улицах Ада
Не так давно мы посещали город грехов в Rainbow Six: Vegas, а теперь в наши объятия кинулось её продолжение с “оригинальным” названием Rainbow Six: Vegas 2. Таким образом Ubisoft Montreal решила недвусмысленно указать, чьим от
|08.04.2008
|Rainbow Technologies обновил SDK для ключей Sentinel UltraPro
|19.03.2008
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Rainbow Six Vegas 2 в продаже
Компания Ubisoft сообщила, что в продажу поступила игра Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 от монреальского подразделения фирмы. Пока что релиз состоялся только на приставках Xbox 360 и PlayStation 3. РС-версия намечена на 15 апреля 2008 года.Сюжетные перипетии To
|18.03.2008
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Rainbow Six Vegas 2: Видео
Компания Ubisoft опубликовала два видеоролика из шутера от первого лица Rainbow Six Vegas 2. Версии игры для PS3 и Xbox 360 выйдкт 20 марта, РС-версия доберется до полок магазинов 15 апреля. Скачать ролики можно здесь: ACES Demo Trailer (28,75МБ) и Reload Cancel Tr
|05.03.2008
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Rainbow Six Vegas 2: Скриншоты и видео
Компания Ubisoft опубликовала новые скриншоты, а также видеоролик из игры Rainbow Six Vegas 2, демонстрирующий режим совместного прохождения. Скачать видео можно здесь (72,03 МБ).Локализацией проекта занимается компания GFI, а выпустит русскую версию "Руссобит-М". В
|08.02.2008
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Rainbow Six Vegas 2: Скриншоты
В нашу галерею шутера от первого лица Rainbow Six Vegas 2 добавлены новые скриншоты. Выход игры намечен на 21 марта. Локализацией проекта занимается компания GFI, а выпустит русскую версию "Руссобит-М". В Tom Clancy’s Rainbow
|23.01.2008
|Rainbow Technologies представила новое средство аутентификации
|18.01.2008
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Rainbow Six Vegas 2: Видео
Опубликован видеоролик "Дневники разработчиков" сиквела Rainbow Six Vegas 2 от Ubisoft. Локализацией проекта занимается компания GFI, а выпустит "Руссобит-М". Скачать видео можно здесь (145,78 МБ).В Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 вам дается
|11.01.2008
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Rainbow Six Vegas 2: Видео
Опубликован второй видеоролик из сиквела Rainbow Six Vegas 2 от Ubisoft. Локализацией проекта занимается компания GFI, а выпустит "Руссобит-М". Скачать HD-видео можно здесь (96,53 МБ).В Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 вам дает
|27.12.2007
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Rainbow Six Vegas 2: Скриншоты
В нашу галерею шутера от первого лица Rainbow Six Vegas 2 добавлены новые скриншоты. Локализацией проекта занимается компания GFI, а выпустит "Руссобит-М". В Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 вам дается последний шанс для осв
|24.12.2007
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Rainbow Six Vegas 2: Подробности
Компании Ubisoft, GFI и "Руссобит-М" сообщают первые подробности о Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 – шестой части самого популярного командного тактического шутера Rainbow Six. В Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 вам дается последний шанс для освобождения сам
|21.12.2007
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Rainbow Six Vegas 2: Скриншоты
Опубликованы первые два скриншота из шутера от первого лица Rainbow Six Vegas 2 от компании Ubisoft.Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 является улучшенным продолжением Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas. Этот трехмерный командный тактический
|21.12.2007
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Rainbow Six Vegas 2: Видео
Опубликован тизер-ролик шутера от первого лица Rainbow Six Vegas 2 от компании Ubisoft. Скачать видео можно здесь (34,5 МБ).Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 является улучшенным продолжением Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas.
|18.12.2007
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Rainbow Technologies заключила дистрибьюторское соглашение с Tumbleweed Communications
орского соглашения с мировым лидером в области защиты коммуникаций в интернет - компанией Tumbleweed Communications. «Подписание очередного дистрибьюторского соглашения расширяет продуктовый портфель Rainbow Technologies, давая возможность российским компаниям выбирать решения для самых разнообразных задач в области информационной безопасности. Мы давно приглядывались к этому вендору и може
|10.12.2007
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Rainbow Six Vegas 2 в России
Компании GFI и "Руссобит-М" объявляют об издании игрового продукта Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 в России.Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 является улучшенным продолжением Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas. Этот трехмерный командный тактический шутер засл
|27.11.2007
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Rainbow Technologies представила новинки в области аутентификации
при доступе к сетевым ресурсам и управлении правами. Совместный семинар «Новые технологии в аутентификации и управлении доступом» прошел 20 ноября в Москве и был организован российским дистрибьютором Rainbow Technologies совместно с одним из производителей в области информационной безопасности, компанией ActivIdentity. В нем приняли участие более 30 компаний-партнеров Rainbow Technol
|21.11.2007
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Rainbow Six Vegas 2 в разработке
Компания Ubisoft анонсировала разработку шутера Rainbow Six Vegas 2. Сиквел боевика Rainbow Six Vegas запланирован к выходу на март следующего года для платформ PC, PlayStation 3 и Xbox 360.Rainbow Six Vegas 2 разрабатывается м
|27.07.2007
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Rainbow Six: Vegas. Официальный Map Pack
Компания Ubisoft выпустила официальный пакет из 10-ти карт для популярного шутера Rainbow Six: Vegas. Скачать Map Pack можно с сервера Боевого Народа (655,51МБ).Список карт:MarshallingYard RoofDoscala RestaurantBorder Town - ReduxKillhouse - ReduxNeon GraveyardWartownPresidi
|29.05.2007
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Rainbow Six: Vegas уже в продаже
Поступила в продажу русская версия шутера Tom Clancy`s Rainbow Six: Vegas, локализацией которого занималась компания GFI. Эксклюзивным дистрибьютором проекта выступает компания "Руссобит-М".Американская столица развлечений стала новой мишенью для э
|23.05.2007
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Радуга в ваших компьютерах
Компания GFI объявила о завершении работ по локализации шутера от первого лица Rainbow Six: Vegas от Ubisoft. О сроках поступления русской версии в продажу будет объявлено дополнительно. Эксклюзивным дистрибьютором выступает компания "Руссобит-М".Американская столица разв
|28.12.2006
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Обзор Rainbow Six: Vegas
кие перемены концепции, сходные со сменой курса корабля, фанаты автоматически делятся на две категории – тех, кто принимает изменения, и кто их отвергает. В конце 2006 года курс на новые высоты взяла Rainbow Six. Вот только чем стала Vegas – удачным ходом или смертью для сериала? Как раз это вы сейчас и узнаете.Читайте: Обзор Rainbow Six: Vegas. Новое содержание под старой этикеткой.
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow и организации, системы, технологии, персоны:
|Момчилович Ирина 28 28
|Winzenried Oliver - Винзенрид Оливер 7 6
|Зеренкова Ирина 5 5
|Helming Tim - Хелминг Тим 5 5
|Мамыкин Владимир 44 4
|Рахматаллах Дарим 4 4
|Слуцкий Александр 14 3
|Гостев Александр 84 3
|Осипов Юрий 74 3
|Кондрашин Михаил 22 3
|Гурин Олег 9 3
|Никишин Андрей 17 3
|Антимонов Сергей 11 3
|Калгин Алексей 7 3
|Косичкин Роман 3 3
|Левашев Дмитрий 4 3
|Чернобаева Елена 3 3
|Шубняков Антон 3 3
|Momcilovic Dejan - Момчилович Дэян 3 3
|Klorese Roger - Клорезе Роджер 4 3
|Касперская Наталья 319 3
|Касперский Евгений 337 3
|Чачава Александр 124 3
|Голов Андрей 53 3
|Разумов Илья 13 2
|Матюхин Константин 5 2
|Clancy Tom - Клэнси Том 16 2
|Лукацкий Алексей 140 2
|Казак Максим 162 2
|Тархов Андрей 7 2
|Дремач Кирилл 8 2
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Сергеев Юрий 20 1
|Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 1
|Зенкин Денис 263 1
|Симонов Игорь 103 1
|Скулкин Олег 80 1
|Криницкий Игорь 26 1
|Чепчугов Дмитрий 13 1
|Обаляева Юлия 9 1
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