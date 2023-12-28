Разделы

Кибербезопасность IDS Intrusion Detection System IPS Intrusion Prevention System Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений Система обнаружения вторжений (СОВ)

Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ)

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


28.12.2023 Axenix поддержит бизнес-критичные системы IDS Borjomi Russia & Belarus

Компания Axenix окажет IDS Borjomi Russia & Belarus услуги по поддержке и развитию бизнес-критичных систем. Axenix приняла на поддержку три бизнес-критичные системы вендора Blue Yonder (ранее JDA Software): Demand, D
29.11.2023 1 минута на верификацию договора: в IDS Borjomi Russia & Belarus внедрили искусственный интеллект Directum

Ежегодно сотрудники IDS Borjomi Russia & Belarus согласуют 14 тыс. договоров. Чтобы сократить трудозатраты и время на обработку документов, этап верификации решили переложить на плечи искусственного интеллекта. Дл
24.05.2023 Более 6 тысяч правил Positive Technologies для выявления киберугроз используются в системе «С-терра СОВ»

ировала набор правил для выявления киберугроз в новую версию системы обнаружения вторжений «C-терра СОВ» компании «С-терра сиэспи». Правила, созданные экспертным центром безопасности PT Expert

02.11.2022 Новая сигнатура СОВ UserGate выявляет атаки, связанные с переполнением буфера в OpenSSL

Центр мониторинга и реагирования UserGate добавил в «Систему обнаружения вторжений» (СОВ) UserGate две новые сигнатуры, позволяющие детектировать атаки с использованием уязвимост
12.07.2022 «Акстим» (ex-Accenture) перенесла маркетинг IDS Borjomi Russia в Yandex Cloud

Специалисты ООО «Акстим» (ex-Accenture) реализовали бесшовную миграцию платформы для анализа промо-активностей из облака иностранного сервис-провайдера для IDS Borjomi Russia, российского подразделения IDS Borjomi International. Это позволит IDS Borjomi Russia продолжать использовать ранее внедренное решение NRM с полной гарантией бе
30.06.2022 «РТК-Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности

риложений к веб-ресурсам и защиту веб-трафика. В обновление вошла система предотвращения вторжений (Intrusion Prevention System, IPS), автоматизированное реагирование на проблемы фильтрации, сп
07.12.2020 «Инфотекс» получила сертификат соответствия ФСТЭК на ViPNet IDS 3

«Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России о соответствии ViPNet IDS 3 требованиям к системам обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты и требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия. Наличие сертификата позволяет использовать

15.07.2020 Система ViPNet IDS 3 подтвердила соответствие требованиям ФСБ России

«Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСБ России о соответствии системы обнаружения компьютерных атак ViPNet IDS 3 требованиям к средствам обнаружения компьютерных атак класса В. Наличие сертификата ФСБ позволяет использовать ViPNet IDS 3 в государственных организациях, на объектах КИИ, а также
30.06.2020 Как обеспечить коммуникации международного класса

Компания IDS Borjomi Russia — лидер на рынке бутилированной воды в России*. В ее портфеле — легендарный бренд «Боржоми» cо 130-летней историей, занимающий первое место по объемам продаж в стране в сегме
24.09.2018 IDS Borjomi Russia внедрила bpm’online для автоматизации трейд-маркетинга

ованной минеральной воды, оптимизировал процессы продаж и трейд-маркетинга с помощью CRM-решения bpm’online. Проект выполнил ИТ-интегратор Sales’Up, партнер «Террасофт». В результате проекта компания IDS Borjomi Russia получила индивидуально настроенный инструмент для совместной работы подразделений маркетинга и продаж, который позволяет: формировать прозрачный план по трейд-маркетинговым а
10.11.2017 «Инфотекс» представила новую версию системы обнаружения вторжений ViPNet IDS HS

«Инфотекс» сообщила о выпуске новой версии системы обнаружения вторжений (СОВ) ViPNet IDS HS 1.2.Новая версия поддерживает протокол syslog, благодаря чему собранные да
03.04.2017 «Конфидент» представил собственную базу данных сигнатур для системы Dallas Lock

е системы.Подписка на доступ к базе данных сигнатур системы обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ) Dallas Lock в 2017 году предоставляется бесплатно в рамках действующей технической подде
13.02.2017 Trend Micro внедрила технологии машинного обучения в систему предотвращения вторжений TippingPoint

ологий XGen Security. Как рассказали CNews в компании, в рамках стратегии «умной», оптимизированной и объединенной защиты, Trend Micro внедрила запатентованную технологию машинного обучения в систему предотвращения вторжений нового поколения (NGIPS) Trend Micro TippingPoint. Trend Micro стала первым поставщиком автономных NGIPS-решений для обнаружения и предотвращения атак в режиме реальног
30.12.2016 «Конфидент» получил сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock

ионированного доступа (НСД), межсетевой экран (МЭ), система обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ) и средство контроля съёмных машинных носителей информации (СКН), сообщили CNews в «Конфи
22.10.2015 Trend Micro покупает поставщика систем предотвращения вторжений нового поколения HP TippingPoint

Компания Trend Micro International, поставщик программного обеспечения для информационной безопасности, подписала соглашение о приобретении HP TippingPoint, поставщика систем предотвращения вторжений нового поколения (NGIPS) и решений для сетевой безопасности. Как сообщили CNews в Trend Micro, соглашение на сумму около $300 млн охватывает технологии информационной б
30.09.2015 Инфраструктура контроля безопасности с помощью inline-устройств от IXIA

етах, одновременно занимаясь поиском сигнатур или известных событий. Система обнаружения вторжений (IDS): система IDS контролирует сетевые и системные аномалии в поведении трафика для пр
18.12.2014 ViPNet IDS 2.0 сертифицирован ФСТЭК России

кс», российский разработчик программных и программно-аппаратных VPN-решений и средств криптографической защиты информации, получила сертификат ФСТЭК России для программно-аппаратного комплекса ViPNet IDS 2.0 на соответствие требованиям регулятора к системам обнаружения вторжений 4 класса. Полученный документ подтверждает, что СЗИ ViPNet IDS 2.0 может использоваться в органах государс
30.05.2014 UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN GOST сертифицирован ФСТЭК

икации составляли требования ФСТЭК РФ к межсетевым экранам (МЭ) и к системам обнаружения вторжений (СОВ), сообщили CNews в Entensys. Полученный сертификат ФСТЭК России № 3164 от 20.05.2014 удос
15.11.2012 Symantec и Wincor Nixdorf предлагают защиту для систем банковского самообслуживания

азличных производителей по всему миру. В портфеле решений для обеспечения информационной безопасности (ProTect) компании Wincor Nixdorf появилась версия 2.0 комплексной системы PC/E Terminal Security Intrusion Protection, основанная на решении Symantec Critical System Protection для защиты критически важных систем. Как рассказали CNews в Symantec, Wincor Nixdorf Intrusion Protection

01.08.2012 IBM представила новое решение для контроля сетевой активности пользователей

сетевой безопасности (Network Security Appliance), который формирует более детальное представление состояния систем информационной безопасности и обладает упрощенным интерфейсом. Новое устройство для предотвращения вторжений помогает клиентам защититься от атак повышенной сложности (Advanced Persistent Threats, APT), направленных против их организации. Решение осуществляет постоянный монито
12.10.2011 Leta построила систему комплексной ИТ-защиты в банке «Траст»

Компания Leta — оператор типизированных ИТ-услуг — объявила о завершении проекта по созданию системы предотвращения вторжений для банка «Траст». В качестве технической основы был выбран продукт StoneGate IPS компании StoneSoft, разработчика технических средств защиты в сфере обеспечения компле
24.05.2011 Software AG & IDS Scheer разработала концепцию системы управления для «Федеральной пассажирской компании»

Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о выполнении проекта по разработке концепции новой системы управления для «Федеральной пассажирской компании» — дочернего общества РЖД. Как отмечается, целью проводимого реф
12.04.2011 Software AG & IDS Scheer сравнила зрелость процессного управления в московских и питерских компаниях

Компания Software AG & IDS Scheer представила результаты аналитического исследования московского и северо-западного рынков BPM по результатам 2010 и 2011 гг. Как показало исследование, Питер лидирует по числу компани
05.04.2011 Software AG & IDS Scheer реорганизует консалтинговую практику в России и странах СНГ

Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о назначении Андрея Коптелова директором по консалтингу Software AG & IDS Scheer в России и странах СНГ. В сферу ответственности Коптелова входит руководство консалти
25.02.2011 Software AG завершила 2010 финансовый год с рекордными показателями выручки и прибыли

) составил 19% — с ?79,4 млн в 2009 г. до ?94,1 млн в 2010 г., прежде всего, благодаря большей доле высокодоходных продуктов в общем объеме продаж, ускоренной реализации ценовой синергии от слияния с IDS Scheer AG. В свою очередь, чистая прибыль в четвертом квартале увеличилась на 35% — с ?48,1 млн в 2009 г. до ?64,7 млн в 2010 г. Свободный поток денежных средств компании в четвертом кварта
15.02.2011 «СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS

Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить в компании «СТС Медиа» новую автоматизированную систему управления рисками и соответствием требованиям закона Sarbanes-Oxley (SOX) на базе продукта ARIS Risk & Compl
29.12.2010 Больше всего средств в 2010 г. российские компании потратили на внедрение ERP-решений и управление ИТ-архитектурой

Компания Software AG & IDS Scheer представила результаты третьего ежегодного аналитического исследования, посвященного методологии и инструментам управления бизнес-процессами (BPM), задачей которого было обозначить о
20.12.2010 Software AG & IDS Scheer помогла ОГК-4 внедрить международный стандарт OHSAS 18001:2007

Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4) международный стандарт OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности т
03.12.2010 Software AG & IDS Scheer внедрила процессный подход к проектированию ИТ-решений в «Сургутнефтегазе»

Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что в в ИТ-департаменте нефтяной компании «Сургутнефтегаз» внедрен процессный подход к проектированию ИТ-решений. Проект выполнен с помощью BPM-платформы ARIS и консу
06.09.2010 Инструмент процессного анализа ARIS PPM интегрирован с «1С: Управлением производственным предприятием 8»

В рамках стратегического партнерства специалисты компаний «Альянс-Консалтинг» и Ортикон» совместно со специалистами российского представительства Software AG & IDS Scheer разработали интеграционный интерфейс между системой «1С: Управление производственным предприятием 8» («1С:УПП») и инструментом процессного анализа ARIS Process Performance Manager. С
13.08.2010 «Стройдорэкспорт» будет судиться с IDS Scheer из-за провала внедрения SAP ERP

Кемеровская строительная фирма «Стройдорэкспорт» готовится подавать судебный иск к системному интегратору IDS Scheer из-за того, что компания за два года не смогла внедрить систему SAP ERP. Как сообщает издание TAdviser со ссылкой на слова генерального директора «Стройдорэкспорт» Сергея Апарина, су
12.07.2010 Software AG & IDS Scheer участвует в создании системы SCM для холдинга «Сибур»

Компания Software AG & IDS Scheer, в рамках реализуемого в нефтехимическом холдинге «Сибур» большого проекта «управление цепочками поставок» (Supply Chain Management, SCM), поставила программные продукты платформы AR
11.06.2010 «Казахтелеком» создает систему управления бизнес-процессами с помощью ARIS

Национальный оператор связи Казахстана «Казахтелеком» в рамках своей программы по внедрению процессного управления перешел с BPM-продуктов фирмы Casewise на продукты платформы ARIS компании IDS Scheer, входящей в группу Software AG Group. В ходе проекта консультанты IDS Scheer создали модели процессов оператора связи и передали проектной группе «Казахтелекома» методологию д
03.06.2010 Kerio Technologies представила новое UTM-решение для сетевой безопасности

льзователей и оптимизации производительности их труда. Оснащенный системой предотвращения вторжений IDS/IPS, Kerio Control обеспечивает комплексную защиту от быстро распространяющихся угроз без
25.05.2010 Leta IT-company сформировала консорциум с Software AG & IDS Scheer

Компания Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о формировании консорциума с компанией Software AG & IDS Scheer, поставщиком решений в области управления бизнес-процессами и корпоративной эффективностью. Необходимость данного шага связана с широким применением компанией Leta процессного подход
15.04.2010 IDS Scheer создала процессную модель деятельности «Иркутскэнерго» в среде ARIS

Компания «IDS Scheer Россия и страны СНГ» в рамках внедрения системы процессного управления в «Иркутскэнерго» помогла создать всестороннюю процессную модель деятельности энергокомпании в среде ARIS, разр
29.03.2010 Татарстан намерен строить электронное правительство с помощью Software AG & IDS Scheer

Объединенная компания Software AG & IDS Scheer, действующая в России и странах СНГ, 23 марта подписала трехстороннее соглашение с Министерством экономики и Центром информационных технологий республики Татарстан. Рамочное соглашен
26.03.2010 В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM»

17 марта 2010 года в рамках регионального тура IDS Scheer 2010 состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM», в рамках которой компания IDS Scheer со своим партнером из Санкт-Петербурга – компанией «R-Про Консалтинг» предос
26.03.2010 Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов

Компания Software AG, владеющая сейчас более 90% акций IDS Scheer, во время выставки CeBIT 2010 привела детали того, как это поглощение позволит ей стать лидером рынка Business Process Excellence (BPE, совершенство бизнес-процессов). Также в рамках
21.01.2010 IDS Scheer выпустила решении ARIS MashZone для создания управленческих панелей

Компания IDS Scheer представила свой новый продукт ARIS MashZone, позволяющий пользователям без особых знаний в ИТ за несколько минут создавать себе управленческие панели (MashApps). Среди ключевых возм

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Software AG & IDS Scheer 207 123
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 65
Cisco Systems 5224 61
Check Point Software Technologies 801 59
Microsoft Corporation 25251 55
SAP SE 5436 48
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 398 46
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1510 45
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 40
Fortinet 406 37
Broadcom - VMware 2495 35
Trend Micro 629 35
Software AG 198 34
Код Безопасности 704 33
IBM - International Business Machines Corp 9551 30
InfoWatch - Инфовотч 1092 27
Ростелеком 10323 25
Intel Corporation 12545 23
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1151 22
9015 22
Ideco - Айдеко 99 20
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 507 20
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 20
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1219 20
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 19
Softline - Софтлайн 3277 19
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 19
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 122 17
HP Inc. 5763 17
Oracle Corporation 6873 17
Информзащита 857 17
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 256 15
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 13
Крок - Croc 1815 13
HP 3Com 680 12
WatchGuard Technologies 74 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 12
Radware 60 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
РЖД - Российские железные дороги 2006 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8201 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1484 10
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 51 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 8
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 7
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 6
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 6
Газпром ПАО 1418 6
Русагро Группа Компаний 340 6
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 5
Лента - Сеть розничной торговли 2274 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 5
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 128 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 4
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 4
BSCol - Balanced Scorecard Collaborative - Palladium Group 11 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 4
Visa International 1974 4
Абсолют Банк 240 4
Роснефть НК - нефтяная компания 529 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 209 3
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 3
Сургутнефтегаз - СНГ 278 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 3
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 29 3
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 79 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 3
Силовые машины 143 3
Резонанс НПП 389 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
WestLB AG - Westdeutsche Landesbank - Western German state Bank - Portigon Financial Services AG 12 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 152
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 46
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 45
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 29
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 14
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 241 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2170 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3462 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 391 4
Судебная власть - Judicial power 2412 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 4
Федеральное казначейство России 1879 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 3
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 52 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 3
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 5
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 213 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Ассоциация менеджеров 101 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 491
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73399 439
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2303 300
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 265
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 249
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 215
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2992 207
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3961 183
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 166
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 158
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23233 143
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 131
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 131
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 131
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 762 125
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4563 121
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 119
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 118
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 112
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7644 112
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 112
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2724 107
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 104
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 102
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 100
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 97
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 96
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3519 93
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4787 92
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 85
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 292 82
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 82
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 70
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 68
Application Control - Контроль доступа к приложениям 180 68
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 366 68
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2632 65
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 63
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 63
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6700 62
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 123
Software AG - ARIS Platform 177 79
Linux OS 10929 57
Microsoft Windows 16349 54
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1531 29
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 133 23
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 57 22
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 19
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 93 18
Apple iOS 8261 17
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 16
Google Android 14714 16
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 333 16
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 39 15
Microsoft Windows 2000 8663 15
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 77 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 14
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 157 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 923 14
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 16 13
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 13
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 284 13
Microsoft SQL Server - MS SQL 1721 13
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 62 12
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 434 12
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 12
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 45 11
Trend Micro Deep Security - Trend Micro DDI - Trend Micro Deep Discovery Inspector - Trend Micro DDEI - Trend Micro Deep Discovery Email Inspector - Trend Micro DeWa - Trend Micro Deep Web Analyzer 39 11
Microsoft Windows 10 1878 11
Microsoft Azure 1462 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 298 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 11
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 10
Fortinet FortiASIC CP 15 10
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 19 10
Software AG - ARIS BPM Portal 11 10
Forcepoint - Stonesoft - StoneGate 22 10
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 160 10
Microsoft Office 3962 10
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 67 9
Каменнова Мария 44 13
Хомутов Дмитрий 50 12
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 10
Чернов Иван 36 10
Кожемяка Егор 15 9
Баринов Александр 44 8
Коптелов Андрей 118 8
Dor Dorit - Дор Дорит 25 7
Голов Андрей 52 6
Дягилев Василий 84 6
Ляпунов Игорь 130 5
Борисов Алексей 33 5
Курашев Дмитрий 57 5
Башлыков Михаил 23 4
Емельянников Михаил 40 4
Ткачёв Роман 27 4
Демурджян Юлий 5 4
Давидович Андрей 10 4
Ферапонтов Михаил 4 4
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 4
Родионов Михаил 45 4
Галкин Николай 121 3
Лукацкий Алексей 131 3
Заикин Андрей 33 3
Василенко Александр 93 3
Чапчаев Андрей 55 3
Садовников Владимир 8 3
Мзоков Виталий 12 3
Акимов Евгений 39 3
Куликов Сергей 34 3
Баталова Марина 12 3
Левцов Вениамин 41 3
Пыслару Аркадий 7 3
Конусов Андрей 86 3
Самойленко Максим 67 3
Зенкин Денис 263 3
Дбар Федор 48 3
Кадер Михаил 18 3
Лебедев Дмитрий 26 3
Бутман Игорь 8 3
Россия - РФ - Российская федерация 157183 527
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 78
Европа 24649 51
Германия - Федеративная Республика 12945 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18248 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 22
Израиль 2785 15
Казахстан - Республика 5805 14
Беларусь - Белоруссия 6039 13
Европа Восточная 3122 13
Азия - Азиатский регион 5753 11
Украина 7798 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 10
Россия - СФО - Новосибирск 4665 9
Япония 13556 9
Канада 4986 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 8
Земля - планета Солнечной системы 10662 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 8
Франция - Французская Республика 7980 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 8
Индия - Bharat 5706 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4283 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 7
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 423 6
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 6
Польша - Республика 2002 6
Африка - Африканский регион 3572 6
Италия - Итальянская Республика 4430 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 6
Чехия - Чешская Республика 1333 6
Испания - Королевство 3761 6
Нидерланды 3635 5
Америка - Американский регион 2188 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3365 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 186
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 167
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 93
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 86
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 81
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 74
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 59
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3146 59
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 56
Аудит - аудиторский услуги 3115 47
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 46
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 44
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 39
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1725 37
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 32
Энергетика - Energy - Energetically 5531 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 30
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 27
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 24
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 24
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2550 24
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 23
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 22
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 21
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 21
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 20
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 18
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 18
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 17
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 15
DarkReading.com 105 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 4
NYT - The New York Times 1088 4
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
TAdviser - Центр выбора технологий 427 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 2
Securelist 26 1
Nature 821 1
Virus Bulletin 33 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
CVE Details 3 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
heise online - heise security 122 1
Silicon 490 1
Vnunet 224 1
Computer Weekly 376 1
cw360 84 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
PCPro 53 1
GeekZone 3 1
PCweek 30 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Informa PLC - UBM Technology Group - CMP Publications - CMP Technology - CMP Media 9 1
IDG - CSO 36 1
Банковское обозрение 5 1
Reddit 359 1
BleepingComputer - Издание 416 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1142 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Wikipedia - Википедия 586 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Gartner - Гартнер 3613 48
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 26
IDC - International Data Corporation 4943 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 16
Juniper Research 551 12
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 10
Forrester Research 828 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 145 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1054 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 2
Cybersecurity Ventures 10 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Forrester Wave 45 1
AV-Test Institute 40 1
CNews Инновация года - награда 133 1
Vanson Bourne 49 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
S&P 500 562 1
CNews Мишень 173 1
B2B International 50 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Harris Interactive 81 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
Thales - Gemalto BLI - Breach Level Index 9 1
Zecurion Analytics 25 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Gartner - Dataquest 353 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
Microsoft IT Cloud Security Survey 1 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Gartner Magic Quadrant EPP - Endpoint Protection Platforms 5 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Architecture Tools 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 440 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 3
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1267 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 3
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 2
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 2
Информзащита Учебный центр 38 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 2
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 12 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 520 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 263 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 34 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
ТГУ - Томский государственный университет 211 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 10 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 76 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 22 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 1
КалмГУ ФГБОУ ВО - Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 2 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 20 1
ЯКСЭ имени П.И.Дудкина - Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина 3 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Т1 Цифровая академия 49 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 24
CeBIT 612 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 6
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 5
Software AG - ARIS ProcessDays 3 3
VMworld 29 2
Docflow 147 2
Infosecurity - выставка 63 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
CNews AWARDS - награда 556 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
CNews Баттл 73 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Microsoft Ignite 44 1
Cisco Expo 23 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 40 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Selectel TechDay 6 1
Check Point CPX 360 2 1
IT&Security Forum 10 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Software AG - ARIS ProcessWorld Europe 1 1
LinuxWorld 52 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
UserGate Open Conf 3 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
