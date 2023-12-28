Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ)

Axenix поддержит бизнес-критичные системы IDS Borjomi Russia & Belarus Компания Axenix окажет IDS Borjomi Russia & Belarus услуги по поддержке и развитию бизнес-критичных систем. Axenix приняла на поддержку три бизнес-критичные системы вендора Blue Yonder (ранее JDA Software): Demand, D

1 минута на верификацию договора: в IDS Borjomi Russia & Belarus внедрили искусственный интеллект Directum Ежегодно сотрудники IDS Borjomi Russia & Belarus согласуют 14 тыс. договоров. Чтобы сократить трудозатраты и время на обработку документов, этап верификации решили переложить на плечи искусственного интеллекта. Дл

Более 6 тысяч правил Positive Technologies для выявления киберугроз используются в системе «С-терра СОВ» ировала набор правил для выявления киберугроз в новую версию системы обнаружения вторжений «C-терра СОВ» компании «С-терра сиэспи». Правила, созданные экспертным центром безопасности PT Expert

Новая сигнатура СОВ UserGate выявляет атаки, связанные с переполнением буфера в OpenSSL Центр мониторинга и реагирования UserGate добавил в «Систему обнаружения вторжений» (СОВ) UserGate две новые сигнатуры, позволяющие детектировать атаки с использованием уязвимост

«Акстим» (ex-Accenture) перенесла маркетинг IDS Borjomi Russia в Yandex Cloud Специалисты ООО «Акстим» (ex-Accenture) реализовали бесшовную миграцию платформы для анализа промо-активностей из облака иностранного сервис-провайдера для IDS Borjomi Russia, российского подразделения IDS Borjomi International. Это позволит IDS Borjomi Russia продолжать использовать ранее внедренное решение NRM с полной гарантией бе

«РТК-Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности риложений к веб-ресурсам и защиту веб-трафика. В обновление вошла система предотвращения вторжений (Intrusion Prevention System, IPS), автоматизированное реагирование на проблемы фильтрации, сп

«Инфотекс» получила сертификат соответствия ФСТЭК на ViPNet IDS 3 «Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России о соответствии ViPNet IDS 3 требованиям к системам обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты и требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия. Наличие сертификата позволяет использовать

Система ViPNet IDS 3 подтвердила соответствие требованиям ФСБ России «Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСБ России о соответствии системы обнаружения компьютерных атак ViPNet IDS 3 требованиям к средствам обнаружения компьютерных атак класса В. Наличие сертификата ФСБ позволяет использовать ViPNet IDS 3 в государственных организациях, на объектах КИИ, а также

Как обеспечить коммуникации международного класса Компания IDS Borjomi Russia — лидер на рынке бутилированной воды в России*. В ее портфеле — легендарный бренд «Боржоми» cо 130-летней историей, занимающий первое место по объемам продаж в стране в сегме

IDS Borjomi Russia внедрила bpm’online для автоматизации трейд-маркетинга ованной минеральной воды, оптимизировал процессы продаж и трейд-маркетинга с помощью CRM-решения bpm’online. Проект выполнил ИТ-интегратор Sales’Up, партнер «Террасофт». В результате проекта компания IDS Borjomi Russia получила индивидуально настроенный инструмент для совместной работы подразделений маркетинга и продаж, который позволяет: формировать прозрачный план по трейд-маркетинговым а

«Инфотекс» представила новую версию системы обнаружения вторжений ViPNet IDS HS «Инфотекс» сообщила о выпуске новой версии системы обнаружения вторжений (СОВ) ViPNet IDS HS 1.2.Новая версия поддерживает протокол syslog, благодаря чему собранные да

«Конфидент» представил собственную базу данных сигнатур для системы Dallas Lock е системы.Подписка на доступ к базе данных сигнатур системы обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ) Dallas Lock в 2017 году предоставляется бесплатно в рамках действующей технической подде

Trend Micro внедрила технологии машинного обучения в систему предотвращения вторжений TippingPoint ологий XGen Security. Как рассказали CNews в компании, в рамках стратегии «умной», оптимизированной и объединенной защиты, Trend Micro внедрила запатентованную технологию машинного обучения в систему предотвращения вторжений нового поколения (NGIPS) Trend Micro TippingPoint. Trend Micro стала первым поставщиком автономных NGIPS-решений для обнаружения и предотвращения атак в режиме реальног

«Конфидент» получил сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock ионированного доступа (НСД), межсетевой экран (МЭ), система обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ) и средство контроля съёмных машинных носителей информации (СКН), сообщили CNews в «Конфи

Trend Micro покупает поставщика систем предотвращения вторжений нового поколения HP TippingPoint Компания Trend Micro International, поставщик программного обеспечения для информационной безопасности, подписала соглашение о приобретении HP TippingPoint, поставщика систем предотвращения вторжений нового поколения (NGIPS) и решений для сетевой безопасности. Как сообщили CNews в Trend Micro, соглашение на сумму около $300 млн охватывает технологии информационной б

Инфраструктура контроля безопасности с помощью inline-устройств от IXIA етах, одновременно занимаясь поиском сигнатур или известных событий. Система обнаружения вторжений (IDS): система IDS контролирует сетевые и системные аномалии в поведении трафика для пр

ViPNet IDS 2.0 сертифицирован ФСТЭК России кс», российский разработчик программных и программно-аппаратных VPN-решений и средств криптографической защиты информации, получила сертификат ФСТЭК России для программно-аппаратного комплекса ViPNet IDS 2.0 на соответствие требованиям регулятора к системам обнаружения вторжений 4 класса. Полученный документ подтверждает, что СЗИ ViPNet IDS 2.0 может использоваться в органах государс

UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN GOST сертифицирован ФСТЭК икации составляли требования ФСТЭК РФ к межсетевым экранам (МЭ) и к системам обнаружения вторжений (СОВ), сообщили CNews в Entensys. Полученный сертификат ФСТЭК России № 3164 от 20.05.2014 удос

Symantec и Wincor Nixdorf предлагают защиту для систем банковского самообслуживания азличных производителей по всему миру. В портфеле решений для обеспечения информационной безопасности (ProTect) компании Wincor Nixdorf появилась версия 2.0 комплексной системы PC/E Terminal Security Intrusion Protection, основанная на решении Symantec Critical System Protection для защиты критически важных систем. Как рассказали CNews в Symantec, Wincor Nixdorf Intrusion Protection

IBM представила новое решение для контроля сетевой активности пользователей сетевой безопасности (Network Security Appliance), который формирует более детальное представление состояния систем информационной безопасности и обладает упрощенным интерфейсом. Новое устройство для предотвращения вторжений помогает клиентам защититься от атак повышенной сложности (Advanced Persistent Threats, APT), направленных против их организации. Решение осуществляет постоянный монито

Leta построила систему комплексной ИТ-защиты в банке «Траст» Компания Leta — оператор типизированных ИТ-услуг — объявила о завершении проекта по созданию системы предотвращения вторжений для банка «Траст». В качестве технической основы был выбран продукт StoneGate IPS компании StoneSoft, разработчика технических средств защиты в сфере обеспечения компле

Software AG & IDS Scheer разработала концепцию системы управления для «Федеральной пассажирской компании» Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о выполнении проекта по разработке концепции новой системы управления для «Федеральной пассажирской компании» — дочернего общества РЖД. Как отмечается, целью проводимого реф

Software AG & IDS Scheer сравнила зрелость процессного управления в московских и питерских компаниях Компания Software AG & IDS Scheer представила результаты аналитического исследования московского и северо-западного рынков BPM по результатам 2010 и 2011 гг. Как показало исследование, Питер лидирует по числу компани

Software AG & IDS Scheer реорганизует консалтинговую практику в России и странах СНГ Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о назначении Андрея Коптелова директором по консалтингу Software AG & IDS Scheer в России и странах СНГ. В сферу ответственности Коптелова входит руководство консалти

Software AG завершила 2010 финансовый год с рекордными показателями выручки и прибыли ) составил 19% — с ?79,4 млн в 2009 г. до ?94,1 млн в 2010 г., прежде всего, благодаря большей доле высокодоходных продуктов в общем объеме продаж, ускоренной реализации ценовой синергии от слияния с IDS Scheer AG. В свою очередь, чистая прибыль в четвертом квартале увеличилась на 35% — с ?48,1 млн в 2009 г. до ?64,7 млн в 2010 г. Свободный поток денежных средств компании в четвертом кварта

«СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить в компании «СТС Медиа» новую автоматизированную систему управления рисками и соответствием требованиям закона Sarbanes-Oxley (SOX) на базе продукта ARIS Risk & Compl

Больше всего средств в 2010 г. российские компании потратили на внедрение ERP-решений и управление ИТ-архитектурой Компания Software AG & IDS Scheer представила результаты третьего ежегодного аналитического исследования, посвященного методологии и инструментам управления бизнес-процессами (BPM), задачей которого было обозначить о

Software AG & IDS Scheer помогла ОГК-4 внедрить международный стандарт OHSAS 18001:2007 Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4) международный стандарт OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности т

Software AG & IDS Scheer внедрила процессный подход к проектированию ИТ-решений в «Сургутнефтегазе» Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что в в ИТ-департаменте нефтяной компании «Сургутнефтегаз» внедрен процессный подход к проектированию ИТ-решений. Проект выполнен с помощью BPM-платформы ARIS и консу

Инструмент процессного анализа ARIS PPM интегрирован с «1С: Управлением производственным предприятием 8» В рамках стратегического партнерства специалисты компаний «Альянс-Консалтинг» и Ортикон» совместно со специалистами российского представительства Software AG & IDS Scheer разработали интеграционный интерфейс между системой «1С: Управление производственным предприятием 8» («1С:УПП») и инструментом процессного анализа ARIS Process Performance Manager. С

«Стройдорэкспорт» будет судиться с IDS Scheer из-за провала внедрения SAP ERP Кемеровская строительная фирма «Стройдорэкспорт» готовится подавать судебный иск к системному интегратору IDS Scheer из-за того, что компания за два года не смогла внедрить систему SAP ERP. Как сообщает издание TAdviser со ссылкой на слова генерального директора «Стройдорэкспорт» Сергея Апарина, су

Software AG & IDS Scheer участвует в создании системы SCM для холдинга «Сибур» Компания Software AG & IDS Scheer, в рамках реализуемого в нефтехимическом холдинге «Сибур» большого проекта «управление цепочками поставок» (Supply Chain Management, SCM), поставила программные продукты платформы AR

«Казахтелеком» создает систему управления бизнес-процессами с помощью ARIS Национальный оператор связи Казахстана «Казахтелеком» в рамках своей программы по внедрению процессного управления перешел с BPM-продуктов фирмы Casewise на продукты платформы ARIS компании IDS Scheer, входящей в группу Software AG Group. В ходе проекта консультанты IDS Scheer создали модели процессов оператора связи и передали проектной группе «Казахтелекома» методологию д

Kerio Technologies представила новое UTM-решение для сетевой безопасности льзователей и оптимизации производительности их труда. Оснащенный системой предотвращения вторжений IDS/IPS, Kerio Control обеспечивает комплексную защиту от быстро распространяющихся угроз без

Leta IT-company сформировала консорциум с Software AG & IDS Scheer Компания Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о формировании консорциума с компанией Software AG & IDS Scheer, поставщиком решений в области управления бизнес-процессами и корпоративной эффективностью. Необходимость данного шага связана с широким применением компанией Leta процессного подход

IDS Scheer создала процессную модель деятельности «Иркутскэнерго» в среде ARIS Компания «IDS Scheer Россия и страны СНГ» в рамках внедрения системы процессного управления в «Иркутскэнерго» помогла создать всестороннюю процессную модель деятельности энергокомпании в среде ARIS, разр

Татарстан намерен строить электронное правительство с помощью Software AG & IDS Scheer Объединенная компания Software AG & IDS Scheer, действующая в России и странах СНГ, 23 марта подписала трехстороннее соглашение с Министерством экономики и Центром информационных технологий республики Татарстан. Рамочное соглашен

В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM» 17 марта 2010 года в рамках регионального тура IDS Scheer 2010 состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM», в рамках которой компания IDS Scheer со своим партнером из Санкт-Петербурга – компанией «R-Про Консалтинг» предос

Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов Компания Software AG, владеющая сейчас более 90% акций IDS Scheer, во время выставки CeBIT 2010 привела детали того, как это поглощение позволит ей стать лидером рынка Business Process Excellence (BPE, совершенство бизнес-процессов). Также в рамках