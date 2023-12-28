Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ)

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|28.12.2023
|
Axenix поддержит бизнес-критичные системы IDS Borjomi Russia & Belarus
Компания Axenix окажет IDS Borjomi Russia & Belarus услуги по поддержке и развитию бизнес-критичных систем. Axenix приняла на поддержку три бизнес-критичные системы вендора Blue Yonder (ранее JDA Software): Demand, D
|29.11.2023
|
1 минута на верификацию договора: в IDS Borjomi Russia & Belarus внедрили искусственный интеллект Directum
Ежегодно сотрудники IDS Borjomi Russia & Belarus согласуют 14 тыс. договоров. Чтобы сократить трудозатраты и время на обработку документов, этап верификации решили переложить на плечи искусственного интеллекта. Дл
|24.05.2023
|
Более 6 тысяч правил Positive Technologies для выявления киберугроз используются в системе «С-терра СОВ»
ировала набор правил для выявления киберугроз в новую версию системы обнаружения вторжений «C-терра СОВ» компании «С-терра сиэспи». Правила, созданные экспертным центром безопасности PT Expert
|02.11.2022
|
Новая сигнатура СОВ UserGate выявляет атаки, связанные с переполнением буфера в OpenSSL
Центр мониторинга и реагирования UserGate добавил в «Систему обнаружения вторжений» (СОВ) UserGate две новые сигнатуры, позволяющие детектировать атаки с использованием уязвимост
|12.07.2022
|
«Акстим» (ex-Accenture) перенесла маркетинг IDS Borjomi Russia в Yandex Cloud
Специалисты ООО «Акстим» (ex-Accenture) реализовали бесшовную миграцию платформы для анализа промо-активностей из облака иностранного сервис-провайдера для IDS Borjomi Russia, российского подразделения IDS Borjomi International. Это позволит IDS Borjomi Russia продолжать использовать ранее внедренное решение NRM с полной гарантией бе
|30.06.2022
|
«РТК-Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности
риложений к веб-ресурсам и защиту веб-трафика. В обновление вошла система предотвращения вторжений (Intrusion Prevention System, IPS), автоматизированное реагирование на проблемы фильтрации, сп
|07.12.2020
|
«Инфотекс» получила сертификат соответствия ФСТЭК на ViPNet IDS 3
«Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России о соответствии ViPNet IDS 3 требованиям к системам обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты и требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия. Наличие сертификата позволяет использовать
|15.07.2020
|
Система ViPNet IDS 3 подтвердила соответствие требованиям ФСБ России
«Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСБ России о соответствии системы обнаружения компьютерных атак ViPNet IDS 3 требованиям к средствам обнаружения компьютерных атак класса В. Наличие сертификата ФСБ позволяет использовать ViPNet IDS 3 в государственных организациях, на объектах КИИ, а также
|30.06.2020
|
Как обеспечить коммуникации международного класса
Компания IDS Borjomi Russia — лидер на рынке бутилированной воды в России*. В ее портфеле — легендарный бренд «Боржоми» cо 130-летней историей, занимающий первое место по объемам продаж в стране в сегме
|24.09.2018
|
IDS Borjomi Russia внедрила bpm’online для автоматизации трейд-маркетинга
ованной минеральной воды, оптимизировал процессы продаж и трейд-маркетинга с помощью CRM-решения bpm’online. Проект выполнил ИТ-интегратор Sales’Up, партнер «Террасофт». В результате проекта компания IDS Borjomi Russia получила индивидуально настроенный инструмент для совместной работы подразделений маркетинга и продаж, который позволяет: формировать прозрачный план по трейд-маркетинговым а
|10.11.2017
|
«Инфотекс» представила новую версию системы обнаружения вторжений ViPNet IDS HS
«Инфотекс» сообщила о выпуске новой версии системы обнаружения вторжений (СОВ) ViPNet IDS HS 1.2.Новая версия поддерживает протокол syslog, благодаря чему собранные да
|03.04.2017
|
«Конфидент» представил собственную базу данных сигнатур для системы Dallas Lock
е системы.Подписка на доступ к базе данных сигнатур системы обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ) Dallas Lock в 2017 году предоставляется бесплатно в рамках действующей технической подде
|13.02.2017
|
Trend Micro внедрила технологии машинного обучения в систему предотвращения вторжений TippingPoint
ологий XGen Security. Как рассказали CNews в компании, в рамках стратегии «умной», оптимизированной и объединенной защиты, Trend Micro внедрила запатентованную технологию машинного обучения в систему предотвращения вторжений нового поколения (NGIPS) Trend Micro TippingPoint. Trend Micro стала первым поставщиком автономных NGIPS-решений для обнаружения и предотвращения атак в режиме реальног
|30.12.2016
|
«Конфидент» получил сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock
ионированного доступа (НСД), межсетевой экран (МЭ), система обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ) и средство контроля съёмных машинных носителей информации (СКН), сообщили CNews в «Конфи
|22.10.2015
|
Trend Micro покупает поставщика систем предотвращения вторжений нового поколения HP TippingPoint
Компания Trend Micro International, поставщик программного обеспечения для информационной безопасности, подписала соглашение о приобретении HP TippingPoint, поставщика систем предотвращения вторжений нового поколения (NGIPS) и решений для сетевой безопасности. Как сообщили CNews в Trend Micro, соглашение на сумму около $300 млн охватывает технологии информационной б
|30.09.2015
|
Инфраструктура контроля безопасности с помощью inline-устройств от IXIA
етах, одновременно занимаясь поиском сигнатур или известных событий. Система обнаружения вторжений (IDS): система IDS контролирует сетевые и системные аномалии в поведении трафика для пр
|18.12.2014
|
ViPNet IDS 2.0 сертифицирован ФСТЭК России
кс», российский разработчик программных и программно-аппаратных VPN-решений и средств криптографической защиты информации, получила сертификат ФСТЭК России для программно-аппаратного комплекса ViPNet IDS 2.0 на соответствие требованиям регулятора к системам обнаружения вторжений 4 класса. Полученный документ подтверждает, что СЗИ ViPNet IDS 2.0 может использоваться в органах государс
|30.05.2014
|
UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN GOST сертифицирован ФСТЭК
икации составляли требования ФСТЭК РФ к межсетевым экранам (МЭ) и к системам обнаружения вторжений (СОВ), сообщили CNews в Entensys. Полученный сертификат ФСТЭК России № 3164 от 20.05.2014 удос
|15.11.2012
|
Symantec и Wincor Nixdorf предлагают защиту для систем банковского самообслуживания
азличных производителей по всему миру. В портфеле решений для обеспечения информационной безопасности (ProTect) компании Wincor Nixdorf появилась версия 2.0 комплексной системы PC/E Terminal Security Intrusion Protection, основанная на решении Symantec Critical System Protection для защиты критически важных систем. Как рассказали CNews в Symantec, Wincor Nixdorf Intrusion Protection
|01.08.2012
|
IBM представила новое решение для контроля сетевой активности пользователей
сетевой безопасности (Network Security Appliance), который формирует более детальное представление состояния систем информационной безопасности и обладает упрощенным интерфейсом. Новое устройство для предотвращения вторжений помогает клиентам защититься от атак повышенной сложности (Advanced Persistent Threats, APT), направленных против их организации. Решение осуществляет постоянный монито
|12.10.2011
|
Leta построила систему комплексной ИТ-защиты в банке «Траст»
Компания Leta — оператор типизированных ИТ-услуг — объявила о завершении проекта по созданию системы предотвращения вторжений для банка «Траст». В качестве технической основы был выбран продукт StoneGate IPS компании StoneSoft, разработчика технических средств защиты в сфере обеспечения компле
|24.05.2011
|
Software AG & IDS Scheer разработала концепцию системы управления для «Федеральной пассажирской компании»
Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о выполнении проекта по разработке концепции новой системы управления для «Федеральной пассажирской компании» — дочернего общества РЖД. Как отмечается, целью проводимого реф
|12.04.2011
|
Software AG & IDS Scheer сравнила зрелость процессного управления в московских и питерских компаниях
Компания Software AG & IDS Scheer представила результаты аналитического исследования московского и северо-западного рынков BPM по результатам 2010 и 2011 гг. Как показало исследование, Питер лидирует по числу компани
|05.04.2011
|
Software AG & IDS Scheer реорганизует консалтинговую практику в России и странах СНГ
Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о назначении Андрея Коптелова директором по консалтингу Software AG & IDS Scheer в России и странах СНГ. В сферу ответственности Коптелова входит руководство консалти
|25.02.2011
|
Software AG завершила 2010 финансовый год с рекордными показателями выручки и прибыли
) составил 19% — с ?79,4 млн в 2009 г. до ?94,1 млн в 2010 г., прежде всего, благодаря большей доле высокодоходных продуктов в общем объеме продаж, ускоренной реализации ценовой синергии от слияния с IDS Scheer AG. В свою очередь, чистая прибыль в четвертом квартале увеличилась на 35% — с ?48,1 млн в 2009 г. до ?64,7 млн в 2010 г. Свободный поток денежных средств компании в четвертом кварта
|15.02.2011
|
«СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS
Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить в компании «СТС Медиа» новую автоматизированную систему управления рисками и соответствием требованиям закона Sarbanes-Oxley (SOX) на базе продукта ARIS Risk & Compl
|29.12.2010
|
Больше всего средств в 2010 г. российские компании потратили на внедрение ERP-решений и управление ИТ-архитектурой
Компания Software AG & IDS Scheer представила результаты третьего ежегодного аналитического исследования, посвященного методологии и инструментам управления бизнес-процессами (BPM), задачей которого было обозначить о
|20.12.2010
|
Software AG & IDS Scheer помогла ОГК-4 внедрить международный стандарт OHSAS 18001:2007
Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4) международный стандарт OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности т
|03.12.2010
|
Software AG & IDS Scheer внедрила процессный подход к проектированию ИТ-решений в «Сургутнефтегазе»
Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что в в ИТ-департаменте нефтяной компании «Сургутнефтегаз» внедрен процессный подход к проектированию ИТ-решений. Проект выполнен с помощью BPM-платформы ARIS и консу
|06.09.2010
|
Инструмент процессного анализа ARIS PPM интегрирован с «1С: Управлением производственным предприятием 8»
В рамках стратегического партнерства специалисты компаний «Альянс-Консалтинг» и Ортикон» совместно со специалистами российского представительства Software AG & IDS Scheer разработали интеграционный интерфейс между системой «1С: Управление производственным предприятием 8» («1С:УПП») и инструментом процессного анализа ARIS Process Performance Manager. С
|13.08.2010
|
«Стройдорэкспорт» будет судиться с IDS Scheer из-за провала внедрения SAP ERP
Кемеровская строительная фирма «Стройдорэкспорт» готовится подавать судебный иск к системному интегратору IDS Scheer из-за того, что компания за два года не смогла внедрить систему SAP ERP. Как сообщает издание TAdviser со ссылкой на слова генерального директора «Стройдорэкспорт» Сергея Апарина, су
|12.07.2010
|
Software AG & IDS Scheer участвует в создании системы SCM для холдинга «Сибур»
Компания Software AG & IDS Scheer, в рамках реализуемого в нефтехимическом холдинге «Сибур» большого проекта «управление цепочками поставок» (Supply Chain Management, SCM), поставила программные продукты платформы AR
|11.06.2010
|
«Казахтелеком» создает систему управления бизнес-процессами с помощью ARIS
Национальный оператор связи Казахстана «Казахтелеком» в рамках своей программы по внедрению процессного управления перешел с BPM-продуктов фирмы Casewise на продукты платформы ARIS компании IDS Scheer, входящей в группу Software AG Group. В ходе проекта консультанты IDS Scheer создали модели процессов оператора связи и передали проектной группе «Казахтелекома» методологию д
|03.06.2010
|
Kerio Technologies представила новое UTM-решение для сетевой безопасности
льзователей и оптимизации производительности их труда. Оснащенный системой предотвращения вторжений IDS/IPS, Kerio Control обеспечивает комплексную защиту от быстро распространяющихся угроз без
|25.05.2010
|
Leta IT-company сформировала консорциум с Software AG & IDS Scheer
Компания Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о формировании консорциума с компанией Software AG & IDS Scheer, поставщиком решений в области управления бизнес-процессами и корпоративной эффективностью. Необходимость данного шага связана с широким применением компанией Leta процессного подход
|15.04.2010
|
IDS Scheer создала процессную модель деятельности «Иркутскэнерго» в среде ARIS
Компания «IDS Scheer Россия и страны СНГ» в рамках внедрения системы процессного управления в «Иркутскэнерго» помогла создать всестороннюю процессную модель деятельности энергокомпании в среде ARIS, разр
|29.03.2010
|
Татарстан намерен строить электронное правительство с помощью Software AG & IDS Scheer
Объединенная компания Software AG & IDS Scheer, действующая в России и странах СНГ, 23 марта подписала трехстороннее соглашение с Министерством экономики и Центром информационных технологий республики Татарстан. Рамочное соглашен
|26.03.2010
|
В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM»
17 марта 2010 года в рамках регионального тура IDS Scheer 2010 состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM», в рамках которой компания IDS Scheer со своим партнером из Санкт-Петербурга – компанией «R-Про Консалтинг» предос
|26.03.2010
|
Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов
Компания Software AG, владеющая сейчас более 90% акций IDS Scheer, во время выставки CeBIT 2010 привела детали того, как это поглощение позволит ей стать лидером рынка Business Process Excellence (BPE, совершенство бизнес-процессов). Также в рамках
|21.01.2010
|
IDS Scheer выпустила решении ARIS MashZone для создания управленческих панелей
Компания IDS Scheer представила свой новый продукт ARIS MashZone, позволяющий пользователям без особых знаний в ИТ за несколько минут создавать себе управленческие панели (MashApps). Среди ключевых возм
