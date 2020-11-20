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Минцифры РФ
Росинформтехнологии
Федеральное агентство по информационным технологиям
ФАИТ
Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1477 18
|Рейман Леонид 977 14
|Щеголев Игорь 677 14
|Путин Владимир 2158 11
|Михайлов Алексей 46 7
|Проскура Дмитрий 26 6
|Сенаторов Михаил 42 5
|Назипов Дмитрий 79 4
|Мирошников Борис 42 4
|Шалманов Сергей 184 4
|Макаров Валентин 157 4
|Ускова Ольга 150 4
|Бородинов Леонид 12 4
|Селин Владимир 12 4
|Духовницкий Олег 91 3
|Алкснис Виктор 56 3
|Ковалевский Сергей 16 3
|Шередин Роман 19 3
|Шадаев Максут 395 3
|Анфиногентов Василий 8 3
|Массух Илья 194 3
|Паршин Максим 156 3
|Аитов Тимур 184 3
|Никифоров Николай 1129 3
|Изумрудов Олег 20 2
|Емельянников Михаил 38 2
|Ухлинов Леонид 57 2
|Семенов Александр 86 2
|Нуралиев Борис 240 2
|Солдатов Алексей 79 2
|Костров Дмитрий 21 2
|Рудычева Наталья 83 2
|Казак Максим 153 2
|Богатов Антон 76 2
|Кудрин Алексей 83 2
|Смирнов Алексей 155 2
|Кузнецов Сергей 118 2
|Симаков Олег 106 2
|Айвазов Армен 450 2
|Носков Константин 204 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 11
|IDC - International Data Corporation 4390 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 597 3
|Медиалогия 43 2
|Gartner 3050 1
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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