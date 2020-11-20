Минцифры РФ

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 2
27.11.2015 Марат Долгоаршинных возглавил «Башинформсвязь» 4
02.12.2014 «Центральный телеграф» потребовал с Минкомсвязи заплатить за аренду офиса 1
03.07.2014 Выпущен защищенный планшет для чиновников на основе российской ОС 1
29.10.2013 Экс-руководители ЦНИИ ЭИСУ задержаны по подозрению в хищении более 500 млн рублей 1
02.04.2013 Игорь Рыженков назначен директором Самарского филиала «Ростелекома» 1
03.12.2012 «Корус Консалтинг» строит информационную систему здравоохранения в Республике Калмыкия 1
09.08.2012 Денис Ефременко назначен техническим директором «Ростелеком-Волга» 1
13.07.2012 ISG возвращается: назначен новый гендиректор 1
10.07.2012 РЖД начала следить за поездами из ситуационного центра в Москве 1
25.04.2012 Россвязь воскресили: назначен новый руководитель 1
28.03.2012 Интервью с Олегом Духовницким, заместителем министра Минкомсвязи РФ 1
27.01.2012 Анна Толстоброва назначена директором Кировского филиала «Ростелекома» 1
07.12.2011 Составлен рейтинг коррупции в хайтек-фондах и ведомствах России 2
21.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 14-21 ноября 2011 г. 2
16.11.2011 «Акадо» объявила о новых назначениях 2
12.09.2011 «Корус Консалтинг» автоматизирует детский онкологический центр 1
16.08.2011 «Корус Консалтинг» развивает направление разработки МИС: новое назначение 1
05.08.2011 Денис Ефременко назначен директором Нижегородского филиала «Ростелекома» 1
12.07.2011 Алексей Артемьев назначен директором Саратовского филиала «Ростелекома» 5
08.06.2011 Марат Долгоаршинных назначен коммерческим директором макрорегионального филиала «Ростелеком – Волга» 3
28.04.2011 Дмитрий Проскура назначен директором макрорегионального филиала «Ростелеком-Волга» 4
20.04.2011 «Росинформтехнологии» автоматизировала бизнес-процессы ТД «Выбор» 2
04.03.2011 Бывший глава ФАИТ стал заместителем гендиректора НИИАС 5
08.12.2010 «ВолгаТелеком» предоставит выделенные каналы связи администрации Нижнего Новгорода 2
24.11.2010 CNews FORUM 2010: чего государство ждет от ИТ? 1
19.11.2010 ИТ-стратегия России: как изменится облик страны за 10 лет 2
16.11.2010 «Скай Линк» открыл интернет-роуминг между Москвой и Самарой 1
03.11.2010 «ВолгаТелеком» модернизирует корпоративную сеть ОПФР по Нижегородской области 2
20.10.2010 26 октября в Москве откроется выставка ИКТ Softool 1
18.10.2010 «ВолгаТелеком» объединил VPN-сетью 40 допофисов «Сбербанка» в Ульяновской области 1
12.10.2010 26 октября в Москве откроется выставка ИКТ Softool 1
28.09.2010 «ВолгаТелеком» до конца года доведет емкость сетей FTTB в Самарской области до 100 тыс. портов 1
15.09.2010 Путин: Глобальная система обмена данными в госорганах должна заработать до конца года 2
09.09.2010 «ВолгаТелеком» модернизирует корпоративную сеть «Волго-Вятского банка Сбербанка России» 1
26.08.2010 Медведев упразднил ФАИТ 6
26.08.2010 «ВолгаТелеком» завершил первый этап строительства сети FTTB в Пензенской области 2
23.07.2010 «Корус Консалтинг» централизует документооборот в «ВолгаТелекоме» 1
06.07.2010 «ВолгаТелеком» завершил строительство первого этапа сети FTTB в Самарской области 1
21.06.2010 Путин ликвидирует ФАИТ 5

Публикаций - 242, упоминаний - 404

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком ВолгаТелеком 509 33
Восход ФГБУ НИИ 413 22
Microsoft Corporation 20288 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7582 16
IBM 8248 13
Крок 1506 12
Nortel Networks 1259 11
Армада - РБК софт 648 10
Ростелеком - Связьинвест 1650 9
Открытые технологии 426 9
Oracle Sun Microsystems 2063 9
Cisco Systems 4542 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8354 8
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 673 7
ФОРС - Центр разработки 277 7
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1561 6
4772 5
Корус Консалтинг ГК 928 5
HP Inc. 4843 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 561 5
Информзащита 549 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 5
Oracle Corporation 5639 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7540 5
T-Systems - Т-Системс 127 5
Directum - Директум 766 4
Инфосистемы Джет 770 4
Citrix Systems 698 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 458 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1836 4
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 4
NVision Group - Энвижн Груп 609 4
ГКС - Группа компаний Систематика 243 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1307 4
HP - Hewlett-Packard 3333 4
Lenovo Motorola 3211 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3680 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 527 3
ДиалогНаука 168 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 3
РЖД - Российские железные дороги 1261 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 123 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 253 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1798 4
Почта России ПАО 1741 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 279 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 113 4
Газпром ПАО 705 3
Интер РАО ПАО 246 3
Татэнерго 37 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 128 3
Русский стандарт Банк 335 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 322 2
American Express 298 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 186 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 116 2
Татнефть 163 2
Роснефть НК 410 2
Северсталь ПАО 251 2
Diners Club International - платёжная система 76 2
Альфа-Банк 1279 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 68 2
СОГАЗ Страховая Группа 56 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 392 2
Лидер УК 16 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 82 2
РОСНО СК 161 2
Утконос 101 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 540 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 1
Евросеть 1310 1
Dixis - Диксис 339 1
Уралсиб Банк 418 1
Росгосстрах 210 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
UPS 87 1
Ингосстрах СПАО 269 1
Банк Зенит 162 1
АльфаСтрахование СГ 223 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 68
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2241 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 34
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1806 33
Правительство Москвы 783 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2607 23
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2173 22
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 19
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 569 12
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 103 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1707 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 413 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1066 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1405 10
Правительство РФ 2468 10
Президент Российской Федерации 1597 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1906 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 589 6
Администрация Президента РФ 313 6
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 62 6
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 78 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 428 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 824 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 267 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 636 5
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1896 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1029 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 786 4
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 101 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 455 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 153 3
Мосгордума - Московская городская Дума 97 3
Счётная палата РФ 543 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 296 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 693 3
АРБ - Ассоциация российских банков 146 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 198 6
Руссофт - Russoft 330 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 575 4
Союз машиностроителей России 26 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 96 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 86 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 50 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 30 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 63 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11487 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3697 17
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1858 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 192 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 655 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 911 4
3G - Стандарт мобильной связи 4903 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 4
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 112 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3851 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 414 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2312 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 765 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 240 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 153 3
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 111 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 83 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 153 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 571 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 47 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 159 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 641 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2292 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1104 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 860 2
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 2
BMC - Baseboard Management Controller 71 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 36 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 36 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 62 1
Workflow - Поток работ 90 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 96 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 296 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 92 7
Linux OS 6990 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 188 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 124 4
OpenText Documentum 340 4
Microsoft Office 2824 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1083 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 516 3
Microsoft Windows 10 9806 2
Госуслуги - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 13 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 35 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 464 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 340 2
Google Android 10809 2
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 2
Aladdin JaCarta 165 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 2
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 82 1
Microsoft Word 543 1
Microsoft Dynamics CRM 485 1
Drupal - CMS-система 71 1
Alfresco 116 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 419 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 55 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 574 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 965 1
Ruby on Rails - фреймворк 19 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 242 1
ЭОС Дело СЭД 755 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 687 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 469 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1636 1
Opera - Браузер 839 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 481 1
Google Analytics 81 1
LiveInternet - блог-платформа 143 1
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система 27 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
Eastwind Billing System 16 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 1
Медведев Дмитрий 1477 18
Рейман Леонид 977 14
Щеголев Игорь 677 14
Путин Владимир 2158 11
Михайлов Алексей 46 7
Проскура Дмитрий 26 6
Сенаторов Михаил 42 5
Назипов Дмитрий 79 4
Мирошников Борис 42 4
Шалманов Сергей 184 4
Макаров Валентин 157 4
Ускова Ольга 150 4
Бородинов Леонид 12 4
Селин Владимир 12 4
Духовницкий Олег 91 3
Алкснис Виктор 56 3
Ковалевский Сергей 16 3
Шередин Роман 19 3
Шадаев Максут 395 3
Анфиногентов Василий 8 3
Массух Илья 194 3
Паршин Максим 156 3
Аитов Тимур 184 3
Никифоров Николай 1129 3
Изумрудов Олег 20 2
Емельянников Михаил 38 2
Ухлинов Леонид 57 2
Семенов Александр 86 2
Нуралиев Борис 240 2
Солдатов Алексей 79 2
Костров Дмитрий 21 2
Рудычева Наталья 83 2
Казак Максим 153 2
Богатов Антон 76 2
Кудрин Алексей 83 2
Смирнов Алексей 155 2
Кузнецов Сергей 118 2
Симаков Олег 106 2
Айвазов Армен 450 2
Носков Константин 204 2
Россия - Российская федерация - РФ 76300 140
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 17
Беларусь - Белоруссия 2934 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1947 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 944 14
Германия - Федеративная Республика 6767 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 14
Украина 5155 12
Россия - ПФО - Самарская область 760 10
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 752 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1073 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 7
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 326 7
Италия - Итальянская Республика 2438 7
Канада 2309 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 495 6
Европа Восточная 2685 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8094 6
Япония 6703 5
Узбекистан - Республика 1206 5
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 262 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 5
Россия - ПФО - Саратовская область 485 5
Швеция - Королевство 1526 5
Эстония - Эстонская Республика 622 5
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 370 5
Азия - Азиатский регион 2863 5
Германия - Бавария - Мюнхен 325 4
Казахстан - Республика 3736 4
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 311 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 628 3
Финляндия - Финляндская Республика 1396 3
Латвия - Латвийская Республика 607 3
Таджикистан - Республика 686 3
Франция - Французская Республика 4070 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 42
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3861 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2541 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1338 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4759 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 260 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 371 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 284 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 3
ФЦП - Федеральная целевая программа 110 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 213 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1196 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 694 2
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 30 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 79 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 604 2
Информационное общество - Государственная программа 289 2
Антитеррор 65 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 946 2
Образование в России 529 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 187 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 21 1
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