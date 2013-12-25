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Бегун Begun российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета Бегун.Смарт Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст Бегун.Видеоконтекст



25.12.2013 «Бегун» сокращает ИТ-специалистов и оказывает давление на их профсоюз
19.11.2013 Begun запускает API к «Бегун.Смарт»
19.03.2013 «Бегун» анонсировал новый сервис управления рекламными кампаниями для малого бизнеса
12.03.2013 Основатель «Бегуна» стал вице-президентом «Ростелекома»
15.10.2012 «Рамблер» стал единоличным владельцем «Бегуна»
15.10.2012 «Рамблер» станет 100% акционером «Бегуна» и консолидирует активы в области e-commerce
06.06.2012 «Бегун» обновил интерфейс своего сервиса «Мобильная реклама»
30.05.2012 «Бегун» перешел на интернет-эквайринг «Альфа-Банка»
12.05.2012 «Бегун» оптимизирует деятельность в Украине
27.04.2012 «Бегун» открыл продажи рекламы в «Вконтакте» для аккредитованных агентств
23.04.2012 «Бегун» запустил новый инструмент в области контекстной рекламы
16.03.2012 «Бегун»: рынок контекстной рекламы в России в 2011 г. вырос на 63%
13.03.2012 «Бегун» начал продавать рекламу в соцсети «Вконтакте»
22.02.2012 «Бегун» добавил в мобильную рекламу баннеры
06.02.2012 Новым гендиректором «Бегуна» стал Станислав Мушкат
19.01.2012 «Бегун» стал авторизованным реселлером Google AdWords в Украине и Казахстане
21.12.2011 «Бегун» исследовал рынок контекстной рекламы в Приволжском ФО
28.11.2011 «Бегун» исследовал рынок контекстной рекламы в Уральском ФО
09.11.2011 «Бегун» запустил сервис для монетизации приложений на Windows Phone
31.10.2011 «Бегун» запустил геоконтекстную медийную рекламу в своей сети
25.10.2011 «Бегун» исследовал активность рекламодателей в третьем квартале 2011 г.
07.10.2011 «Бегун» хочет стать супермаркетом онлайн-рекламы
04.10.2011 «Бегун» исследовал активность рекламодателей по Уральскому ФО
28.09.2011 Исполнительный директор «Бегуна» избран президентом IAB Russia
23.09.2011 «Бегун» исследовал активность рекламодателей в Дальневосточном ФО
02.09.2011 «Бегун» исследовал рынок контекстной рекламы в СЗФО
02.09.2011 «Бегун»: дилерские продажи на Северо-Западе за год выросли почти вдвое
29.07.2011 «Бегун» снизил цены на показы баннеров
19.07.2011 «Бегун» запустил программу монетизации приложений для Android и iPhone
15.07.2011 «Бегун» исследовал активность рекламодателей во втором квартале 2011 г.
08.06.2011 «Бегун» назначил нового коммерческого директора
23.05.2011 «Бегун» запустил новый интерфейс для аккредитованных агентств
17.05.2011 «Бегун» запустил рекламную сеть из премиум-площадок
29.04.2011 «Бегун» исследовал активность рекламодателей в контексте
22.04.2011 «Бегун» будет размещать свою рекламу в сервисах Google
21.04.2011 «Бегун» запустил партнерскую программу для геосервисов
19.04.2011 «Бегун» разрешил нацеливать рекламу на премиум-сайты
12.04.2011 «Бегун» сообщил о новых назначениях в топ-менеджменте
12.04.2011 «Бегун» запустил новый open source проект
01.04.2011 Основатель и глава «Бегуна» уходит в Mail.Ru

Публикаций - 299, упоминаний - 505

Бегун упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Rambler Group - Рамблер ГК 811 86
Yandex - Яндекс 5015 71
Google LLC 10352 66
VK - Mail.ru Group 3057 54
Rambler Media 112 22
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 20
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 108 11
Microsoft Corporation 22497 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 9
SpyLOG 81 8
Meta Platforms - Facebook 4267 8
1С-Битрикс - Bitrix 443 8
Yahoo! 3603 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 6
Webmoney 513 5
Softkey - Софткей 199 5
eHouse 66 4
Masterhost - Мастерхост 50 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
Армада - РБК софт 714 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 386 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 7 3
Siemens AG - Siemens Group 2311 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 519 3
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 159 3
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 142 3
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 3
Ростех - Ростехнологии 2532 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Ситроникс - Sitronics 941 2
Lycos 265 2
Internest 7 2
SAP SE 4595 2
Демос 45 2
Alibaba Group 353 2
Oracle Corporation 6035 2
HP Inc. 5313 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 31
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 95 25
AdWatch Isobar 44 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 6
GroupM - Mindshare 27 5
HeadHunter Group - HH Group 423 5
Регион Медиа - Видео Интернешнл - IMHO VI 59 4
Евросеть 1393 4
Почта России ПАО 1853 3
eBay Inc 1576 3
Артон Консалтинг 7 3
Авто.ру - Auto.ru 90 3
Открытие ФК 2713 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 3
Белый Ветер 340 2
Атон Инвестиционная компания 65 2
DST - Digital Sky Technologies 87 2
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 34 2
Naspers 70 2
Assist - Ассист 183 2
Газпром ПАО 1008 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Студия Артемия Лебедева 69 2
Интеррос 25 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 88 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 1
Точка 1820 1
Radisson Hotel Group - Гостиничная сеть 37 1
Adidas 129 1
Реклама.ру 1 1
uBank 21 1
Телефорум 91 1
Афиша Индастриз 5 1
Телефон.Ру 89 1
Qiwi 878 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 9
Президент Российской Федерации 3770 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 2
Администрация Президента РФ 904 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 61 1
Правительство РФ 8292 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
Федеральное казначейство России 1345 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 3
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 14 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Руссофт - Russoft 378 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 79
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 5
Website - Вебсайт 9736 5
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 3
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 3
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 2
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 9231 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 1
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Discovery Research Group 21 1
Strategy Analytics 283 1
IBM Institute for Business Value 23 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
Universal McCann 4 1
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
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ИРИ - Институт развития интернета 96 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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