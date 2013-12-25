Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бегун Begun российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета Бегун.Смарт Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст Бегун.Видеоконтекст
Публикаций - 299, упоминаний - 505
Бегун упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Басов Алексей 114 60
|Овчинников Борис 128 11
|Романенков Алексей 10 9
|Делицын Леонид 110 9
|Глейзер Лев 27 9
|Шкарупа Сергей 7 7
|Кочетков Владислав 247 7
|Черницкая Мария 10 6
|Чистов Кирилл 17 6
|Вирин Федор 17 6
|Бокарев Тимофей 35 6
|Чистов Дмитрий 12 5
|Можаев Дмитрий 8 5
|Чернышов Андрей 13 5
|Ашманов Игорь 37 5
|Гуревич Михаил 40 5
|Артамонова Анна 182 5
|Савцов Олег 46 4
|Путин Владимир 2542 4
|Спивак Сергей 11 4
|Омельницкий Борис 9 3
|Терехов Антон 7 3
|Тагиев Руслан 6 3
|Климанская Елена 5 3
|Ломизе Евгений 9 3
|Рыжиков Сергей 110 3
|Даниленко Дмитрий 11 3
|Попков Альберт 13 3
|Себрант Андрей 19 3
|Долгов Владимир 56 3
|Щеголев Игорь 685 3
|Леонов Всеволод 14 3
|Потанин Владимир 32 3
|Смирнов Александр 52 3
|Козлов Михаил 167 3
|Третьяков Алексей 12 3
|Насруллаев Камиль 3 2
|Менькова Татьяна 62 2
|Крейнин Владислав 10 2
|Турищева Ольга 30 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182669, в очереди разбора - 962857.
Создано именных указателей - 77327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182669, в очереди разбора - 962857.
Создано именных указателей - 77327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru