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Индексная книга (каталог) CNews*
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AdTech Контекстная интернет-реклама Контекстный таргетинг Релевантная реклама Персонализированная реклама Геоконтекст Геотаргетинг, geo targeting


Геотаргетинг представляет собой онлайн-рекламу, в которой учитывается месторасположение целевой аудитории с учетом страны, области, региона и т. д. Суть geo targeting заключается в том, что если настроить, например, показы объявлений исключительно для жителей Рязани, Москвы и Твери, то они будут отображаться только в выбранных регионах. При этом, в ряде случаев возможно настраивать рекламу по конкретным точкам на карте с определенным радиусом до нескольких километров.

Геотаргетинг — механизм показа объявления, которое соответствует конкретному географическому расположению представителей целевой аудитории. Главная цель этого механизма заключается в увеличении эффективности и отклика на рекламное объявление путем «прицеливания» к нужной аудитории.

В основе механизма геотаргетинга лежит определение IP-адресов пользователей. Что и позволяет максимально точно фокусироваться на нужной аудитории, выделив из большого сегмента лишь заинтересованных людей.

 


15.09.2020 «Вконтакте» запустила контекстный таргетинг

себя в myTarget, теперь он доступен и всем рекламодателям "Вконтакте для бизнеса"». Чтобы настроить контекстный таргетинг, достаточно ввести список фраз, разделив их запятыми или переносом стро
08.10.2019 В myTarget появилось массовое редактирование списков контекстного таргетинга

Mail.ru Group объявила о том, что в рекламной платформе myTarget добавлена возможность массового редактирования списков контекстного таргетинга в интерфейсе личного кабинета. Теперь рекламодатели могут быстрее и проще редактировать контекстные фразы, а также выделять и удалять одновременно несколько неактуальных
18.06.2019 В myTarget появилась возможность редактировать списки контекстного таргетинга

менения пунктов списка контекстного таргетинга достаточно нажать кнопку «Добавить фразу» в разделе «Контекстный таргетинг» рекламного кабинета myTarget. В таблице можно оперативно редактировать
28.01.2019 Mail.Ru Group обновила настройки контекстного таргетинга для рекламодателей

еклама не будет показываться тем пользователям, которые ввели запрос со стоп-словами. До обновления контекстный таргетинг можно было настроить только при загрузке поисковых фраз в формате .csv.
09.04.2010 «Бегун» обновил формат рекламы «Гиперконтекст»

Сервис контекстной рекламы «Бегун» объявил о том, что усовершенствовал партнерскую программу «Гиперконтекст», расширив список форматов показа и улучшив алгоритм подбора объявлений. Теперь
04.07.2007 Рунет: контекстная реклама «подросла» на 145%

$210 млн общего оборота российской интернет-рекламы в 2006 году оборот контекстной рекламы составил $110 миллионов (на 145% больше показателей 2005 года). В этом же году впервые за всю историю Рунета контекстная реклама обогнала баннерную не только по темпам роста, но и по абсолютным значениям. Так, число заказчиков контекстной рекламы и заказанных ими рекламных кампаний увеличилось в 2006

19.03.2007 Рунет: контекстная реклама обошла медийную

В 2006 году на российском рынке интернет-рекламы контекстная реклама по объему впервые обошла медийную. Как полагают аналитики, причина этого в том, что в интернет пришли средние и небольшие компании, для которых контекст — один из главн
04.10.2006 Контекстная реклама: российское двоеборье

тролируют две компании – "Яндекс" (Yandex.ru, Mail.ru-поиск и др.) и "Бегун" (показывает рекламу на Rambler.ru, Aport.ru, Mail.ru, Afisha и др.). Механизм работы такого вида рекламы очень эффективен. Контекстная реклама — это показ рекламных блоков на различных площадках интернета (поисковые системы, каталоги, тематические сайты). Блоки привязаны к определенным ключевым словам и словосочета
04.07.2006 Рунет: контекстная реклама вытеснит баннерную?

 интернете: и контекстную, и баннерную. «По нашему опыту, на контекстную рекламу в среднем приходится 20–40% рекламного бюджета заказчика, — рассказывает для CNews г-н Малявкин, — ведь контекстная реклама — это своеобразное снятие „сливок“. К примеру, из всех людей, которые могли бы купить автомобиль, только небольшая часть сейчас занимается активным выбором и поиском. К

Публикаций - 182, упоминаний - 192

AdTech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7617 52
Google LLC 11913 49
VK - Mail.ru Group 3477 35
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 923 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4086 15
Meta Platforms - Facebook 4457 15
Microsoft Corporation 24791 14
Yahoo! 3699 10
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 7
iConText Group - Ай Контекст 34 6
Apple Inc 12232 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5002 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 4
Цифра ГК 2457 4
IBM - International Business Machines Corp 9464 3
Amazon Inc - Amazon.com 3035 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8845 3
X Corp - Twitter 2876 3
МегаФон 9162 2
1С-Битрикс - Bitrix 589 2
Ростелеком 9867 2
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 2
Lenovo Group 2304 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13059 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2569 2
8397 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 642 2
Alibaba Group 432 2
AlterGeo - АльтерГео 28 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 2
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 2
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 2
AOL Inc - America Online 1868 2
Quintura Search 34 2
Alawar - Алавар 57 2
Softkey - Софткей 210 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 2
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 2
TRINET 9 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 10
AdWatch Isobar 44 6
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 952 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1412 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Родная Речь - Publicis Groupe - Zenith Media - ZenithOptimedia 14 4
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 40 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7512 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 112 3
Россети Ленэнерго 1700 3
eBay Inc 1622 3
Ингосстрах СПАО 427 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 374 2
Текарт - Techart 9 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
Евросеть 1412 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 252 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 154 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Lockheed Martin 759 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 461 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1670 1
Visa International 1953 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 167 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Резонанс НПП 372 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 1
ЦИАН - CIAN 145 1
Кубанская библиотека 1 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
Uber 332 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 17 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4906 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11934 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1021 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1806 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2741 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 849 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1007 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 429 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 201 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 487 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 157 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1401 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 621 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 683 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 250 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Минстрой РФ - ГЖИ - Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция 16 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 78 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 21 1
Администрация Кемеровской области - органы государственной власти 20 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
UK Ofcom - Office of Communications 30 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 563 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1251 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 289 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 97 11
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 137 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 4
Интернет и бизнес - ассоциация 34 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1028 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 742 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 16 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 6 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4841 98
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10729 47
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2944 26
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7264 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24609 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12259 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 15
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7333 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14057 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12928 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8594 12
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14461 7
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7477 6
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 50
VK - Mail.Ru myTarget 146 14
VK - Mail.ru Одноклассники 1823 11
Яндекс.Директ - Yandex Direct 293 9
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 190 7
Microsoft Windows 15842 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 5
Яндекс.Маркет 995 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 839 4
Google YouTube - Видеохостинг 2795 4
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 4
Google Android 14195 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5377 3
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 129 3
Myspace - социальная сеть 636 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 3
Google AdSense 117 3
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 137 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5010 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1450 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 522 2
WhatsApp Messenger 1110 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 2
S8 Capital - Price.ru 57 2
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 127 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 2
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Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 1
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1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 506 1
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 5
Франция - Французская Республика 7890 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 5
Япония 13346 4
Индия - Bharat 5517 4
Турция - Турецкая республика 2401 4
Европа Восточная 3109 4
Россия - СФО - Новосибирск 4390 3
Азия - Азиатский регион 5595 3
Америка Латинская 1833 3
США - Калифорния 4637 3
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США - Нью-Йорк 3102 3
Африка - Африканский регион 3510 2
Бразилия - Федеративная Республика 2386 2
Италия - Итальянская Республика 4372 2
Испания - Королевство 3732 2
Америка - Американский регион 2171 2
Ближний Восток 2971 2
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Канада 4912 2
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1784 2
Европа Западная 1482 2
Украина - Киев 1129 2
Нидерланды 3553 1
Швеция - Королевство 3639 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1586 67
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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