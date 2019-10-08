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В myTarget появилось массовое редактирование списков контекстного таргетинга

Интернет Интернет-реклама

Mail.ru Group объявила о том, что в рекламной платформе myTarget добавлена возможность массового редактирования списков контекстного таргетинга в интерфейсе личного кабинета. Теперь рекламодатели могут быстрее и проще редактировать контекстные фразы, а также выделять и удалять одновременно несколько неактуальных строк списка.

Теперь можно заменить и исключить фразы, а также определить период поиска сразу для множества контекстных фраз. Кроме того, можно выделить и удалить одновременно несколько неактуальных строк, что делает настройку рекламной кампании быстрее и проще.

Для изменения пунктов списка достаточно отметить галочкой фразы в таблице и нажать на кнопку «Действия». При выборе «Найти и заменить...» появится окно для поиска и замены текста по нескольким параметрам списка. Для оптимизации рекламной кампании можно исключить неактуальные фразы из списка, выбрав строки в таблице и нажав «Удалить выбранные».

Чтобы было удобнее работать с большими списками, добавлен выбор количества строк на одной странице.



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