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VK Mail.Ru myTarget Таргет@Mail.ru myTarget App Marketplace

СОБЫТИЯ

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09.12.2021 VK запустила в myTarget возможность добавления вводного слайда в карусель для кампаний с динамическими рекламными объявлениями

Теперь рекламодатели myTarget из сферы электронной коммерции могут добавлять вводный слайд в карусель для кампаний с динамическими рекламными объявлениями. Инструмент работает с форматом «Динамическая карусель» и п
22.11.2021 VK представила технологию вероятностной ML-атрибуции установок мобильных приложений в myTarget

VK разработала инструмент вероятностной атрибуции установок приложений и целевых действий в них на базе машинного обучения. Инструмент основан на технологиях MyTracker и myTarget. Он позволяет проводить атрибуцию в рекламных кампаниях на iOS 14.5 и выше с точностью до 90%. Вероятностная атрибуция дает возможность проводить наиболее точную аналитику после устано
01.11.2021 VK запустила в myTarget динамические рекламные объявления для привлечения аудитории на сайт или в приложение

В myTarget стал доступен новый инструмент — динамические рекламные объявления, которые формируются автоматически на основе загруженного продуктового фида. Он позволяет небольшим и крупным онлайн-
30.06.2021 В myTarget App Marketplace стал доступен сервис Vinstant.pro

ис для автоматизации динамических креативов (DCO) на витрине внешних приложений рекламной платформы myTargetmyTarget App Marketplace. С его помощью рекламодатели могут быстро и просто
24.06.2021 В myTarget App Marketplace появился сервис для создания персонализированных видеороликов от videoMixer

На витрине внешних приложений рекламной платформы myTarget (myTarget App Marketplace) появился сервис для оптимизации видеокреативов от

15.06.2021 Платформа myTarget запустила инструмент для самостоятельной настройки цифровой наружной рекламы

й рекламы. Теперь и крупные, и небольшие компании смогут сами настраивать показ рекламы более чем на 900 цифровых носителях в Москве, Санкт-Петербурге и еще 13 крупнейших городах России. Теперь через myTarget можно запускать омниканальные маркетинговые кампании: и в интернете, и в супермаркетах, и на цифровых наружных поверхностях – билбордах, суперсайтах, ситибордах и медиафасадах. Среди п
10.06.2021 Рекламная сеть myTarget интегрировалась с платформой медиации ironSource

доступна на платформе медиации ironSource. Теперь разработчики, которые используют платформу ironSource для монетизации приложений, смогут открыть доступ к своему рекламному инвентарю рекламодателям myTarget – для этого достаточно установить SDK рекламной сети. Интеграция myTarget SDK позволит издателям увеличить доход от рекламы внутри приложений, особенно при монетизации трафика и
20.05.2021 myTarget запустила инструмент автоматического управления ценой

подойдёт рекламодателям, цель которых — охватить максимально широкую аудиторию. Она также упростит работу новичкам, которым важна простота управления рекламными кампаниями. Первые тесты инструмента в myTarget показали, что кампании с автоматическим управлением ценой дают в среднем на 10-15% больше показов в пересчёте на потраченный рубль, чем кампании с ручным управлением ставкой. Рекламода
01.04.2021 Mail.ru Group запустила в myTarget инструмент для показа видеорекламы в сети супермаркетов «Перекресток»

В myTarget, рекламной платформе Mail.ru Group, появилcя инструмент для запуска рекламы на медиаэкранах в сети супермаркетов «Перекресток». Он позволит настраивать показ рекламы в точках продаж бо
18.01.2021 DataDarvin и myTarget помогут предпринимателям автоматизировать О2О-маркетинг

n запустила YPromo – сервис О2О-маркетинга для предпринимателей в маркетплейсе рекламных приложений myTarget App Marketplace. YPromo позволяет автоматизировать онлайн-кампании, таргетированные

19.08.2020 myTarget объединила аналитику по кампаниям и баннерам
19.02.2020 В myTracker добавлена поддержка post-view атрибуции в myTarget

Мультиплатформенная система аналитики и атрибуции myTracker начала поддерживать post-view атрибуцию в myTarget. Теперь пользователи myTracker смогут оценивать эффективность основных рекламных каналов с учетом всех типов атрибуции. Post-view атрибуция — это способ отследить связь между кампанией
21.11.2019 Mail.ru Group запускает маркетплейс рекламных приложений

Mail.ru Group в рамках стратегии развития экосистемы маркетинговых инструментов объявила о запуске myTarget App Marketplace – магазина внешних приложений, расширяющих функциональные возможност
08.10.2019 В myTarget появилось массовое редактирование списков контекстного таргетинга

Mail.ru Group объявила о том, что в рекламной платформе myTarget добавлена возможность массового редактирования списков контекстного таргетинга в интерфейсе личного кабинета. Теперь рекламодатели могут быстрее и проще редактировать контекстные фразы
18.06.2019 В myTarget появилась возможность редактировать списки контекстного таргетинга

Mail.ru Group объявила о том, что рекламная сеть myTarget добавила в интерфейс личного кабинета возможность редактировать списки контекстного таргетинга. Рекламодатели смогут добавлять, удалять или изменять отдельные строчки и параметры в нас
27.05.2019 В myTarget появилась возможность редактирования списков ремаркетинга
17.05.2019 Mail.ru Group запустила инструмент для расчета охвата по отдельным контекстным фразам в myTarget

Рекламная платформа myTarget запустила инструмент для расчета потенциального охвата аудитории каждой отдельной контекстной фразы. Это позволит рекламодателям на этапе настройки кампании понимать предварительный ох
01.04.2019 В рекламной сети myTarget запущены рекомендации в динамическом ремаркетинге

Mail.ru Group обновила возможности динамического ремаркетинга в рекламной платформе myTarget. Новый инструмент позволяет рекламодателям показывать в объявлениях не только те товары и услуги, которыми интересовались пользователи на их ресурсах, но и похожие на них предложения.

05.03.2019 В myTarget появился импорт ключевых запросов из других рекламных сервисов

Mail.ru Group упрощает запуск рекламы с использованием контекстного таргетинга на платформе myTarget. Рекламодатели смогут сократить время настройки кампаний, импортируя списки ключевых запросов из других рекламных сервисов. Благодаря новой функции клиенты могут загрузить поисковые фр
21.12.2018 Mail.Ru Group запустила атрибуцию post-view офлайн-конверсий на основе CRM-данных

Mail.Ru Group анонсировала предоставление рекламодателям платформы myTarget доступа к новому инструменту, который позволит оценить влияние онлайн-кампаний на поведение пользователей в офлайне на основе собственных CRM-данных. Теперь в личном кабинете myTarg
30.08.2018 В myTarget появилась возможность создания мультиаккаунтов

Mail.Ru Group объявила о появлении в рекламной платформе myTarget возможности подключения к личному кабинету рекламодателя до 50 дополнительных аккаунтов и управлять всеми из одного окна. Подключение дополнительных аккаунтов происходит по заявке в сл
27.07.2018 Рекламная платформа myTarget вдвое увеличила количество ресурсов, входящих в премиальную аудиторную сеть

myTarget, премиальная аудиторная сеть, расширилась до 70 площадок с 295 рекламными местами. Выбирая размещение в этом формате, клиент myTarget может закупать аудиторию на всех тематических площадках Mail.ru group и на внешних сайтах. В премиальной аудиторной сети рекламодатель самостоятельно выбирает необходимые ресурсы для р
13.07.2018 В myTarget запущена модель oCPM для продвижения мобильных приложений

Рекламная платформа myTarget запустила поддержку оптимизированной модели CPM. Выбирая oCPM, рекламодатель может быть уверен, что его объявление будет показано тем пользователям, которые с наибольшей вероятностью в
06.04.2018 myTarget запустила бизнес-портал о рекламных продуктах и технологиях

Mail.Ru Group объявила о том, что рекламная сеть myTarget запускает myTarget PRO — портал для всех, кто интересуется маркетингом и рекламой: от учащихся и начинающих маркетологов до профессионалов и владельцев бизнеса. Портал объединит
07.06.2017 Независимый аудит от MOAT станет доступен всем рекламодателям в myTarget

В рекламном кабинете myTarget появилась возможность получить доступ к результатам независимого аудита видимости рекламы, размещенной на площадках Mail.Ru Group. Аналитику предоставляет компания MOAT, игрок рынка ау
29.05.2017 myTarget позволит оплачивать только фактические просмотры рекламных видеороликов

Mail.ru Group объявила о том, что ее рекламный сервис myTarget запустит новую модель оплаты размещения видеорекламы — CPV. Теперь клиенты myTarget смогут платить только за фактические просмотры ролика до конца.Выбрав модель CPV (cost per vi
18.01.2017 myTarget предложит систему для взаимодействия рекламодателей с DMP

рма Mail.Ru Group) объявил об открытии регистрации аккаунтов для провайдеров данных (DMP). Как рассказали CNews в компании, теперь они смогут предложить собственные аудиторные сегменты рекламодателям myTarget.DMP (Data Management Platforms — платформы управления данными) аккумулируют аудиторные данные из сторонних источников и систематизируют их, разделяя на сегменты. «Современная эффективн
22.12.2016 Рекламодатели myTarget и соцсетей Mail.Ru Group смогут создавать look-alike аудитории

В рекламных интерфейсах myTarget и «ВКонтакте» появилась возможность создания look-alike аудиторий. Настройка позволит таргетировать рекламу на тех пользователей, которые по множественным характеристикам похожи на сущ
08.11.2016 myTarget запустил поддержку CPI-кампаний для продвижения приложений

В myTarget появилась возможность продвигать мобильные приложения по модели CPI. Как рассказали CNews в компании, теперь рекламодатель может оплачивать только трафик, который конвертируется в уста
11.08.2016 myTarget стал сертифицированным партнером Tune

Рекламная платформа myTarget получила статус сертифицированного партнера программы Tune, международной платформы мобильной аналитики. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. По информации компании, myTarget
22.04.2015 myTarget запускает партнерскую рекламную сеть

«Одноклассники», «Мой Мир») — запускает сеть мобильной рекламы. В рамках партнерской программы разработчики смогут монетизировать свои мобильные приложения и сайты, размещая объявления рекламодателей myTarget. Официальному старту сервиса предшествовали несколько месяцев тестирования в закрытом режиме. За это время было подключено около 50 приложений и мобильных сайтов, сообщили CNews в Mail
02.03.2015 Mail.Ru Group запускает единую платформу для продажи мобильной рекламы

Mail.Ru Group запускает myTarget — рекламную платформу, объединяющую мобильную аудиторию сервисов и социальных сетей

10.09.2013 Сервис таргетированной рекламы «Таргет Mail.Ru» заработал в Украине

Сервис таргетированной рекламы «Таргет Mail.Ru», проект Mail.Ru Group, сообщил о начале своей работы в Украине. Украинским рекламодателям теперь доступна возможность самостоятельно размещать рекламу за гривны в «Одноклассника
12.07.2013 «Таргет Mail.Ru» запустил сервис самостоятельного размещения мобильной рекламы

«Таргет Mail.Ru», проект Mail.Ru Group, открыл доступ к полной версии сервиса самостоятельного размещения мобильной рекламы, а также расширил охват мобильной аудитории. Рекламные кампании на моб
23.08.2012 "Таргет Mail.Ru" начал использовать социальные сети

"Таргет Mail.Ru", проект Mail.Ru Group, начал использовать для географического таргетирования рекламы информацию из соцсетей "Одноклассники" и "Мой Мир", сообщили в пресс-службе Mail.Ru Group. Э
07.08.2012 Сервис «Таргет Mail.Ru» внедрил автоматическое управление ставками

«Таргет Mail.Ru» (target.mail.ru), сервис таргетированной рекламы в социальных сетях Mail.Ru Group, объявил о том, что внедрил автоматическое управление ставками. Благодаря этому рекламодателям

06.06.2012 «Одноклассники» и «Таргет@Mail.Ru» запустили партнерку для разработчиков игр

Социальная сеть «Одноклассники» и сервис «Таргет@Mail.Ru», проекты Mail.Ru Group, объявили о том, что запускают новую партнерскую программу для разработчиков игр и приложений, которая позволит получать доход не только от пользовательск

Публикаций - 167, упоминаний - 177

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 118
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 71
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Yandex - Яндекс 9216 11
Oracle Corporation 7074 10
Google LLC 12690 7
МегаФон 10742 7
Meta Platforms - Facebook 4621 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
Telegram Group 2940 5
Microsoft Corporation 25775 4
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 3
Salesforce - Informatica 139 3
Pixonic 23 3
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
9594 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
1С-Битрикс - Bitrix 675 3
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 2
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 2
data.ai - App Annie 85 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 2
SpyLOG 83 2
VK - Mail.ru Group - My.com 21 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Apple Inc 13156 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 2
PayPal 671 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
NanduQ - Qiwi 1013 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 5
Альфа-Банк 1979 5
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
BeepCar - Бипкар 17 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Pandao 24 2
MAER Group 2 2
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 22 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
ВкусВилл - Избёнка 216 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
О2О Холдинг 61 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 135
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 61
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 28
Data monetization - Монетизация данных 1965 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 23
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 318 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 18
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 247 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 15
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 13
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 13
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 821 11
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 10
Community IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях - Пользовательские платежи за социальные сервисы 73 10
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 10
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 304 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 8
СУБД - NoSQL - not only SQL 168 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 8
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 56
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 17
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 15
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 15
Google Android 15244 15
Apple iOS 8583 14
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 13
VK - Mail.ru myTracker 44 12
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 11
VK - My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 10
VK - Mail.Ru Почта 418 10
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 145 9
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 8
Obsidian Entertainment - Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 31 7
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple - App Store 3109 5
Badoo - Социальная сеть 46 4
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 4
AppsFlyer - платформа измерения мобильной рекламы 15 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Rakuten Viber 665 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Apple iPhone 6 4861 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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