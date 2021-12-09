VK запустила в myTarget возможность добавления вводного слайда в карусель для кампаний с динамическими рекламными объявлениями Теперь рекламодатели myTarget из сферы электронной коммерции могут добавлять вводный слайд в карусель для кампаний с динамическими рекламными объявлениями. Инструмент работает с форматом «Динамическая карусель» и п

VK представила технологию вероятностной ML-атрибуции установок мобильных приложений в myTarget VK разработала инструмент вероятностной атрибуции установок приложений и целевых действий в них на базе машинного обучения. Инструмент основан на технологиях MyTracker и myTarget. Он позволяет проводить атрибуцию в рекламных кампаниях на iOS 14.5 и выше с точностью до 90%. Вероятностная атрибуция дает возможность проводить наиболее точную аналитику после устано

VK запустила в myTarget динамические рекламные объявления для привлечения аудитории на сайт или в приложение В myTarget стал доступен новый инструмент — динамические рекламные объявления, которые формируются автоматически на основе загруженного продуктового фида. Он позволяет небольшим и крупным онлайн-

В myTarget App Marketplace стал доступен сервис Vinstant.pro ис для автоматизации динамических креативов (DCO) на витрине внешних приложений рекламной платформы myTarget – myTarget App Marketplace. С его помощью рекламодатели могут быстро и просто

В myTarget App Marketplace появился сервис для создания персонализированных видеороликов от videoMixer На витрине внешних приложений рекламной платформы myTarget (myTarget App Marketplace) появился сервис для оптимизации видеокреативов от

Платформа myTarget запустила инструмент для самостоятельной настройки цифровой наружной рекламы й рекламы. Теперь и крупные, и небольшие компании смогут сами настраивать показ рекламы более чем на 900 цифровых носителях в Москве, Санкт-Петербурге и еще 13 крупнейших городах России. Теперь через myTarget можно запускать омниканальные маркетинговые кампании: и в интернете, и в супермаркетах, и на цифровых наружных поверхностях – билбордах, суперсайтах, ситибордах и медиафасадах. Среди п

Рекламная сеть myTarget интегрировалась с платформой медиации ironSource доступна на платформе медиации ironSource. Теперь разработчики, которые используют платформу ironSource для монетизации приложений, смогут открыть доступ к своему рекламному инвентарю рекламодателям myTarget – для этого достаточно установить SDK рекламной сети. Интеграция myTarget SDK позволит издателям увеличить доход от рекламы внутри приложений, особенно при монетизации трафика и

myTarget запустила инструмент автоматического управления ценой подойдёт рекламодателям, цель которых — охватить максимально широкую аудиторию. Она также упростит работу новичкам, которым важна простота управления рекламными кампаниями. Первые тесты инструмента в myTarget показали, что кампании с автоматическим управлением ценой дают в среднем на 10-15% больше показов в пересчёте на потраченный рубль, чем кампании с ручным управлением ставкой. Рекламода

Mail.ru Group запустила в myTarget инструмент для показа видеорекламы в сети супермаркетов «Перекресток» В myTarget, рекламной платформе Mail.ru Group, появилcя инструмент для запуска рекламы на медиаэкранах в сети супермаркетов «Перекресток». Он позволит настраивать показ рекламы в точках продаж бо

DataDarvin и myTarget помогут предпринимателям автоматизировать О2О-маркетинг n запустила YPromo – сервис О2О-маркетинга для предпринимателей в маркетплейсе рекламных приложений myTarget App Marketplace. YPromo позволяет автоматизировать онлайн-кампании, таргетированные

В myTracker добавлена поддержка post-view атрибуции в myTarget Мультиплатформенная система аналитики и атрибуции myTracker начала поддерживать post-view атрибуцию в myTarget. Теперь пользователи myTracker смогут оценивать эффективность основных рекламных каналов с учетом всех типов атрибуции. Post-view атрибуция — это способ отследить связь между кампанией

Mail.ru Group запускает маркетплейс рекламных приложений Mail.ru Group в рамках стратегии развития экосистемы маркетинговых инструментов объявила о запуске myTarget App Marketplace – магазина внешних приложений, расширяющих функциональные возможност

В myTarget появилось массовое редактирование списков контекстного таргетинга Mail.ru Group объявила о том, что в рекламной платформе myTarget добавлена возможность массового редактирования списков контекстного таргетинга в интерфейсе личного кабинета. Теперь рекламодатели могут быстрее и проще редактировать контекстные фразы

В myTarget появилась возможность редактировать списки контекстного таргетинга Mail.ru Group объявила о том, что рекламная сеть myTarget добавила в интерфейс личного кабинета возможность редактировать списки контекстного таргетинга. Рекламодатели смогут добавлять, удалять или изменять отдельные строчки и параметры в нас

Mail.ru Group запустила инструмент для расчета охвата по отдельным контекстным фразам в myTarget Рекламная платформа myTarget запустила инструмент для расчета потенциального охвата аудитории каждой отдельной контекстной фразы. Это позволит рекламодателям на этапе настройки кампании понимать предварительный ох

В рекламной сети myTarget запущены рекомендации в динамическом ремаркетинге Mail.ru Group обновила возможности динамического ремаркетинга в рекламной платформе myTarget. Новый инструмент позволяет рекламодателям показывать в объявлениях не только те товары и услуги, которыми интересовались пользователи на их ресурсах, но и похожие на них предложения.

В myTarget появился импорт ключевых запросов из других рекламных сервисов Mail.ru Group упрощает запуск рекламы с использованием контекстного таргетинга на платформе myTarget. Рекламодатели смогут сократить время настройки кампаний, импортируя списки ключевых запросов из других рекламных сервисов. Благодаря новой функции клиенты могут загрузить поисковые фр

Mail.Ru Group запустила атрибуцию post-view офлайн-конверсий на основе CRM-данных Mail.Ru Group анонсировала предоставление рекламодателям платформы myTarget доступа к новому инструменту, который позволит оценить влияние онлайн-кампаний на поведение пользователей в офлайне на основе собственных CRM-данных. Теперь в личном кабинете myTarg

В myTarget появилась возможность создания мультиаккаунтов Mail.Ru Group объявила о появлении в рекламной платформе myTarget возможности подключения к личному кабинету рекламодателя до 50 дополнительных аккаунтов и управлять всеми из одного окна. Подключение дополнительных аккаунтов происходит по заявке в сл

Рекламная платформа myTarget вдвое увеличила количество ресурсов, входящих в премиальную аудиторную сеть myTarget, премиальная аудиторная сеть, расширилась до 70 площадок с 295 рекламными местами. Выбирая размещение в этом формате, клиент myTarget может закупать аудиторию на всех тематических площадках Mail.ru group и на внешних сайтах. В премиальной аудиторной сети рекламодатель самостоятельно выбирает необходимые ресурсы для р

В myTarget запущена модель oCPM для продвижения мобильных приложений Рекламная платформа myTarget запустила поддержку оптимизированной модели CPM. Выбирая oCPM, рекламодатель может быть уверен, что его объявление будет показано тем пользователям, которые с наибольшей вероятностью в

myTarget запустила бизнес-портал о рекламных продуктах и технологиях Mail.Ru Group объявила о том, что рекламная сеть myTarget запускает myTarget PRO — портал для всех, кто интересуется маркетингом и рекламой: от учащихся и начинающих маркетологов до профессионалов и владельцев бизнеса. Портал объединит

Независимый аудит от MOAT станет доступен всем рекламодателям в myTarget В рекламном кабинете myTarget появилась возможность получить доступ к результатам независимого аудита видимости рекламы, размещенной на площадках Mail.Ru Group. Аналитику предоставляет компания MOAT, игрок рынка ау

myTarget позволит оплачивать только фактические просмотры рекламных видеороликов Mail.ru Group объявила о том, что ее рекламный сервис myTarget запустит новую модель оплаты размещения видеорекламы — CPV. Теперь клиенты myTarget смогут платить только за фактические просмотры ролика до конца.Выбрав модель CPV (cost per vi

myTarget предложит систему для взаимодействия рекламодателей с DMP рма Mail.Ru Group) объявил об открытии регистрации аккаунтов для провайдеров данных (DMP). Как рассказали CNews в компании, теперь они смогут предложить собственные аудиторные сегменты рекламодателям myTarget.DMP (Data Management Platforms — платформы управления данными) аккумулируют аудиторные данные из сторонних источников и систематизируют их, разделяя на сегменты. «Современная эффективн

Рекламодатели myTarget и соцсетей Mail.Ru Group смогут создавать look-alike аудитории В рекламных интерфейсах myTarget и «ВКонтакте» появилась возможность создания look-alike аудиторий. Настройка позволит таргетировать рекламу на тех пользователей, которые по множественным характеристикам похожи на сущ

myTarget запустил поддержку CPI-кампаний для продвижения приложений В myTarget появилась возможность продвигать мобильные приложения по модели CPI. Как рассказали CNews в компании, теперь рекламодатель может оплачивать только трафик, который конвертируется в уста

myTarget стал сертифицированным партнером Tune Рекламная платформа myTarget получила статус сертифицированного партнера программы Tune, международной платформы мобильной аналитики. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. По информации компании, myTarget

myTarget запускает партнерскую рекламную сеть «Одноклассники», «Мой Мир») — запускает сеть мобильной рекламы. В рамках партнерской программы разработчики смогут монетизировать свои мобильные приложения и сайты, размещая объявления рекламодателей myTarget. Официальному старту сервиса предшествовали несколько месяцев тестирования в закрытом режиме. За это время было подключено около 50 приложений и мобильных сайтов, сообщили CNews в Mail

Mail.Ru Group запускает единую платформу для продажи мобильной рекламы Mail.Ru Group запускает myTarget — рекламную платформу, объединяющую мобильную аудиторию сервисов и социальных сетей

Сервис таргетированной рекламы «Таргет Mail.Ru» заработал в Украине Сервис таргетированной рекламы «Таргет Mail.Ru», проект Mail.Ru Group, сообщил о начале своей работы в Украине. Украинским рекламодателям теперь доступна возможность самостоятельно размещать рекламу за гривны в «Одноклассника

«Таргет Mail.Ru» запустил сервис самостоятельного размещения мобильной рекламы «Таргет Mail.Ru», проект Mail.Ru Group, открыл доступ к полной версии сервиса самостоятельного размещения мобильной рекламы, а также расширил охват мобильной аудитории. Рекламные кампании на моб

"Таргет Mail.Ru" начал использовать социальные сети "Таргет Mail.Ru", проект Mail.Ru Group, начал использовать для географического таргетирования рекламы информацию из соцсетей "Одноклассники" и "Мой Мир", сообщили в пресс-службе Mail.Ru Group. Э

Сервис «Таргет Mail.Ru» внедрил автоматическое управление ставками «Таргет Mail.Ru» (target.mail.ru), сервис таргетированной рекламы в социальных сетях Mail.Ru Group, объявил о том, что внедрил автоматическое управление ставками. Благодаря этому рекламодателям