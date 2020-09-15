AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting

Геотаргетинг представляет собой онлайн-рекламу, в которой учитывается месторасположение целевой аудитории с учетом страны, области, региона и т. д. Суть geo targeting заключается в том, что если настроить, например, показы объявлений исключительно для жителей Рязани, Москвы и Твери, то они будут отображаться только в выбранных регионах. При этом, в ряде случаев возможно настраивать рекламу по конкретным точкам на карте с определенным радиусом до нескольких километров.

Геотаргетинг — механизм показа объявления, которое соответствует конкретному географическому расположению представителей целевой аудитории. Главная цель этого механизма заключается в увеличении эффективности и отклика на рекламное объявление путем «прицеливания» к нужной аудитории.

В основе механизма геотаргетинга лежит определение IP-адресов пользователей. Что и позволяет максимально точно фокусироваться на нужной аудитории, выделив из большого сегмента лишь заинтересованных людей.