Получите все материалы CNews по ключевому слову
AdTech Контекстная интернет-реклама Контекстный таргетинг Релевантная реклама Персонализированная реклама Таргетированная реклама Геоконтекст Геотаргетинг, geo targeting
Геотаргетинг представляет собой онлайн-рекламу, в которой учитывается месторасположение целевой аудитории с учетом страны, области, региона и т. д. Суть geo targeting заключается в том, что если настроить, например, показы объявлений исключительно для жителей Рязани, Москвы и Твери, то они будут отображаться только в выбранных регионах. При этом, в ряде случаев возможно настраивать рекламу по конкретным точкам на карте с определенным радиусом до нескольких километров.
Геотаргетинг — механизм показа объявления, которое соответствует конкретному географическому расположению представителей целевой аудитории. Главная цель этого механизма заключается в увеличении эффективности и отклика на рекламное объявление путем «прицеливания» к нужной аудитории.
В основе механизма геотаргетинга лежит определение IP-адресов пользователей. Что и позволяет максимально точно фокусироваться на нужной аудитории, выделив из большого сегмента лишь заинтересованных людей.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|15.09.2020
|
«Вконтакте» запустила контекстный таргетинг
себя в myTarget, теперь он доступен и всем рекламодателям "Вконтакте для бизнеса"». Чтобы настроить контекстный таргетинг, достаточно ввести список фраз, разделив их запятыми или переносом стро
|08.10.2019
|
В myTarget появилось массовое редактирование списков контекстного таргетинга
Mail.ru Group объявила о том, что в рекламной платформе myTarget добавлена возможность массового редактирования списков контекстного таргетинга в интерфейсе личного кабинета. Теперь рекламодатели могут быстрее и проще редактировать контекстные фразы, а также выделять и удалять одновременно несколько неактуальных
|18.06.2019
|
В myTarget появилась возможность редактировать списки контекстного таргетинга
менения пунктов списка контекстного таргетинга достаточно нажать кнопку «Добавить фразу» в разделе «Контекстный таргетинг» рекламного кабинета myTarget. В таблице можно оперативно редактировать
|28.01.2019
|
Mail.Ru Group обновила настройки контекстного таргетинга для рекламодателей
еклама не будет показываться тем пользователям, которые ввели запрос со стоп-словами. До обновления контекстный таргетинг можно было настроить только при загрузке поисковых фраз в формате .csv.
|09.04.2010
|
«Бегун» обновил формат рекламы «Гиперконтекст»
Сервис контекстной рекламы «Бегун» объявил о том, что усовершенствовал партнерскую программу «Гиперконтекст», расширив список форматов показа и улучшив алгоритм подбора объявлений. Теперь
|04.07.2007
|
Рунет: контекстная реклама «подросла» на 145%
$210 млн общего оборота российской интернет-рекламы в 2006 году оборот контекстной рекламы составил $110 миллионов (на 145% больше показателей 2005 года). В этом же году впервые за всю историю Рунета контекстная реклама обогнала баннерную не только по темпам роста, но и по абсолютным значениям. Так, число заказчиков контекстной рекламы и заказанных ими рекламных кампаний увеличилось в 2006
|19.03.2007
|
Рунет: контекстная реклама обошла медийную
В 2006 году на российском рынке интернет-рекламы контекстная реклама по объему впервые обошла медийную. Как полагают аналитики, причина этого в том, что в интернет пришли средние и небольшие компании, для которых контекст — один из главн
|04.10.2006
|
Контекстная реклама: российское двоеборье
тролируют две компании – "Яндекс" (Yandex.ru, Mail.ru-поиск и др.) и "Бегун" (показывает рекламу на Rambler.ru, Aport.ru, Mail.ru, Afisha и др.). Механизм работы такого вида рекламы очень эффективен. Контекстная реклама — это показ рекламных блоков на различных площадках интернета (поисковые системы, каталоги, тематические сайты). Блоки привязаны к определенным ключевым словам и словосочета
|04.07.2006
|
Рунет: контекстная реклама вытеснит баннерную?
интернете: и контекстную, и баннерную. «По нашему опыту, на контекстную рекламу в среднем приходится 20–40% рекламного бюджета заказчика, — рассказывает для CNews г-н Малявкин, — ведь контекстная реклама — это своеобразное снятие „сливок“. К примеру, из всех людей, которые могли бы купить автомобиль, только небольшая часть сейчас занимается активным выбором и поиском. К
AdTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Басов Алексей 115 14
|Волож Аркадий 262 8
|Денисов Анатолий 57 7
|Гришин Дмитрий 210 5
|Демидов Михаил 133 5
|Овчинников Борис 129 5
|Глейзер Лев 28 5
|Третьяков Алексей 16 5
|Черницкая Мария 10 4
|Шкарупа Сергей 7 4
|Larry Page - Ларри Пейдж 196 3
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 3
|Артамонова Анна 183 3
|Пейсахзон Яков 47 3
|Чернышов Андрей 16 3
|Пуликов Артем 28 3
|Каплун Герман 55 3
|Долгов Владимир 60 3
|Леонов Всеволод 14 3
|Шпиллер Юрий 4 2
|Амилющенко Алексей 5 2
|Paulson Andrew - Полсон Эндрю 13 2
|Аракелова Ольга 2 2
|Скачек Андрей 2 2
|Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 2
|Мамут Александр 132 2
|Плуготаренко Сергей 88 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Катков Алексей 42 2
|Чистов Дмитрий 12 2
|Yang Jerry - Янг Джерри 96 2
|Довжиков Алексей 7 2
|Носик Антон 106 2
|Менькова Татьяна 62 2
|Гуревич Михаил 40 2
|Вирин Федор 25 2
|Тагиев Руслан 11 2
|Griffin Joe - Гриффин Джо 3 2
|Кольцова Зинаида 2 1
|Главацкий Дмитрий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419834, в очереди разбора - 726163.
Создано именных указателей - 190669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.