Все категории 190669
ИКТ 14712
Организации 11391
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26600
Персоны 82902
География 3030
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

AdTech Контекстная интернет-реклама Контекстный таргетинг Релевантная реклама Персонализированная реклама Таргетированная реклама Геоконтекст Геотаргетинг, geo targeting

AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting

Геотаргетинг представляет собой онлайн-рекламу, в которой учитывается месторасположение целевой аудитории с учетом страны, области, региона и т. д. Суть geo targeting заключается в том, что если настроить, например, показы объявлений исключительно для жителей Рязани, Москвы и Твери, то они будут отображаться только в выбранных регионах. При этом, в ряде случаев возможно настраивать рекламу по конкретным точкам на карте с определенным радиусом до нескольких километров.

Геотаргетинг — механизм показа объявления, которое соответствует конкретному географическому расположению представителей целевой аудитории. Главная цель этого механизма заключается в увеличении эффективности и отклика на рекламное объявление путем «прицеливания» к нужной аудитории.

В основе механизма геотаргетинга лежит определение IP-адресов пользователей. Что и позволяет максимально точно фокусироваться на нужной аудитории, выделив из большого сегмента лишь заинтересованных людей.

 

15.09.2020 «Вконтакте» запустила контекстный таргетинг

себя в myTarget, теперь он доступен и всем рекламодателям "Вконтакте для бизнеса"». Чтобы настроить контекстный таргетинг, достаточно ввести список фраз, разделив их запятыми или переносом стро
08.10.2019 В myTarget появилось массовое редактирование списков контекстного таргетинга

Mail.ru Group объявила о том, что в рекламной платформе myTarget добавлена возможность массового редактирования списков контекстного таргетинга в интерфейсе личного кабинета. Теперь рекламодатели могут быстрее и проще редактировать контекстные фразы, а также выделять и удалять одновременно несколько неактуальных
18.06.2019 В myTarget появилась возможность редактировать списки контекстного таргетинга

менения пунктов списка контекстного таргетинга достаточно нажать кнопку «Добавить фразу» в разделе «Контекстный таргетинг» рекламного кабинета myTarget. В таблице можно оперативно редактировать
28.01.2019 Mail.Ru Group обновила настройки контекстного таргетинга для рекламодателей

еклама не будет показываться тем пользователям, которые ввели запрос со стоп-словами. До обновления контекстный таргетинг можно было настроить только при загрузке поисковых фраз в формате .csv.
09.04.2010 «Бегун» обновил формат рекламы «Гиперконтекст»

Сервис контекстной рекламы «Бегун» объявил о том, что усовершенствовал партнерскую программу «Гиперконтекст», расширив список форматов показа и улучшив алгоритм подбора объявлений. Теперь
04.07.2007 Рунет: контекстная реклама «подросла» на 145%

$210 млн общего оборота российской интернет-рекламы в 2006 году оборот контекстной рекламы составил $110 миллионов (на 145% больше показателей 2005 года). В этом же году впервые за всю историю Рунета контекстная реклама обогнала баннерную не только по темпам роста, но и по абсолютным значениям. Так, число заказчиков контекстной рекламы и заказанных ими рекламных кампаний увеличилось в 2006

19.03.2007 Рунет: контекстная реклама обошла медийную

В 2006 году на российском рынке интернет-рекламы контекстная реклама по объему впервые обошла медийную. Как полагают аналитики, причина этого в том, что в интернет пришли средние и небольшие компании, для которых контекст — один из главн
04.10.2006 Контекстная реклама: российское двоеборье

тролируют две компании – "Яндекс" (Yandex.ru, Mail.ru-поиск и др.) и "Бегун" (показывает рекламу на Rambler.ru, Aport.ru, Mail.ru, Afisha и др.). Механизм работы такого вида рекламы очень эффективен. Контекстная реклама — это показ рекламных блоков на различных площадках интернета (поисковые системы, каталоги, тематические сайты). Блоки привязаны к определенным ключевым словам и словосочета
04.07.2006 Рунет: контекстная реклама вытеснит баннерную?

 интернете: и контекстную, и баннерную. «По нашему опыту, на контекстную рекламу в среднем приходится 20–40% рекламного бюджета заказчика, — рассказывает для CNews г-н Малявкин, — ведь контекстная реклама — это своеобразное снятие „сливок“. К примеру, из всех людей, которые могли бы купить автомобиль, только небольшая часть сейчас занимается активным выбором и поиском. К

Yandex - Яндекс 8619 52
Google LLC 12350 51
VK - Mail.ru Group 3537 35
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 972 19
Meta Platforms - Facebook 4555 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4606 15
Microsoft Corporation 25339 14
Yahoo! 3711 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14654 7
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 7
iConText Group - Ай Контекст 34 6
Apple Inc 12759 5
Telegram Group 2660 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5330 4
Amazon Inc - Amazon.com 3164 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 4
Google Russia - Гугл Россия 222 3
X Corp - Twitter 2914 3
IBM - International Business Machines Corp 9566 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9248 3
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 2
TRINET - Тринет 13 2
Ростелеком 10423 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 828 2
МегаФон 10112 2
Alibaba Group 455 2
Lenovo Group 2375 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 2
9117 2
Oracle Corporation 6903 2
GitHub 991 2
Acer Group - Acer Inc 2675 2
1С-Битрикс - Bitrix 630 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 2
AOL Inc - America Online 1878 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 108 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 2
Softkey - Софткей 212 2
Alawar - Алавар 59 2
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1387 7
AdWatch Isobar 44 6
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1691 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 334 4
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 44 4
Родная Речь - Publicis Groupe - Zenith Media - ZenithOptimedia 14 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8313 3
eBay Inc 1632 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2745 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 3
Россети Ленэнерго 1699 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 117 3
Текарт - Techart 9 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 2
Ингосстрах СПАО 454 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 2
Лесные дали - пансионат 19 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
РБК Реклама 2 1
X5 Group - Чижик 53 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 1
Caterpillar Marine 3 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
InFortis 1 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Proactivity Group - Проактивити 5 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
Mitcom Marketing GmbH 1 1
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Parks Associates 24 1
MegaResearch - Мегаресерч 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
ГПБ - Газпромбанк 1191 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13051 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2269 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2753 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1099 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 374 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3577 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 355 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 402 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1030 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 250 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 446 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1365 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 280 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Минстрой РФ - ГЖИ - Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция 16 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 165 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 211 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 85 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 100 11
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 147 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 4
Интернет и бизнес - ассоциация 34 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1052 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 2
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5155 115
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11337 49
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8160 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57560 27
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3092 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26137 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13043 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73892 20
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 273 19
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8499 16
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5676 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 14
Data monetization - Монетизация данных 1840 14
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3115 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18813 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8992 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32078 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8805 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12306 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17854 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9516 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7465 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12424 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23273 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7675 10
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 306 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25726 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9731 9
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17205 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3566 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13671 8
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 295 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34064 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5418 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8946 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22024 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25571 7
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 50
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 17
VK - Mail.ru Одноклассники 1912 11
Яндекс.Директ - Yandex Direct 328 9
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 7
Google YouTube - Видеохостинг 2921 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7406 5
Microsoft Windows 16442 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1197 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 152 5
Telegram Ads 32 4
Google Android 14828 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 900 4
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 4
X5 Group - Dialog.X5 - X5 Dialog Instore-платформа 10 3
Новые облачные технологии - МойОфис 910 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5929 3
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 142 3
Myspace - социальная сеть 640 3
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 134 3
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица - МояТаблица 42 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 715 3
Google AdSense 119 3
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 3
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 89 3
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 196 3
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 12 2
М.Видео-Эльдорадо - M.Club - М.Видео Бонус - программа лояльности 18 2
Avito - Авито Реклама 65 2
Яндекс.Город 6 2
Apple iOS 8327 2
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1238 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2384 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 885 2
Google - Gmail 991 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1544 2
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 77 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 2
Басов Алексей 115 14
Волож Аркадий 262 8
Денисов Анатолий 57 7
Гришин Дмитрий 210 5
Демидов Михаил 133 5
Овчинников Борис 129 5
Глейзер Лев 28 5
Третьяков Алексей 16 5
Черницкая Мария 10 4
Шкарупа Сергей 7 4
Larry Page - Ларри Пейдж 196 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 3
Артамонова Анна 183 3
Пейсахзон Яков 47 3
Чернышов Андрей 16 3
Пуликов Артем 28 3
Каплун Герман 55 3
Долгов Владимир 60 3
Леонов Всеволод 14 3
Шпиллер Юрий 4 2
Амилющенко Алексей 5 2
Paulson Andrew - Полсон Эндрю 13 2
Аракелова Ольга 2 2
Скачек Андрей 2 2
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 2
Мамут Александр 132 2
Плуготаренко Сергей 88 2
Кочетков Владислав 248 2
Катков Алексей 42 2
Чистов Дмитрий 12 2
Yang Jerry - Янг Джерри 96 2
Довжиков Алексей 7 2
Носик Антон 106 2
Менькова Татьяна 62 2
Гуревич Михаил 40 2
Вирин Федор 25 2
Тагиев Руслан 11 2
Griffin Joe - Гриффин Джо 3 2
Кольцова Зинаида 2 1
Главацкий Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158561 114
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 27
Европа 24688 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18379 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 9
Германия - Федеративная Республика 12968 9
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 6
Украина 7817 6
Франция - Французская Республика 8007 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14552 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 4
Япония 13572 4
Индия - Bharat 5734 4
Европа Восточная 3124 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3214 4
Турция - Турецкая республика 2507 4
Азия - Азиатский регион 5766 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3060 3
США - Нью-Йорк 3156 3
Россия - СФО - Новосибирск 4707 3
Америка Латинская 1892 3
США - Калифорния 4781 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 2
Швеция - Королевство 3721 2
Америка - Американский регион 2191 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 2
Канада 4998 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1649 2
Африка - Африканский регион 3580 2
Ближний Восток 3054 2
Италия - Итальянская Республика 4440 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 2
Бразилия - Федеративная Республика 2461 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2999 2
Испания - Королевство 3775 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2244 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1659 70
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3678 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26044 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11791 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55108 18
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2508 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5308 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 14
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7811 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 13
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 12
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5830 12
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3747 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5919 11
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31986 9
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2071 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5518 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3405 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7304 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5331 8
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1829 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10768 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6514 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20432 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11455 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5738 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 7
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1291 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7365 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2311 6
Английский язык 6894 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5425 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11450 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 4
РИА Новости 1002 3
ComNews - Медиа-бизнес 135 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 2
AIN.UA 103 1
Forbes - Форбс 933 1
Wikipedia - Википедия 603 1
TAdviser - Центр выбора технологий 433 1
Ведомости 1299 1
NYT - The New York Times 1091 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 1
Wired - Издание 272 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 1
Ars Technica 438 1
AP - Associated Press 2006 1
Известия ИД 721 1
Компьютерра 45 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
News Corp - News Corporation 218 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
USA Today 152 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
АиФ - Аргументы и факты 51 1
Times 644 1
WapStart 45 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 13
comScore 379 6
eMarketer 206 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1067 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 4
IDC - International Data Corporation 4946 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 179 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 2
Discovery Research Group 22 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 2
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Brand Mobile 5 1
Aquarelle Research - Акварель Ресерч 2 1
Fortune Global 500 290 1
ABI Research 235 1
Forrester Research 830 1
ResearchMe 14 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
IBM Institute for Business Value 25 1
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 796 1
Harris Interactive 81 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1302 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 217 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 109 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 637 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
Центр американского английского 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 8
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 92 8
РИФ - Российский Интернет Форум 96 3
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Яндекс.Старт 12 1
CyberCrimeCon 7 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1260 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
GeoВласть 43 1
ИнфоКом 118 1
День молодёжи - 27 июня 1004 1
