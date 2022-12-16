Yahoo Native Yahoo Advertising Yahoo SmartAds Yahoo Search Marketing Yahoo Gemini Yahoo Overture (GoTo.com) Overture Services

Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services

16.12.2022 Microsoft и Linux объединяются, чтобы разгромить Google Maps

Рейд на босса Зарубежные ИТ-корпорации объединились в рамках открытого проекта Overture Maps Foundation, целью которого является создание подробных карт местности, пишет портал Gizmodo. Основателем проекта является некоммерческий консорциум Linux Foundation, основанный в

20.09.2007 Yahoo! «убил» сервис Overture

Компания Yahoo! закрыла свой сервис исследования ключевых слов под названием Overture. Сообщение о прекращении поддержки Overture появилось на сайте Seobook.com 17 сентября. Представители Yahoo! не делали официальных комментариев по этому поводу. По словам специа
20.07.2007 Анонсирована Guilty Gear 2: Overture

Guilty Gear, один из самых известных классических файтингов, приходит на Xbox 360. Однако, эту версию классической никак не назовешь. Разработчики утверждают, что Guilty Gear 2: Overture объединяет схватки в стиле серии с элементами стратегии в реальном времени. Более того, в игре нет боев один на один. При этом, судя по названию, Overture является сиквелом ориг
05.07.2007 Защитников конфиденциальности беспокоит Yahoo SmartAds

озрастом, полом, местом обитания и увлечениями каждого пользователя, защитники конфиденциальности в Сети обеспокоены тем, как такого рода система повлияет на личные права пользователей. Напомним, что Yahoo SmartAds объединяет в себе демографические, географические и отслеживающие предпочтения пользователей сервисы Yahoo. С их помощью новая платформа создает набор рекламы в реальном времени.
24.05.2007 Прохождение Penumbra: Overture. Пособие по выживанию

Проект Penumbra: Overture («Пенумбра: Темный мир»), выпущенный в России компанией «Новый Диск», хоть и не явил геймерам ничего выдающегося (подробности смотрите в обзоре), но все же стал неплохим подарком для л
11.05.2007 Обзор Penumbra: Overture. Путешествие по шахтам Гренландии

амилий они содержат. А вот штат студии Frictional Games состоит всего из четырех человек, но это ребят нисколько не смущает. Уже в 2006 году они выпустили технологическую демоверсию проекта Penumbra: Overture, а недавно случился и релиз, о котором пойдет речь в этой статье.Читайте: Обзор Penumbra: Overture. Путешествие по шахтам Гренландии.
03.03.2005 Yahoo переводит Overture под свой бренд

Представители Yahoo заявили о намерении закрыть торговую марку рекламного филиала Overture Web и перевести его под свой бренд. С начала следующего квартала Overture Ser
07.09.2004 Google и Overture опять судят за заказные ссылки

Американская страховая компания GEICO выдвинула судебный иск против Google и Overture. Она обвиняет поисковые порталы в нарушении прав на свою торговую марку посредством заказных ссылок, появляющихся при поиске по ключевому слову GEICO. Окружной суд штата Виржиния в лиц
04.09.2003 Сделка Yahoo!-Overture одобрена федеральными властями

По информации Yahoo!, его предложение о покупке Overture Services за $1,7 млрд. было одобрено американскими антимонопольными властями. Предпо
31.07.2003 Онлайн-реклама возрождается и будет дорожать

Стоимость оплаченного поиска в интернете повысится в ближайшие несколько лет, поскольку это средство стало одним из основных двигателей рекламы в Сети, считает глава интернет-компании Overture Тед Майзель. "В настоящий момент Overture в среднем берет за один клик ¢40 и эта стоимость существенно возросла за последние два года", - сказал г-н Майзель на конференции по во
15.07.2003 Yahoo! приобретает Overture

вчера, 14 июля, о покупке за $1,63 млрд. одного из самых важных своих партнеров - рекламной группы Overture Services Inc. - в попытке укрепить собственный бизнес перед лицом такого мощного кон
19.02.2003 Altavista продана за $140 млн.

онер на рынке интернет-поиска. Компания была основана в 1995 году фирмой Digital Equipment и за время своего существования успела получить целый ряд патентов на технологии поиска. В результате сделки Overture перейдут 58 патентов на технологии AltaVista и несколько патентных заявок. В компании Altavista работает 250 человек. Результаты поиска выдаются на 25 языках. Overture занимаетс
19.07.2002 Ask Jeeves откажется от услуг Overture в пользу Google

Корпорация Ask Jeeves, специализирующаяся в области решений сетевого поиска, объявила о намерении отказаться от партнерских услуг компании Overture, размещающей коммерческие рекламные ссылки на поисковых порталах Ask.com и Theoma.com, принадлежащих Ask Jeeves. Контракт истекает 03 сентября, и новым поставщиком коммерческих результ
01.07.2002 Overture и MSN расширяют сотрудничество

Корпорация Overture, специализирующаяся в области коммерческого поиска в интернете и работающая на основе принципа "Pay-for-placement" (оплата каждой ссылки, выведенной среди результатов поиска), объявила
31.05.2002 Overture и AltaVista продлили партнерское соглашение

Популярный коммерческий поисковый сервис Overture объявил о продлении соглашения с поисковой системой AltaVista на двенадцать месяцев, в рамках которого Overture за поддержку раздела "Products and Services" ("Товары и услуги")

06.05.2002 Поисковик Google заменит Overture на сайтах AOL

America Online, крупнейший провайдер онлайновых услуг, сообщил на прошлой неделе о замене поисковой машины Overture на Google на всех своих сайтах. Будет заменен и поисковик от Inktomi Corp., также используемый на некоторых сайтах AOL. В результате этого сообщения акции Overture упали почти н
08.04.2002 Система коммерческого поиска Overture будет судиться с Google

Популярная система коммерческого поиска Overture объявила о том, что ее представителями направлено исковое заявление в окружной суд Лос-Анжелеса, в котором поисковый портал Google обвиняется в нарушении патентных прав. Как заявляют а
14.02.2002 Поисковый портал Overture подписывает соглашение с MSN

По условиям соглашения, заключенного между компаниями MSN и Overture, последняя будет предоставлять свои результаты поиска порталу MSN "по крайней мере в течение 2003 года". Соглашение было подписано через неделю после того, как Overture лишилась
12.02.2002 Overture представила результаты 2001 г. и прогнозы на 2002 г.

Поисковый портал Overture, размещающий ссылки в своих каталогах на коммерческой основе, сообщает о том, что он остается прибыльным уже второй квартал подряд. При этом, по всей видимости, результаты компании за

14.11.2001 Портал Yahoo! будет размещать ссылки за деньги

13 ноября представитель портала Yahoo! заявил о заключении соглашения с компанией Overture по добавлению оплачиваемых ссылок в свой каталог. Если ранее размещение ссылок осуществлялось по усмотрению редакторов портала, то теперь рекламодателям предложат приобрести право на р
26.10.2001 Маленький поисковый сайт FindWhat стал прибыльным

рос с $717000 до $5,5 млн. Компания, которая работает по той же модели, что и гораздо более крупная Overture Services, заявила, что ей удается привлекать рекламодателей благодаря специальной сх
26.10.2001 Поисковая машина Overture стала прибыльной

Компания Overture Services Inc , поисковая машина, финансируемая за счет рекламы, сообщила 25 октября,
04.11.2000 На сайтах Terra Lycos появится GoTo.com

Интернет-компания Terra Lycos и поисковик GoTo.com заключили соглашение сроком на три года, сообщает Mercury Center. Согласно условиям договора, сервис GoTo.com будет добавлен к системам поиска Lycos.com и HotBot. Подробности со
06.09.2000 Реклама GoTo.com принесет AOL $50 млн.

Интернет-провайдер America Online Inc. (AOL) и поисковой сервис GoTo.com Inc.подписали 5 сентября многолетнее соглашение по рекламе, сообщает Mercury Center.
26.05.2000 Портал Go.com заплатит $21.5 млн. поисковой службе GoTo.com за использование торговой марки

Руководство поисковой службы GoTo.com 25 мая заявило о том, что Walt Disney Co., владеющая порталом Go.com, согласилось заплатить GoTo.com $21.5 млн. и урегулировать длительный процесс о нарушении прав на торговую м
25.05.2000 Walt Disney и GoTo.com урегулировали судебный процесс о нарушении торговой марки Goto.com

Walt Disney и GoTo.com пришли к взаимному соглашению по вопросу урегулирования судебного процесса, возбужденного GoTo.com против Web-сайта Go.com компании Disney. Иск был подан еще в феврале 1999 г. В
19.11.1999 Судебная тяжба Goto.Com против Disney закончилась в пользу Goto.Com

В четверг федеральный апелляционный суд США вынес решение в деле Goto.Com против Disney. Согласно решению, Disney (DIS) запрещено использовать логотип онлайновой Go Network, так как он совпадает с логотипом Goto.com и вводит посетителей в заблуждение.
15.11.1999 Окружной суд США запретил компании Disney использовать лого GO.COM

Корпорация Goto.Com подала в суд на компанию Disney Corp. за использование логотипа "Go.Com", который, по мнению истца, очень похож на лого "Goto.Com". Суд принял решение в пользу Goto.Com.

22.02.1999 GoTo.com обвинила Go Network в незаконном использовании логотипа

Компания GoTo.com подала в суд на новый портал Go Network. Причиной послужил логотип Go Network - зеленый круг на желтом фоне с белым словом "GO" в центре, который очень напоминает логотип GoTo.com


* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Техника

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
