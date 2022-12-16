Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services

Microsoft и Linux объединяются, чтобы разгромить Google Maps Рейд на босса Зарубежные ИТ-корпорации объединились в рамках открытого проекта Overture Maps Foundation, целью которого является создание подробных карт местности, пишет портал Gizmodo. Основателем проекта является некоммерческий консорциум Linux Foundation, основанный в

Yahoo! «убил» сервис Overture Компания Yahoo! закрыла свой сервис исследования ключевых слов под названием Overture. Сообщение о прекращении поддержки Overture появилось на сайте Seobook.com 17 сентября. Представители Yahoo! не делали официальных комментариев по этому поводу. По словам специа

Анонсирована Guilty Gear 2: Overture Guilty Gear, один из самых известных классических файтингов, приходит на Xbox 360. Однако, эту версию классической никак не назовешь. Разработчики утверждают, что Guilty Gear 2: Overture объединяет схватки в стиле серии с элементами стратегии в реальном времени. Более того, в игре нет боев один на один. При этом, судя по названию, Overture является сиквелом ориг

Защитников конфиденциальности беспокоит Yahoo SmartAds озрастом, полом, местом обитания и увлечениями каждого пользователя, защитники конфиденциальности в Сети обеспокоены тем, как такого рода система повлияет на личные права пользователей. Напомним, что Yahoo SmartAds объединяет в себе демографические, географические и отслеживающие предпочтения пользователей сервисы Yahoo. С их помощью новая платформа создает набор рекламы в реальном времени.

Прохождение Penumbra: Overture. Пособие по выживанию Проект Penumbra: Overture («Пенумбра: Темный мир»), выпущенный в России компанией «Новый Диск», хоть и не явил геймерам ничего выдающегося (подробности смотрите в обзоре), но все же стал неплохим подарком для л

Обзор Penumbra: Overture. Путешествие по шахтам Гренландии амилий они содержат. А вот штат студии Frictional Games состоит всего из четырех человек, но это ребят нисколько не смущает. Уже в 2006 году они выпустили технологическую демоверсию проекта Penumbra: Overture, а недавно случился и релиз, о котором пойдет речь в этой статье.Читайте: Обзор Penumbra: Overture. Путешествие по шахтам Гренландии.

Yahoo переводит Overture под свой бренд Представители Yahoo заявили о намерении закрыть торговую марку рекламного филиала Overture Web и перевести его под свой бренд. С начала следующего квартала Overture Ser

Google и Overture опять судят за заказные ссылки Американская страховая компания GEICO выдвинула судебный иск против Google и Overture. Она обвиняет поисковые порталы в нарушении прав на свою торговую марку посредством заказных ссылок, появляющихся при поиске по ключевому слову GEICO. Окружной суд штата Виржиния в лиц

Сделка Yahoo!-Overture одобрена федеральными властями По информации Yahoo!, его предложение о покупке Overture Services за $1,7 млрд. было одобрено американскими антимонопольными властями. Предпо

Онлайн-реклама возрождается и будет дорожать Стоимость оплаченного поиска в интернете повысится в ближайшие несколько лет, поскольку это средство стало одним из основных двигателей рекламы в Сети, считает глава интернет-компании Overture Тед Майзель. "В настоящий момент Overture в среднем берет за один клик ¢40 и эта стоимость существенно возросла за последние два года", - сказал г-н Майзель на конференции по во

Yahoo! приобретает Overture вчера, 14 июля, о покупке за $1,63 млрд. одного из самых важных своих партнеров - рекламной группы Overture Services Inc. - в попытке укрепить собственный бизнес перед лицом такого мощного кон

Altavista продана за $140 млн. онер на рынке интернет-поиска. Компания была основана в 1995 году фирмой Digital Equipment и за время своего существования успела получить целый ряд патентов на технологии поиска. В результате сделки Overture перейдут 58 патентов на технологии AltaVista и несколько патентных заявок. В компании Altavista работает 250 человек. Результаты поиска выдаются на 25 языках. Overture занимаетс

Ask Jeeves откажется от услуг Overture в пользу Google Корпорация Ask Jeeves, специализирующаяся в области решений сетевого поиска, объявила о намерении отказаться от партнерских услуг компании Overture, размещающей коммерческие рекламные ссылки на поисковых порталах Ask.com и Theoma.com, принадлежащих Ask Jeeves. Контракт истекает 03 сентября, и новым поставщиком коммерческих результ

Overture и MSN расширяют сотрудничество Корпорация Overture, специализирующаяся в области коммерческого поиска в интернете и работающая на основе принципа "Pay-for-placement" (оплата каждой ссылки, выведенной среди результатов поиска), объявила

Overture и AltaVista продлили партнерское соглашение Популярный коммерческий поисковый сервис Overture объявил о продлении соглашения с поисковой системой AltaVista на двенадцать месяцев, в рамках которого Overture за поддержку раздела "Products and Services" ("Товары и услуги")

Поисковик Google заменит Overture на сайтах AOL America Online, крупнейший провайдер онлайновых услуг, сообщил на прошлой неделе о замене поисковой машины Overture на Google на всех своих сайтах. Будет заменен и поисковик от Inktomi Corp., также используемый на некоторых сайтах AOL. В результате этого сообщения акции Overture упали почти н

Система коммерческого поиска Overture будет судиться с Google Популярная система коммерческого поиска Overture объявила о том, что ее представителями направлено исковое заявление в окружной суд Лос-Анжелеса, в котором поисковый портал Google обвиняется в нарушении патентных прав. Как заявляют а

Поисковый портал Overture подписывает соглашение с MSN По условиям соглашения, заключенного между компаниями MSN и Overture, последняя будет предоставлять свои результаты поиска порталу MSN "по крайней мере в течение 2003 года". Соглашение было подписано через неделю после того, как Overture лишилась

Overture представила результаты 2001 г. и прогнозы на 2002 г. Поисковый портал Overture, размещающий ссылки в своих каталогах на коммерческой основе, сообщает о том, что он остается прибыльным уже второй квартал подряд. При этом, по всей видимости, результаты компании за

Портал Yahoo! будет размещать ссылки за деньги 13 ноября представитель портала Yahoo! заявил о заключении соглашения с компанией Overture по добавлению оплачиваемых ссылок в свой каталог. Если ранее размещение ссылок осуществлялось по усмотрению редакторов портала, то теперь рекламодателям предложат приобрести право на р

Маленький поисковый сайт FindWhat стал прибыльным рос с $717000 до $5,5 млн. Компания, которая работает по той же модели, что и гораздо более крупная Overture Services, заявила, что ей удается привлекать рекламодателей благодаря специальной сх

Поисковая машина Overture стала прибыльной Компания Overture Services Inc , поисковая машина, финансируемая за счет рекламы, сообщила 25 октября,

На сайтах Terra Lycos появится GoTo.com Интернет-компания Terra Lycos и поисковик GoTo.com заключили соглашение сроком на три года, сообщает Mercury Center. Согласно условиям договора, сервис GoTo.com будет добавлен к системам поиска Lycos.com и HotBot. Подробности со

Реклама GoTo.com принесет AOL $50 млн. Интернет-провайдер America Online Inc. (AOL) и поисковой сервис GoTo.com Inc.подписали 5 сентября многолетнее соглашение по рекламе, сообщает Mercury Center.

Портал Go.com заплатит $21.5 млн. поисковой службе GoTo.com за использование торговой марки Руководство поисковой службы GoTo.com 25 мая заявило о том, что Walt Disney Co., владеющая порталом Go.com, согласилось заплатить GoTo.com $21.5 млн. и урегулировать длительный процесс о нарушении прав на торговую м

Walt Disney и GoTo.com урегулировали судебный процесс о нарушении торговой марки Goto.com Walt Disney и GoTo.com пришли к взаимному соглашению по вопросу урегулирования судебного процесса, возбужденного GoTo.com против Web-сайта Go.com компании Disney. Иск был подан еще в феврале 1999 г. В

Судебная тяжба Goto.Com против Disney закончилась в пользу Goto.Com В четверг федеральный апелляционный суд США вынес решение в деле Goto.Com против Disney. Согласно решению, Disney (DIS) запрещено использовать логотип онлайновой Go Network, так как он совпадает с логотипом Goto.com и вводит посетителей в заблуждение.

Окружной суд США запретил компании Disney использовать лого GO.COM Корпорация Goto.Com подала в суд на компанию Disney Corp. за использование логотипа "Go.Com", который, по мнению истца, очень похож на лого "Goto.Com". Суд принял решение в пользу Goto.Com.