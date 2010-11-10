InterActiveCorp Ask.com AskJeeves.com


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.11.2010 Ask.com уволит 130 сотрудников и откажется от собственного поиска

Компания Ask.com объявила о том, что она планирует уволить около 130 своих сотрудников, прекратив работать над собственной поисковой технологией. По словам представителей компании, Ask.com перест
13.05.2009 СЕО Ask.com покидает компанию

Джим Сафка (Jim Safka), исполнительный директор Ask.com, покинет свой пост в этой компании. По словам представителей Ask.com, Сафка решил уйти по личным причинам. Его обязанности будет временно исполнять Скотт Гарелл (Scott Garell), п
23.01.2009 Ask.com купила стартап Sendori

Ask Sponsored Listings, подразделение компании Ask.com, объявила о приобретении стартапа Sendori, который помогает владельцам доменов монетизировать трафик на их ресурсы. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает TechCrunch. Ожида
07.10.2008 Ask.com запустил новую версию

Поисковый сервис Ask.com вчера, 6 октября, запустил новую версию своего сайта. В новой версии поисковика был улучшен не только дизайн, но и сам поисковый механизм. Так, скорость поиска, по словам Джима Сафки (J
02.09.2008 Ask.com запустил новую версию детского поисковика Ask Kids

Компания Ask.com объявила о запуске новой версии Ask Kids, своего поисковика, предназначенного для детей. Ask Kids ищет только по детским сайтам и обладает специальными технологиями, которые блокируют р
12.08.2008 Бывший CEO Ask.com вошел в совет директоров TheLadders.com

Бывший исполнительный директор Ask.com Стив Берковитц (Steve Berkowitz) вошел в совет директоров рекрутингового сайта для менеджеров TheLadders.com. Ранее Берковитц также работал старшим вице-президентом онлайн-подразделения
04.07.2008 Ask.com купил Dictionary.com и Thesaurus.com

Поисковый сервис Ask.com, входящий в группу IAC, завершил сделку по приобретению Lexico Publishing Group LLC, владеющей популярными ресурсами для словарного поиска Dictionary.com и Thesaurus.com, сообщает агент
15.05.2008 Ask.com купил владельцев Dictionary.com

Поисковый сервис Ask.com объявил о приобретении компании Lexico, которой принадлежат такие популярные сайты, как Dictionary.com и Thesaurus.com. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает АР. По словам
05.03.2008 Ask.com уволит 40 сотрудников

Компания Ask.com вчера, 4 марта, объявила о том, что планирует уволить примерно 40 своих работников (около 8% всего штата) в рамках новой программы по сокращению расходов. По словам представителей компа
04.03.2008 Слух: Ask.com перейдет на поиск от Google

В Сети появились слухи о том, что поисковый сервис Ask.com планирует отказаться от своей специализированной поисковой технологии и заменить ее на движок от Google. Об этом сообщает Silicon Alley Insider со ссылкой на осведомленный источник. По

23.01.2008 Ask.com «украл» топ-менеджера у Google

Цезарь Маскаракью (Cesar Mascaraque), бывший топ-менеджер Google, присоединился к его конкуренту на рынке интернет-поиска - Ask.com. Как сообщает издание Mashable, в Ask.com Маскаракью занял пост исполнительного директора европейского отделения компании. В Google Цезарь Маскаракью был главой отдела стратегиче
15.01.2008 Ask.com засудят за накрутку кликов

В Сети появилась информация о том, что на поисковый сервис Ask.com был подан судебный иск. Группа компаний-рекламодателей Ask.com обвиняет сервис в «неспособности выявить и прекратить мошенничество с накруткой количества кликов на онлайн-рекламе
10.01.2008 Ask.com потеряет своего CEO

Исполнительный директор Ask.com Джим Лэнзон (Jim Lanzone) покинет свой пост в этой компании. Новым исполнительным директором Ask.com станет Джим Сафка (Jim Safka), который также сохранит свой пост CEO в компани
11.12.2007 Ask.com обеспечит конфиденциальность поиска

Компания Ask.com объявила о запуске нового сервиса под названием AskEraser, который позволит пользователям сделать информацию о своих поисковых запросах более конфиденциальной. При включении AskEraser,

27.11.2007 Ask.com начнет экспансию в Китай

Компания IAC, которой принадлежит поисковый сервис Ask.com, объявила о том, что планирует начать экспансию на китайский интернет-рынок. По словам Бэрри Диллера (Barry Diller), президента IAC, на экспансию в Китай компания потратит около $100 мл
07.11.2007 Google продлил рекламное соглашение с Ask.com

Компания Ask.com вчера, 6 ноября, объявила о продлении рекламного соглашения с интернет-гигантом Google на пять лет. Предыдущее рекламное соглашение между этими компаниями было заключено на три года. За
23.07.2007 Microsoft и Ask.com ищут новые решения защиты личных данных

Microsoft и Ask.com, одни из крупнейших в мире поисковых сервисов, сегодня, 23 июля, призовут индустрию совместно заняться разработкой более надежных гарантий защиты конфиденциальности личных данных и поис
20.07.2007 AskEraser: Ask.com обеспечит полную анонимность поиска в Сети

Поисковый портал Ask.com планирует облегчить конфиденциальность поисковых запросов для пользователей, сообщает ITWire. Компания предоставит новую функцию под названием AskEraser, с помощью которой пользователи

20.07.2007 Microsoft: покупать рекламу в Ask.com можно через Office Live

Microsoft добавила возможность покупать рекламу в поисковых системах на сервисе Ask.com напрямую из приложения Office Live для компаний малого бизнеса, сообщает ITWire. С помощью функции adManager, которая на текущий момент находится в стадии бета-версии, пользователи могу
15.05.2007 Ask.com ставит на рекламу: $100 млн. в этом году

Самый маленький из четырех поисковых гигантов США, Ask.com, планирует повысить свою долю на рынке за счет масштабной рекламы на общую сумму $100 млн., которую компания потратит в течение этого года, сообщил Paidcontent.org. Анонс о намерении пр
16.10.2006 Ask.com представил мобильный поиск

Поисковый портал Ask.com представил мобильную версию Ask Mobile — с облегчённым интерфейсом, оптимизацией под дисплеи малого размера и уменьшение ввода с клавиатуры. Мобильный сайт поддерживает ссылки на г
26.01.2006 Ask Jeeves запустила систему поиска изображений

Американский поисковый портал Ask Jeeves запустил систему поиска изображений, основанную на собственной технологии. С появлением нового движка Ask Jeeves расширила функцию Image Smart Answers, которая отображает допо
30.05.2005 Ask Jeeves меняет архитектуру

Интернет-портал Ask Jeeves начал предоставлять новую услугу — масштабирование результатов поиска и концептуальный поиск. Услуга получила название Zoom («Зум»). Это первое изменение архитектуры портала, сд
22.03.2005 IAC заплатит $1,85 млрд. за интернет-поисковик Ask Jeeves

Как сообщает Reuters, онлайновый конгломерат IAC/InterActiveCorp намерен купить поисковую интернет-систему Ask Jeeves за $1,85 млрд. Таким образом, компания Барри Диллера собирается соперничать с такими гигантами как Google, Yahoo и Microsoft. IAC выпустит 12668 акции на каждую акцию Ask Jeeves

07.02.2005 Ask Jeeves покупает Bloglines

Интернет-компания Ask Jeeves покупает ресурс Bloglines, на котором бесплатно предоставляются различные блог-сервисы. Сумма сделки не разглашается. Сервис блогов (онлайновых дневников) открылся в июле 2003 г. Тех
07.02.2005 Ask Jeeves: квартальная прибыль растет, акции дешевеют

Компания Ask Jeeves, владелец одноименного поискового портала, сообщила о росте прибыли и дохода в 4-м квартале 2004 г. Однако представленные показатели не оправдали ожиданий рынка и акции компании упал
20.12.2004 Ask Jeeves: еще одна программа поиска на ПК

Компания Ask Jeeves, создатель одноименного поискового портала, выпустила систему поиска информации на жестких дисках ПК. Приложение, работающее только под Windows, является пробной версией, говорят раз
05.03.2004 Ask Jeeves расширяется

Поисковая система Ask Jeeves сообщила о намерении приобрести компанию Interactive Search Holdings, на балансе которой помимо прочего находятся обанкротившийся портал excite.com и интернет-тотализатор iWon.com. С
24.01.2003 Поисковик-неудачник научился зарабатывать деньги

да, достиг $22,7 млн., что на 48% больше, чем год назад, и на 27%, чем в третьем квартале 2002 года. Чистый доход компании в 4-м квартале составил $1,35 млн., и или 3 цента на акцию. За весь 2002 год Ask Jeeves потерял $21,3 млн. или 52 цента на акцию при доходе в $74,1 млн. В 2001 году компания потеряла $425,3 млн. или $11,48 на акцию при доходе в $66,6 млн. Так же как и для других поисков
24.01.2003 Поисковик Ask Jeeves наконец-то стал прибыльным

Поисковый сайт Ask Jeeves (NASDAQ:ASKJ), прославившийся во время интернет-бума и впоследствии оттесненный куда более успешными конкурентами - Google и AltaVista, объявил о том, что впервые за всю свою историю
19.07.2002 Ask Jeeves откажется от услуг Overture в пользу Google

артнерских услуг компании Overture, размещающей коммерческие рекламные ссылки на поисковых порталах Ask.com и Theoma.com, принадлежащих Ask Jeeves. Контракт истекает 03 сентября, и новым постав
18.03.2002 В 2001 г. аудитория Ask Jeeves возросла на 174%

Популярный поисковый портал Ask Jeeves по итогам 2001 г. сумел увеличить число своих посетителей на 174%. Подобный результат, несомненно, является достижением компании, которая на протяжении всего года испытывала серьезны
08.02.2002 Ask Jeeves, наконец, представила финансовую отчетность за 4-й квартал 2001 г.

Поисковый портал Ask Jeeves, наконец, представил результаты собственной операционной деятельности в четвертом квартале 2001 г., разрешив тем самым конфликтную ситуацию с неожиданной задержкой опубликования отче
13.12.2000 Ask Jeeves сократила 25% штата

дели. Однако, несмотря на низкий курс акций, популярность сайтов Ask Jeeves, в число которых входят ask.com, directhit.com и askjeeveskids.com, возросла.
25.10.2000 Финансовый директор Ask Jeeves уволится

Калифорнийская компания Ask Jeeves, разрабатывающая технологии для обработки запросов пользователей, объявила об отставке своего финансового директора Тома Лоу (Tom Low), сообщает CNET. Г-н Лоу занимал пост финансовог
01.09.2000 Ask Jeeves "заговорит" на испанском

вместной работы должен появиться новый поисковой сервис - Ask Jeeves en Espanol, по сути, поисковик Ask.com, работающий на испанском языке. По заявлению компаний, услугами их нового сервиса буд
22.08.2000 Ford нанимает поисковик Ask Jeeves

Ford Motor согласился использовать поисковую систему Ask Jeeves, чтобы все интересующиеся продукцией производителя автомобилей могли получить оперативные ответы на свои вопросы. Новая система ASK FORD позволит значительно ускорить процесс формиро
14.08.2000 Ask Jeeves анонсировала две новые технологии поиска в интернете

Vertical Popularity Search. Он ориентирован на специфические запросы. "Например, во время поиска на сайте, посвященном технологиям интернета, пользователь вводит слово "cookies", -говорит PR-менеджер Ask Jeeves Робин Дворкин (Robin Dvorkin ), - система сама исключает сайты, посвященные хлебобулочным изделиям, выдавая только то, что действительно интересует пользователя и ранжируя сайты по к
14.08.2000 Ask Jeeves анонсировала две новых технологии поиска в интернете

Компания Ask Jeeves, хорошо известная благодаря интеллектуальной поисковой интернет-системе с одноименным названием, сегодня на Конференции по Поисковым Средствам в Сан-Франциско анонсировала две новые

26.01.2000 Ask Jeeves купит Direct Hit за $506 млн

Компания Ask Jeeves объявила о своем решении купить фирму Direct Hit с целью приобретения прав на ее механизм отслеживания содержимого Web-сайтов, Popularity Engine. Сделка оценивается в $506 млн.

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

