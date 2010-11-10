Ask.com уволит 130 сотрудников и откажется от собственного поиска Компания Ask.com объявила о том, что она планирует уволить около 130 своих сотрудников, прекратив работать над собственной поисковой технологией. По словам представителей компании, Ask.com перест

СЕО Ask.com покидает компанию Джим Сафка (Jim Safka), исполнительный директор Ask.com, покинет свой пост в этой компании. По словам представителей Ask.com, Сафка решил уйти по личным причинам. Его обязанности будет временно исполнять Скотт Гарелл (Scott Garell), п

Ask.com купила стартап Sendori Ask Sponsored Listings, подразделение компании Ask.com, объявила о приобретении стартапа Sendori, который помогает владельцам доменов монетизировать трафик на их ресурсы. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает TechCrunch. Ожида

Ask.com запустил новую версию Поисковый сервис Ask.com вчера, 6 октября, запустил новую версию своего сайта. В новой версии поисковика был улучшен не только дизайн, но и сам поисковый механизм. Так, скорость поиска, по словам Джима Сафки (J

Ask.com запустил новую версию детского поисковика Ask Kids Компания Ask.com объявила о запуске новой версии Ask Kids, своего поисковика, предназначенного для детей. Ask Kids ищет только по детским сайтам и обладает специальными технологиями, которые блокируют р

Бывший CEO Ask.com вошел в совет директоров TheLadders.com Бывший исполнительный директор Ask.com Стив Берковитц (Steve Berkowitz) вошел в совет директоров рекрутингового сайта для менеджеров TheLadders.com. Ранее Берковитц также работал старшим вице-президентом онлайн-подразделения

Ask.com купил Dictionary.com и Thesaurus.com Поисковый сервис Ask.com, входящий в группу IAC, завершил сделку по приобретению Lexico Publishing Group LLC, владеющей популярными ресурсами для словарного поиска Dictionary.com и Thesaurus.com, сообщает агент

Ask.com уволит 40 сотрудников Компания Ask.com вчера, 4 марта, объявила о том, что планирует уволить примерно 40 своих работников (около 8% всего штата) в рамках новой программы по сокращению расходов. По словам представителей компа

Слух: Ask.com перейдет на поиск от Google В Сети появились слухи о том, что поисковый сервис Ask.com планирует отказаться от своей специализированной поисковой технологии и заменить ее на движок от Google. Об этом сообщает Silicon Alley Insider со ссылкой на осведомленный источник. По

Ask.com «украл» топ-менеджера у Google Цезарь Маскаракью (Cesar Mascaraque), бывший топ-менеджер Google, присоединился к его конкуренту на рынке интернет-поиска - Ask.com. Как сообщает издание Mashable, в Ask.com Маскаракью занял пост исполнительного директора европейского отделения компании. В Google Цезарь Маскаракью был главой отдела стратегиче

Ask.com засудят за накрутку кликов В Сети появилась информация о том, что на поисковый сервис Ask.com был подан судебный иск. Группа компаний-рекламодателей Ask.com обвиняет сервис в «неспособности выявить и прекратить мошенничество с накруткой количества кликов на онлайн-рекламе

Ask.com потеряет своего CEO Исполнительный директор Ask.com Джим Лэнзон (Jim Lanzone) покинет свой пост в этой компании. Новым исполнительным директором Ask.com станет Джим Сафка (Jim Safka), который также сохранит свой пост CEO в компани

Ask.com обеспечит конфиденциальность поиска Компания Ask.com объявила о запуске нового сервиса под названием AskEraser, который позволит пользователям сделать информацию о своих поисковых запросах более конфиденциальной. При включении AskEraser,

Ask.com начнет экспансию в Китай Компания IAC, которой принадлежит поисковый сервис Ask.com, объявила о том, что планирует начать экспансию на китайский интернет-рынок. По словам Бэрри Диллера (Barry Diller), президента IAC, на экспансию в Китай компания потратит около $100 мл

Google продлил рекламное соглашение с Ask.com Компания Ask.com вчера, 6 ноября, объявила о продлении рекламного соглашения с интернет-гигантом Google на пять лет. Предыдущее рекламное соглашение между этими компаниями было заключено на три года. За

Microsoft и Ask.com ищут новые решения защиты личных данных Microsoft и Ask.com, одни из крупнейших в мире поисковых сервисов, сегодня, 23 июля, призовут индустрию совместно заняться разработкой более надежных гарантий защиты конфиденциальности личных данных и поис

Microsoft: покупать рекламу в Ask.com можно через Office Live Microsoft добавила возможность покупать рекламу в поисковых системах на сервисе Ask.com напрямую из приложения Office Live для компаний малого бизнеса, сообщает ITWire. С помощью функции adManager, которая на текущий момент находится в стадии бета-версии, пользователи могу

Ask.com ставит на рекламу: $100 млн. в этом году Самый маленький из четырех поисковых гигантов США, Ask.com, планирует повысить свою долю на рынке за счет масштабной рекламы на общую сумму $100 млн., которую компания потратит в течение этого года, сообщил Paidcontent.org. Анонс о намерении пр

Ask.com представил мобильный поиск Поисковый портал Ask.com представил мобильную версию Ask Mobile — с облегчённым интерфейсом, оптимизацией под дисплеи малого размера и уменьшение ввода с клавиатуры. Мобильный сайт поддерживает ссылки на г

Ask Jeeves запустила систему поиска изображений Американский поисковый портал Ask Jeeves запустил систему поиска изображений, основанную на собственной технологии. С появлением нового движка Ask Jeeves расширила функцию Image Smart Answers, которая отображает допо

Ask Jeeves меняет архитектуру Интернет-портал Ask Jeeves начал предоставлять новую услугу — масштабирование результатов поиска и концептуальный поиск. Услуга получила название Zoom («Зум»). Это первое изменение архитектуры портала, сд

IAC заплатит $1,85 млрд. за интернет-поисковик Ask Jeeves Как сообщает Reuters, онлайновый конгломерат IAC/InterActiveCorp намерен купить поисковую интернет-систему Ask Jeeves за $1,85 млрд. Таким образом, компания Барри Диллера собирается соперничать с такими гигантами как Google, Yahoo и Microsoft. IAC выпустит 12668 акции на каждую акцию Ask Jeeves

Ask Jeeves покупает Bloglines Интернет-компания Ask Jeeves покупает ресурс Bloglines, на котором бесплатно предоставляются различные блог-сервисы. Сумма сделки не разглашается. Сервис блогов (онлайновых дневников) открылся в июле 2003 г. Тех

Ask Jeeves: квартальная прибыль растет, акции дешевеют Компания Ask Jeeves, владелец одноименного поискового портала, сообщила о росте прибыли и дохода в 4-м квартале 2004 г. Однако представленные показатели не оправдали ожиданий рынка и акции компании упал

Ask Jeeves: еще одна программа поиска на ПК Компания Ask Jeeves, создатель одноименного поискового портала, выпустила систему поиска информации на жестких дисках ПК. Приложение, работающее только под Windows, является пробной версией, говорят раз

Ask Jeeves расширяется Поисковая система Ask Jeeves сообщила о намерении приобрести компанию Interactive Search Holdings, на балансе которой помимо прочего находятся обанкротившийся портал excite.com и интернет-тотализатор iWon.com. С

Поисковик-неудачник научился зарабатывать деньги да, достиг $22,7 млн., что на 48% больше, чем год назад, и на 27%, чем в третьем квартале 2002 года. Чистый доход компании в 4-м квартале составил $1,35 млн., и или 3 цента на акцию. За весь 2002 год Ask Jeeves потерял $21,3 млн. или 52 цента на акцию при доходе в $74,1 млн. В 2001 году компания потеряла $425,3 млн. или $11,48 на акцию при доходе в $66,6 млн. Так же как и для других поисков

Поисковик Ask Jeeves наконец-то стал прибыльным Поисковый сайт Ask Jeeves (NASDAQ:ASKJ), прославившийся во время интернет-бума и впоследствии оттесненный куда более успешными конкурентами - Google и AltaVista, объявил о том, что впервые за всю свою историю

Ask Jeeves откажется от услуг Overture в пользу Google артнерских услуг компании Overture, размещающей коммерческие рекламные ссылки на поисковых порталах Ask.com и Theoma.com, принадлежащих Ask Jeeves. Контракт истекает 03 сентября, и новым постав

В 2001 г. аудитория Ask Jeeves возросла на 174% Популярный поисковый портал Ask Jeeves по итогам 2001 г. сумел увеличить число своих посетителей на 174%. Подобный результат, несомненно, является достижением компании, которая на протяжении всего года испытывала серьезны

Ask Jeeves, наконец, представила финансовую отчетность за 4-й квартал 2001 г. Поисковый портал Ask Jeeves, наконец, представил результаты собственной операционной деятельности в четвертом квартале 2001 г., разрешив тем самым конфликтную ситуацию с неожиданной задержкой опубликования отче

Ask Jeeves сократила 25% штата дели. Однако, несмотря на низкий курс акций, популярность сайтов Ask Jeeves, в число которых входят ask.com, directhit.com и askjeeveskids.com, возросла.

Финансовый директор Ask Jeeves уволится Калифорнийская компания Ask Jeeves, разрабатывающая технологии для обработки запросов пользователей, объявила об отставке своего финансового директора Тома Лоу (Tom Low), сообщает CNET. Г-н Лоу занимал пост финансовог

Ask Jeeves "заговорит" на испанском вместной работы должен появиться новый поисковой сервис - Ask Jeeves en Espanol, по сути, поисковик Ask.com, работающий на испанском языке. По заявлению компаний, услугами их нового сервиса буд

Ford нанимает поисковик Ask Jeeves Ford Motor согласился использовать поисковую систему Ask Jeeves, чтобы все интересующиеся продукцией производителя автомобилей могли получить оперативные ответы на свои вопросы. Новая система ASK FORD позволит значительно ускорить процесс формиро

Ask Jeeves анонсировала две новые технологии поиска в интернете Vertical Popularity Search. Он ориентирован на специфические запросы. "Например, во время поиска на сайте, посвященном технологиям интернета, пользователь вводит слово "cookies", -говорит PR-менеджер Ask Jeeves Робин Дворкин (Robin Dvorkin ), - система сама исключает сайты, посвященные хлебобулочным изделиям, выдавая только то, что действительно интересует пользователя и ранжируя сайты по к

Ask Jeeves анонсировала две новых технологии поиска в интернете Компания Ask Jeeves, хорошо известная благодаря интеллектуальной поисковой интернет-системе с одноименным названием, сегодня на Конференции по Поисковым Средствам в Сан-Франциско анонсировала две новые