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Deutsche Telekom T-Online
СОБЫТИЯ
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|02.06.2006
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Исполнительный директор T-Online подал в отставку
Исполнительный директор германской компании T-Online International, европейского интернет-провайдера, Райнер Божан подал в отставку. Как говорится в сообщении компании, заявление об отставке Райнера Божана удовлетворил совет директоров.
|06.06.2005
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Deutsche Telekom в эпицентре скандала
менеджментом компании и ее акционерами, который разразился в конце апреля на ежегодном собрании акционеров. Суть конфликта в том, что риски предстоящего слияния Deutsche Telekom с дочерней компанией T-Online не были отражены в стоимости акций компании. Выступление председателя правления T-Online, Райнера Божеана (Rainer Beaujean), возмутило акционеров. Ларс Лабрига (Lars Labryga), п
|09.11.2004
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T-Online увеличила прибыль за 9 месяцев на 63%
Прибыль крупнейшего интернет-провайдера Европы T-Online International за девять месяцев 2004 года выросла в годовом исчислении на 63%, сообщил Reuters. Увеличение прибыли произошло несмотря на снижение цен, которое было произведено с целью
|11.10.2004
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DT выкупит T-Online за €2,9 млрд.
Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom планирует выкупить 26% акций интернет-компании T-Online International за €2,9 млрд. Ранее DT продала эту компанию, однако теперь намерена выкупить 319 млн. акций T-Online по €8,99 за акцию, что составляет одну третью часть от цены пр
|13.09.2004
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DT получит полный пакет T-Online за €2,5 млрд.
Deutsche Telekom собирается купить 26% акций интернет-провайдера T-Online. Тем самым DT получит полный пакет акций компании. Сумма сделки составляет €2,5 млрд. Представители DT заявили о возможности поглощения, открытия тендера на скупку акций у миноритарных
|12.05.2004
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T-Online увеличил квартальную прибыль на 62%
Прибыль от основной деятельности ведущего европейского интернет-провайдера T-Online International выросла в первом квартале 2004 года на 62%, сообщает Reuters. T-Online, являющийся подразделением немецкого оператора Deutsche Telekom, заработал в истекшем кварта
|09.03.2004
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Квартальная прибыль T-Online выросла на 53%
Интернет-провайдер T-Online International увеличил квартальную прибыль на 53%, сообщила немецкая компания сегодня. Прибыль T-Online до вычета процентов, налогов, переоценки и амортизации (EBITDA), которая
|12.08.2003
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Чистые убытки T-Online во 2 квартале 2003г. снизились в 3 раза
Чистые убытки интернет-подразделения Deutsche Telekom компании T-Online по итогам 2 квартала 2003 г. составили €16 млн. по сравнению с €46 млн. годом ранее, говорится в сообщении T-Online. Аналитики предсказывали, что убытки компании за рассматривае
|27.06.2003
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T-Online меняет штаб-квартиру
Один из крупнейших европейских инернет-провайдеров T-Online сообщил о переносе своей штаб-квартиры из города Вайтерштадт в соседний с ним Дармштадт. На новом месте компания планирует построить комплекс зданий по соседству с научно-исследователь
|13.05.2003
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Прибыль T-Online на 60% превысила ожидания рынка
Прибыль крупнейшего в Европе немецкого интернет-провайдера T-Online выросла в первом квартале 2003 года и на 60% превысила ожидания аналитиков. Прибыль T-Online до вычета процентов, налогов, переоценки и амортизации (EBITDA) составила в истекшем
|17.03.2003
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T-Online продает телевизионные интернет-приставки
Немецкий интернет-провайдер T-Online представил новый продукт "T-Online Vision on TV". Этот продукт позволит клиентам использовать их телевизоры для получения веб-контента и обеспечит доступ к электронной почте. На
|13.03.2003
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Квартальная прибыль T-Online составила €53,2 млн.
Прибыль от основной деятельности крупнейшего в Европе интернет-провайдера T-Online International AG в четвертом квартале 2002 года составила €53,2 млн., сообщила немецкая компания в четверг. Оборот T-Online составил €463 млн. Прибыль T-Online немного пр
|16.12.2002
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T-Online: 2003-й год будет намного хуже нынешнего
Крупнейший интернет-провайдер Европы T-Online ожидает значительного ухудшения финансового положения в 2003 году. Исполнительный директор компании Томас Холтроп (Thomas Holtrop) сказал в интервью Financial Times, что дела будут идт
|02.12.2002
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Deutsche Telekom намерена продать акции своего подразделения T-Online на сумму €700 млн.
Deutsche Telekom AG намерена продать акции своего подразделения T-Online на сумму 700 млн евро, что указывает на сильное стремление исполнительного директора компании Уве Рике сократить задолженность компании, сообщил Dow Jones. Крупнейшая в Европе телекомм
|13.11.2002
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Чистые убытки T-Online в 3-м квартале 2002 г. составили 271,8 млн. евро
Германская компания T-Online International, ведущий в Европе провайдер услуг доступа в интернет, заявила сегодня об увеличении почти в два раза ее чистых убытков в 3-м квартале 2002 г. по сравнению с аналогичным п
|06.09.2002
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Deutsche Telekom рассматривает варианты частичной продажи T-Mobile и T-Online
Компания Deutsche Telekom рассматривает варианты частичной продажи акций компаний T-Mobile и T-Online для снижения долга в размере 64 млрд. евро, сообщает газета Financial Times Deutschland. Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs полагают, что этот ход может принести компании 3
|24.05.2002
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Убытки T-Online International сократились в первом квартале до 89,7 млн. евро
Компания T-Online International, крупнейший европейский интернет-провайдер, сообщила, что ее убытки от основного вида деятельности в первом квартале сократились до 14 млн. евро (для сравнения - в прошло
|18.05.2002
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Microsoft купит 25% акций T-Online?
со ссылкой на немецкий деловой журнал Capital. Поводом для подобных заключений послужили активно распространяющиеся слухи о том, что Microsoft приобретет 25% акций ведущего германского ISP-провайдера T-Online. Напомним, что в настоящее время T-Online входит в состав концерна Deutsche Telekom, однако, как сообщают источники, близкие к руководству телекоммуникационного гиганта, продажа
|17.01.2002
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T-Online начинает взимать плату за контент
Руководство германского информационного портала и ISP-провайдера T-Online, входящего в состав немецкого телекоммуникационного гиганта Deutsche Telekom, объявило о том, что впервые за всю историю компании будет введен платный доступ к предоставляемому контент
|13.11.2001
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За минувший год оборот T-Online вырос на 50%
Томас Холтроп (Thomas Holtrop), председатель германского информационного концерна T-Online International, сообщил, что, согласно предварительным оценкам, оборот корпорации за первые три квартала текущего года возрос до 809 млн. евро в сравнении с 543 млн. евро за аналогичный
|08.10.2001
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T-Online не сможет больше называть себя интернет-провайдером N1 в Европе
Германский суд запретил компании T-Online AG называть себя провайдером N1 в Европе, сообщает Yahoo!Actualites. Такое решение было принято по иску AOL Europe, которая считает, что T-Online незаслуженно пользуется "титуло
|13.08.2001
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Немецкий провайдер T-Online повысит свои прибыли за счет онлайновых контент-проектов?
Немецкая медиа-группа Axel Springer, крупнейшее европейское издательство ежедневных газет, и T-Online, интернет-филиал Deutsche Telecom, хотят стать крупнейшим дистрибутором интернет-рекламы в Европе. По информации немецкой газеты Handelsblatt, Interactive Media, интернет-филиал Axel S
|06.07.2001
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Ведущий провайдер Европы планирует заработать на эротике
можно зарабатывать деньги. Это прибыльный бизнес, возможности которого мы намерены тщательно проанализировать". Жасмин Боран (Jasmine Bohran), глава департамента по связям с корпоративными клиентами T-Online, подтвердила намерения компании предлагать платный эротический контент, поскольку эротика, по ее мнению, едва ли не единственное, на чем могут зарабатывать в Сети. Однако она, уточнила
|04.05.2001
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T-Online держит равновесие
Убытки крупнейшего европейского интернет-провайдера, компании T-Online, за первый квартал текущего года составили $60 млн., что несколько меньше, чем ожидалось, сообщает CNNfn. По словам представителей этого немецкого провайдера, "несмотря на неблагоприят
|30.11.2000
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Deutsche Telekom назначила президента T-Online
Компания T-Online, крупнейший в Европе интернет-провайдер, дочернее предприятие Deutsche Telekom, назначила Томаса Холтропа (Thomas Holtrop) новым президентом и главным управляющим. Он приступит к испол
|27.11.2000
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Новое правление T-Online, дочерней компании Deutsche Telekom AG пока не назначено
G Рон Зоммер (Ron Sommer) заявил в интервью журналу Spiegel, что не собирается торопится с назначением нового правления дочернего предприятия компании Deutsche Telekom. За последние несколько месяцев T-Online покинули четверо из пяти членов правления компании. Первым был председатель правления Вольфганг Койнте (Wolfgang Keuntje), который покинул свою должность в конце августа из-за разногла
|28.09.2000
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Deutsche Telekom уволила финансового директора T-Online
Deutsche Telekom объявила об увольнении финансового директора компании T-Online, подразделения Deutsche Telekom, специализирующегося на интернет-услугах. Как сообщает АР, увольнение Кристиана Хенинга (Christian Hoening), который возглавлял финансовый департамент <
|05.09.2000
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Крупнейший европейский провайдер T-Online покупает своего испанского конкурента Ya.com за $495 млн.
Крупнейший европейский интернет-провайдер T-Online International AG объявил 4 сентября о приобретении своего испанского конкурента Ya.com за $495 млн. акциями и наличными. С приобретением Ya.com, дочерняя компания телекоммуникационного
|29.08.2000
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Доход T-Online в первом полугодии вырос на 59%
Как сообщил сегодня финансовый директор Deutsche Telekom AG Карл-Герхард Айк (Karl-Gerhard Eick), доход T-Online - подразделения услуг доступа в интернет э в первом полугодии вырос на 59% и составил 325 млн. евро. Прибыль от мобильных операций DT составила 4.1 млрд. евро и удвоилась по сравнению
|10.07.2000
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Интернет-провайдер T-Online может выкупить 25% поисковой системы Infoseek у компании Walt Disney
переговоры с компанией Walt Disney, нацеленные на покупку 25% акций немецкого поисковой системы Infoseek, принадлежащих сейчас Disney. Как сообщает CNET, в случае удачного завершения переговоров, то T-Online сможет увеличить свою долю в Infoseek до 50%.
|26.06.2000
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Германская T-Online прервала переговоры о приобретении британской Freeserve
Филиал Deutsche Telecom AG - крупнейший в Европе Интернет-провайдер компания T-Online - заявила о прекращении переговоров с британским ретэйлером электроники компанией Dixons Group Plc о приобретении 80% акций провайдера Freeserve, находящихся у нее. Лидирующая среди пр
|31.05.2000
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После объявления о приобретении T-Online компании Freeserve акции обеих компаний повысились в цене
Известия о покупке крупнейшим европейским Интернет-провайдером T-Online компании Freeserve вызвали значительное повышение цен на акции обеих компаний. На торгах франкфуртской фондовой биржи акции T-Online поднялись в цене более, чем на 3%, составив
|30.05.2000
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Немецкая T-Online определилась с размером единого тарифа на доступ в Интернет
Немецкий провайдер T-Online принял решение о вводе единого тарифа на доступ в Интернет. Согласно решению, которое вступает в силу с 1 июня сроком на 1 год, пользователи получат неограниченный доступ в Интернет за
|29.05.2000
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Германское подразделение AOL обвиняет T-Online и Deutsche Telekom в нарушении антимонопольного законодательства
Германское подразделение AOL обвиняет T-Online и Deutsche Telekom в нарушении антимонопольного законодательства, соответствующая жалоба была подана в антимонопольный комитет Германии (Bundeskartellamt). По сообщению T-Online
|18.04.2000
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Курс T-Online вырос на 24% в первый день торгов
В первый же день торгов курс акций T-Online, Интернет-подразделения Deutsche Telekom и крупнейшего провайдера Интернет-услуг в Европе, вырос на 24%. Курс вырос до отметки $32.7, тем самым рыночная стоимость компании достигла $36
|11.04.2000
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Акции Deutsche Telecom выросли на 6% на ожидании выхода на биржу дочерней компании T-Online
Акции Deutsche Telekom, германского оператора связи, выросли на 6% после сообщения о значительном спросе на акции его дочернего предприятия T-Online, провайдера услуг Интернет. Спрос на акции в 6-7 раз превышает их предложение. Подписка на акции T-Online заканчивается на этой неделе, а 17 апреля состоится первичное размещени
|05.04.2000
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Deutsche Telekom назначила цену акций T-Online, подлежащих первичному предложению
Deutsche Telekom назвала стартовую цену акций своего Интернет-отделения T-Online, подлежащих первичному предложению 17 апреля. Цена колеблется в диапазоне от $25 до $31 за акцию. Будет продано 100 млн. акций, что составляет 10% T-Online. Таким образом, от пе
|29.03.2000
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Рыночная стоимость T-Online при первичном размещении акций может достичь $53 млрд.
Компания T-Online, провайдер услуг Интернет, недавно отделившийся от Deutsche Telekom, в апреле представит свои акции на фондовую биржу. Эксперты уверяют, что стоимость акций будет в ценовом диапазоне 3
|27.01.2000
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После выпуска акций T-Online Deutsche Telekom станет крупнейшей Интернет-компанией в Европе
Deutsche Telekom, крупнейший оператор телекоммуникаций в Европе, объявила о планах размещения в апреле на фондовой бирже около 10% акций своего интернет-отделения T-Online. Будет выпущено около 100 млн акций, цена которых пока не называется. Половина акций предназначена для частных инвесторов и будет продана через Интернет. Аналитики полагают, что T-O
|22.03.1999
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Deutsche Telekom увеличивает пропускную способность сети T-Online
Компания Deutsche Telekom планирует увеличить надежность и пропускную способность сети своего Интернет-провайдера T-Online. Компания увеличит пропускную способность магистральной линии T-Online до 2,5 Гбит/с. Первая стадия модернизации пройдет в июне, когда скорость передачи увеличится со 155 Мбит/с
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