Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Deutsche Telekom T-Online

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.06.2006 Исполнительный директор T-Online подал в отставку

Исполнительный директор германской компании T-Online International, европейского интернет-провайдера, Райнер Божан подал в отставку. Как говорится в сообщении компании, заявление об отставке Райнера Божана удовлетворил совет директоров.

06.06.2005 Deutsche Telekom в эпицентре скандала

менеджментом компании и ее акционерами, который разразился в конце апреля на ежегодном собрании акционеров. Суть конфликта в том, что риски предстоящего слияния Deutsche Telekom с дочерней компанией T-Online не были отражены в стоимости акций компании. Выступление председателя правления T-Online, Райнера Божеана (Rainer Beaujean), возмутило акционеров. Ларс Лабрига (Lars Labryga), п
09.11.2004 T-Online увеличила прибыль за 9 месяцев на 63%

Прибыль крупнейшего интернет-провайдера Европы T-Online International за девять месяцев 2004 года выросла в годовом исчислении на 63%, сообщил Reuters. Увеличение прибыли произошло несмотря на снижение цен, которое было произведено с целью

11.10.2004 DT выкупит T-Online за €2,9 млрд.

Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom планирует выкупить 26% акций интернет-компании T-Online International за €2,9 млрд. Ранее DT продала эту компанию, однако теперь намерена выкупить 319 млн. акций T-Online по €8,99 за акцию, что составляет одну третью часть от цены пр
13.09.2004 DT получит полный пакет T-Online за €2,5 млрд.

Deutsche Telekom собирается купить 26% акций интернет-провайдера T-Online. Тем самым DT получит полный пакет акций компании. Сумма сделки составляет €2,5 млрд. Представители DT заявили о возможности поглощения, открытия тендера на скупку акций у миноритарных
12.05.2004 T-Online увеличил квартальную прибыль на 62%

Прибыль от основной деятельности ведущего европейского интернет-провайдера T-Online International выросла в первом квартале 2004 года на 62%, сообщает Reuters. T-Online, являющийся подразделением немецкого оператора Deutsche Telekom, заработал в истекшем кварта
09.03.2004 Квартальная прибыль T-Online выросла на 53%

Интернет-провайдер T-Online International увеличил квартальную прибыль на 53%, сообщила немецкая компания сегодня. Прибыль T-Online до вычета процентов, налогов, переоценки и амортизации (EBITDA), которая

12.08.2003 Чистые убытки T-Online во 2 квартале 2003г. снизились в 3 раза

Чистые убытки интернет-подразделения Deutsche Telekom компании T-Online по итогам 2 квартала 2003 г. составили €16 млн. по сравнению с €46 млн. годом ранее, говорится в сообщении T-Online. Аналитики предсказывали, что убытки компании за рассматривае
27.06.2003 T-Online меняет штаб-квартиру

Один из крупнейших европейских инернет-провайдеров T-Online сообщил о переносе своей штаб-квартиры из города Вайтерштадт в соседний с ним Дармштадт. На новом месте компания планирует построить комплекс зданий по соседству с научно-исследователь
13.05.2003 Прибыль T-Online на 60% превысила ожидания рынка

Прибыль крупнейшего в Европе немецкого интернет-провайдера T-Online выросла в первом квартале 2003 года и на 60% превысила ожидания аналитиков. Прибыль T-Online до вычета процентов, налогов, переоценки и амортизации (EBITDA) составила в истекшем
17.03.2003 T-Online продает телевизионные интернет-приставки

Немецкий интернет-провайдер T-Online представил новый продукт "T-Online Vision on TV". Этот продукт позволит клиентам использовать их телевизоры для получения веб-контента и обеспечит доступ к электронной почте. На
13.03.2003 Квартальная прибыль T-Online составила €53,2 млн.

Прибыль от основной деятельности крупнейшего в Европе интернет-провайдера T-Online International AG в четвертом квартале 2002 года составила €53,2 млн., сообщила немецкая компания в четверг. Оборот T-Online составил €463 млн. Прибыль T-Online немного пр
16.12.2002 T-Online: 2003-й год будет намного хуже нынешнего

Крупнейший интернет-провайдер Европы T-Online ожидает значительного ухудшения финансового положения в 2003 году. Исполнительный директор компании Томас Холтроп (Thomas Holtrop) сказал в интервью Financial Times, что дела будут идт
02.12.2002 Deutsche Telekom намерена продать акции своего подразделения T-Online на сумму €700 млн.

Deutsche Telekom AG намерена продать акции своего подразделения T-Online на сумму 700 млн евро, что указывает на сильное стремление исполнительного директора компании Уве Рике сократить задолженность компании, сообщил Dow Jones. Крупнейшая в Европе телекомм
13.11.2002 Чистые убытки T-Online в 3-м квартале 2002 г. составили 271,8 млн. евро

Германская компания T-Online International, ведущий в Европе провайдер услуг доступа в интернет, заявила сегодня об увеличении почти в два раза ее чистых убытков в 3-м квартале 2002 г. по сравнению с аналогичным п
06.09.2002 Deutsche Telekom рассматривает варианты частичной продажи T-Mobile и T-Online

Компания Deutsche Telekom рассматривает варианты частичной продажи акций компаний T-Mobile и T-Online для снижения долга в размере 64 млрд. евро, сообщает газета Financial Times Deutschland. Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs полагают, что этот ход может принести компании 3

24.05.2002 Убытки T-Online International сократились в первом квартале до 89,7 млн. евро

Компания T-Online International, крупнейший европейский интернет-провайдер, сообщила, что ее убытки от основного вида деятельности в первом квартале сократились до 14 млн. евро (для сравнения - в прошло
18.05.2002 Microsoft купит 25% акций T-Online?

со ссылкой на немецкий деловой журнал Capital. Поводом для подобных заключений послужили активно распространяющиеся слухи о том, что Microsoft приобретет 25% акций ведущего германского ISP-провайдера T-Online. Напомним, что в настоящее время T-Online входит в состав концерна Deutsche Telekom, однако, как сообщают источники, близкие к руководству телекоммуникационного гиганта, продажа
17.01.2002 T-Online начинает взимать плату за контент

Руководство германского информационного портала и ISP-провайдера T-Online, входящего в состав немецкого телекоммуникационного гиганта Deutsche Telekom, объявило о том, что впервые за всю историю компании будет введен платный доступ к предоставляемому контент
13.11.2001 За минувший год оборот T-Online вырос на 50%

Томас Холтроп (Thomas Holtrop), председатель германского информационного концерна T-Online International, сообщил, что, согласно предварительным оценкам, оборот корпорации за первые три квартала текущего года возрос до 809 млн. евро в сравнении с 543 млн. евро за аналогичный
08.10.2001 T-Online не сможет больше называть себя интернет-провайдером N1 в Европе

Германский суд запретил компании T-Online AG называть себя провайдером N1 в Европе, сообщает Yahoo!Actualites. Такое решение было принято по иску AOL Europe, которая считает, что T-Online незаслуженно пользуется "титуло
13.08.2001 Немецкий провайдер T-Online повысит свои прибыли за счет онлайновых контент-проектов?

Немецкая медиа-группа Axel Springer, крупнейшее европейское издательство ежедневных газет, и T-Online, интернет-филиал Deutsche Telecom, хотят стать крупнейшим дистрибутором интернет-рекламы в Европе. По информации немецкой газеты Handelsblatt, Interactive Media, интернет-филиал Axel S
06.07.2001 Ведущий провайдер Европы планирует заработать на эротике

можно зарабатывать деньги. Это прибыльный бизнес, возможности которого мы намерены тщательно проанализировать". Жасмин Боран (Jasmine Bohran), глава департамента по связям с корпоративными клиентами T-Online, подтвердила намерения компании предлагать платный эротический контент, поскольку эротика, по ее мнению, едва ли не единственное, на чем могут зарабатывать в Сети. Однако она, уточнила
04.05.2001 T-Online держит равновесие

Убытки крупнейшего европейского интернет-провайдера, компании T-Online, за первый квартал текущего года составили $60 млн., что несколько меньше, чем ожидалось, сообщает CNNfn. По словам представителей этого немецкого провайдера, "несмотря на неблагоприят
30.11.2000 Deutsche Telekom назначила президента T-Online

Компания T-Online, крупнейший в Европе интернет-провайдер, дочернее предприятие Deutsche Telekom, назначила Томаса Холтропа (Thomas Holtrop) новым президентом и главным управляющим. Он приступит к испол
27.11.2000 Новое правление T-Online, дочерней компании Deutsche Telekom AG пока не назначено

G Рон Зоммер (Ron Sommer) заявил в интервью журналу Spiegel, что не собирается торопится с назначением нового правления дочернего предприятия компании Deutsche Telekom. За последние несколько месяцев T-Online покинули четверо из пяти членов правления компании. Первым был председатель правления Вольфганг Койнте (Wolfgang Keuntje), который покинул свою должность в конце августа из-за разногла
28.09.2000 Deutsche Telekom уволила финансового директора T-Online

Deutsche Telekom объявила об увольнении финансового директора компании T-Online, подразделения Deutsche Telekom, специализирующегося на интернет-услугах. Как сообщает АР, увольнение Кристиана Хенинга (Christian Hoening), который возглавлял финансовый департамент <
05.09.2000 Крупнейший европейский провайдер T-Online покупает своего испанского конкурента Ya.com за $495 млн.

Крупнейший европейский интернет-провайдер T-Online International AG объявил 4 сентября о приобретении своего испанского конкурента Ya.com за $495 млн. акциями и наличными. С приобретением Ya.com, дочерняя компания телекоммуникационного
29.08.2000 Доход T-Online в первом полугодии вырос на 59%

Как сообщил сегодня финансовый директор Deutsche Telekom AG Карл-Герхард Айк (Karl-Gerhard Eick), доход T-Online - подразделения услуг доступа в интернет э в первом полугодии вырос на 59% и составил 325 млн. евро. Прибыль от мобильных операций DT составила 4.1 млрд. евро и удвоилась по сравнению

10.07.2000 Интернет-провайдер T-Online может выкупить 25% поисковой системы Infoseek у компании Walt Disney

переговоры с компанией Walt Disney, нацеленные на покупку 25% акций немецкого поисковой системы Infoseek, принадлежащих сейчас Disney. Как сообщает CNET, в случае удачного завершения переговоров, то T-Online сможет увеличить свою долю в Infoseek до 50%.
26.06.2000 Германская T-Online прервала переговоры о приобретении британской Freeserve

Филиал Deutsche Telecom AG - крупнейший в Европе Интернет-провайдер компания T-Online - заявила о прекращении переговоров с британским ретэйлером электроники компанией Dixons Group Plc о приобретении 80% акций провайдера Freeserve, находящихся у нее. Лидирующая среди пр
31.05.2000 После объявления о приобретении T-Online компании Freeserve акции обеих компаний повысились в цене

Известия о покупке крупнейшим европейским Интернет-провайдером T-Online компании Freeserve вызвали значительное повышение цен на акции обеих компаний. На торгах франкфуртской фондовой биржи акции T-Online поднялись в цене более, чем на 3%, составив

30.05.2000 Немецкая T-Online определилась с размером единого тарифа на доступ в Интернет

Немецкий провайдер T-Online принял решение о вводе единого тарифа на доступ в Интернет. Согласно решению, которое вступает в силу с 1 июня сроком на 1 год, пользователи получат неограниченный доступ в Интернет за
29.05.2000 Германское подразделение AOL обвиняет T-Online и Deutsche Telekom в нарушении антимонопольного законодательства

Германское подразделение AOL обвиняет T-Online и Deutsche Telekom в нарушении антимонопольного законодательства, соответствующая жалоба была подана в антимонопольный комитет Германии (Bundeskartellamt). По сообщению T-Online
18.04.2000 Курс T-Online вырос на 24% в первый день торгов

В первый же день торгов курс акций T-Online, Интернет-подразделения Deutsche Telekom и крупнейшего провайдера Интернет-услуг в Европе, вырос на 24%. Курс вырос до отметки $32.7, тем самым рыночная стоимость компании достигла $36
11.04.2000 Акции Deutsche Telecom выросли на 6% на ожидании выхода на биржу дочерней компании T-Online

Акции Deutsche Telekom, германского оператора связи, выросли на 6% после сообщения о значительном спросе на акции его дочернего предприятия T-Online, провайдера услуг Интернет. Спрос на акции в 6-7 раз превышает их предложение. Подписка на акции T-Online заканчивается на этой неделе, а 17 апреля состоится первичное размещени
05.04.2000 Deutsche Telekom назначила цену акций T-Online, подлежащих первичному предложению

Deutsche Telekom назвала стартовую цену акций своего Интернет-отделения T-Online, подлежащих первичному предложению 17 апреля. Цена колеблется в диапазоне от $25 до $31 за акцию. Будет продано 100 млн. акций, что составляет 10% T-Online. Таким образом, от пе
29.03.2000 Рыночная стоимость T-Online при первичном размещении акций может достичь $53 млрд.

Компания T-Online, провайдер услуг Интернет, недавно отделившийся от Deutsche Telekom, в апреле представит свои акции на фондовую биржу. Эксперты уверяют, что стоимость акций будет в ценовом диапазоне 3
27.01.2000 После выпуска акций T-Online Deutsche Telekom станет крупнейшей Интернет-компанией в Европе

Deutsche Telekom, крупнейший оператор телекоммуникаций в Европе, объявила о планах размещения в апреле на фондовой бирже около 10% акций своего интернет-отделения T-Online. Будет выпущено около 100 млн акций, цена которых пока не называется. Половина акций предназначена для частных инвесторов и будет продана через Интернет. Аналитики полагают, что T-O
22.03.1999 Deutsche Telekom увеличивает пропускную способность сети T-Online

Компания Deutsche Telekom планирует увеличить надежность и пропускную способность сети своего Интернет-провайдера T-Online. Компания увеличит пропускную способность магистральной линии T-Online до 2,5 Гбит/с. Первая стадия модернизации пройдет в июне, когда скорость передачи увеличится со 155 Мбит/с

Публикаций - 81, упоминаний - 81

Deutsche Telekom и организации, системы, технологии, персоны:

Deutsche Telekom 954 48
Tiscali 60 13
Yahoo! 3726 12
AOL Inc - America Online 1883 11
Orange Wanadoo 74 10
Freeserve 58 8
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 6
Microsoft Corporation 25775 6
AOL Europe 42 5
Freenet AG - freenet.de AG 24 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 3
Vodafone Group 1412 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
Google LLC 12690 3
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 2
Walt Disney Company - Disney Interactive - Walt Disney Internet Group - Disney Interactive Studios - Disney Online 59 2
MediaPlazza 2 2
AOL Germany 4 2
Monster Worldwide - TMP Worldwide - Monster.com 72 2
Iliad SA 17 2
Apple Inc 13156 2
Fujitsu 2105 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Verisign 362 2
Adobe Macromedia 219 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 2
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 78 2
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 2
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Vonage 38 1
Amazon Inc - Amazon.fr 10 1
Earthlink - MindSpring 24 1
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 1
eBay Inc 1640 6
Warner 540 3
Private Media Group 10 2
RTL Group - Radio Télévision Luxembourg - RTL Deutschland - Gruner + Jahr 10 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Expedia Group 136 2
Michelin - Мишлен 36 2
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Donaldson 14 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
Neuer Markt 21 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Walt Disney Company 647 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
Citi - Citibank 158 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Bertelsmann 195 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 35
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 3
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 2
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Микрофон - Microphone 2809 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 2
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 2
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 2
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 2
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 380 2
Наушники - Headphones 4479 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
FSC - Fujitsu Siemens MYRICA - плазменный телевизор 6 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Fujitsu Scaleo 8 2
Nokia N-Gage 73 1
Nokia 3650 25 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Nokia Alcatel-Lucent OMP 1 1
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 1
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 1
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 5
Keuntje Wolfgang - Кьюнтье Вольфганг 2 2
Smith Scott - Смит Скотт 4 2
Summer Ron - Зоммер Рон 41 1
Sihler Helmut - Зилер Гельмут 2 1
Laurent William - Лоран Уильям 1 1
Levin Gerald - Левин Джералд 14 1
Ricke Kai-Uwe - Рике Кай-Уве 16 1
Voss Holger - Фосс Хольгер 1 1
Karl-Gerhard Eick - Айк Карл-Герхард 5 1
Bohran Jasmine - Боран Жасмин 1 1
Левин Леонид 134 1
Европа 24964 51
Германия - Федеративная Республика 13221 50
Франция - Французская Республика 8177 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Испания - Королевство 3840 13
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Нидерланды 3746 5
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Южная Корея - Республика 7052 2
Канада 5082 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
Германия - Гамбург 185 2
Германия - Гессен - Дармштадт 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Венгрия 855 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Калифорния 4829 1
Германия - Берлин 732 1
Европа Западная 1496 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Хорватия - Республика 287 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Английский язык 7030 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Ирак - Война в Персидском заливе 224 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Спорт - Футбол 776 1
Эротика - эротические изображения 32 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 5
FT - Financial Times 1296 4
CNET Networks - CNET News 1643 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
Telecom.paper 194 3
Wikipedia - Википедия 650 2
Axel Springer - Аксель Шпрингер Раша 15 2
Times 661 1
The Times of London 8 1
Washington Times 22 1
Australian IT News 51 1
NYT - The New York Times 1100 1
Известия ИД 770 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Silicon 494 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
Silicon.com 364 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
comScore 379 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Gartner - Гартнер 3658 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Datamonitor 83 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
CeBIT 614 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще