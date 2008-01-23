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ISDN Integrated Services Digital Network технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам ISDN PRI ISDN Primary Rate Interface ISDN BRI ISDN Basic Rate Interface



23.01.2008 Tandberg выпустил шлюз для видео-конференц-связи

an MSE 8321, поддерживающего до 1000 одновременных сеансов видео-конференц-связи по протоколам IP и ISDN. Семейство Tandberg Codian MSE 8000 Series представлено серверными решениями в одной сто
16.12.2002 Сергей Капцов: "Видеоконференц-связь из экзотики превращается в реальный деловой инструмент"

идуальные или групповые видеосистемы; серверы многоточечной связи; шлюзы, соединяющие коммутируемые ISDN-сети с пакетными IP-сетями; контроллеры зоны — программные модули, авторизующие под
22.10.2002 "Комстар" дарит ISDN-модем первым 100 клиентам, заказавшим услуги ISDN

Первым ста пользователям, заключившим контракт на подключение к сети ISDN, телекоммуникационная компания "Комстар" бесплатно предлагает ISDN-модем и его ус
12.09.2002 Новый продукт на рынке России: IP-видеотелефоны и ISDN-видеотелефоны торговой марки TelePhoSee

маркой TelePhoSee, предназначенных для видеосвязи через IP-сети (модель с портом Ethernet), а также ISDN телефонные сети (модель с ISDN BRI портом). Основные преимущества обеих моделей -
05.09.2001 British Telecom снизит цены на ISDN-доступ в Сеть

Британский телекоммуникационный гигант British Telecom почти на треть снизит цену высокоскоростного ISDN-доступа в интернет. В настоящее время абонентская плата за такой доступ составляет 27 фунтов в месяц, а в течение квартала она будет снижена до 20 фунтов. Об этом сообщил сайт TheRegister

28.04.2001 "Комстар" вводит в эксплуатацию новый ISDN-шлюз c cетью "Ростелеком"

ЗАО "Комстар" объявила о вводе в коммерческую эксплуатацию с 1 мая 2001 года шлюза между ISDN "Комстар" и наложенной сетью ISDN российского оператора дальней связи ОАО "Ростелеком". Фактически это означает, что география предоставления услуг цифровой сети с интегральным обсл
29.11.2000 Daytek представила новый ISDN видеотелефон KVP-3000

Компания Daytek Electronics объявила о начале продвижения терминального оборудования для сетей ISDN, в частности, видеотелефона KVP-3000. KVP-3000 - это ISDN видеотелефон hi-end класса, который подключается к BRI или S/U-интерфейсу ISDN и используется для соединений типа “т
27.11.2000 MAS Elektronik AG начала поставки маршрутизаторов Lucent SuperPipe 95 и 155

густе текущего года. В них реализованы функции безопасности и интегрирован ряд интерфейсов, включая ISDN BRI, E1, V.35. Мультипротокольные маршрутизаторы нового поколения SuperPipe 95 и SuperPi
26.10.2000 RAD и Tdsoft продемонстрируют в Германии совместную систему ISDN BRI VoDSL для крупного оператора связи

ata Communications и Tdsoft объявили об успешном завершении тестирования совместимости своих систем ISDN-телефонии в сетях АТМ на основе технологии DSL (ISDN Voice over ATM over DSL). Ис
13.07.2000 Комстар начал предоставление услуги коммутируемого доступа в Интернет для пользователей ISDN

Услуга коммутируемого доступа в Интернет (Dial-Global) отныне доступна не только с аналоговых телефонных линий абонентов сети Комстар, но и с линий ISDN в режиме полностью цифрового соединения на скоростях N*64 Кбит/с. Желаемая скорость подсоединения к сети Интернет зависит от количества "В"-каналов линий ISDN пользователя, задейств
10.04.2000 Cisco Systems представила новый ассортимент телекоммуникационных продуктов

зователей. Шлюзы видеоконференций Cisco IP/VC 3520 и 3525 Gateway обеспечивают доступ пользователей ISDN-видеоконференций к системам IP-видеоконференций, транслируя протоколы H.320 (ISDN
21.03.2000 ISDN в масштабах страны

из сложившейся ситуации может являться внедрение на основе ТфОП цифровой сети с интеграцией услуг - ISDN (Integrated Services Digital Network). Технология ISDN была разработана около 15

29.09.1999 Motorola объявляет о начале поставок новых Isdn маршрутизаторов серии Vanguard 60/70/80

Group - ING), лидер в области средств "интеллектуального" доступа, объявил о начале поставок новых ISDN маршрутизаторов серии Vanguard 60/70/80. Эти устройства предназначены для передачи мульт
09.08.1999 ISDN карты Eicon Technology поддерживают Windows-терминалы фирмы Wyse Technology

Компания Eicon Technology Corporation объявила, что ее DIVA T/A PC Card будет поддерживать Windows-терминалы серий Winterm 2000 и 3000 компании Wyse Technology. Эти ISDN карты предоставят пользователям терминалов доступ в Интернет, WAN сети и виртуальные частные сети.
04.06.1999 Microsoft включит драйверы ISDN Eicon Technology в BackOffice Small Business Server v4.5

Корпорация Microsoft включит в комплект поставки пакета BackOffice Small Business Server v4.5 драйверы для интерфейсных карт ISDN DIVA ISDN компании Eicon Technology. Карты выполняют функции аналоговых факс-модемов и позволяют подключаться к Интернет по линиям ISDN.
31.05.1999 Драйверы DIVA ISDN от Eicon Technology будут включены в BackOffice Small Business Server 4.5

Компания Eicon Technology сообщила, что ее драйверы DIVA ISDN будут включены в пакет Microsoft BackOffice Small Business Server 4.5. Они, в частности, обеспечивают полную поддержку факсовых серверов, поддерживают два одновременных входящих и исходящи
21.05.1999 Microsoft Outlook 98 некорректно работает с акселератором 3Com ISDN 128k

Обнаружен конфликт в работе Microsoft Outlook 98 с программным акселератором 3Com ISDN 128k, используемым с терминальными адаптерами US Robotics Sportster ISDN 128k. Не
16.04.1999 CompTek представила новую серию плат компьютерной телефонии с поддержкой интерфейса ISDN BRI

редставила вчера новую серию плат компьютерной телефонии Dialogic, реализующих поддержку интерфейса ISDN BRI. Интерфейсные платы BRI/80SC и BRI/160SC обеспечивают доступ по 8 и 16 ISDN B
27.01.1999 Eicon Technology представила новый модем DIVA LAN ISDN

Компания Eicon Technology представила новый модем DIVA LAN ISDN для подключения нескольких компьютеров к Интернет и корпоративным сетям. Модем разрабаты

Публикаций - 329, упоминаний - 331

ISDN и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 29
Ростелеком 9597 25
Cisco Systems 5098 24
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 22
Siemens AG - Siemens Group 2584 20
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1443 19
Deutsche Telekom 911 18
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 16
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1049 15
Cisco Systems - Tandberg 162 14
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3000 13
Microsoft Corporation 24537 13
Ростелеком - Связьинвест 1707 12
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2639 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12279 10
Sony 6535 10
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 10
ZyXEL Communications 290 10
Lenovo Motorola 3500 9
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8687 9
NVision Group - Энвижн Груп 679 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1360 8
Intel Corporation 12143 8
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 7
Aethra 14 7
IBM - International Business Machines Corp 9426 7
Электросвязь 268 6
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 6
МегаФон 8644 6
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 6
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 193 6
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 6
HP 3Com 677 6
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 6
РЖД - Российские железные дороги 1889 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7159 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2772 3
Газпром ПАО 1335 3
Роснефть НК - нефтяная компания 511 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Bharti Enterprises Group 54 2
Евросеть 1404 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2716 2
Транснефть 299 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 717 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 2
Hyundai Motor Company 378 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Верный - торговая сеть 289 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 2
Baxter International 2 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Русский Индустриальный Банк 8 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 474 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога 20 1
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Росатом - ТВЭЛ - Инвест Технолоджи 6 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 104 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Orbital Recovery 4 1
Черноморье 2 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 65 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 105 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 48 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Muse Group 29 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 418 1
Формула Кино - Синема Парк 31 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 81 1
AkzoNobel - АкзоНобель 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11410 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1661 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 724 3
Судебная власть - Judicial power 2296 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2969 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 585 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2172 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4444 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4912 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5395 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1349 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4659 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3252 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 205 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 63 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1182 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 243 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 210 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3016 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 998 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 294 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 697 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 326 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 899 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1979 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 818 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 670 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1768 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1378 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5818 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3961 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6258 26
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 455 4
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 92 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 524 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24268 152
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8118 116
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49399 101
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7813 75
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9331 70
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20392 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64708 59
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15617 59
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 54
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6356 54
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27687 50
Аналоговые технологии 2758 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29300 48
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23844 45
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3648 40
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12360 39
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8464 36
Сеть передачи данных - Data transmission network 3691 35
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2685 33
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10086 30
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3964 30
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 425 29
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9299 29
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6939 29
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4011 28
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3615 28
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3195 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10689 25
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5646 24
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 985 24
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4607 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12455 22
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 219 20
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 352 20
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13853 20
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 330 19
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 136 19
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1180 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12629 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5954 17
Microsoft Windows 2000 8661 17
Microsoft Windows 15569 13
Throttle 10 8
Panasonic KX UC-платформа 105 7
Microsoft Outlook 1380 6
VanguardMS - Vanguard - серия маршрутизаторов 13 5
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 21 5
Microsoft Skype 2058 4
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4947 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2968 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2389 3
Ericsson BusinessPhone 16 3
Ericsson MD УПАТС 13 3
Microsoft Windows NT 879 3
Unify Communications - Siemens Hicom PBX - УПАТС 15 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 3
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 3
Google Android 13905 3
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 3
Apple iPhone 6 4861 3
Avaya Aura Communication Manager 44 3
RealEast Networks Softswitch 3 3
Oracle Java - язык программирования 3049 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 3
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 3
Avaya Definity УАТС 102 3
Cisco Systems - Tandberg PrecisionHD USB 15 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Microsoft Exchange 1701 3
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 97 3
Avaya Aura 45 3
Microsoft Windows Server 2003 569 2
Polycom MGC MCU - сервер конференцсвязи 9 2
Broadcom - VMware vSphere 551 2
Apple macOS Gatekeeper 32 2
Linux OS 9832 2
Cisco Codian 26 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 208 2
Рейман Леонид 1048 4
Богданов Игорь 4 3
Солонин Виталий 89 2
Трещетенков Евгений 4 2
Сельков Андрей 15 2
Потапенко Андрей 27 2
Герман Андрей 24 2
Анищук Наталья 30 2
Рябушкин Андрей 4 2
Хомутинин Владимир 2 2
Баринов Александр 44 2
Яшин Валерий 79 2
Антонюк Борис 69 2
Головин Сергей 12 1
Куликов Денис 27 1
Демидов Михаил 133 1
Прокофьева Ева 9 1
Теплов Павел 17 1
Солдатенков Сергей 161 1
Амчеславская Майя 1 1
Гончарук Александр 92 1
Гольцов Александр 77 1
Корнилов Алексей 10 1
Никифоров Михаил 17 1
Майорова Юлия 8 1
Греф Герман 417 1
Соколов Артем 44 1
Свириденко Андрей 97 1
Умаров Михаил 56 1
Попов Борис 24 1
Ершова Элеонора 67 1
Капцов Сергей 12 1
Борушевский Денис 37 1
Головин Андрей 15 1
Гуляева Татьяна 39 1
Толпежников Тимофей 12 1
Зыляев Николай 9 1
Середа Александр 5 1
Николаев Вячеслав 99 1
Жуков Виктор 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 142331 142
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42799 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51891 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14067 30
Германия - Федеративная Республика 12636 27
Европа 21702 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13287 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14145 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17197 15
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1294 14
Япония 13247 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7339 12
Южная Корея - Республика 6614 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16851 9
Земля - планета Солнечной системы 10344 9
Франция - Французская Республика 7808 9
Канада 4863 8
Швеция - Королевство 3610 8
Норвегия - Королевство 1802 7
Казахстан - Республика 5492 6
Италия - Итальянская Республика 4339 6
Европа Восточная 3070 6
Индия - Bharat 5402 5
Украина 7577 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1927 5
Беларусь - Белоруссия 5580 4
Испания - Королевство 3699 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3511 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3074 4
Израиль 2717 4
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 292 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1171 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3326 4
Финляндия - Финляндская Республика 3590 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1554 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1539 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1545 4
Азия - Азиатский регион 5497 4
Дания - Королевство 1294 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2692 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50392 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47533 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10819 30
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7448 26
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5842 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28612 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16148 21
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6327 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9835 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18179 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9642 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13987 14
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 649 13
Командировки - Системы управления командировками 1184 12
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1628 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6843 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4609 10
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 718 9
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2305 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23786 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10882 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5919 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5925 8
Аренда 2388 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7770 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5764 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8485 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4807 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4934 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13224 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5671 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1599 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3015 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4754 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6840 6
Английский язык 6594 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2752 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6633 5
Налогообложение - Амортизационные отчисления - Depreciation charges 34 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5998 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11214 21
The Register - The Register Hardware 1527 2
USRSupport 18 2
NE Asia Online 313 2
Мобильные системы 115 2
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Nikkei BP - AsiaBizTech 155 1
Фотон ТРК - Телерадиокомпания 1 1
Инфобизнес 23 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Росбалт ИА 60 1
Economic Times 41 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Telecom.paper 194 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
VNUNet.com 214 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2701 1
New Scientist 1448 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Telegraph 195 1
Известия ИД 614 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
PC Magazine - PCMag 88 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 268 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 487 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 411 1
ZDnet 659 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 875 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8050 13
Gartner - Dataquest 347 6
Gartner - Гартнер 3547 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 973 3
Forrester Research 821 2
Frost & Sullivan 203 2
IDC - International Data Corporation 4902 2
IHS Infonetics Research 102 2
Wainhouse Research 40 2
Moody's Investors Service 135 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
Davies Hickman Partners 1 1
In-Stat/MDR 70 1
In-Stat 115 1
Synergy Research Group 42 1
Juniper Research 520 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 31 3
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 2
Минобороны РФ - ЦФТИ - Центральный физико-технический институт Минобороны России 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1486 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
Monash University - Университет Монаша 20 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
Queen's University Belfast - Королевский университет Белфаст - Университет Квинс в Белфасте 11 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 53 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 59 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 265 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 11
CeBIT 612 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 3
Связь-Экспокомм 113 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1210 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 561 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2388 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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