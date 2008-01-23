ISDN Integrated Services Digital Network технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам ISDN PRI ISDN Primary Rate Interface ISDN BRI ISDN Basic Rate Interface
|23.01.2008
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Tandberg выпустил шлюз для видео-конференц-связи
an MSE 8321, поддерживающего до 1000 одновременных сеансов видео-конференц-связи по протоколам IP и ISDN. Семейство Tandberg Codian MSE 8000 Series представлено серверными решениями в одной сто
|16.12.2002
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Сергей Капцов: "Видеоконференц-связь из экзотики превращается в реальный деловой инструмент"
идуальные или групповые видеосистемы; серверы многоточечной связи; шлюзы, соединяющие коммутируемые ISDN-сети с пакетными IP-сетями; контроллеры зоны — программные модули, авторизующие под
|22.10.2002
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"Комстар" дарит ISDN-модем первым 100 клиентам, заказавшим услуги ISDN
Первым ста пользователям, заключившим контракт на подключение к сети ISDN, телекоммуникационная компания "Комстар" бесплатно предлагает ISDN-модем и его ус
|12.09.2002
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Новый продукт на рынке России: IP-видеотелефоны и ISDN-видеотелефоны торговой марки TelePhoSee
маркой TelePhoSee, предназначенных для видеосвязи через IP-сети (модель с портом Ethernet), а также ISDN телефонные сети (модель с ISDN BRI портом). Основные преимущества обеих моделей -
|05.09.2001
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British Telecom снизит цены на ISDN-доступ в Сеть
Британский телекоммуникационный гигант British Telecom почти на треть снизит цену высокоскоростного ISDN-доступа в интернет. В настоящее время абонентская плата за такой доступ составляет 27 фунтов в месяц, а в течение квартала она будет снижена до 20 фунтов. Об этом сообщил сайт TheRegister
|28.04.2001
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"Комстар" вводит в эксплуатацию новый ISDN-шлюз c cетью "Ростелеком"
ЗАО "Комстар" объявила о вводе в коммерческую эксплуатацию с 1 мая 2001 года шлюза между ISDN "Комстар" и наложенной сетью ISDN российского оператора дальней связи ОАО "Ростелеком". Фактически это означает, что география предоставления услуг цифровой сети с интегральным обсл
|29.11.2000
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Daytek представила новый ISDN видеотелефон KVP-3000
Компания Daytek Electronics объявила о начале продвижения терминального оборудования для сетей ISDN, в частности, видеотелефона KVP-3000. KVP-3000 - это ISDN видеотелефон hi-end класса, который подключается к BRI или S/U-интерфейсу ISDN и используется для соединений типа “т
|27.11.2000
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MAS Elektronik AG начала поставки маршрутизаторов Lucent SuperPipe 95 и 155
густе текущего года. В них реализованы функции безопасности и интегрирован ряд интерфейсов, включая ISDN BRI, E1, V.35. Мультипротокольные маршрутизаторы нового поколения SuperPipe 95 и SuperPi
|26.10.2000
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RAD и Tdsoft продемонстрируют в Германии совместную систему ISDN BRI VoDSL для крупного оператора связи
ata Communications и Tdsoft объявили об успешном завершении тестирования совместимости своих систем ISDN-телефонии в сетях АТМ на основе технологии DSL (ISDN Voice over ATM over DSL). Ис
|13.07.2000
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Комстар начал предоставление услуги коммутируемого доступа в Интернет для пользователей ISDN
Услуга коммутируемого доступа в Интернет (Dial-Global) отныне доступна не только с аналоговых телефонных линий абонентов сети Комстар, но и с линий ISDN в режиме полностью цифрового соединения на скоростях N*64 Кбит/с. Желаемая скорость подсоединения к сети Интернет зависит от количества "В"-каналов линий ISDN пользователя, задейств
|10.04.2000
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Cisco Systems представила новый ассортимент телекоммуникационных продуктов
зователей. Шлюзы видеоконференций Cisco IP/VC 3520 и 3525 Gateway обеспечивают доступ пользователей ISDN-видеоконференций к системам IP-видеоконференций, транслируя протоколы H.320 (ISDN
|21.03.2000
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ISDN в масштабах страны
из сложившейся ситуации может являться внедрение на основе ТфОП цифровой сети с интеграцией услуг - ISDN (Integrated Services Digital Network). Технология ISDN была разработана около 15
|29.09.1999
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Motorola объявляет о начале поставок новых Isdn маршрутизаторов серии Vanguard 60/70/80
Group - ING), лидер в области средств "интеллектуального" доступа, объявил о начале поставок новых ISDN маршрутизаторов серии Vanguard 60/70/80. Эти устройства предназначены для передачи мульт
|09.08.1999
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ISDN карты Eicon Technology поддерживают Windows-терминалы фирмы Wyse Technology
Компания Eicon Technology Corporation объявила, что ее DIVA T/A PC Card будет поддерживать Windows-терминалы серий Winterm 2000 и 3000 компании Wyse Technology. Эти ISDN карты предоставят пользователям терминалов доступ в Интернет, WAN сети и виртуальные частные сети.
|04.06.1999
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Microsoft включит драйверы ISDN Eicon Technology в BackOffice Small Business Server v4.5
Корпорация Microsoft включит в комплект поставки пакета BackOffice Small Business Server v4.5 драйверы для интерфейсных карт ISDN DIVA ISDN компании Eicon Technology. Карты выполняют функции аналоговых факс-модемов и позволяют подключаться к Интернет по линиям ISDN.
|31.05.1999
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Драйверы DIVA ISDN от Eicon Technology будут включены в BackOffice Small Business Server 4.5
Компания Eicon Technology сообщила, что ее драйверы DIVA ISDN будут включены в пакет Microsoft BackOffice Small Business Server 4.5. Они, в частности, обеспечивают полную поддержку факсовых серверов, поддерживают два одновременных входящих и исходящи
|21.05.1999
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Microsoft Outlook 98 некорректно работает с акселератором 3Com ISDN 128k
Обнаружен конфликт в работе Microsoft Outlook 98 с программным акселератором 3Com ISDN 128k, используемым с терминальными адаптерами US Robotics Sportster ISDN 128k. Не
|16.04.1999
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CompTek представила новую серию плат компьютерной телефонии с поддержкой интерфейса ISDN BRI
редставила вчера новую серию плат компьютерной телефонии Dialogic, реализующих поддержку интерфейса ISDN BRI. Интерфейсные платы BRI/80SC и BRI/160SC обеспечивают доступ по 8 и 16 ISDN B
|27.01.1999
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Eicon Technology представила новый модем DIVA LAN ISDN
Компания Eicon Technology представила новый модем DIVA LAN ISDN для подключения нескольких компьютеров к Интернет и корпоративным сетям. Модем разрабаты
ISDN и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1048 4
|Богданов Игорь 4 3
|Солонин Виталий 89 2
|Трещетенков Евгений 4 2
|Сельков Андрей 15 2
|Потапенко Андрей 27 2
|Герман Андрей 24 2
|Анищук Наталья 30 2
|Рябушкин Андрей 4 2
|Хомутинин Владимир 2 2
|Баринов Александр 44 2
|Яшин Валерий 79 2
|Антонюк Борис 69 2
|Головин Сергей 12 1
|Куликов Денис 27 1
|Демидов Михаил 133 1
|Прокофьева Ева 9 1
|Теплов Павел 17 1
|Солдатенков Сергей 161 1
|Амчеславская Майя 1 1
|Гончарук Александр 92 1
|Гольцов Александр 77 1
|Корнилов Алексей 10 1
|Никифоров Михаил 17 1
|Майорова Юлия 8 1
|Греф Герман 417 1
|Соколов Артем 44 1
|Свириденко Андрей 97 1
|Умаров Михаил 56 1
|Попов Борис 24 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Капцов Сергей 12 1
|Борушевский Денис 37 1
|Головин Андрей 15 1
|Гуляева Татьяна 39 1
|Толпежников Тимофей 12 1
|Зыляев Николай 9 1
|Середа Александр 5 1
|Николаев Вячеслав 99 1
|Жуков Виктор 11 1
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