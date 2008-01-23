Tandberg выпустил шлюз для видео-конференц-связи an MSE 8321, поддерживающего до 1000 одновременных сеансов видео-конференц-связи по протоколам IP и ISDN. Семейство Tandberg Codian MSE 8000 Series представлено серверными решениями в одной сто

Сергей Капцов: "Видеоконференц-связь из экзотики превращается в реальный деловой инструмент" идуальные или групповые видеосистемы; серверы многоточечной связи; шлюзы, соединяющие коммутируемые ISDN-сети с пакетными IP-сетями; контроллеры зоны — программные модули, авторизующие под

"Комстар" дарит ISDN-модем первым 100 клиентам, заказавшим услуги ISDN Первым ста пользователям, заключившим контракт на подключение к сети ISDN, телекоммуникационная компания "Комстар" бесплатно предлагает ISDN-модем и его ус

Новый продукт на рынке России: IP-видеотелефоны и ISDN-видеотелефоны торговой марки TelePhoSee маркой TelePhoSee, предназначенных для видеосвязи через IP-сети (модель с портом Ethernet), а также ISDN телефонные сети (модель с ISDN BRI портом). Основные преимущества обеих моделей -

British Telecom снизит цены на ISDN-доступ в Сеть Британский телекоммуникационный гигант British Telecom почти на треть снизит цену высокоскоростного ISDN-доступа в интернет. В настоящее время абонентская плата за такой доступ составляет 27 фунтов в месяц, а в течение квартала она будет снижена до 20 фунтов. Об этом сообщил сайт TheRegister

"Комстар" вводит в эксплуатацию новый ISDN-шлюз c cетью "Ростелеком" ЗАО "Комстар" объявила о вводе в коммерческую эксплуатацию с 1 мая 2001 года шлюза между ISDN "Комстар" и наложенной сетью ISDN российского оператора дальней связи ОАО "Ростелеком". Фактически это означает, что география предоставления услуг цифровой сети с интегральным обсл

Daytek представила новый ISDN видеотелефон KVP-3000 Компания Daytek Electronics объявила о начале продвижения терминального оборудования для сетей ISDN, в частности, видеотелефона KVP-3000. KVP-3000 - это ISDN видеотелефон hi-end класса, который подключается к BRI или S/U-интерфейсу ISDN и используется для соединений типа “т

MAS Elektronik AG начала поставки маршрутизаторов Lucent SuperPipe 95 и 155 густе текущего года. В них реализованы функции безопасности и интегрирован ряд интерфейсов, включая ISDN BRI, E1, V.35. Мультипротокольные маршрутизаторы нового поколения SuperPipe 95 и SuperPi

RAD и Tdsoft продемонстрируют в Германии совместную систему ISDN BRI VoDSL для крупного оператора связи ata Communications и Tdsoft объявили об успешном завершении тестирования совместимости своих систем ISDN-телефонии в сетях АТМ на основе технологии DSL (ISDN Voice over ATM over DSL). Ис

Комстар начал предоставление услуги коммутируемого доступа в Интернет для пользователей ISDN Услуга коммутируемого доступа в Интернет (Dial-Global) отныне доступна не только с аналоговых телефонных линий абонентов сети Комстар, но и с линий ISDN в режиме полностью цифрового соединения на скоростях N*64 Кбит/с. Желаемая скорость подсоединения к сети Интернет зависит от количества "В"-каналов линий ISDN пользователя, задейств

Cisco Systems представила новый ассортимент телекоммуникационных продуктов зователей. Шлюзы видеоконференций Cisco IP/VC 3520 и 3525 Gateway обеспечивают доступ пользователей ISDN-видеоконференций к системам IP-видеоконференций, транслируя протоколы H.320 (ISDN

ISDN в масштабах страны из сложившейся ситуации может являться внедрение на основе ТфОП цифровой сети с интеграцией услуг - ISDN (Integrated Services Digital Network). Технология ISDN была разработана около 15

Motorola объявляет о начале поставок новых Isdn маршрутизаторов серии Vanguard 60/70/80 Group - ING), лидер в области средств "интеллектуального" доступа, объявил о начале поставок новых ISDN маршрутизаторов серии Vanguard 60/70/80. Эти устройства предназначены для передачи мульт

ISDN карты Eicon Technology поддерживают Windows-терминалы фирмы Wyse Technology Компания Eicon Technology Corporation объявила, что ее DIVA T/A PC Card будет поддерживать Windows-терминалы серий Winterm 2000 и 3000 компании Wyse Technology. Эти ISDN карты предоставят пользователям терминалов доступ в Интернет, WAN сети и виртуальные частные сети.

Microsoft включит драйверы ISDN Eicon Technology в BackOffice Small Business Server v4.5 Корпорация Microsoft включит в комплект поставки пакета BackOffice Small Business Server v4.5 драйверы для интерфейсных карт ISDN DIVA ISDN компании Eicon Technology. Карты выполняют функции аналоговых факс-модемов и позволяют подключаться к Интернет по линиям ISDN.

Драйверы DIVA ISDN от Eicon Technology будут включены в BackOffice Small Business Server 4.5 Компания Eicon Technology сообщила, что ее драйверы DIVA ISDN будут включены в пакет Microsoft BackOffice Small Business Server 4.5. Они, в частности, обеспечивают полную поддержку факсовых серверов, поддерживают два одновременных входящих и исходящи

Microsoft Outlook 98 некорректно работает с акселератором 3Com ISDN 128k Обнаружен конфликт в работе Microsoft Outlook 98 с программным акселератором 3Com ISDN 128k, используемым с терминальными адаптерами US Robotics Sportster ISDN 128k. Не

CompTek представила новую серию плат компьютерной телефонии с поддержкой интерфейса ISDN BRI редставила вчера новую серию плат компьютерной телефонии Dialogic, реализующих поддержку интерфейса ISDN BRI. Интерфейсные платы BRI/80SC и BRI/160SC обеспечивают доступ по 8 и 16 ISDN B