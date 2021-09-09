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Бухгалтерия РСБУ Российские стандарты бухгалтерского учёта



09.09.2021 «Диасофт» представила решение для расчета сложных финансовых показателей по МСФО и РСБУ для банков и НФО
31.03.2015 Динамика банковских ИТ-бюджетов снижается
21.01.2014 В Москве состоится конференция «Годовой отчет 2013. РСБУ, МСФО, налоги в 2014 году»
14.11.2013 Выручка «Ростелекома» за 9 месяцев 2013 г. по РСБУ составила 205,2 млрд руб.
31.10.2013 Рейтинг ИКТ-бюджетов банков 2013: описание методики
14.08.2013 Чистая прибыль «Ростелекома» за 1 полугодие 2013 г. по РСБУ снизилась до 14,66 млрд руб.
16.05.2013 Чистая прибыль «Ростелекома» в 1 квартале 2013 г. по РСБУ составила 7,6 млрд руб.
14.11.2012 Выручка «Ростелекома» за 9 месяцев 2012 г. по РСБУ составила 210,2 млрд руб.
10.08.2012 Чистая прибыль «Ростелекома» в первом полугодии 2012 г. по РСБУ составила 19,6 млрд руб.
16.05.2012 Чистая прибыль «Ростелекома» в первом квартале 2012 г. по РСБУ составила 13,3 млрд руб.
28.03.2012 Чистая прибыль «Ростелекома» за 2011 г. по РСБУ составила 32,6 млрд руб.
02.11.2011 Чистая прибыль «Ростелекома» за 9 месяцев 2011 г. по РСБУ составила 23,3 млрд руб.
02.08.2011 Чистая прибыль «Ростелекома» за 6 месяцев 2011 г. по РСБУ составила 13,9 млрд руб.
17.05.2011 Выручка МГТС в 2010 г. по РСБУ увеличилась на 6,7% до 30,6 млрд руб.
09.11.2010 Чистая прибыль «Ростелекома» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ сократилась на 11%
01.11.2010 Чистая прибыль «Сибирьтелекома» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ увеличилась на 83,4%
02.09.2010 IBS Borlas построила для «Дальсвязи» систему формирования отчётности по РСБУ
10.08.2010 NaviCon Group реализовала для российской «дочки» ZF Friedrichshafen учет по МСФО и РСБУ на базе Microsoft Dynamics NAV
29.03.2010 Чистая прибыль «Синтерры» за 2009 г. по РСБУ увеличилась на 35% до 2,29 млрд руб.
03.04.2009 «Ростелеком» отчитался по РСБУ за 2008 г.
01.04.2009 В 2008 г. выручка «Синтерры» по РСБУ увеличилась на 57%
12.05.2008 Выручка СЗТ по РСБУ за первый квартал 2008 г. составила 6 млрд. руб.
16.04.2008 СЗТ подвел итоги года по РСБУ
31.03.2008 Чистая прибыль СЗТ по РСБУ составила 11,409 млрд. руб.
18.03.2008 Выручка «Лаборатории Касперского» по РСБУ выросла в 2,5 раза
26.06.2007 «Порше Руссланд» автоматизировал учет по РСБУ и МСФО на базе «1С»
28.04.2007 Чистая прибыль головной компании "Ситроникс" по РСБУ снизилась на 94,5%
03.04.2007 Чистая прибыль МТС по РСБУ в 4 квартале выросла на 31,9%
03.04.2007 Чистая прибыль СЗТ в 2006 г. по РСБУ выросла на 42%
02.04.2007 Чистая прибыль "МегаФона" в 2006 г. по РСБУ увеличилась в 1,5 раза
14.03.2007 Чистая прибыль "ВолгаТелекома" по РСБУ в 2006 г. увеличилась на 6,9%
26.02.2007 Чистая прибыль ЮТК в 2006 г. по РСБУ вырастет на 159,4%
25.01.2007 Чистая прибыль компании «Дальсвязь» по РСБУ выросла на 45%
25.01.2007 «ЦентрТелеком» планирует увеличить чистую прибыль по РСБУ на 11,2%
11.12.2006 Чистая прибыль "Центрального телеграфа" за 9 месяцев по РСБУ выросла на 1,62%
15.11.2006 Чистая прибыль МГТС по РСБУ за 9 месяцев снизилась в 1,9 раза
31.10.2006 Чистая прибыль ЮТК по РСБУ за 9 месяцев выросла в 7,7 раза
23.10.2006 Чистая прибыль "Дальсвязи" по РСБУ выросла в 1,9 раза
20.09.2006 Чистая прибыль "Связьинвест" по РСБУ снизилась на 17,7%
23.08.2006 Чистая прибыль СМАРТС по РСБУ, по предварительным данным, выросла в 2,5 раза

Публикаций - 460, упоминаний - 522

Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 65
Ростелеком - Связьинвест 1698 60
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 35
6072 35
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 31
SAP SE 4595 30
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, ПТТ 847 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 27
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 519 24
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 23
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 22
АФК Система ПАО 1638 22
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 21
Microsoft Corporation 22497 19
Программный продукт ГК 3960 19
Oracle Corporation 6035 17
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 14
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 12
Navicon - Навикон 232 11
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 10
IBM - International Business Machines Corp 8941 9
Ситроникс - Sitronics 941 9
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 8
Центел - Центральный телеграф 404 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 7
VK - Mail.ru Group 3057 7
Хомнет Консалтинг 164 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
Yandex - Яндекс 5015 6
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 172 6
РТИ Микрон - Micron 851 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 6
1С-Рарус 742 6
Корус Консалтинг ГК 1014 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 5
СМАРТС ГК 513 5
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 23
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 9
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 0 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 6
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 70 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 4
ПСБ - Промсвязьбанк 682 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 206 4
Газпром ПАО 1008 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 4
ВТБ - ВТБ24 658 3
Открытие ФК - Росгосстрах 266 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 130 3
Евросеть 1393 3
Почта России ПАО 1853 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Иркутскэнерго ПАО 46 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 3
Бинбанк 190 3
Citi - Citigroup 283 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 2
НСПК - Национальная система платежных карт 401 2
Черкизово ГК 74 2
Альфа-Банк 1476 2
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 34 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 2
X5 Group 709 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 2
Кировский завод 29 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
Президент Российской Федерации 3770 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
Федеральное казначейство России 1345 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 3
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 80 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
Федеральное собрание Российской Федерации 187 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
UK Government - Правительство Великобритании 2 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 5 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 86 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 132 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
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Россия - СФО - Омская область 517 6
Россия - СФО - Хакасия Республика 340 6
Россия - УФО - Челябинская область 932 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 5
Россия - СФО - Новосибирск 3269 5
Россия - УФО - Тюменская область 838 5
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 627 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 5
Россия - УФО - Курганская область 365 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 84
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 62
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 56
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 24
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 16
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 11
Абонентская база - Абонентская плата 1383 11
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 9
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
ЕПС - Единый план счетов 42 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 3
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 28 2
Черкизон - Черкизовский рынок 125 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 128
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 5
Ведомости 375 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Прайм - Агентство экономической информации 694 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
ТАСС Телеком 34 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Деловой Петербург 22 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
23ABC News 152 1
The Bell - Издание 36 1
Россия 24 - телеканал 98 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Forbes - Форбс 591 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 16
IDC - International Data Corporation 4671 3
Moody's Investors Service 135 3
Gartner - Гартнер 3301 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
S&P - Standard and Poor’s 470 2
CNews Fast рейтинг 37 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 42 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
SAP Value Award 6 1
InnoTrans 2 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 20 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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