Индексная книга CNews*
Бухгалтерия РСБУ Российские стандарты бухгалтерского учёта
Публикаций - 460, упоминаний - 522
Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 6
|Исанин Антон 9365 6
|Приданцев Сергей 143 5
|Родионов Иван 67 4
|Никулин Анатолий 17 4
|Рейман Леонид 1009 3
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Гончарук Александр 89 3
|Корнеев Сергей 81 3
|Провоторов Александр 154 3
|Шамолин Михаил 119 3
|Киселев Александр 104 3
|Рыбаков Николай 6 2
|Кузнецов Сергей 138 2
|Червоный Виктор 8 2
|Нуралиев Борис 244 2
|Кочарян Роберт 10 2
|Болышев Максим 16 2
|Низник Александр 19 2
|Фомичев Андрей 68 2
|Сараев Алексей 13 2
|Евтушенков Владимир 194 2
|Новицкий Евгений 32 2
|Меламед Леонид 149 2
|Зубов Дмитрий 11 2
|Сухарев Игорь 6 2
|Копьев Вячеслав 10 2
|Уфимкин Анатолий 17 2
|Шубин Антон 7 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 2
|Белоусов Сергей 233 2
|Булгаков Кирилл 47 2
|Дегтярев Валерий 13 2
|Яшин Валерий 75 2
|Дадыкин Иван 30 2
|Оганесян Артак 31 2
|Басов Алексей 114 2
|Головачев Михаил 17 2
|Хуснутдинова Венера 18 2
|Натрусов Артем 142 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200370, в очереди разбора - 923679.
Создано именных указателей - 93911.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200370, в очереди разбора - 923679.
Создано именных указателей - 93911.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.