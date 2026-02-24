Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий

Из-под управления «Роснано» выходят доли в заводе суперконденсаторов и в операторе облачной телефонии г. холдинг получил доли в двух компаниях, в которые ранее инвестировал находящийся под управлением «Роснано», а теперь ликвидируемый Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ, инвесторами в

Созданный «Роснано» производитель микроэлектроники решил обанкротиться. В убыток отработано не менее пяти лет ству Как выяснил CNews, микроэлектронная компания «Крокус наноэлектроника» (КНЭ, в прошлом «дочка» «Роснано») объявила о намерении обанкротиться. Сообщение об этом было опубликовано на «Федресу

Возникший на пепелище «Роснано» гигантский инвестхолдинг получил 41 миллиард и доли в ИТ-компаниях ews, ООО УК «Дальневосточный фонд высоких технологий» (управляет одноменным товариществом), где УК «Роснано» принадлежит 67%, а остальная доля — у АО «ВЭБ.дв», будет ликвидирован и начал выход

«Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения Иск на миллиарды АО «Роснано» подало иск к своим бывшим топ-менеджерам о взыскании убытков по проекту производства

ИT-решения «Hyper» группы «Роснано» заинтересовали Саудовскую Аравию логистики и реализации национальной программы трансформации Королевства Саудовской Аравии Vision 2030. Презентация Hyper состоялась 1 декабря 2025 г. в Эр-Рияде. Об этом CNews сообщили представители «Роснано». Hyper группы «Роснано» представила комплексную модель развития рынка электромобильности. ИT-продукты компании позволяют планировать внедрение зарядной инфраструктуры, управлять

«Роснано» займется производством натрий-ионных батарей Проект «Роснано» Глава «Роснано» Сергей Куликов на на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о совместных с «Норильским никелем» планах реализовать проекта по натрий-ионным ба

«Роснано», «Интеррос» и «Т-Инвестиции» проведут токенизацию энергетического объекта «Роснано», «Интеррос» и «Т-Инвестиции» представили проект токенизации перспективного энергетического объекта в Арктике, он будет реализован в 2026 году. Об этом CNews сообщили представители «Т-Б

Два фигуранта по делу о растрате при создании «планшета Чубайса» объявлены в розыск Объявлен розыск Бывший заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов и экс-гендиректор «дочки» корпорации, компании «Пластик Лоджик», Николай Тычинин объявлены в розыск по делу о растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК России), так ка

Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов Арест имущества Чубайса и бывших топ-менеджеров «Роснано» Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы высшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и других бывших топ-менеджеров корпорации на сумму 5,6 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со

Арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано» Арест имущества Суд в Москве наложил обеспечительный арест на имущество трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении полномочиями, пишет ТАСС. На заседании рассматривался также вопрос о продлении ареста обвиняемым. Управляющий директор «Роснано» по финансам Артур

Минпромторг требует от правообладателя двух российских процессоров вернуть многомиллионную субсидию Вернуть субсидии Как выяснил CNews, Минпромторг подал иск к портфельной компании «Роснано» — «Элвис-неотек» с требованием вернуть субсидию в размере 54,8 млн руб. Иск был подан министерством в ноябре 2024 г., следует из картотеки арбитражных дел. Представители Минпромторга и

Началась процедура банкротства производителя трансформаторов, принадлежавшего «Роснано» нежным обязательствам, которые не оспаривает должник, составляет более двух млн руб.», — указано в судебных материалах. «Профотек» Российский производитель оптических трансформаторов, принадлежавший «Роснано», объявил себя банкротом Выручка «Профотека» в 2023 г., по данным издания, составила 111,6 млн руб., чистый убыток — 190,5 млн руб. До января 2022 г. компания входила в контур «Росна

На создании российского чудо-планшета Чубайса из «Роснано» «похитили 13 миллиардов» шет «Российская газета». В настоящее время уже задержан бывший генеральный директор дочерней фирмы «Роснано» - ООО «Пластик Лоджик». В настоящее время задержан бывший гендиректор дочерней фирмы

Микроэлектронное детище «Роснано», в которое вложены сотни миллионов долларов, хочет стать банкротом Мечты о банкротстве Компания ООО «Крокус наноэлектроника», в прошлом «дочка» корпорации «Роснано», объявила о намерении обанкротиться, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Федресурс». Ко

Гендиректора «дочки» «Роснано» арестовали за растрату миллиардов, вложенных в «планшет Чубайса» «Пластик лоджик» В Москве арестован и отправлен в СИЗО Борис Галкин, генеральный директор компании «Пластик лоджик», пишет ТАСС. Галкину предъявлено обвинение в растрате денежных средств, выделенных «Роснано», признанной потерпевшей стороной по этому делу. Уголовное дело в отношении Бориса Юрьевича Галкина было возбуждено 21 апреля 2023 г., рассказал представитель правоохранительных органов

«Роснано» банкротит убыточную «дочку», разработавшую провальный «планшет Чубайса» «Роснано» банкротит «свою» дочку «Роснано» собирается обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании своей 100-процентной дочки ООО «Пластик Лоджик» банкротом, следует из за

Убыточное микроэлектронное детище «Роснано» лишилось сотрудников и оборудования и сомневается, что выживет Показатели «Крокуса» и перспективы ликвидации Бывшая «дочка» госкорпорации «Роснано», предприятие «Крокус наноэлектроника», отчиталась о более чем двукратном увеличении

США уничтожают российский дизайн-центр чипов для Wi-Fi, в который инвестировала «Роснано» Wi-Fi ООО «Квантенна комьюникейшенз», созданный более 10 лет назад при участии российской компании «Роснано» и американского разработчика модулей Wi-Fi Quantenna Communications. Первым на это о

«Роснано» впервые наказало детище Чубайса, принесшее свыше 10 миллиардов убытка. Сумма взыскания: 700 тыс. рублей Взыскание для сверхубыточной «дочки» «Роснано» Как выяснил CNews, печально известной сверхубыточной «дочке» «Роснано» придется выплатить 700 тыс. руб. своей материнской структуре по решению суда. Иск рассматривался в Арбитра

Власти намерены взыскать с убыточного детища «Роснано» полмиллиарда за провал выпуска чипов ике» Как выяснил CNews, Минпромторг подал почти полумиллиардный иск к бывшей «дочке» госкорпорации «Роснано» — «Крокус наноэлектронике». Министерство обратилось в Арбитражный суд Москвы 5 декаб

Власти готовятся ликвидировать «Роснано» из-за долгов, которые невозможно вернуть «Роснано» поглотили долги Власти на уровне Правительства обсуждают расформирование «Роснано», сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и собеседника, близкого к ком

«РОСНАНО» и «Росатом» будут сотрудничать в решении экологических задач Госкорпорация «Росатом» и «РОСНАНО» заключили соглашение о сотрудничестве в части обращения с отходами I-IV классов и рекультивации объектов накопленного экологического вреда. От «Росатома» соглашение подписали ФГУП «ФЭО

Арестован бывший топ-менеджер правообладателя российских ARM и MIPS-процессоров. Ему грозит 10 лет тюрьмы Арест Наиля Губаева В Москве арестован бывший инвестиционный директор управляющей компании «Роснано» и член совета директоров «Элвис-неотека» (портфельная ИТ-структура упомянутой госкомпании) Наиль Губаев. «Элвис-неотек» известен не только как разработчик ИТ-систем с использованием ИИ

«Роснано» обанкротило гендиректора и совладельца зеленоградского микроэлектронного предприятия «Роснано» обанкротило экс-партнера Как выяснил CNews, госкомпания «Роснано» добилась ба

Российский разработчик продает на корню два своих процессора, запросив больше полумиллиарда Российские чипы на продажу Как стало известно CNews, зеленоградский разработчик ИТ-систем «Элвис-неотек» — портфельная компания «Роснано» — решил продать права на два своих чипа. Торги на право получить результаты соответствующей интеллектуальной деятельности компании были объявлены 9 марта 2022 г. Изначально заявки на а

Европа ввела санкции против руководителей «Ростелекома», VK и «Роснано» сменов. Как говорится в публикации официального журнала ЕС, в их числе находятся президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, гендиректор интернет-холдинга VK Владимир Кириенко и председатель правления «Роснано» Сергей Куликов. В материалах ЕС говорится, что «Ростелеком» является «крупнейшем в России провайдером цифровых сервисов и решений, который не только обеспечивает услугами российское Пр

«Роснано» запретила поисковикам индексировать свой сайт Исчезновение информации о «Роснано» Официальный сайт АО «Роснано» запретил поисковикам индексировать свои страниц

Выручка «Роснано» за 9 месяцев 2021 года увеличилась почти в 6 раз Компания «Роснано» опубликовала финансовую отчетность за 9 месяцев 2021 г. по РСБУ. Ключевые показатели

Группа «Роснано» разместила NFT 3D-моделей химических соединений и перспективных материалов Центр компетенций по цифровому моделированию новых материалов Группы «Роснано» разместил NFT-токен на крупнейшей торговой платформе opensea.io. Всего в первом лоте

«Роснано» закупит на десятки миллионов ПО российского разработчика под санкциями США Российское обновление «Роснано» Госкомпания «Роснано» объявила тендер на закупку прав на использование российского программного обеспечения (ПО) для модернизации систем обеспечения информационной безопасности

Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел испытания в магазине «Спортмастер» Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел успешные испытания в магазине «Спортмастер». Испытания провёл стартап R2 Robotics наноцентров «ТехноСпарк» и «СИГМА.Новосибирск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и обр

В ФИОП «Роснано» назначен генеральный директор сти сквозных цифровых технологий. Председателем правления фонда является председатель правления УК «Роснано» Сергей Куликов.

Стартап ФИОП «Роснано» приступил к продажам новой модели роботов для сортировки посылок Ronavi Robotics, входящая в ГК «Техноспарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы «Роснано», открыла продажи роботов для автоматической сортировки почтовых отправлений. Ronavi S50 – новая компактная модель логистических роботов, которая предназначена для распределения и отпра

Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда Поражение «Роснано» в суде Как выяснил CNews, «Роснано» не смогло убедить власти в том, что банк «Россия» виновен в появлении у госкомпании убытков в размере 1,28 млрд руб., которые подлежат возмещ

Стартапы ФИОП РОСНАНО начали пилотный проект по роботизации центрального склада Faberlic Ronavi Robotics и RMS (обе входят в группу «Техноспарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) РОСНАНО группы ВЭБ.РФ) завершили первый этап пилотного проекта роботизации центрального склада компании Faberlic. Ronavi Robotics и RMS создали демонстрационный участок, на котором обеспечена т

Стартап ФИОП РОСНАНО создал пикосекундный лазер для резки сапфиров и кремния Компания Polarus (входит в группу компаний «Техноспарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) РОСНАНО группы ВЭБ.РФ) выпустила новую модель волоконного пикосекундного лазера PL Beta для микроэлектронной промышленности. По оценкам компании, отечественное оборудование будет стоить ощутимо

«Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано» ». По данным CNews, компания как минимум с конца 2019 г. реальной деятельности не вела. Полутора месяцами ранее, 5 февраля 2021 г. ООО «Т-нано» по ЕГРЮЛ стало на 100% принадлежать входящему в группу «Роснано» Фонду инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). До указанной даты этому фонду принадлежало в данной компании лишь 63%, а оставшаяся доля в 37% была у АО «Т-платформы». По дан

Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова Новый глава «Роснано» Президент России Владимир Путин предложил возглавить компанию «Роснано» перво

«Роснано» с прибылью вышло из производителя термоэлектрических элементов «Роснано» завершило участие в российском производителе термоэлектрических микромодулей (ТЭММ)