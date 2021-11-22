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Роснано Роснанотех Роснанотехнологии Российская корпорация нанотехнологий -

Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий -

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы «РОСНАНО» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.


22.11.2021 «Роснано» запретила поисковикам индексировать свой сайт
09.11.2021 Выручка «Роснано» за 9 месяцев 2021 года увеличилась почти в 6 раз
26.10.2021 Группа «Роснано» разместила NFT 3D-моделей химических соединений и перспективных материалов
27.07.2021 «Роснано» закупит на десятки миллионов ПО российского разработчика под санкциями США
20.07.2021 Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел испытания в магазине «Спортмастер»
19.07.2021 В ФИОП «Роснано» назначен генеральный директор
13.07.2021 Стартап ФИОП «Роснано» приступил к продажам новой модели роботов для сортировки посылок
12.05.2021 Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда
05.04.2021 «Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано»
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова
16.10.2020 «Роснано» с прибылью вышло из производителя термоэлектрических элементов
31.07.2020 Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ
15.06.2020 «Элвис-Неотек» и «Ростех» поставят IP-камеры для образовательных учреждений
12.05.2020 Утверждены разработанные при поддержке «Роснано» нацстандарты для цифровых телекоммуникационных кабелей
06.05.2020 «Роснано» и «Газпром нефть» вошли в состав учредителей организации «Цифровая экономика»
10.03.2020 «Роснано» открыла Российский центр гибкой электроники
27.01.2020 Первый директор «Роснано» и предшественник Чубайса избежал 10-летнего срока
29.07.2019 «Роснано» и РТУ МИРЭА подготовили образовательную программу по химическим технологиям в наноэлектронике
05.02.2019 Убыточный ИТ-стартап группы «Роснано» получил первый госконтракт по ИТ за 6,5 лет существования
30.10.2018 ИТ-компания «Роснано» не получила 100 миллионов в странной сделке с участием «дочки» «Лукойла»
01.10.2018 Стартап, основатели которого продали квартиры, получил $8 млн от АФК «Система», «Роснано» и РВК
26.09.2018 «Оптиковолоконные системы» «Роснано» вышли на полную загрузку мощностей
19.09.2018 Porsche, Hyundai, АФК «Система» и «Роснано» вложили $80 млн в дополненную реальность родом из России
23.05.2018 «Дочка» «Роснано» и «Систематики» создала электронный чип для маркировки шин
21.02.2017 Портфельная компания «Роснано» готова поставлять отечественное оптоволокно
13.02.2017 Разработка портфельной компании «Роснано» позволит сократить аварии на угольных шахтах
26.12.2016 Одобрен нацпроект по разработке и внедрению цифровых электрических подстанций на объектах энергетики
12.12.2016 «Роснано» и «Инити» завершили проект комплексной системы мониторинга инфраструктуры ЦОД
31.10.2016 «Роснано» c доходностью выходит из проекта с «Микроном»
19.09.2016 «Роснано» выкупает у французов долю в российском производстве флэш-памяти
05.09.2016 АФК «Система» и «Роснано» создали фонд прямых инвестиций
30.03.2016 Comparex реализует проект по управлению лицензиями в «Роснано»
21.07.2015 Система управления инфраструктурой открытых ключей Avanpost PKI внедрена в УК «Роснано»
02.07.2015 Арестован первый директор «Роснано» — предшественник Чубайса
15.05.2015 Минпромторг России, «Роснано» и ФИОП объединили усилия с целью содействия импортозамещению
30.10.2014 «Роснано» выходит из капитала SiTime с доходностью свыше 25%
26.08.2014 «Профотек» и ЛИСИС представили совместное решение для интеллектуальных электрических сетей
18.07.2014 «Роснано» стало акционером «Микрона»
18.07.2014 «Роснано» вошло в состав акционеров «Микрона»
23.05.2014 «Почта России» и «Роснано» создадут систему мониторинга почтовых отправлений

Публикаций - 701, упоминаний - 1511

Роснано упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8394 43
Ситроникс - Sitronics 933 41
Микрон - Micron 843 40
АФК Система ПАО 1629 39
Ростех - Ростехнологии 2512 32
IBM - International Business Machines Corp 8913 21
Microsoft Corporation 22435 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7671 20
Yandex - Яндекс 4968 19
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 281 18
Plastic Logic 32 17
Т-Платформы - T-Platforms 346 17
STMicroelectronics 286 17
Intel Corporation 11229 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8740 17
Google LLC 10241 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6447 15
РТИ 130 14
Meta Platforms - Facebook 4257 13
Т-Нано - Нанотехнологический центр 34 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3871 13
Элвис-НеоТек 34 13
Cisco Systems 4712 13
Apple Inc 10651 11
Оптиковолоконные системы АО 12 10
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 15 10
РСТ-Инвент - RST Invent 18 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 541 9
Samsung Electronics 9311 9
VK - Mail.ru Group 3038 9
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 147 9
Ситроникс Нано - Ситроникс Нанотехнологии 15 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 651 8
Telenor - Теленор 725 8
Oracle Corporation 6004 8
SAP SE 4561 8
5937 8
B2B-Center - Центр развития экономики 142 8
ТехноСпарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 22 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1456 8
РВК - Российская венчурная компания 529 56
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5161 25
Газпром ПАО 981 19
РЖД - Российские железные дороги 1449 18
X5 Group 701 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1018 15
ГПБ - Газпромбанк 837 14
Роснефть НК 431 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 13
Газпром нефть 421 12
Альфа-Групп 608 12
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2093 12
Почта России ПАО 1849 11
Северсталь ПАО 304 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 910 10
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 10
Альфа-Банк 1461 10
ОНЭКСИМ ГК 43 9
РусГидро ПАО 203 9
Интер РАО ЕЭС ПАО 283 9
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 8
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 225 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 151 6
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 261 6
Аэрофлот 637 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1633 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 266 5
Транснефть 228 5
X5 Group - Перекрёсток 335 5
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 75 5
Татнефть 181 4
X5 Group - Пятёрочка 306 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 313 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 156 4
Qiwi 866 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 176 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2050 66
Правительство РФ 7957 60
Президент Российской Федерации 3582 32
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 47 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1311 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1330 29
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 574 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7940 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12075 22
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2134 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2699 17
Администрация Президента РФ 896 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2486 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2456 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1103 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1890 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 407 10
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 182 9
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 167 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1059 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3230 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 270 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2327 6
Правительство Москвы 1612 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2147 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 816 6
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1566 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 625 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 179 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 259 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1458 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 211 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 58 3
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2362 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 343 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 938 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2508 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 172 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2272 3
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 5 2
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 5 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 291 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 11 1
Единая Россия - Политическая партия 245 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 27415 51
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6660 45
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СКБ Контур - Контур.Фокус 460 4
Baidu 254 4
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Microsoft Office 3231 4
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Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 488 3
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Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 3
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1534 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 558 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 752 2
Microsoft Office PowerPoint 637 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 2
Microsoft Outlook 1239 2
Apple macOS 1437 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 226 2
Google Play - Google Store - Android Market 2721 2
Чубайс Анатолий 193 149
Медведев Дмитрий 1602 42
Путин Владимир 2531 39
Меламед Леонид 149 18
Вексельберг Виктор 143 13
Дворкович Аркадий 196 12
Красников Геннадий 67 12
Евтушенков Владимир 192 11
Опанасенко Всеволод 119 10
Свинаренко Андрей 12 10
Иванов Сергей 360 10
Колпачев Георгий 11 10
Фурсенко Андрей 121 10
Собянин Сергей 222 10
Чемезов Сергей 134 9
Никифоров Николай 1160 9
Агамирзян Игорь 68 8
Киселев Олег 21 8
Фридман Михаил 97 8
Набиуллина Эльвира 78 8
Меламед Александр 60 7
Кириенко Сергей 137 7
Прохоров Михаил 34 7
Малышев Андрей 10 7
Удальцов Юрий 7 7
Поликарпов Сергей 7 7
Евдокимов Андрей 67 7
Сурков Владислав 73 7
Рейман Леонид 1009 6
Гревцев Владимир 22 6
Белоусов Андрей 59 6
Аммосов Юрий 45 6
Титов Борис 40 6
Кондрашов Александр 7 6
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 108 6
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Мильнер Юрий 130 6
Ковальчук Михаил 21 6
Деметриу Константин 6 6
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Россия - Российская федерация - РФ 107083 494
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33509 146
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45559 86
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12316 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13340 44
Германия - Федеративная Республика 8714 42
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Европа 11700 25
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12474 23
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5377 14
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Европа Восточная 2908 13
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Украина 6137 13
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Россия - СФО - Томская область - Томск 705 11
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Финляндия - Финляндская Республика 1757 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2112 11
Франция - Французская Республика 5587 11
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 888 11
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Австралия - Австралийский Союз 2769 11
Россия - ПФО - Мордовия Республика 525 10
Россия - ПФО - Казань 2047 10
Германия - Саксония - Дрезден 97 9
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 248 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2029 9
Нидерланды 2179 9
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 329 9
Казахстан - Республика 4445 9
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 675 9
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 239 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2714 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16142 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2271 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3905 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3176 13
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 16183 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11346 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7018 9
Федеральный бюджет Российской Федерации 1827 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1099 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1780 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2326 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 423 7
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2335 7
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 363 7
Инвестиции венчурные 682 7
Образование в России 417 7
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 404 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2139 6
Федеральное законодательство 1789 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1347 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 275 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1823 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 934 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3968 4
Экономический эффект 684 4
Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 4 4
КПД - Коэффициент полезного действия 227 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 571 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 705 3
Русский язык 4844 3
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Альтернативная энергетика и экология 12 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1386 3
Информационное общество - Государственная программа 1221 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1627 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2599 3
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 555 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 44 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 38
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 728 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 4
Прайм - Агентство экономической информации 692 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 3
Коммерсантъ - Издательский дом 869 3
РБК Daily 81 3
FT - Financial Times 1117 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
TAdviser - Центр выбора технологий 242 2
Ведомости 359 2
WikiLeaks 113 2
CrunchBase 64 2
CNews TV 521 2
Forbes - Форбс 587 2
Regnum - Регнум 101 2
Известия ИД 299 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 2
РИА Новости 764 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 549 1
Россия 24 - телеканал 97 1
Associated Press 1975 1
ТАСС Телеком 28 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 133 1
MIT Technology Review 64 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 396 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 265 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
CNews - ZOOM.CNews 1531 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
The Bell - Издание 35 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1151 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
The Verge - Издание 481 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3361 12
Gartner 3300 6
Juniper Research 466 4
Frost & Sullivan 199 4
IDC - International Data Corporation 4654 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
IDTechEx 3 2
IHS iSuppli 389 2
Markets&Markets Research 97 1
ABI Research 230 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
comScore 351 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
Dell'Oro Group 35 1
ITResearch 110 1
IHS Infonetics Research 90 1
RAEX - Эксперт РА 77 1
Moody's Investors Service 135 1
РАН - Российская академия наук 1374 24
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 564 16
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1167 12
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 209 12
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 437 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 160 5
ТПУ - Томский политехнический университет 106 5
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 613 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 3
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 3
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 3
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 3
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 223 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 2
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 816 2
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 2 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 99 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
Пекинский университет - БэйДа 28 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 13 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
ФГБУ НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи 11 1
РАМН НИИ гриппа - НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева ФГБУ 2 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 5 1
МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро МЭИ 4 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 69 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 28 1
Академия наук СССР - АН СССР 32 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 6 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 598 10
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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