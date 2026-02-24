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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий -

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы «РОСНАНО» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.

СОБЫТИЯ


24.02.2026 Из-под управления «Роснано» выходят доли в заводе суперконденсаторов и в операторе облачной телефонии

г. холдинг получил доли в двух компаниях, в которые ранее инвестировал находящийся под управлением «Роснано», а теперь ликвидируемый Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ, инвесторами в
19.02.2026 Созданный «Роснано» производитель микроэлектроники решил обанкротиться. В убыток отработано не менее пяти лет

ству Как выяснил CNews, микроэлектронная компания «Крокус наноэлектроника» (КНЭ, в прошлом «дочка» «Роснано») объявила о намерении обанкротиться. Сообщение об этом было опубликовано на «Федресу
28.01.2026 Возникший на пепелище «Роснано» гигантский инвестхолдинг получил 41 миллиард и доли в ИТ-компаниях

ews, ООО УК «Дальневосточный фонд высоких технологий» (управляет одноменным товариществом), где УК «Роснано» принадлежит 67%, а остальная доля — у АО «ВЭБ.дв», будет ликвидирован и начал выход

15.12.2025 «Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения

Иск на миллиарды АО «Роснано» подало иск к своим бывшим топ-менеджерам о взыскании убытков по проекту производства
03.12.2025 ИT-решения «Hyper» группы «Роснано» заинтересовали Саудовскую Аравию

логистики и реализации национальной программы трансформации Королевства Саудовской Аравии Vision 2030. Презентация Hyper состоялась 1 декабря 2025 г. в Эр-Рияде. Об этом CNews сообщили представители «Роснано». Hyper группы «Роснано» представила комплексную модель развития рынка электромобильности. ИT-продукты компании позволяют планировать внедрение зарядной инфраструктуры, управлять
31.10.2025 «Роснано» займется производством натрий-ионных батарей

Проект «Роснано» Глава «Роснано» Сергей Куликов на на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о совместных с «Норильским никелем» планах реализовать проекта по натрий-ионным ба
23.10.2025 «Роснано», «Интеррос» и «Т-Инвестиции» проведут токенизацию энергетического объекта

«Роснано», «Интеррос» и «Т-Инвестиции» представили проект токенизации перспективного энергетического объекта в Арктике, он будет реализован в 2026 году. Об этом CNews сообщили представители «Т-Б
30.04.2025 Два фигуранта по делу о растрате при создании «планшета Чубайса» объявлены в розыск

Объявлен розыск Бывший заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов и экс-гендиректор «дочки» корпорации, компании «Пластик Лоджик», Николай Тычинин объявлены в розыск по делу о растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК России), так ка
07.04.2025 Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов

Арест имущества Чубайса и бывших топ-менеджеров «Роснано» Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы высшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и других бывших топ-менеджеров корпорации на сумму 5,6 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со

28.03.2025 Арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано»

Арест имущества Суд в Москве наложил обеспечительный арест на имущество трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении полномочиями, пишет ТАСС. На заседании рассматривался также вопрос о продлении ареста обвиняемым. Управляющий директор «Роснано» по финансам Артур

20.12.2024 Минпромторг требует от правообладателя двух российских процессоров вернуть многомиллионную субсидию

Вернуть субсидии Как выяснил CNews, Минпромторг подал иск к портфельной компании «Роснано» — «Элвис-неотек» с требованием вернуть субсидию в размере 54,8 млн руб. Иск был подан министерством в ноябре 2024 г., следует из картотеки арбитражных дел. Представители Минпромторга и
31.10.2024 Началась процедура банкротства производителя трансформаторов, принадлежавшего «Роснано»

нежным обязательствам, которые не оспаривает должник, составляет более двух млн руб.», — указано в судебных материалах. «Профотек» Российский производитель оптических трансформаторов, принадлежавший «Роснано», объявил себя банкротом Выручка «Профотека» в 2023 г., по данным издания, составила 111,6 млн руб., чистый убыток — 190,5 млн руб. До января 2022 г. компания входила в контур «Росна
25.10.2024 На создании российского чудо-планшета Чубайса из «Роснано» «похитили 13 миллиардов»

шет «Российская газета». В настоящее время уже задержан бывший генеральный директор дочерней фирмы «Роснано» - ООО «Пластик Лоджик». В настоящее время задержан бывший гендиректор дочерней фирмы
30.08.2024 Микроэлектронное детище «Роснано», в которое вложены сотни миллионов долларов, хочет стать банкротом

Мечты о банкротстве Компания ООО «Крокус наноэлектроника», в прошлом «дочка» корпорации «Роснано», объявила о намерении обанкротиться, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Федресурс». Ко
28.08.2024 Гендиректора «дочки» «Роснано» арестовали за растрату миллиардов, вложенных в «планшет Чубайса»

«Пластик лоджик» В Москве арестован и отправлен в СИЗО Борис Галкин, генеральный директор компании «Пластик лоджик», пишет ТАСС. Галкину предъявлено обвинение в растрате денежных средств, выделенных «Роснано», признанной потерпевшей стороной по этому делу. Уголовное дело в отношении Бориса Юрьевича Галкина было возбуждено 21 апреля 2023 г., рассказал представитель правоохранительных органов
06.02.2024 «Роснано» банкротит убыточную «дочку», разработавшую провальный «планшет Чубайса»

«Роснано» банкротит «свою» дочку «Роснано» собирается обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании своей 100-процентной дочки ООО «Пластик Лоджик» банкротом, следует из за
22.06.2023 Убыточное микроэлектронное детище «Роснано» лишилось сотрудников и оборудования и сомневается, что выживет

Показатели «Крокуса» и перспективы ликвидации Бывшая «дочка» госкорпорации «Роснано», предприятие «Крокус наноэлектроника», отчиталась о более чем двукратном увеличении

16.05.2023 США уничтожают российский дизайн-центр чипов для Wi-Fi, в который инвестировала «Роснано»

Wi-Fi ООО «Квантенна комьюникейшенз», созданный более 10 лет назад при участии российской компании «Роснано» и американского разработчика модулей Wi-Fi Quantenna Communications. Первым на это о
07.04.2023 «Роснано» впервые наказало детище Чубайса, принесшее свыше 10 миллиардов убытка. Сумма взыскания: 700 тыс. рублей

Взыскание для сверхубыточной «дочки» «Роснано» Как выяснил CNews, печально известной сверхубыточной «дочке» «Роснано» придется выплатить 700 тыс. руб. своей материнской структуре по решению суда. Иск рассматривался в Арбитра
06.12.2022 Власти намерены взыскать с убыточного детища «Роснано» полмиллиарда за провал выпуска чипов

ике» Как выяснил CNews, Минпромторг подал почти полумиллиардный иск к бывшей «дочке» госкорпорации «Роснано» — «Крокус наноэлектронике». Министерство обратилось в Арбитражный суд Москвы 5 декаб
19.10.2022 Власти готовятся ликвидировать «Роснано» из-за долгов, которые невозможно вернуть

«Роснано» поглотили долги Власти на уровне Правительства обсуждают расформирование «Роснано», сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и собеседника, близкого к ком
14.10.2022 «РОСНАНО» и «Росатом» будут сотрудничать в решении экологических задач

Госкорпорация «Росатом» и «РОСНАНО» заключили соглашение о сотрудничестве в части обращения с отходами I-IV классов и рекультивации объектов накопленного экологического вреда. От «Росатома» соглашение подписали ФГУП «ФЭО
02.09.2022 Арестован бывший топ-менеджер правообладателя российских ARM и MIPS-процессоров. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Арест Наиля Губаева В Москве арестован бывший инвестиционный директор управляющей компании «Роснано» и член совета директоров «Элвис-неотека» (портфельная ИТ-структура упомянутой госкомпании) Наиль Губаев. «Элвис-неотек» известен не только как разработчик ИТ-систем с использованием ИИ
25.04.2022 «Роснано» обанкротило гендиректора и совладельца зеленоградского микроэлектронного предприятия

«Роснано» обанкротило экс-партнера Как выяснил CNews, госкомпания «Роснано» добилась ба
08.04.2022 Российский разработчик продает на корню два своих процессора, запросив больше полумиллиарда

Российские чипы на продажу Как стало известно CNews, зеленоградский разработчик ИТ-систем «Элвис-неотек» — портфельная компания «Роснано» — решил продать права на два своих чипа. Торги на право получить результаты соответствующей интеллектуальной деятельности компании были объявлены 9 марта 2022 г. Изначально заявки на а
10.03.2022 Европа ввела санкции против руководителей «Ростелекома», VK и «Роснано»

сменов. Как говорится в публикации официального журнала ЕС, в их числе находятся президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, гендиректор интернет-холдинга VK Владимир Кириенко и председатель правления «Роснано» Сергей Куликов. В материалах ЕС говорится, что «Ростелеком» является «крупнейшем в России провайдером цифровых сервисов и решений, который не только обеспечивает услугами российское Пр
22.11.2021 «Роснано» запретила поисковикам индексировать свой сайт

Исчезновение информации о «Роснано» Официальный сайт АО «Роснано» запретил поисковикам индексировать свои страниц
09.11.2021 Выручка «Роснано» за 9 месяцев 2021 года увеличилась почти в 6 раз

Компания «Роснано» опубликовала финансовую отчетность за 9 месяцев 2021 г. по РСБУ. Ключевые показатели
26.10.2021 Группа «Роснано» разместила NFT 3D-моделей химических соединений и перспективных материалов

Центр компетенций по цифровому моделированию новых материалов Группы «Роснано» разместил NFT-токен на крупнейшей торговой платформе opensea.io. Всего в первом лоте
27.07.2021 «Роснано» закупит на десятки миллионов ПО российского разработчика под санкциями США

Российское обновление «Роснано» Госкомпания «Роснано» объявила тендер на закупку прав на использование российского программного обеспечения (ПО) для модернизации систем обеспечения информационной безопасности

20.07.2021 Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел испытания в магазине «Спортмастер»

Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел успешные испытания в магазине «Спортмастер». Испытания провёл стартап R2 Robotics наноцентров «ТехноСпарк» и «СИГМА.Новосибирск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и обр
19.07.2021 В ФИОП «Роснано» назначен генеральный директор

сти сквозных цифровых технологий. Председателем правления фонда является председатель правления УК «Роснано» Сергей Куликов.
13.07.2021 Стартап ФИОП «Роснано» приступил к продажам новой модели роботов для сортировки посылок

Ronavi Robotics, входящая в ГК «Техноспарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы «Роснано», открыла продажи роботов для автоматической сортировки почтовых отправлений. Ronavi S50 – новая компактная модель логистических роботов, которая предназначена для распределения и отпра
12.05.2021 Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда

Поражение «Роснано» в суде Как выяснил CNews, «Роснано» не смогло убедить власти в том, что банк «Россия» виновен в появлении у госкомпании убытков в размере 1,28 млрд руб., которые подлежат возмещ
29.04.2021 Стартапы ФИОП РОСНАНО начали пилотный проект по роботизации центрального склада Faberlic

Ronavi Robotics и RMS (обе входят в группу «Техноспарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) РОСНАНО группы ВЭБ.РФ) завершили первый этап пилотного проекта роботизации центрального склада компании Faberlic. Ronavi Robotics и RMS создали демонстрационный участок, на котором обеспечена т
28.04.2021 Стартап ФИОП РОСНАНО создал пикосекундный лазер для резки сапфиров и кремния

Компания Polarus (входит в группу компаний «Техноспарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) РОСНАНО группы ВЭБ.РФ) выпустила новую модель волоконного пикосекундного лазера PL Beta для микроэлектронной промышленности. По оценкам компании, отечественное оборудование будет стоить ощутимо
05.04.2021 «Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано»

». По данным CNews, компания как минимум с конца 2019 г. реальной деятельности не вела. Полутора месяцами ранее, 5 февраля 2021 г. ООО «Т-нано» по ЕГРЮЛ стало на 100% принадлежать входящему в группу «Роснано» Фонду инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). До указанной даты этому фонду принадлежало в данной компании лишь 63%, а оставшаяся доля в 37% была у АО «Т-платформы». По дан
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова

Новый глава «Роснано» Президент России Владимир Путин предложил возглавить компанию «Роснано» перво
16.10.2020 «Роснано» с прибылью вышло из производителя термоэлектрических элементов

«Роснано» завершило участие в российском производителе термоэлектрических микромодулей (ТЭММ)

31.07.2020 Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ

«Роснано» подключилось к цифровой экономике Обновленная версия федерального проекта «Цифровые


Публикаций - 782, упоминаний - 1219

Роснано и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 52
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 49
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 48
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 48
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 45
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 29
Элвис-НеоТек 56 28
Т-Платформы - T-Platforms 412 27
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 25
Microsoft Corporation 25775 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
Intel Corporation 12811 24
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
МегаФон 10742 22
Yandex - Яндекс 9216 22
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 19
Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 24 19
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 17
Google LLC 12688 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 17
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 16
РТИ 155 16
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 20 16
Cisco Systems 5372 15
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Samsung Electronics 11064 13
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 39 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
ОВС - Оптиковолоконные системы АО - ОВС Кварц 24 11
SAP SE 5601 11
Apple Inc 13154 11
VK - Mail.ru Group 3602 11
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 10
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 10
Softline - Софтлайн 3743 10
9594 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 9
РВК - Российская венчурная компания 571 65
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 34
РЖД - Российские железные дороги 2096 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 21
Газпром нефть 725 19
Газпром ПАО 1493 19
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
Роснефть НК - нефтяная компания 562 15
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 15
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 15
Северсталь ПАО - Severstal 629 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 14
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 14
Альфа-Банк 1979 14
Альфа-Групп 745 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 13
Почта России ПАО 2370 13
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 13
ОНЭКСИМ ГК 50 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 11
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 9
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 8
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 8
X5 Group - Перекрёсток 640 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 81
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 79
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 60
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 58
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 56
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 32
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 26
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 19
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 17
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 16
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 15
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Совет при президенте Российской Федерации 205 11
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 10
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 9
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 7
Дальневосточный фонд высоких технологий 15 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
МИЦНТ СНГ - Международный инновационный центр нанотехнологий стран СНГ 7 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 2
ОБР - Общество биотехнологов России имени Ю.А. Овчинникова 2 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Электрокабель 13 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 124
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 93
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 91
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 86
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 75
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 75
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 57
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 57
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 49
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 49
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 35
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 31
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 30
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 29
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 24
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 24
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 23
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 22
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 21
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 21
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 21
Стандартизация - Standardization 2339 21
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 20
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 29
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 21
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 15
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 15
Linux OS 11533 13
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 11
Элвис-НеоТек - Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 20 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Apple iPhone 6 4861 8
Google Android 15243 8
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 7
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 14 7
Microsoft Windows 16882 7
Элвис-Неотек - VIP-1 - микропроцессор 8 6
Элвис НПЦ - Senesys 19 6
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 24 6
Роснано - В2В-Роснано - B2B-Rusnano 6 6
FreePik 1841 6
Microsoft Office 4170 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 5
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Baidu 302 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Элвис-НеоТек - VisorJet ОКТА 5 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 47 4
Чубайс Анатолий 222 179
Путин Владимир 3454 64
Медведев Дмитрий 1665 49
Меламед Леонид 150 39
Меламед Александр 95 25
Вексельберг Виктор 155 15
Киселев Олег 37 15
Опанасенко Всеволод 139 15
Дворкович Аркадий 216 14
Иванов Сергей 405 14
Евтушенков Владимир 217 14
Гревцев Владимир 22 14
Красников Геннадий 73 13
Удальцов Юрий 13 13
Гордин Дионис 20 13
Колпачев Георгий 13 12
Собянин Сергей 538 11
Фурсенко Андрей 128 11
Никифоров Николай 1138 10
Чемезов Сергей 147 10
Кириенко Сергей 149 10
Свинаренко Андрей 15 10
Агамирзян Игорь 74 10
Прохоров Михаил 41 10
Евдокимов Андрей 95 9
Фридман Михаил 146 9
Малышев Андрей 13 9
Асратян Петр 36 9
Куликов Сергей 37 9
Широких Алексей 72 9
Греф Герман 485 8
Шевченко Владимир 153 8
Набиуллина Эльвира 123 8
Кравченко Константин 101 8
Ковальчук Михаил 24 8
Ганин Виктор 11 8
Урьяс Вадим 98 7
Сурков Владислав 73 7
Педоренко Андрей 43 7
Мильнер Юрий 137 7
Россия - РФ - Российская федерация 166167 682
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 190
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 128
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 83
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 74
Европа 24964 68
Германия - Федеративная Республика 13221 62
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 58
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 57
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 44
Япония 13807 36
Франция - Французская Республика 8177 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Россия - СФО - Новосибирск 4876 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 27
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 23
Китай - Тайвань 4245 23
Южная Корея - Республика 7052 22
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 22
Израиль 2856 22
Украина 7928 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 20
Индия - Bharat 5869 19
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 19
Нидерланды 3746 18
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 18
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 17
Финляндия - Финляндская Республика 3697 17
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 16
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Италия - Итальянская Республика 4508 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 15
Европа Восточная 3138 15
Азия - Азиатский регион 5920 14
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 13
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 12
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 12
Казахстан - Республика 6048 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 305
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 252
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 216
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 125
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 103
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 79
Энергетика - Energy - Energetically 5855 79
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 74
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 74
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 56
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 42
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 39
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 39
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 35
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 34
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 33
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 30
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 28
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 27
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 27
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 26
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 25
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 25
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 24
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 24
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 24
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 23
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 22
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 57
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 15
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 10
Ведомости 1466 8
Forbes - Форбс 1002 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
РИА Новости 1033 4
Известия ИД 770 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
CNews TV 747 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
РБК Daily 91 3
FT - Financial Times 1296 3
Tom’s Hardware 600 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
Crunchbase 74 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
9to5Google 60 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Госрасходы - портал 70 2
Regnum - Регнум 114 2
9to5Mac 70 2
WikiLeaks 120 2
Bloomberg 1627 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
The Bell - Издание 42 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
The Washington Post 350 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
AP - Associated Press 2007 1
Harvard Business Review 22 1
Российская газета 290 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 34
Gartner - Гартнер 3658 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
Frost & Sullivan 207 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
Рустелеком ТК 305 2
IDTechEx 4 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
Dell'Oro Group 66 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
comScore 379 1
ITResearch 123 1
Moody's Investors Service 136 1
Display Supply Chain Consultants 3 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
РАН - Российская академия наук 2122 53
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 26
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 23
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 20
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 18
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 15
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 6
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 5
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 5
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 5
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 4
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
РАН ИНХС - Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук 6 3
РЭШ - Российская экономическая школа 14 3
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РАН ИВС - Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук 4 3
Субмикрон НИИ 9 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
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