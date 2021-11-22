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Роснано Роснанотех Роснанотехнологии Российская корпорация нанотехнологий -
В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы «РОСНАНО» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.
Роснано упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чубайс Анатолий 193 149
|Медведев Дмитрий 1602 42
|Путин Владимир 2531 39
|Меламед Леонид 149 18
|Вексельберг Виктор 143 13
|Дворкович Аркадий 196 12
|Красников Геннадий 67 12
|Евтушенков Владимир 192 11
|Опанасенко Всеволод 119 10
|Свинаренко Андрей 12 10
|Иванов Сергей 360 10
|Колпачев Георгий 11 10
|Фурсенко Андрей 121 10
|Собянин Сергей 222 10
|Чемезов Сергей 134 9
|Никифоров Николай 1160 9
|Агамирзян Игорь 68 8
|Киселев Олег 21 8
|Фридман Михаил 97 8
|Набиуллина Эльвира 78 8
|Меламед Александр 60 7
|Кириенко Сергей 137 7
|Прохоров Михаил 34 7
|Малышев Андрей 10 7
|Удальцов Юрий 7 7
|Поликарпов Сергей 7 7
|Евдокимов Андрей 67 7
|Сурков Владислав 73 7
|Рейман Леонид 1009 6
|Гревцев Владимир 22 6
|Белоусов Андрей 59 6
|Аммосов Юрий 45 6
|Титов Борис 40 6
|Кондрашов Александр 7 6
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 108 6
|Асланян Сергей 96 6
|Мильнер Юрий 130 6
|Ковальчук Михаил 21 6
|Деметриу Константин 6 6
|Провоторов Александр 154 5
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
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