Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова

Президент России Владимир Путин предложил зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано», пост директора которой с 2008 г. занимал Анатолий Чубайс.

Новый глава «Роснано»

Президент России Владимир Путин предложил возглавить компанию «Роснано» первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Это произошло 2 ноября 2020 г. на встрече в режиме видеоконференции, пишет ТАСС.

Путин выразил надежду, что новому руководителю «Роснано» благодаря имеющемуся опыту и «молодому задору» удастся использовать накопленный багаж знаний и компетенций компании, чтобы сделать «мощный рывок вперед», а весь процесс развития и внедрения нанотехнологий превратить в эффективный с экономической точки зрения. Путин также поставил задачу более широкого внедрения этих технологий во все отрасли экономики — как в гражданской, так и в военной сфере.

Глава государства отметил также, что без развития нанотехнологий будущего у российской экономики нет. То же самое, по его словам, касается искусственного интеллекта, биотехнологий и других перспективных направлений.

О возможном назначении Куликова на эту должность, как пишет «Коммерсант», начали говорить уже около недели назад, после того, как 23 ноября 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что «Роснано», а также другие институты развития будут объединены в инвестблок на основе ВЭБ.РФ.

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Владимир Путин напомнил в разговоре с Куликовым, что компания была создана в 2007 г. с целью доводить до промышленного производства новые виды продукции нанотехнологий. «Инвестирование в основном шло через соответствующие фонды, отраслевой фокус которых охватывает 12 отраслей. Это сквозные технологии, которые применяются практически во всей экономике, во всех отраслях производства: это металлообработка, химия, приборостроение, здравоохранение, нефтехимия, металлургия, энергетика, машиностроение, электроника, оптоэлектроника, телекоммуникации, строительные материалы, промышленные материалы, биотехнологии. Это важнейшее направление развития для всей мировой экономики и для нашей тоже, включая и оборонные отрасли», — сказал Президент.

За время существования компании в 38 субъектах России созданы и функционируют 115 предприятий, на которых трудятся более 40 тыс. человек. Президент отметил, что объем инвестиций в проекты с участием партнеров составил 590 млрд руб., а объем продаж — свыше 2 трлн руб.

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При этом Президент признал, что есть вопросы, требующие особого внимания и со стороны руководства компании. Глава государства сообщил, что Правительство подготовило свои предложения по поддержке «Роснано». Президент также отметил необходимость получения компетенций, продолжения исследований в области нанотехнологий с их последующим «прикручиванием к задачам, которые стоят перед страной» и эффективным применением, пишет ТАСС.

Трудовая биография Сергея Куликова

Сергей Куликов родился 9 апреля 1976 г. в Екатеринбурге. Окончив Суворовское училище, он отучился в Военном университете Министерства обороны. Позже он окончил Российскую академию государственной службы и МГТУ имени Баумана. Куликов является кандидатом экономических наук, автором около 20 научных публикаций, в том числе одной монографии. Куликов — профессор Академии военных наук, а также доцент кафедры предпринимательства и внешнеэкономической деятельности МГТУ им. Баумана.

С 1994 по 2000 г. он служил в вооруженных силах. В 2000–2001 г. он работал в протокольной службе организации «Промэкспорт», которая поставляла российское оружие за рубеж. В 2001 г. перешел в «Рособоронэкспорт», где координировал рабочую группу, которая запускала проекты совместно с концерном Boeing.

В 2008–2009 гг. Куликов был заместителем руководителя аппарата — помощником гендиректора госкорпорации «Ростехнологии» Сергея Чемезова. С 2009 по 2013 г. — главой аппарата гендиректора «Ростехнологий» (с 2014 г. — «Ростех»).

С 2011 г. Куликов – член правления Союза машиностроителей России. С 2013 по 2016 гг. — исполнительный директор госкорпорации «Ростех». В 2014–2015 гг. — генеральный директор ООО «РТ-развитие бизнеса» и председатель совета директоров ООО РТ-ГР. С 2014 г. Куликов занимал пост члена наблюдательного совета Фонда развития промышленности.

В 2015 г. Куликов был назначен индустриальным директором радиоэлектронного кластера «Ростеха». Также он вошел в советы директоров ООО «РТ-развитие бизнеса», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Также он был членом советов директоров в «Мегафона», Yota Holding Limited, «Ростелекома», «Воентелекома». В июне 2018 г. Куликов получил пост первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России.

Как пишет «Коммерсант», Сергей Куликов уже рассматривался как кандидат в главы крупных госкомпаний. Например, в 2017 г. его кандидатура рассматривалась на роль главы «Почты России» по рекомендации возглавлявшего на тот момент Минкомсвязи (теперь Минцифры) Николая Никифорова.

Какие задачи будут стоять перед Куликовым

По словам источников «Коммерсанта» в Правительстве, ситуация в «Роснано» сейчас не простая. В первую очередь новому главе предстоит серьезный аудит и инвентаризация проектов компании, а также выявление убыточных и оценка инвестиционной привлекательности успешных вложений. Отдельная задача Куликова — разобраться с возможными margincalls по проектам, поскольку «Роснано» активно привлекала коммерческие кредиты в банках. Среднесрочная задача нового главы «Роснано» — «настроить правильную модель управления» в госкорпорации, в правительстве поддерживают предложение Президента по кандидатуре ее главы, поскольку он «имеет серьезный опыт и работы на результат, и работы с технологиями», предполагает «Коммерсант».

Краткая информация о Роснано и достижениях Чубайса в компании

«Роснано» было создано как госкорпорация «Роснанотех» в 2007 г., в 2011 г. преобразовано в АО «Роснано». Задачей организации была заявлена реализация госполитики по развитию наноиндустрии и соинвестирование в перспективные нанотехнологические проекты. Пост директора с 2008 г. занимал Анатолий Чубайс. После преобразования госкорпорации в акционерное общество Чубайс занял пост председателя правления «Роснано», а затем возглавил созданную в 2013 г. управляющую компанию «Роснано».

На своем посту в «Роснано» Анатолий Чубайс успел сделать многое. В частности, в марте 2019 г., Анатолий Чубайс сообщил, что госкорпорация за все время работы выплатила 132,4 млрд руб. налогов,вернув, таким образом, средства, выделенные на ее создание, пишет «Коммерсант».

Первые несколько лет работы компании нельзя было назвать прибыльными и первую чистую прибыль «Роснано» получила в 2014 г. в размере 8,2 млрд руб. По итогам 2017 г. «Роснано» впервые выплатила государству дивиденды— 537,5 млн руб.

По данным Росстата, по итогам 2019 г. продукцию, связанную с нанотехнологиями, выпускали в России 524 предприятия и организации. 83 из них были созданы или работали с участием «Роснано», 441 компания — независимые производители. За все время работы «Роснано» профинансировала 109 проектов,общий их бюджет превысил 500 млрд руб.

В 2019 г. чистый убыток «Роснано» превысил 16,5 млрд руб.,тогда как годом ранее была получена прибыль в 5,6 млрд руб., пишет «Коммерсант». Капитал госкорпорации сократился на 20,3% — до 79,22 млрд руб. Активы «Роснано» на 31 декабря 2019 г. составляли 167,6 млрд руб., что на 9,6% меньше показателя годичной давности.

В 2007–2019 гг. в структурах «Роснано» было создано около 40,1 тыс. рабочих мест. Совокупные затраты на НИОКР составили около 46,9 млрд руб.

В 2019 году портфельная компания «Роснано» OCSiAl (производитель одностечных углеродных нанотрубок, применяемых, в частности, в электромобилях) впервые вошла в мировой список компаний-единорогов по версии Crunchbase. Капитализация компании составляла $1 млрд.

Крупные реализованные проекты «Роснано» — компания «Хевел» в Чувашии, которая построила первый в России завод полного цикла по производству солнечных модулей и первую солнечную электростанцию промышленного масштаба, российский процессор для ноутбуков и микросерверов Baikal-M, первая российская газовая турбина большой мощности ГТД-110М.

Как пишет «Коммерсант», пока неясно, какой пост займет теперь Чубайс. Один из собеседников издания говорил о его возможном назначении в постоянное представительство России в ООН, однако в МИДе эту информацию пока не подтвердили.

В мае 2020 г. Чубайс вошел в совет директоров АФК «Система». Ранее «Роснано» вложилась в принадлежащий АФК «Система» завод «Микрон», также обеими организациями был совместно создан фонд Rusnano Sistema SICAR. Чубайс также входит в совет директоров «Трубной металлургической компании».

В июле 2020 г. CNews писал, что «Роснано» создала инвестиционный фонд объемом 4 млрд руб. для поддержки перспективных направлений цифровых технологий. Половину суммы фонду компании предоставило государство.

Несколько фактов о Чубайсе

Анатолий Чубайс — это знаковая фигура новейшей российской истории. В начале 1990-х годов он был руководителем Госкомимущества и отвечал за проведение приватизации. Именно Чубайс придумал идею распределения между населением приватизационных ваучеров.

Позднее Чубайс занимал посты первого вице-премьера, главы Администрации Президента России и вновь первого вице-премьера Правительства. Также Чубайс был одним из создателей партии «Демократический выбор России», а в 1996 г. руководил избирательным штабом президента Борис Ельцина. В 1998 г. Чубайс возглавил РАО ЕЭС («Единые энергосистемы») — монополиста в области российской электроэнергетики.

Под руководством Чубайса РАО ЕЭС было ликвидировано и разделено на различные энергетические компании. Процесс демонополизации РАО ЕЭС закончился в 2008 г.