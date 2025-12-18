Разделы

СоюзМаш России Союз машиностроителей России

СоюзМаш России - Союз машиностроителей России

СОБЫТИЯ


18.12.2025 Программный продукт «Росэл» поможет автоматизировать управление инструментом на российских заводах 2
26.03.2025 «Швабе» разрабатывает улучшенные сенсоры для тепловизоров 1
10.01.2025 ИТ-«дочка» «Ростеха» не может расплатиться с кредиторами. Начато банкротство 1
13.12.2024 «Петрозаводскмаш» представил главе Карелии проекты цифровой трансформации предприятия 1
19.06.2024 «Ростех» обучит своих сотрудников кибербезопасности 2
10.06.2024 «Швабе» внедрит интеллектуальную систему видеонаблюдения в Магадане 1
06.06.2024 «Ростех» создаст первые отечественные двигатели для сверхлегких космических ракет 1
21.05.2024 ОАК активизирует внедрение отечественной PLM-платформы для проектирования авиационной техники 2
06.05.2024 «Ростех» создал тепловизионную систему для управления техникой в условиях нулевой видимости 1
10.04.2024 Аппаратура «Ростеха» помогает делать высокодетальные снимки Земли из космоса 1
29.03.2024 «Швабе» разработал микроскоп для ранней диагностики онкологии 2
20.02.2024 «ОКБ Сухого» провело летные испытания прототипа БАС вертикального взлета 2
16.01.2024 «Швабе» установил современное оборудование на дорогах Тверской области 1
22.12.2023 «Ростех» займется развитием радиофотоники в стране 2
30.10.2023 SWIR-камера «Швабе» поможет наблюдать за экологией Земли с орбиты 1
30.08.2023 «Швабе» будет готовить кадры для оптической отрасли в Вологодской области 2
10.07.2023 «Швабе» и «Нацпромлизинг» внедрят новые технологии в регионах 2
29.06.2023 «Ростех» разработал новый тип энергоемкого оптоволокна с улучшенной пропускной способностью 1
17.11.2022 ОДК «обкатывает» новые технологии с помощью цифрового «испытательного полигона» 2
25.08.2021 «Росэлектроника» и Новикомбанк займутся разработкой перспективного аэродромного оборудования 1
24.08.2021 Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика» 2
23.07.2021 КРЭТ впервые представил коммутатор на отечественном процессоре 1
04.06.2021 Новикомбанк профинансирует выпуск гражданской продукции концерна «Автоматика» на 3 млрд рублей 1
01.06.2021 КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода 1
19.05.2021 Sitronics Group и АО «КРЭТ» представили комплексное решение для развития электрозарядной инфраструктуры 1
08.04.2021 На «Электроприборе» создано региональное отделение Союза машиностроителей России 4
26.01.2021 «Швабе» и РАН построили комплекс оптических инструментов в Бурятии 1
25.12.2020 КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
12.10.2020 Компания экс-премьера Чечни создала магазин для торговли оружием через интернет. Видео 1
18.09.2020 Комиссия Госдумы по развитию организаций ОПК представит блок предложений в Правительство 3
25.08.2020 Эксперты обсудили меры господдержки отечественных производителей электроники 1
24.08.2020 «Швабе» и Астраханская область заключили соглашение о сотрудничестве 1
06.07.2020 Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность 1
03.07.2020 Концерн «Автоматика» принимает участие в создании научно-образовательного центра в Самарской области 1
05.06.2020 «Швабе» запатентовал оптическую схему для светосильного инфракрасного объектива 1
24.05.2018 ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве 3
19.07.2017 В «Росэлектронике» разработали единую базу данных отечественной ЭКБ 2
15.03.2017 «Вымпелком» создал коммуникационную экосистему для предприятий «Центра импортозамещения» Союза машиностроителей России 2
26.11.2015 «Аскон» открыл офис во Владивостоке 1

Публикаций - 55, упоминаний - 76

СоюзМаш России и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 37
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 16
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1221 9
Ростех - Автоматика Концерн 1746 8
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 6
МегаФон 9934 4
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 3
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 30 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 3
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 44 2
Nomix - Номикс 2 2
Ростелеком 10322 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14287 2
9015 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 2
Yota Devices - YD 101 2
Ростех - РТ-Информ 143 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1376 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 881 2
Oculus VR 76 1
Ростех - КРЭТ - ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 22 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 62 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 14 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 39 1
SPB Software 60 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Ростех - Швабе - Астрон ОКБ - Астрон Оптико-механическое конструкторское бюро 3 1
OCSiAl - ОКСиАл 3 1
SAGA Robotics - САГА Роботикс 2 1
Yandex - Яндекс 8462 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 164 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 199 1
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 11 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 437 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 456 1
РЖД - Российские железные дороги 2006 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 451 4
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 4
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 3
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 3
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 2
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 22 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 2
АГрупп 2 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 159 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 2
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 2
MEL Science 5 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Наукоград - технопарк 150 1
Сколково - Skolkovo Cluster Nuclear Technologies - Кластер Ядерных технологий 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 1
Ростех - КРЭТ - КБПА - Конструкторское бюро промышленной автоматики 2 1
Авилон - Арт-финанс 8 1
Ростех - Нацпромлизинг - Национальная Лизинговая Компания по Развитию Промышленности 6 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1026 1
Почта России ПАО 2250 1
Boeing 1017 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 1
Снежная Королева - СК Трейд 58 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 11 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 5
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 4
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3531 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 354 4
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 3
Администрация Набережные Челны 5 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2255 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 87 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 45 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Правительство Чеченской Республики 29 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 4
ОАР НП - Объединение Автопроизводителей России ГП 3 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 3
Лига содействия оборонным предприятиям 5 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73396 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 13
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 6
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 6
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 249 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 4
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 4
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 152 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1846 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 3
Стандартизация - Standardization 2243 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18270 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3102 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5279 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7642 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1474 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 879 2
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 93 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 2
Фотокамеры - Объектив - Lens 1404 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1396 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3299 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 545 2
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 95 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 234 1
Cisco Systems - Tandberg Content Server 7 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 13 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 21 1
Cisco Systems - Tandberg MCU 11 1
Ростех - КРЭТ - Фора ЭЗС-DC 1 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 21 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Геотон-Л - оптико-электронная аппаратура 3 1
Google Android 14712 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
Microsoft Windows Mixed Reality 29 1
Oculus Quest 13 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 66 1
Epic Games - Unreal Engine 323 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 431 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 1
Ростех - Росэлектроника - РСП-2СТ - Радиолокационная система точного захода на посадку 2 1
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 1
Ростех - Швабе - SWIR 7 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1216 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 31 1
Калюгин Вадим 18 10
Чемезов Сергей 145 4
Сахненко Сергей 90 4
Колесов Николай 23 4
Гутенёв Владимир 13 3
Патрикеев Алексей 8 3
Куликов Сергей 34 3
Георгиева Елена 5 3
Оверин Аркадий 2 2
Ромашкин Александр 4 2
Абрамов Сергей 75 2
Брыкин Арсений 57 2
Волобуев Николай 9 2
Евтушенко Олег 144 2
Слюсарь Юрий 12 2
Пожидаев Николай 85 1
Пухова Камилла 1 1
Долгов Константин 10 1
Сивидов Алексей 40 1
Парфенчиков Артур 14 1
Туляков Александр 2 1
Рахманов Алексей 6 1
Сорокин Александр 8 1
Зверев Андрей 59 1
Коптев Юрий 30 1
Христенко Виктор 43 1
Саркисов Руслан 12 1
Федоров Кирилл 5 1
Сорокин Вадим 12 1
Болотин Михаил 3 1
Шугаев Дмитрий 2 1
Осыко Михаил 2 1
Ерошок Дмитрий 2 1
Алексеев Евгений 15 1
Азаров Дмитрий 9 1
Оздоев Бекхан 5 1
Икрянников Сергей 2 1
Кириченко Павел 1 1
Санатов Дмитрий 2 1
Платонов Валерий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157178 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 10
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 4
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 433 4
Земля - планета Солнечной системы 10662 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 3
Япония 13556 3
Беларусь - Белоруссия 6039 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Украина 7797 3
Италия - Итальянская Республика 4430 3
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 391 3
Швеция - Королевство 3716 3
Узбекистан - Республика 1875 3
Туркмения - Туркменистан 446 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 2
Россия - ПФО - Самарская область 1454 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 576 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1248 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 2
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 118 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 467 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4283 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 715 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 746 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 1
Россия - СФО - Новосибирск 4665 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2962 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1820 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 989 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 991 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 971 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 7
Энергетика - Energy - Energetically 5531 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 5
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1353 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 4
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика - Чистая энергетика 44 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 263 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1142 1
Crunchbase 74 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 669 4
РАН - Российская академия наук 2015 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 3
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 2
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 2
Тракторные заводы Концерн - НИИ стали - Научно-исследовательский институт стали 6 2
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 8 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 14 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 9 1
Минобороны РФ - МсСВУ - Московское Суворовское военное училище 4 1
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 17 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 23 1
РАН УрО ИМСС - Институт механики сплошных сред 4 1
РАН ВолНЦ - Вологодский научный центр Российской академии наук 1 1
РАН УрО - ПФИЦ - Пермский федеральный исследовательский центр 2 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 200 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 22 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 440 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 53 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 41 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 2
Евразийский аэрокосмический конгресс 1 1
Технопром - форум технологического развития 8 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
Лидеры цифрового развития - Межрегиональное совещание 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408679, в очереди разбора - 732131.
Создано именных указателей - 187618.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

