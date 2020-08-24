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Спецпроекты

«Швабе» и Астраханская область заключили соглашение о сотрудничестве

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и правительство Астраханской области на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» заключили соглашение о сотрудничестве. Совместная деятельность будет направлена на социально-экономическое развитие региона.

Подписи на документе поставили губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генеральный директор «Швабе», член бюро Союза машиностроителей России Алексей Патрикеев.

Согласно документу, стороны планируют развивать сотрудничество в области применения современных цифровых технологий и создания высокотехнологичной промышленной продукции. Также взаимодействие предполагает обмен научно-техническими результатами и подготовку научных и инженерных кадров.

«Астраханская область ведет активную совместную работу с Ростехом. Результатом уже стал ряд успешных проектов, реализованных на территории нашего региона. Мы сотрудничаем в области высоких технологий и глобальной цифровизации. Надеюсь, что сегодняшнее соглашение с холдингом “Швабе” станет еще одним шагом в работе над внедрением цифровых технологий в повседневную жизнь астраханцев, а значит – в улучшение качества жизни в Астраханской области», – отметил Игорь Бабушкин.

«Взаимодействие с Астраханской областью будет главным образом построено на взаимном стремлении модернизировать региональные системы водоснабжения, здравоохранения и транспортной инфраструктуры. Повысить высокотехнологичность и энергоэффективность действующих объектов этих отраслей. Это одни из главных задач предстоящей работы, для успешной реализации которой мы намерены задействовать все соответствующие ресурсы и компетенции Холдинга», – сказал Алексей Патрикеев.

Холдинг – активный участник реализации нацпроектов «Экология», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», а также «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и других.

«Швабе» готов предложить Астраханской области уникальный опыт и компетенции для внедрения передовых технологий не только в сфере водоснабжения и водоотведения, но и в строительстве и обеспечении современным оборудованием медицинских центров, повышении комфорта окружающей среды. И вместе с тем намерен организовать в регионе интеллектуальную транспортную систему.

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