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Цифровая экономика России Федеральный проект Жилье и городская среда Доступное и комфортное жилье

Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье

СОБЫТИЯ


08.07.2026 «Атомстройкомплекс» и «Ростелеком» подписали соглашение о цифровизации социальных объектов в Свердловской области 1
10.02.2025 «Философт» обновил функционал цифровой модели рынка недвижимости 1
09.01.2025 В России создана нейросеть, распознающая насилие на улицах 1
04.06.2024 «Микрон» и «Алюдеко-К» оцифруют МАФ новыми метками 1
16.05.2024 Административная поддержка нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроектов обойдется в 50 миллиардов 1
22.04.2024 МТС Travel перечислил бюджетные направления для летнего отдыха 1
27.03.2024 «Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения обновленный «Театральный парк» 1
09.08.2023 Чтобы эффективно тратить бюджетные деньги, власти создадут ИТ-систему ценой в полтора миллиарда 1
17.07.2023 «Росатом» и администрация Курчатова расширили функциональность платформы «Умный город» 1
13.07.2023 В Уфе пройдет IV Международный форум «Умный город – Умная страна» 1
11.04.2023 «Лаборатория Касперского», Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области и Оренбургский государственный университет усилят подготовку кадров в области кибербезопасности 1
10.04.2023 В Красноярске подведут итоги I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» 1
13.01.2023 «Росатом» и администрация Сочи развивают технологии «Умного города» 1
21.09.2022 Работе с KasperskyOS начнут обучать в вузах Оренбурга 1
08.07.2022 За порядком в сквере «Самбо» Нижнего Новгорода теперь будут следить с помощью видеонаблюдения 1
31.05.2022 Более 5 млн человек проголосовали за объекты благоустройства через Госуслуги 1
19.05.2022 Sitronics Group приняла участие в обновлении стандарта «Умный город» Минстроя России 1
05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 1
16.09.2021 Технологии умного города 2021 1
27.01.2021 «Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске 1
06.11.2020 «Программный продукт» совместно с МГУ выберут проекты для «Умного города» 1
21.10.2020 Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 1
10.09.2020 Ростех проведет серию региональных роадшоу по нацпроектам 1
24.08.2020 «Швабе» и Астраханская область заключили соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2020 В России установлены первые нацстандарты для «умных городов» 1
11.08.2020 «Росэлектроника» открыла демоцентр smart-технологий для «Умного города» 1
10.07.2020 Разработки Росатома в сфере «умных городов» планируют внедрить еще в восьми городах Ставрополья 1
29.04.2020 «Ростех» запустил открытый онлайн-каталог гражданской радиоэлектроники 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
20.02.2020 Росатом предложил арктическим территориям свои решения по «Умному городу» 1
27.01.2020 МТС и Ericsson установили первую в России инновационную опору Smart City Pole 1
13.01.2020 «Цифровая экономика» исполнила бюджет хуже всех нацпроектов 1
11.11.2019 «Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм, потому что обо всем советуется с бизнесом 1
06.11.2019 «Росэлектроника» готовит производство «умных» систем контроля тепла и воды для жилых домов 1
30.10.2019 Сбербанк объявил о переходе на электронные закладные при оформлении ипотеки 1
24.10.2019 Государственные траты на ИТ выросли более чем на 20% 1
05.09.2019 Sbercloud внедрил «Монитор мэра» в Петропавловске-Камчатском 1
20.08.2019 Власти начнут измерять IQ российских городов 1
02.08.2019 Портфель гражданских заказов на «цифровые» технологии Ростеха превысил 78 млрд рублей 1

Публикаций - 61, упоминаний - 63

Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15595 7
Ростелеком 10877 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3436 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5601 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1264 5
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 132 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9481 4
МегаФон 10642 3
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 233 3
МТС и Ericsson - Центр исследований и разработок 2 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Беспилотные авиационные системы 92 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1822 2
Microsoft Corporation 25708 2
Softline - Софтлайн 3687 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 362 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 434 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 2
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 64 2
СИНХ - Таттелеком 228 2
GS Group - Технополис GS Гусев 74 2
Умный житель - Smart resident 4 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1619 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 96 1
Питерская группа связистов 441 1
Сервис Плюс 187 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Optima - Optima Engineering - Энера Инжиниринг 6 1
Пранкор 10 1
Философт - Philosoft 92 1
GTCO CalComp 6 1
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 23 1
Умник 36 1
ГеоДата - GeoData - АйТи Гео - IT Geo 2 1
Samsung Electronics 11007 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Dell EMC 5169 1
Восход ФГБУ НИИ 718 1
Российские коммунальные системы - РКС 16 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1715 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8766 2
РВК - Российская венчурная компания 570 2
Газпром нефть 713 2
36,6 - аптечная сеть 96 1
Reebok 14 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 50 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Социальные гарантии 40 1
ABN AMRO 99 1
Москва - Останкино Парк-усадьба 5 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 189 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 25 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ТИГП ГУП - Татинвестгражданпроект 1 1
Алюдеко-К - Punto design - Punto Group 1 1
Хромпик 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1111 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 441 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 1
Альфа-Групп 744 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 158 1
Возрождение - Коммерческий банк 355 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
IKEA - ИКЕА 170 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13663 14
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 383 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5399 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3839 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 4
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 3
Федеральное казначейство России 1939 3
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 3
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 379 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 615 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2836 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 2
ИСЭПИ - Институт социально-экономических и политических исследований 2 2
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 1
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5935 1
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы - МДТО - Московская дирекция транспортного обслуживания 4 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 27 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - Комитет по жилищной политике, Комитет по содержанию жилищного фонда, территориальным управлениям административных районов Санкт-Петербурга 24 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3278 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3053 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3664 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61264 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64395 25
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1574 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35843 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13784 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24199 8
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1478 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22776 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6445 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34478 7
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4585 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15990 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9837 6
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2479 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11468 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1895 5
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 363 4
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Умные платформы 1972 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12121 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28073 3
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Умное ЖКХ - Цифровизация жилищной сферы 47 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1832 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 319 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6202 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 3
Kaspersky OS 156 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 264 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Windows 98 452 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Монитор мэра 3 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
МТС VDome 9 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 1
InterSystems Cache 143 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1731 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 1
FreePik 1802 1
GTCO CalComp - Interwrite Board 1 1
Почта России - Киберпочта 28 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 28 1
Microsoft FlexGo 10 1
Google YouTube - Видеохостинг 2989 1
Microsoft Office 4138 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1960 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 330 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1780 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 395 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 67 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
МТС Ericsson Smart City Pole - Опытный участк проектов «умного города» 2 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 71 1
Stafory - робот Вера 373 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1022 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
Якушев Владимир 21 4
Путин Владимир 3447 3
Носков Константин 240 3
Медведев Дмитрий 1664 3
Фетисов Игорь 16 2
Лучинкин Михаил 10 2
Толпейкин Денис 9 2
Файзуллин Ирек 7 2
Рейман Леонид 1065 2
Новиков Евгений 49 2
Чибис Андрей 36 2
Сухотина Ксения 28 2
Юсупов Ренат 125 2
Игошин Сергей 1 1
Иващенко Юрий 2 1
Кувычкин Роман 2 1
Шошин Михаил 1 1
Рудычева Наталья 95 1
Борисов Андрей 12 1
Заренин Андрей 51 1
Паршиков Алексей 9 1
Павлов Александр 120 1
Ивакин Роман 57 1
Радаев Александр 44 1
Бухвалов Дмитрий 17 1
Шалабаев Юрий 3 1
Воронин Анатолий 6 1
Дук Евгений 2 1
Яновский Илья 1 1
Кустов Николай 1 1
Колесников Кирилл 7 1
Дорощук Аркадий 1 1
Артемова Анастасия 1 1
Мухачева Анна 1 1
Шандалов Андрей 16 1
Исаев Владимир 15 1
Кузьмин Леонид 6 1
Сидоренко Сергей 8 1
Турдакина Елена 6 1
Артюхин Роман 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 164897 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47348 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3423 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54499 5
Европа 24910 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3444 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3555 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8503 4
Россия - ЮФО - Севастополь 611 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1071 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 4
Россия - СЗФО - Мурманская область 773 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1462 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1768 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 1069 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1761 3
Россия - УФО - Челябинская область 1494 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 695 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1298 3
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 77 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18988 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1424 2
Япония 13767 2
Индия - Bharat 5841 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3319 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1078 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 672 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1183 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1005 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14773 2
Турция - Турецкая республика 2595 2
Россия - ПФО - Самарская область 1555 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2270 2
Россия - УФО - Тюменская область 1354 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1029 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4406 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57248 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33454 21
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3935 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10826 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21450 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4481 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10234 13
Национальный проект 389 11
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 92 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6674 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2320 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3010 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6604 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6689 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11219 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15902 5
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1066 5
Национальный проект - Международная кооперация и экспорт - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 44 5
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8755 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18036 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5565 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5713 5
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53093 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7428 4
Образование в России 2761 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12222 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2098 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 3
Энергетика - Energy - Energetically 5806 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 464 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5724 3
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 158 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1312 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 967 2
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 33 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 509 2
Будущее России. Национальные проекты 22 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1249 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2360 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 683 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Известия ИД 757 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8557 3
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1444 3
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 2
Минпромторг РФ - ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 5 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 24 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 298 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 724 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 146 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 305 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 457 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 38 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 217 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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