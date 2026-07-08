Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Цифровая экономика России Федеральный проект Жилье и городская среда Доступное и комфортное жилье
СОБЫТИЯ
Публикаций - 61, упоминаний - 63
Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:
|Якушев Владимир 21 4
|Путин Владимир 3447 3
|Носков Константин 240 3
|Медведев Дмитрий 1664 3
|Фетисов Игорь 16 2
|Лучинкин Михаил 10 2
|Толпейкин Денис 9 2
|Файзуллин Ирек 7 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Новиков Евгений 49 2
|Чибис Андрей 36 2
|Сухотина Ксения 28 2
|Юсупов Ренат 125 2
|Игошин Сергей 1 1
|Иващенко Юрий 2 1
|Кувычкин Роман 2 1
|Шошин Михаил 1 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Борисов Андрей 12 1
|Заренин Андрей 51 1
|Паршиков Алексей 9 1
|Павлов Александр 120 1
|Ивакин Роман 57 1
|Радаев Александр 44 1
|Бухвалов Дмитрий 17 1
|Шалабаев Юрий 3 1
|Воронин Анатолий 6 1
|Дук Евгений 2 1
|Яновский Илья 1 1
|Кустов Николай 1 1
|Колесников Кирилл 7 1
|Дорощук Аркадий 1 1
|Артемова Анастасия 1 1
|Мухачева Анна 1 1
|Шандалов Андрей 16 1
|Исаев Владимир 15 1
|Кузьмин Леонид 6 1
|Сидоренко Сергей 8 1
|Турдакина Елена 6 1
|Артюхин Роман 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.