«Программный продукт» совместно с МГУ выберут проекты для «Умного города»

Группа компаний «Программный продукт» вместе с компанией «Акселератор возможностей» при МГУ им. М.В. Ломоносова объявляют о запуске конкурса по отбору проектов в сфере «Умного города». Участники до 10 декабря 2020 года могут подать свои заявки на сайте конкурса, проекты успешно прошедшие предварительный отбор, получат возможность провести презентацию на DEMO-DAY с инвесторами. Победители конкурса получат возможность реализовать свои проекты в различных направлениях Smart City с привлечением инвестиций до 10 миллионов рублей и поддержкой со стороны ГК «Программный продукт».

Во всем мире одним из ключевых направлений цифровой экономики является построение «Умных городов», инфраструктура которых основана на взаимодействии ИКТ и интернета вещей (IoT), и предназначена для управления городским имуществом. Smart City, или «Умный город» – это концепция использования IT-технологий в городской среде и в системе управления городом для повышения комфорта и безопасности его жителей. Их применение значительно улучшает экономику города, повышает уровень жизни и безопасности за счет эффективного управления ЖКХ, транспортом, ИТС и сервисами уличного видеонаблюдения. В России концепция «Умных городов» реализуется с 2018 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».

«Акселератор возможностей» – совместный проект студентов юридического факультета и факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, который помогает стартапам в поиске потенциальных инвесторов для проекта, оказывает финансовую и юридическую поддержку их деятельности и принимает участие в разработке стратегии продвижения компании для их выхода на рынок.