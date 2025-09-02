МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования

Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» создан в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными актами Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 года № 332 «О создании инновационного научно-технологического центра «Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы».

ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» — это экосистема с инфраструктурой, объединяющая организации-резидентов, основной целью деятельности которых является осуществление научно-технологической деятельности. На территории «Долины» будет размещено 9 кластеров (общая площадь 440 тыс. кв метров) разных направлений («Геотех», «Нанотех», «Биомед», «Инфотех», «Инжиниринг», «Междисциплинарный», «Образовательный», «Космос», «Ломоносов»), каждый из которых отвечает конкретному направлению инновационной деятельности. На территории кластеров размещаются как компании (Дочерние структуры, RnD центры, Лаборатории), так и высокотехнологические и инвестиционно-привлекательные стартап-проекты. Каждый резидент научной долины получает налоговые льготы, доступ к передовым технологиям, высококвалифицированным сотрудникам и научным лабораториям, а также иные преференции.

Таким образом, основная цель создания ИНТЦ - это формирование на новой территории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова инновационной экосистемы мирового уровня в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески-привлекательных научных и научно-технических проектах.

Акселератор Возможностей является оператором, организатором хакатонов и инвестиционных мероприятий, а также куратором инновационного блока на территории ИНТЦ МГУ “Воробьевы горы”.