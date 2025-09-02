Разделы

МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования

Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» создан в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными актами Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 года № 332 «О создании инновационного научно-технологического центра «Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы».

ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» — это  экосистема с инфраструктурой, объединяющая организации-резидентов, основной целью деятельности которых является осуществление научно-технологической деятельности. На территории «Долины» будет размещено 9 кластеров (общая площадь 440 тыс. кв метров) разных направлений («Геотех», «Нанотех», «Биомед», «Инфотех», «Инжиниринг», «Междисциплинарный», «Образовательный», «Космос», «Ломоносов»), каждый из которых отвечает конкретному направлению инновационной деятельности. На территории кластеров размещаются как компании (Дочерние структуры, RnD центры, Лаборатории), так и высокотехнологические и инвестиционно-привлекательные стартап-проекты. Каждый резидент научной долины получает налоговые льготы, доступ к передовым технологиям, высококвалифицированным сотрудникам и научным лабораториям, а также иные преференции.

Таким образом, основная цель создания ИНТЦ - это формирование на новой территории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова инновационной экосистемы мирового уровня в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески-привлекательных научных и научно-технических проектах.

Акселератор Возможностей является оператором, организатором хакатонов и инвестиционных мероприятий, а также куратором инновационного блока на территории ИНТЦ МГУ “Воробьевы горы”. 

 
 

02.09.2025 «Тим Форс» привлекает 100 млн рублей в платформу повышения производительности труда с помощью искусственного интеллекта 2
30.04.2025 Компания «Ред Софт» поддержала образовательные инициативы ГБОУ «Воробьевы горы» 3
10.01.2025 К 2024 г. инновационные-технологические центры увеличили присутствие в инфополе в 2,2 раза 3
11.12.2024 115 подписаний, более 100 спикеров, презентация технологических инноваций и масштабный Хакатон — подведены итоги «ФИЦ – 2024» 1
05.12.2024 Робособаки с компьютерным зрением от VisionLabs появятся на строительных площадках и промышленных предприятиях 1
19.11.2024 На хакатоне NaimixCode разработали программу для рекрутеров на основе карт Таро 2
07.11.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября 1
17.10.2024 Почти 3 млрд руб. инвестировали в НИОКР резиденты кластера «Ломоносов» 1
20.09.2024 КИБЕРТЕХ 2024: Форум по кибербезопасности государства 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 3
04.07.2024 «Лаборатория Касперского» и ГБОУ «Воробьёвы горы» запустят совместные образовательные программы и проекты по кибербезопасности 1
24.06.2024 В Москве запустили отечественную инновационную систему управления гибкими пространствами 1
20.06.2024 МТС разогнала интернет в инновационном кластере «Ломоносов» МГУ 1
05.03.2024 Компания-резидент Научного парка МГУ разрабатывает новые светозащитные покрытия для звездных датчиков 1
22.12.2023 В Москве заработал инновационный кластер, в котором забыли обеспечить сотовую связь 1
22.12.2023 «МегаФон» обеспечил интернетом флагманский инновационный кластер МГУ 1
14.12.2023 «Открытая мобильная платформа» выступит партнером школьного конкурса «Девушки в ИТ» 2
13.11.2023 «Магнит» открыл технологическую лабораторию в кластере «Ломоносов» 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
01.09.2021 В «Сколково» создали хаб для развития высоких технологий в сфере образования 1
05.03.2021 Открывается сбор заявок на Demo Day от акселератора возможностей при ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова и RuSIEM 1
06.11.2020 «Программный продукт» совместно с МГУ выберут проекты для «Умного города» 1

Ростелеком 10105 2
МегаФон 9576 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13699 2
Программный продукт ГК 63 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 462 1
Broadcom - VMware 2437 1
Microsoft Corporation 25039 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 281 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2253 1
Код Безопасности 667 1
8719 1
Huaxun Group - Эйч-Экс Групп 2 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 223 1
Cloud4Y 299 1
SimbirSoft - СимбирСофт 102 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 36 1
Eltex - Предприятие Элтекс 171 1
Cisco Systems 5183 1
Базальт СПО - BaseALT 740 1
Diasoft - Диасофт 983 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 356 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 142 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 605 1
Примо РПА 16 1
Naumen - Наумен 666 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 156 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3036 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9042 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 14 1
ИнфраМенеджер 13 1
Газпром ЦПС 31 1
Рустам Курмаев и партнеры 28 1
Ростех - Кибертех - Кибернетические технологии - Cybertech 3 1
ССТ - Специальные системы и технологии 17 1
Наймикс - Naimix 2 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 240 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 343 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 538 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 974 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 417 1
ВЭБ.РФ - ПроШкола 3 1
Почта России ПАО 2211 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 30 1
UniSuper 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Лента - Сеть розничной торговли 2214 1
Газпром нефть 650 1
ПСБ - Промсвязьбанк 883 1
Газпром ПАО 1385 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2609 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 481 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 522 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 162 1
Синара ГК - Sinara Group 111 1
Комус 102 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 144 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 70 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 81 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 47 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
Aurus Russia - Аурус 15 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 73 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
МИК - Московский инновационный кластер 152 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12505 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3195 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2878 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1441 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4709 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 642 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3405 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5099 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 136 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5146 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1255 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2650 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 246 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 80 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 34 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 91 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 298 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 27 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 32 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 220 1
Правительство Чеченской Республики 29 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3258 1
Федеральное казначейство России 1839 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 452 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1966 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1882 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70542 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55094 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21914 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16392 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26561 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32945 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1950 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30354 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16757 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6030 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4256 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11902 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14343 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1761 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8945 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1190 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12673 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12121 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5739 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1808 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22367 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1819 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8628 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7981 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25223 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5067 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6769 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5343 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12781 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7940 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8417 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6053 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10864 2
BaaS - Backend as a service 135 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3881 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3457 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7132 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25140 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 840 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4077 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 941 2
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1491 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1036 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5647 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 559 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 245 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 34 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 902 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 130 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 58 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 603 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 52 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 590 1
Linux OS 10617 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4951 1
НКТ - Р7-Офис 440 1
Технос-К - Сакура PRO 32 1
Huaxun Sharq 2 1
VK Teams 78 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 64 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 127 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 128 1
Google Cloud Platform - GCP 329 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 581 1
Docker - Платформа распределённых приложений 400 1
Red Hat Ansible 119 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 99 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 58 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 20 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 100 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 1
Ansible 117 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1168 1
Брянов Олег 2 2
Путин Владимир 3296 2
Собянин Сергей 439 2
Парабучев Алексей 13 1
Подрябинников Алексей 20 1
Исмаилов Руслан 13 1
Прахов Михаил 37 1
Полякова Мария 2 1
Паршин Константин 63 1
Батыров Ренат 10 1
Денисова Алиса 1 1
Чалых Игорь 1 1
Сидоров Кирилл 1 1
Шенберг Дмитрий 21 1
Корниенко Павел 1 1
Бессарабенко Александр 22 1
Панченко Иван 152 1
Винокуров Евгений 15 1
Врацкий Андрей 151 1
Иодковский Станислав 97 1
Гонтарь Людмила 9 1
Мылицын Роман 111 1
Глазков Александр 146 1
Сергеев Сергей 160 1
Батай Илья 57 1
Албычев Александр 168 1
Федоров Алексей 127 1
Качанов Олег 120 1
Мельникова Алиса 96 1
Иванов Михаил 109 1
Шпак Василий 251 1
Белов Алексей 26 1
Безбогов Сергей 58 1
Галеев Сергей 36 1
Гулевич Руслан 32 1
Алексеева Марина 24 1
Афанасьев Денис 73 1
Каськов Валентин 15 1
Сологуб Денис 74 1
Шицле Ярослав 24 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 78 17
Россия - РФ - Российская федерация 152858 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44936 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7919 2
Россия - ПФО - Самарская область 1412 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2124 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1949 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1365 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1599 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 851 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1199 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 909 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 674 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 604 1
Россия - СЗФО - Псковская область 661 1
Россия - ЦФО - Костромская область 426 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 250 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 550 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 177 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 92 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район 15 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Крыловский район 8 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 394 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52970 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17798 1
Европа 24503 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3573 1
Турция - Турецкая республика 2454 1
Земля - планета Солнечной системы 10563 1
Солнечная система - Solar system 2538 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1500 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1273 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31038 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5359 7
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 29 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53847 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19804 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17048 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50234 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9690 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8151 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14624 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4161 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10434 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7181 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 559 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5175 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3618 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25364 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1156 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6173 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6082 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4584 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 443 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5900 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5166 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5481 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6515 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3703 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 866 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6662 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 931 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1116 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11278 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1146 1
Кибернетика - Cybernetics 247 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10355 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7215 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 982 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1077 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 239 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 14
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 140 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 382 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
VK Skillbox - Скилбокс 122 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 549 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 349 4
CNews FORUM Кейсы 279 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1174 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 154 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Российская креативная неделя 6 1
