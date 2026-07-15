Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибернетика Cybernetics
СОБЫТИЯ
Публикаций - 255, упоминаний - 259
Кибернетика и организации, системы, технологии, персоны:
|Садовничий Виктор 64 6
|Путин Владимир 3454 5
|Ускова Ольга 174 5
|Кузнецов Николай 27 5
|Кречетов Николай 25 4
|Гергель Виктор 6 4
|Лопота Виталий 6 4
|Warwick Kevin - Уорвик Кевин 8 4
|Халин Дмитрий 56 4
|Ефимов Альберт 43 4
|Бернадотт Александра 4 3
|Березин Сергей 9 3
|Андрианов Дмитрий 20 3
|Фатхулин Тимур 9 3
|Черноруцкий Игорь 3 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Корня Алексей 80 3
|Дергунова Ольга 120 3
|Бадалов Андрей 66 3
|Цырюльников Алексей 8 3
|Лившиц Дмитрий 23 3
|Малафеев Андрей 52 3
|Конев Андрей 12 3
|Прянишников Николай 316 3
|Мельников Евгений 24 3
|Липич Григорий 65 2
|Ромашкин Алексей 16 2
|Пустовой Максим 36 2
|Слинько Владимир 6 2
|Афанасьев Вадим 9 2
|Балаш Максим 8 2
|Курочкин Илья 2 2
|Селянин Андрей 6 2
|Винокуров Леонид 10 2
|Моисеев Евгений 7 2
|Березин Борис 2 2
|Javidi Bahram - Джавиди Бахрам 2 2
|Aloimonos Yiannis - Алоймонос Яннис 2 2
|Темнов Максим 3 2
|Fermüller Cornelia - Фермюллер Корнелия 2 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.