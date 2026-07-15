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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибернетика Cybernetics

СОБЫТИЯ


15.07.2026 В России создан алгоритм, повышающий надежность бортсистем самолетов 1
13.07.2026 Ученые МИФИ создали архитектуру ИИ, анализирующую развитие кибератак во времени 1
15.06.2026 Сибирский медуниверситет и ИТМО научат будущих врачей-кибернетиков управлять искусственным интеллектом 1
10.06.2026 Компания ЭЦР и НИЯУ МИФИ подписали соглашение о стратегическом партнерстве вовлечении студентов в реальные ИИ-проекты 1
08.06.2026 «РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы 1
29.05.2026 Студенты МТУСИ перейдут от теории к практике на базе ИТ-решений «Группы Астра» 1
18.05.2026 «РусГидро» при помощи ИИ и дронов повысило эффективность мониторинга состояния гидротехнических сооружений ГЭС на 90% 1
29.09.2025 Леонид Винокуров -

Леонид Винокуров, «Интерпроком» в интервью CNews — почему бизнес медлит с переходом на отечественные EAM-системы

 1
14.08.2025 Ученые CПбГУ создали роботизированную инвалидную коляску, управляемую «силой мысли» 1
04.07.2025 Погиб вице-президент «Транснефти», курирующий ИТ, экс-глава НИИ «Восход» 1
28.04.2025 Ученые СПбГУ вычислили условия стабильной работы систем для синхронизации навигаторов и устройств связи 1
31.01.2025 Андрей Телюков -

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения и продукты могут исчезнуть в любой момент

 1
15.01.2025 Astrum Entertainment объявляет о назначении Сергея Клишо на должность коммерческого директора 1
19.11.2024 В России разработаны лазерные мини-«иглы» и приблизили создание оптического компьютера 1
13.11.2024 Леонид Винокуров -

Леонид Винокуров, «Интерпроком»: Управление ТОиР превращается из сервисной функции в стратегическую, и это глобальный тренд

 1
27.09.2024 Александр Чеснавский назначен на должность коммерческого директора МТС Web Services 1
30.08.2024 В России создан фотонный вычислитель, обрабатывающий видео в сотни раз быстрее нейросетей на полупроводниковых компьютерах 1
16.08.2024 Научные сотрудники Пермского Политеха разработали автоматизированную систему мониторинга сигнализаций и событий на предприятиях 1
11.07.2024 «Спутникс» и Самарский университет им. Королёва создали в наноспутник с гиперспектральным «зрением» 1
28.06.2024 Анатолий Вассерман поделился с «Программным Продуктом» мнением о внедрении ИИ в Госдуму 1
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1
05.06.2024 В СПбГУ разработали программно-аппаратное решение для защиты дронов от киберугроз 1
29.05.2024 В России появится поисковик для изучения древних рукописей 1
22.05.2024 НИЯУ МИФИ запускает программу подготовки специалистов по искусственному интеллекту 1
24.04.2024 Студент СибГМУ создал прототип мобильного приложения для изучения китайского языка 1
23.04.2024 8 задач, чтобы перезапустить инженерную школу в России 1
12.03.2024 В МТУСИ предложили автоматизированный подход к оценке соответствия навыков кандидата требованиям вакансии 1
27.02.2024 Наталия Дегтярева, ВТБ: Самые успешные стартапы создаются выходцами из корпораций 1
29.01.2024 В МТУСИ разработали алгоритм для генерации изображений нейросетями 1
10.01.2024 Российские ученые поставили под сомнение вывод исследователей из Китая о возможности взлома квантовых алгоритмов 1
28.09.2023 Максим Пустовой, Arenadata: Рынок дата-решений сегодня является одним из самых инвестиционно привлекательных в стране 1
18.09.2023 В СПбГУ разработали комплексную учебную программу в области машинного обучения и искусственного интеллекта 1
03.07.2023 В МТУСИ разработан математический аппарат для анализа структур перспективных транспортных сетей 1
28.06.2023 Сервисным роботам скоро не понадобится программист и сложный код 1
26.06.2023 Ученые создали технологию передачи тактильных ощущений для роботов-хирургов 1
26.06.2023 В России создана система для дистанционных нейрохирургических операций 1
29.05.2023 Искусственный интеллект поможет врачам СибГМУ в борьбе за жизни пациентов в реанимации 1
26.05.2023 В МТУСИ разработали рекомендации по выбору программных инструментов для создания кроссплатформенных мобильных приложений 1
21.04.2023 Илья Хала -

Илья Хала, 3data: У дата-центров шаговой доступности много преимуществ

 1
29.03.2023 Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке 1

Публикаций - 255, упоминаний - 259

Кибернетика и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 31
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
SAP SE 5601 18
Intel Corporation 12811 18
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
Oracle Corporation 7074 10
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 10
HP Inc. 5883 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Ростелеком 10948 7
Cisco Systems 5372 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 7
Dell EMC 5180 6
Yandex - Яндекс 9215 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Т-Платформы - T-Platforms 412 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Восход ФГБУ НИИ 721 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
Nvidia Corp 4002 5
Открытые технологии 732 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Крок - Croc 1964 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
InterSystems - ИнтерСистемз 137 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Atlantis Communications - Атлантис комьюникейшнз 14 3
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 15 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Транснефть 335 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
EPIC Telecom Invest 212 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Kawasaki Heavy Industries 15 2
Kearney - A.T. Kerney 47 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
eBay Inc 1640 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Альфа-Банк 1979 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 23 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Spencer Stuart International 6 2
Чип и Дип 12 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Технопарк-Мордовия 17 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
РЖД строй 10 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 4
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
РНФ - Российский научный фонд 201 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 43
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 42
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 32
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 30
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 25
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 20
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 17
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 17
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 16
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 16
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 9
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 9
Linux OS 11533 16
Microsoft Windows 2000 8678 14
Microsoft Windows 16882 10
Intel Itanium 649 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
InterSystems Cache 144 4
TeraGrid 12 4
Google Android 15243 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 4
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 4
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
Форсайт Prognoz Platform 97 3
МГУ ВМК ЦОД 3 3
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 3
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 22 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 3
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 2
Smart Notebook 34 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 2
SMART Technologies - Smart Board 54 2
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 2
Cognitive ScanPack 3 2
InterProCom - Аксиома EAM-платформа - Аксиома ИскИн 14 2
Садовничий Виктор 64 6
Путин Владимир 3454 5
Ускова Ольга 174 5
Кузнецов Николай 27 5
Кречетов Николай 25 4
Гергель Виктор 6 4
Лопота Виталий 6 4
Warwick Kevin - Уорвик Кевин 8 4
Халин Дмитрий 56 4
Ефимов Альберт 43 4
Бернадотт Александра 4 3
Березин Сергей 9 3
Андрианов Дмитрий 20 3
Фатхулин Тимур 9 3
Черноруцкий Игорь 3 3
Мишустин Михаил 787 3
Корня Алексей 80 3
Дергунова Ольга 120 3
Бадалов Андрей 66 3
Цырюльников Алексей 8 3
Лившиц Дмитрий 23 3
Малафеев Андрей 52 3
Конев Андрей 12 3
Прянишников Николай 316 3
Мельников Евгений 24 3
Липич Григорий 65 2
Ромашкин Алексей 16 2
Пустовой Максим 36 2
Слинько Владимир 6 2
Афанасьев Вадим 9 2
Балаш Максим 8 2
Курочкин Илья 2 2
Селянин Андрей 6 2
Винокуров Леонид 10 2
Моисеев Евгений 7 2
Березин Борис 2 2
Javidi Bahram - Джавиди Бахрам 2 2
Aloimonos Yiannis - Алоймонос Яннис 2 2
Темнов Максим 3 2
Fermüller Cornelia - Фермюллер Корнелия 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 162
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 89
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 24
Европа 24963 24
Германия - Федеративная Республика 13221 21
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 17
Япония 13807 13
Азия - Азиатский регион 5920 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Казахстан - Республика 6047 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 9
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Европа Восточная 3138 7
Канада 5081 7
Африка - Африканский регион 3640 7
Россия - СФО - Новосибирск 4875 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Украина 7928 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Великобритания - Кембридж 263 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Израиль 2856 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Китай - Тайвань 4245 5
США - Массачусетс 517 5
Норвегия - Королевство 1857 4
Индия - Bharat 5869 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
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Информатика - computer science - informatique 1195 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 10
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