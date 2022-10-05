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Кибернетика Cybernetics



05.10.2022 Ученые разработали алгоритм подбора словаря для нейроинтерфейса с открытым исходным кодом 1
05.10.2022 Открытие киберполигона МТУСИ на базе решений ГК «ИнфоТеКС» 1
27.09.2022 Сергей Висленев назначен генеральным директором ООО «Инновационная мобильность» 1
23.09.2022 СибГМУ готовит ИТ-специалистов в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ит-отрасли» 1
02.08.2022 Во главе «Цифры» встал бывший топ-менеджер «Почты России» 1
15.07.2022 В Правительстве сменился куратор микроэлектроники 1
11.07.2022 Сергей Тихомиров -

Сергей Тихомиров, Custis: Создать коробочный продукт для российских заказчиков всегда было непросто

 1
08.02.2022 Россияне придумали, как превратить кучу смартфонов в суперкомпьютер 1
08.02.2022 Исследование: сеть из обычных смартфонов может стать суперкомпьютером 1
25.01.2022 Студенты НИТУ «МИСиС» и «Сбер» представили типовое решение для создания вузовских приложений на платформе Smartmarket 1
Мурат Маршанкулов, «ЛАНИТ»: За «цифрой» должен стоять смысл. И для многих технологических проектов он – в идее устойчивого развития 1
18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
23.09.2021 Студенты НИТУ «МИСиС» начинают изучать ПО Astra Linux 1
07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 1
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
28.07.2021 Команда студентов НИТУ «МИСиС» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack 1
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор 1
25.06.2021 HeadHunter составил рейтинг ВУЗов и факультетов Москвы в сфере ИТ за 2021 год 1
23.04.2021 Вице-премьер Чернышенко: до 2024 года планируется проведение более 100 хакатонов по ИИ среди разработчиков 1
25.02.2021 МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows 1
01.12.2020 Россияне создали ПО для серьезной экономии электричества 1
06.11.2020 «Программный продукт» совместно с МГУ выберут проекты для «Умного города» 1
04.08.2020 Новым замглавы Минкомсвязи стал бывший топ-менеджер Сбербанка 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
29.04.2020 Huawei поддержит исследования аспирантов факультета ВМК МГУ в области научных интересов компании 1
27.03.2020 В IBS сменился гендиректор 1
26.03.2020 Суперкомпьютер МСЦ РАН поможет российским ученым в борьбе с COVID-19 1
21.01.2020 Новым ответственным за ИТ в России стал давний коллега нового премьера 1
28.11.2019 «Утконос онлайн», SAS и ФКН ВШЭ выбрали наиболее точную аналитическую модель 1
21.11.2019 МТС переманила российского топ-менеджера из Microsoft 1
21.11.2019 МТС объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
05.09.2019 «Юнидата» и матмех СПбГУ оценили результаты сотрудничества 1
29.08.2019 «Юнидата» и матмех СПбГУ оценили результаты сотрудничества 1
26.08.2019 Директор по ИТ Альфа-банка вошел в состав правления 1
16.07.2019 У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор 1
30.04.2019 Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс 1
15.04.2019 Ассоциация участников рынка больших данных назначила исполнительного директора 1

Публикаций - 236, упоминаний - 238

Кибернетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11624 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9994 3
AMD - Advanced Micro Devices 3836 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 771 3
Информзащита 678 2
Unicon - Юникон 18 2
Микротест 278 2
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 392 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 276 2
Ланит - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 2
SAP SE 4835 2
IBM Rational Software 172 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 431 1
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 335 1
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 99 1
Казахтелеком 333 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 129 1
Юнидата - Unidata 41 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1525 1
ХайТэк - Hi-Tech 167 1
Галактика - Корпорация 1410 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 121 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 14 1
ДИАТЕХ 6 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2532 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 1
IBM - International Business Machines Corp 9168 1
Amazon Inc - Amazon.com 2779 1
Nvidia Corp 3203 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 231 1
ГКС - Группа компаний Систематика 335 1
Интеграл НПП 56 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 67 1
Siemens AG - Siemens Group 2531 1
Escape-M - Эскейп-М 7 1
Samsung Electronics 9667 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 247 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6853 1
Dell EMC 4892 1
Cisco Systems 4858 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 3
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 8 1
Роснефть - РН-Комсомольский НПЗ -Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 2 1
Государственный историко-художественный музей Новый Иерусалим 4 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 1
Самолёт ГК 1649 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 46 1
Роснефть НК - нефтяная компания 471 1
Транснефть 270 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
Sony Center 17 1
Take Wing 1 1
Nike 174 1
LEGO 219 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
Сургутнефтегаз - СНГ 223 1
Unilever - Юнилевер Русь 112 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 439 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 162 1
re:Store 158 1
НСПК - Национальная система платежных карт 604 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8918 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2331 3
Президент Российской Федерации 3492 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17685 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10301 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 20 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 111 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 56 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 77 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 975 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 849 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 50 1
Федеральное казначейство России 1540 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 246 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 58 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 240 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8076 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52552 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7939 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21921 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19124 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11443 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38249 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17305 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1013 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7667 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1671 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 4948 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 838 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 210 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 13079 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2090 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2569 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 133 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD 674 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 493 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7326 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 334 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 371 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 162 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8522 1
Умные платформы 1384 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9404 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8981 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 2030 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1359 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14855 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11251 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7680 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1089 1
НИР - Научно-исследовательская работа 1165 1
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 1
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 565 1
Oracle Java - язык программирования 2751 6
Microsoft Windows 2000 12612 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 2
Google Play - Google Store - Android Market 2897 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 805 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 166 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 2
Linux OS 8156 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 481 1
Галактика ESB - Галактика Enterprise Service Bus 7 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 285 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 1
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 100 1
Apple - App Store 2565 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 118 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
InterSystems Cache 123 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 118 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 269 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 328 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 32 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 199 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 35 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Python - высокоуровневый язык программирования 562 1
СП.АРМ 24 1
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 17 1
Microsoft Windows Server 2003 567 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 1
SAP Sybase 285 1
ЯрГУ Михалыч 2 1
Pervasive - Btrieve СУБД 21 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 1
Apple iPad 3726 1
Цифровой рубль - Крипторубль 49 1
Акимов Максим 175 2
Медведев Дмитрий 1626 2
Аузан Александр 9 2
Нейман Алексей 5 2
Серебряникова Анна 58 2
Дворкович Аркадий 210 2
Мишустин Михаил 466 1
Лаврентьев Иван 3 1
Касацкий Андрей 1 1
Поляков Кирилл 6 1
Щербаков Борис 42 1
Фридман Борис 3 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
Шкель Виктор 3 1
Рейман Леонид 1030 1
Путин Владимир 2696 1
Кречетов Николай 25 1
Оверчук Алексей 9 1
Асланян Ани 11 1
Аксаков Анатолий 120 1
Лукашов Андрей 2 1
Потапенко Андрей 27 1
Маслова Виктория 6 1
Мальков Антон 30 1
Кирдяшов Федор 19 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Грибов Владимир 30 1
Волож Аркадий 223 1
Хасис Лев 105 1
Титов Борис 46 1
Генс Георгий 72 1
Евраев Михаил 241 1
Вексельберг Виктор 148 1
Петров Дмитрий 46 1
Генс Филипп 33 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 17 1
Глазьев Руслан 1 1
Поликанов Сергей 2 1
Сурков Владислав 73 1
Касацкий Александр 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39010 14
Россия - РФ - Российская федерация 121506 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49974 7
Казахстан - Республика 4750 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13079 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16987 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14928 2
Америка 2151 2
Япония 12847 2
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Азия - Азиатский регион 4634 2
Европа Восточная 2989 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 853 1
Иран - Исламская Республика Иран 997 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4892 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 526 1
Беларусь - Минск 559 1
Перу - Республика 257 1
Марокко - Королевство 175 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 26 1
Европа 21238 1
Египет - Арабская Республика 748 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1618 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1121 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1274 1
Уганда - Республика 78 1
Италия - Итальянская Республика 4211 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14732 1
Россия - СФО - Новосибирск 3664 1
Китай - Тайвань 3660 1
Германия - Берлин 697 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 1
Индийский океан 152 1
Джибути 16 1
Нидерланды 3288 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 767 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 747 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1275 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10557 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41233 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 444 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10019 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1877 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3823 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 486 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3084 2
Электронная Беларусь - Государственной программы информатизации Республики Беларусь 11 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8816 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13843 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41477 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 890 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3850 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1586 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 1
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