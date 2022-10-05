Индексная книга CNews*
Кибернетика Cybernetics
Публикаций - 236, упоминаний - 238
Кибернетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акимов Максим 175 2
|Медведев Дмитрий 1626 2
|Аузан Александр 9 2
|Нейман Алексей 5 2
|Серебряникова Анна 58 2
|Дворкович Аркадий 210 2
|Мишустин Михаил 466 1
|Лаврентьев Иван 3 1
|Касацкий Андрей 1 1
|Поляков Кирилл 6 1
|Щербаков Борис 42 1
|Фридман Борис 3 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
|Шкель Виктор 3 1
|Рейман Леонид 1030 1
|Путин Владимир 2696 1
|Кречетов Николай 25 1
|Оверчук Алексей 9 1
|Асланян Ани 11 1
|Аксаков Анатолий 120 1
|Лукашов Андрей 2 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Маслова Виктория 6 1
|Мальков Антон 30 1
|Кирдяшов Федор 19 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Грибов Владимир 30 1
|Волож Аркадий 223 1
|Хасис Лев 105 1
|Титов Борис 46 1
|Генс Георгий 72 1
|Евраев Михаил 241 1
|Вексельберг Виктор 148 1
|Петров Дмитрий 46 1
|Генс Филипп 33 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 17 1
|Глазьев Руслан 1 1
|Поликанов Сергей 2 1
|Сурков Владислав 73 1
|Касацкий Александр 1 1
|Forbes - Форбс 623 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
|РИА Новости 800 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
|Gartner - Гартнер 3467 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210002, в очереди разбора - 895144.
Создано именных указателей - 105193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210002, в очереди разбора - 895144.
Создано именных указателей - 105193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.