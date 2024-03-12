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В МТУСИ предложили автоматизированный подход к оценке соответствия навыков кандидата требованиям вакансии

В современном мире, где бизнес-процессы стремительно развиваются, быстрый и эффективный скрининг резюме становится ключевой необходимостью по нескольким причинам: рынок труда становится конкурентнее, и компании должны оперативнее находить и привлекать квалифицированный персонал для поддержания своей конкурентоспособности, в то время как обработка множества поступающих резюме становится трудо- и времязатратной операцией.

Сложность и высокая затратность ручных методов анализа каждого резюме создают потребность в эффективных автоматизированных решениях, одно из которых предложил магистрант факультета «Информационные технологии» Сергей Копытько под руководством старшего преподавателя кафедры «Математическая кибернетика и информационные технологии» МТУСИ Антона Кузина.

Эксперты разработали подход к оценке соответствия навыков кандидата требованиям вакансии, включающий в себя алгоритм на основе ориентированных графов для классификации компетенций и алгоритм сопоставления навыков с требованиями работодателей. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Алгоритм, основанный на ориентированном графе, представляет собой структуру, где каждая компетенция или навык представлен узлом, а связи между ними формируют ориентированные ребра. Например, термин «управление» связан с навыком «лидерские качества», а выражение «публичное выступление» связано как с навыком «умение убеждать», так и с навыком «коммуникабельность». Узлы данной структуры могут обладать множественными родителями, что отражает реальную динамику, где компетенции и навыки взаимосвязаны и зависят от нескольких областей экспертизы.

Разработчики отмечают, что необходимо провести предварительную обработку данных, направленную на стандартизацию словоформ, уменьшение лексических вариаций, разбиение по стоп-словам и точкам с учетом сокращений. Затем из подаваемого набора фраз выделяются отдельные слова (униграммы) и пары слов (биграммы), после обработки формируется облако понятий, необходимое для работы алгоритма. Предложенный подход может служить основой автоматизации процесса скрининга резюме.

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«На основе алгоритма разработан метод систематической оценки соответствия навыков требованиям вакансии. Этот метод включает в себя механизм попарного сравнения компетенций, выделенных с использованием метода формирования n-грамм и предварительно построенной базы графов понятий. Производится подсчет соответствия списка навыков, описанных в резюме, перечню навыков, сформированному на основе вакансии. Каждое соответствие оценивается по шкале от 0 до 1, где 1 представляет собой полное сходство», — сказал Антон Кузин.

Последующим шагом является нахождение среднего значения, которое и является оценкой соответствия навыков кандидата, описанных в резюме, требованиям вакансии.

Эксперимент, проведенный на реальной вакансии, подтвердил, что алгоритмический подход демонстрирует стойкую эффективность в условиях существенных различий между описанными в резюме навыками и предъявляемыми кандидату вакансией требованиями. Предложенный метод демонстрирует способность обеспечивать точную и систематическую оценку степени соответствия, несмотря на высокий уровень абстракции и множественность параметров, характерных для профессиональных компетенций.

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