В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

В подмосковной Дубне на заводе компании Yadro начало работать первое отечественное серийное производство базовых станций. Предприятие осуществляет полный цикл производства и планирует к 2030 г. закрыть 75% потребности российского рынка.



Запуск отечественного производства БС

В России запущено первое серийное производство отечественных базовых станций (БС) операторского класса, сообщили CNews представители заместителя Председателя российского Правительства — руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

Отечественное оборудование, адаптированное под различные сценарии эксплуатации (от крупных городов до удаленных территорий), будет выпускать завод полного цикла компании Yadro в Дубне.

В процессе разработки осуществлялось взаимодействие с операторами связи и были учтены их требования, например, поддержка современных мировых стандартов связи — LTE и технологии 5G, которую можно будет активировать за счет обновления ПО, без замены аппаратной части. Уже до конца 2025 г. «Билайн», «Мегафон» и Т2 получат 3 тыс. станций.

Комитет цифрового развития Республики Северная Осетия-Алания Разработка БС в Yadro велась во взаимодействии с операторами связи и с учетом их требований

БС — это ключевое оборудование для обеспечения мобильной связи и интернета, они связывают телефоны, планшеты абонентов с магистральной сетью операторов, принимая сигнал от устройства, передавая его в сеть оператора и обратно.

Планы импортозамещения

До 2030 г. в России, согласно национальному проекту «Экономика данных», необходимо произвести и установить 75 тыс. БС. План Yadro — поставить к этому сроку 55 тыс. БС, то есть 75% потребности рынка.

«Это важнейший шаг к технологическому суверенитету страны», — сказал Григоренко. Ранее БС поставлялись из-за рубежа. Это означает, что доступ к интернету в стране зависел от того, будет ли поставлена БС и какого она будет качества, отметил заместителя председателя российского Правительства.

Основными поставщиками телеком-оборудования в Россию до 2022 г. были финская Nokia, китайская Huawei и шведская Ericsson. С 2028 г. российским операторам будет запрещено использовать иностранное оборудование для строительства своих сетей.

Завод в Дубне

О начале активной фазы строительства в подмосковной Дубне масштабного завода российской группы компаний, занимающейся разработкой и выпуском вычислительной техники под брендом Yadro (центральное юрлицо — ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг») стало известно в ноябре 2021 г. Предварительный объем инвестиций в проект был заложен на уровне свыше 5 млрд руб.

Наладить серийное производство базовых станций компании удалось за три года. Это рекордно короткий срок. До этого самый быстрый запуск современного телекоммуникационного оборудования был осуществлен в Китае, где на весь цикл от разработки до производства ушло 10 лет.

Производство полного цикла включает производство печатных плат, монтаж печатных плат, конвейерная сборка продуктов (серверов, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования), автоматизированное тестирование.

Первая базовая станция Yadro уже введена в эксплуатацию в Ленинградской области (в сети «Билайн»). Еще в 2022 г. операторами связи с Yadro, как сообщал CNews, были заключены форвардные контракты на десятки миллиардов рублей.