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Nokia Corporation Nokia Oyj

Nokia Corporation - Nokia Oyj

Nokia Corporation (Nokia Oyj) представляет собой финскую телекоммуникационную компанию, базирующуюся в Эспоо. Основанная в 1865 году, компания прошла длительный путь трансформации от производства бумажной продукции до становления одним из ключевых игроков на рынке телекоммуникационного оборудования.

Основные направления деятельности Nokia включают разработку и поставку оборудования для сетей мобильной связи, включая технологии 4G и 5G, IP-сети, оптические решения и программное обеспечение для телекоммуникационной отрасли. Компания также известна своими исследованиями в области космической связи, что подтверждается недавним проектом по развертыванию сотовой сети на Луне в рамках миссии IM-2.

Важным аспектом деятельности Nokia является сотрудничество с различными международными партнерами, включая NASA, Intuitive Machines и Lunar Outpost. Компания участвует в развитии телекоммуникационной инфраструктуры в разных регионах мира, хотя в 2022 году официально объявила о прекращении деятельности в России. При этом Nokia запросила экспортные лицензии для поддержания существующей инфраструктуры в стране.

Кадровая политика компании претерпела значительные изменения в 2023 году, когда было объявлено о планах сократить до 14 000 рабочих мест для оптимизации расходов. Это решение было вызвано падением доходов после ухода с российского рынка и общими рыночными условиями.

В сфере производства мобильных устройств бренд Nokia в настоящее время развивается через партнерство с компанией HMD Global, которая в 2024 году прекратила выпуск смартфонов под этим брендом, сосредоточившись на выпуске классических кнопочных телефонов.

Основными конкурентами Nokia на рынке телекоммуникационного оборудования являются:

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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 18
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 18
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 16
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 15
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 10
WiMAX Forum 69 10
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 8
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 8
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 7
Apache Software Foundation - ASF 231 7
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
FairSearch альянс 4 4
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 4
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 2570
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 2210
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 2071
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1089
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 743
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 642
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 609
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 571
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 545
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 539
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 538
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 524
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 522
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 480
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 426
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 416
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 414
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 409
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 400
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 364
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 356
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 350
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 348
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 340
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 336
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 327
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 315
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 314
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 311
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 309
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 296
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 273
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 271
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 268
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 264
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 263
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 261
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 256
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 254
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 253
Google Android 15243 742
Nokia Symbian OS 1411 688
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 549
Nokia Nseries 538 462
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 452
Microsoft Windows 16882 451
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 349
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 307
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 257
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 257
Apple iOS 8583 249
Linux OS 11533 215
Oracle Java - язык программирования 3469 194
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 172
Microsoft Windows 2000 8678 158
Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 158 138
Apple iPad 4011 131
Nokia Sseries - серия телефонов 149 118
Microsoft Office 4170 110
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 108
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 104
Samsung Galaxy 1035 95
Apple iPhone 6 4861 93
Nokia Sirocco 104 93
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 90
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 88
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store - Nokia Music Stand - Nokia Ovi Music Unlimited - Nokia Comes with Music 89 87
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 86
Nokia PureView - Смартфон 111 83
Nokia Ovi Maps - Nokia Maps 88 83
Google YouTube - Видеохостинг 3002 83
Apple iPod 1553 78
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 74
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 73
Apple iPhone 4 800 73
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 70
Nokia Cseries 79 70
Nokia E - серия - Nokia E6 - Nokia E50 - Nokia E51 - Nokia E60 - Nokia E61, Nokia E61i - Nokia E65 - Nokia E66 - Nokia E70 - Nokia E71 - Nokia E72 - Nokia E75 - Nokia E90 78 70
Apple - App Store 3109 69
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 64
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 143
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 63
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 61
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 50
Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 50
Кожевников Алексей 66 37
Путин Владимир 3454 36
Симонов Игорь 103 34
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 33
Ксенин Алекс 311 33
Савин Сергей 97 32
Vanjoki Anssi - Ваньоки Ансси 32 32
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 29
Москалева Татьяна 73 28
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 27
Набоков Сергей 27 24
Savander Niklas - Савандер Никлас 25 23
Тихонова Кристина 47 22
Фадеев Михаил 57 22
Осеевский Михаил 350 21
Березкин Григорий 42 19
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 19
Медведев Дмитрий 1665 17
Завьялова Светлана 21 17
Исмаилов Рашид 65 16
Муртазин Эльдар 74 15
Солонин Виталий 90 14
Гуляева Татьяна 39 14
Harlow Jo - Харлоу Джо 14 14
Шадаев Максут 1210 13
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 13
Кусков Денис 221 13
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 12
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 12
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 12
Seiche Florian - Зайхе Флориан 14 12
Wood Ben - Вуд Бен 18 12
Хрусталь Оксана 25 12
Saeijs Viktor - Сайс Виктор 12 12
Мишустин Михаил 787 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1848
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1329
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1210
Европа 24964 828
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 768
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 495
Южная Корея - Республика 7052 413
Германия - Федеративная Республика 13221 373
Япония 13807 372
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 367
Азия - Азиатский регион 5920 261
Швеция - Королевство 3782 256
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 220
Индия - Bharat 5869 190
Китай - Тайвань 4245 187
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 157
Франция - Французская Республика 8177 151
Канада 5081 141
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 136
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 131
Украина 7928 128
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 121
Италия - Итальянская Республика 4508 116
Африка - Африканский регион 3641 112
Европа Восточная 3138 103
Нидерланды 3746 93
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 88
Европа Западная 1496 84
Испания - Королевство 3840 81
Испания - Каталония - Барселона 752 79
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 78
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 76
Ближний Восток 3154 75
Америка - Американский регион 2206 74
Земля - планета Солнечной системы 10865 70
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 69
США - Нью-Йорк 3180 68
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 62
Великобритания - Лондон 2432 62
Турция - Турецкая республика 2620 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 519
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 441
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 355
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 295
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 248
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 185
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 176
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 173
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 172
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 160
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 150
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 142
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 139
Английский язык 7030 129
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 125
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 117
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 114
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 110
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 107
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 107
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 106
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 103
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 101
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 97
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 97
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 95
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 91
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 90
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 89
Ergonomics - Эргономика 1755 87
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 86
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 82
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 76
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 74
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 73
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CNews - ZOOM.CNews 1866 127
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 95
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 80
Bloomberg 1627 71
FT - Financial Times 1296 63
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 62
CNET Networks - CNET News 1643 54
DigiTimes - Издание 1331 43
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 42
The Verge - Издание 619 41
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 36
The Register - The Register Hardware 1784 35
Dow Jones - MarketWatch 334 33
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 28
Engadget - Блог о технологиях 429 28
AP - Associated Press 2007 28
Ведомости 1466 27
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 26
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 26
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 23
Forbes - Форбс 1002 22
РИА Новости 1033 19
Известия ИД 770 19
Unwired View 39 18
AppleInsider 400 18
Cellular News 234 17
Times 661 17
ZDnet 663 16
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 16
NYT - The New York Times 1100 15
Electronista 166 15
Total Telecom 613 15
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 13
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 13
NokiaPowerUser 13 13
SlashGear 134 12
Wikipedia - Википедия 650 11
Inquirer 463 11
IDC - International Data Corporation 4975 245
Gartner - Гартнер 3658 201
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 147
Strategy Analytics 285 99
Internet Stock Report 994 87
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 67
ABI Research 236 47
S&P 500 565 45
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 40
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 38
Gartner - Dataquest 353 38
SmartMarketing 74 33
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 25
Mobile Research Group 87 25
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 18
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 15
Thomson Financial - Thomson First Call 386 15
Informa - Ovum - Omdia 155 13
Juniper Research 131 13
Forrester Research 834 12
Рустелеком ТК 305 10
CCS Insight 22 10
NPD DisplaySearch 285 10
In-Stat/MDR 74 9
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 8
Frost & Sullivan 207 8
Dell'Oro Group 66 8
NPD Group 140 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 8
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 7
ITResearch 123 7
CIBC World Markets 41 7
Moody's Investors Service 136 6
Bear Stearns 79 6
In-Stat 115 6
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 6
MForum Analytics 20 6
Fortune Global 500 295 5
Counterpoint Research 110 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 22
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 19
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 16
РАН - Российская академия наук 2122 16
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 9
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 7
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 7
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
TED Talks 36 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 169
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 129
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 55
CeBIT 614 52
День молодёжи - 27 июня 1087 31
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 24
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 20
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 19
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 17
Связь-Экспокомм 276 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 14
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 12
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 11
Международный женский день - 8 марта 418 9
Intel Developer Forum - IDF 317 9
CNews AWARDS - награда 571 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 5
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 5
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 4
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Samsung Unpacked 41 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 3
Red Dot Design Award 57 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
Photokina 60 3
Microsoft Imagine Cup 60 3
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Black Hat - Конференция 120 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
Microsoft Build - конференция 39 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
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