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Nokia Corporation Nokia Oyj
Nokia Corporation (Nokia Oyj) представляет собой финскую телекоммуникационную компанию, базирующуюся в Эспоо. Основанная в 1865 году, компания прошла длительный путь трансформации от производства бумажной продукции до становления одним из ключевых игроков на рынке телекоммуникационного оборудования.
Основные направления деятельности Nokia включают разработку и поставку оборудования для сетей мобильной связи, включая технологии 4G и 5G, IP-сети, оптические решения и программное обеспечение для телекоммуникационной отрасли. Компания также известна своими исследованиями в области космической связи, что подтверждается недавним проектом по развертыванию сотовой сети на Луне в рамках миссии IM-2.
Важным аспектом деятельности Nokia является сотрудничество с различными международными партнерами, включая NASA, Intuitive Machines и Lunar Outpost. Компания участвует в развитии телекоммуникационной инфраструктуры в разных регионах мира, хотя в 2022 году официально объявила о прекращении деятельности в России. При этом Nokia запросила экспортные лицензии для поддержания существующей инфраструктуры в стране.
Кадровая политика компании претерпела значительные изменения в 2023 году, когда было объявлено о планах сократить до 14 000 рабочих мест для оптимизации расходов. Это решение было вызвано падением доходов после ухода с российского рынка и общими рыночными условиями.
В сфере производства мобильных устройств бренд Nokia в настоящее время развивается через партнерство с компанией HMD Global, которая в 2024 году прекратила выпуск смартфонов под этим брендом, сосредоточившись на выпуске классических кнопочных телефонов.
Основными конкурентами Nokia на рынке телекоммуникационного оборудования являются:
- Ericsson
- Huawei
- ZTE
- Cisco Systems
- Juniper Networks
- Ciena
- Samsung
- NEC Corporation
- Fujitsu
- Alcatel-Lucent Enterprise
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