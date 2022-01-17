Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 67836
ИКТ 6165
Организации 4089
Ведомства 1588
Ассоциации 467
Технологии 2399
Системы 14449
Персоны 24252
География 1261
Статьи 797
Пресса 695
ИАА 478
НИИ, ВУЗы и библиотеки 909
Мероприятия 710

Nokia Corporation
Nokia Oyj

Nokia Corporation - Nokia Oyj


17.01.2022 Nokia присоединилась к международной экологической инициативе RE100
16.12.2021 В России начались продажи планшета Nokia T20 3/32 WiFi
25.11.2021 В России открыт предзаказ на планшет Nokia T20 3/32 WiFi
19.11.2021 Nokia локализует производство на территории России
03.11.2021 В России вышла Nokia G50 на чистом Android. Она лучше и дешевле, чем версия для США
03.11.2021 В России начались продажи смартфона Nokia G50
13.10.2021 Nokia выпускает первый серийный сервер для промышленных пограничных систем, ускоряющий переход предприятий к «Индустрии 4.0» 
06.10.2021 Nokia Т20 – первый планшет, созданный компанией HMD Global
22.09.2021 Nokia G50 –смартфон с батареей высокой емкости
27.07.2021 В России начинаются продажи «неубиваемого» 5G-смартфона Nokia, выполненного по армейским стандартам. Цена
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE
01.07.2021 Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности
24.06.2021 Nokia запускает линейку продуктов AirScale 5G нового поколения
18.06.2021 В России вышли сверхдешевые 4G-мобильники Nokia «для параноиков». Фото
17.06.2021 «Билайн» и Nokia запустили фемтосоты с поддержкой NB IoT
15.06.2021 В России начинаются продажи двух новых кнопочных 4G-телефонов Nokia. Цены
10.06.2021 Tele2 запустила 5G в Казанском метро
04.06.2021 В России начались продажи смартфона Nokia X10
12.05.2021 В России поступили в розницу смартфоны Nokia C20 и Nokia G10. Цены
27.04.2021 «Норникель» и Nokia протестировали частную сеть мобильной связи Private LTE/5G в самом глубоком руднике Евразии
09.04.2021 Nokia отказалась от всех старых смартфонов в пользу совершенно нового модельного ряда. Цены в России
31.03.2021 Nokia запустила платформу расширения услуг Service Enablement Platform
15.03.2021 «ЭР-Телеком» и Nokia совместно протестируют сеть 5G в Москве
12.03.2021 В России начались продажи смартфона Nokia 1.4. Цена
09.03.2021 В Nokia массовые увольнения, которые она тщательно скрывает. На улицу выставлены больше 10 тыс. человек
09.03.2021 «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ
05.02.2021 Nokia представила новый смартфон Nokia 1.4. Цены
03.02.2021 Nokia выпустила уникальный смартфон с большим экраном и солидной батареей за копейки. Видео
25.01.2021 Легендарный телефон Nokia едва не убил подростка
21.01.2021 Nokia выпускает уникальный смартфон с огромным экраном за копейки
22.12.2020 В России начались продажи смартфона Nokia 5.4. Цена
17.12.2020 «Билайн» и Nokia будут совместно тестировать решения для 5G в концепции Open RAN
15.12.2020 Вышел первый после 10-летнего перерыва ноутбук под маркой Nokia. Его собрали в алюминиево-магниевом корпусе
30.11.2020 Nokia готовится ворваться на рынок ноутбуков и планшетов. Девять моделей уже готовы
27.11.2020 Nokia выпустила россыпь смарт-ТВ на чистом Android. Цена
27.11.2020 В России начались продажи смартфона Nokia 3.4. Цена
25.11.2020 Nokia объявила о запуске первого в мире решения 25G PON
24.11.2020 НИИ «Радио» и Nokia приступили к тестированию функциональности технологии 5G
24.11.2020 «Билайн» объявил об изменении операционной модели развития сети
23.11.2020 В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 6300 4G и 8000 4G. Цены

Публикаций - 5321, упоминаний - 9714

Nokia Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9066 1209
Lenovo Motorola 3383 939
Microsoft Corporation 21840 840
Apple Inc 10300 733
Ericsson 2627 578
Sony Ericsson 1088 552
Siemens AG - Siemens Group 2256 492
LG Electronics 3203 472
Google LLC 9698 396
Intel Corporation 10954 351
HTC Corporation 1389 343
Sony 5961 342
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1520 336
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8592 250
Huawei 3073 226
IBM - International Business Machines Corp 8757 213
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7587 212
Qualcomm Technologies 1585 202
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2511 175
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1440 174
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6375 174
Cisco Systems 4668 171
HP Inc. 5178 152
Meta - Facebook 4155 141
HP - Hewlett-Packard 3573 129
Dell EMC 4532 127
Philips 1863 126
ZTE Corporation 643 119
HMD Global - Nokia 124 117
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1277 115
NEC 1717 112
NTT DoCoMo 1094 104
Vodafone Group 1283 103
Oracle - Sun Microsystems 2162 102
Nortel Networks 1287 101
Twitter 2333 99
Oracle Corporation 5882 97
AT&T Inc 1555 95
Toshiba Corporation 2815 94
Lenovo Group 2011 94
Carl Zeiss 286 145
Евросеть 1368 143
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1790 102
Dixis - Диксис 343 92
Связной ГК 1109 92
eBay Inc 1570 51
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1601 39
Merrill Lynch 427 34
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 494 29
Visa International 1668 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4998 24
Телефон.Ру 88 23
Евросеть Техмаркет 76 22
Morgan Stanley - Морган Стэнли 441 22
LinkedIn 553 20
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 431 19
BMW 382 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1641 18
ИСК - Ижевская строительная компания 313 17
Ford Motor 166 17
Ford 363 16
Цифроград 158 16
Coca-Cola Company 234 16
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 16
Альфа-Банк 1331 15
Volvo Cars 216 15
GM - General Motors 422 15
Белый Ветер 323 15
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 413 15
Открытие ФК 1544 15
Вотрон 16 15
Nike 152 14
Bank of America - Банк Америки 209 14
Deutsche Bank - Дойчебанк 314 14
РЖД - Российские железные дороги 1388 14
Citigroup 273 13
Audi 176 12
Телефорум 91 11
Walmart - Wal-Mart Stores 359 11
McDonald’s - Макдоналдс 183 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7503 64
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1866 43
Правительство РФ 5923 43
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5801 28
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 378 26
Президент Российской Федерации 2728 25
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 24
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 525 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2391 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2883 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2205 16
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2584 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2010 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1809 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2164 11
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 614 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1248 10
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 495 10
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 935 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 621 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 860 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2086 8
Роснано 626 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2074 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1160 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3255 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 565 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 900 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 449 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1033 6
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 83 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1028 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 624 5
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 44 5
Администрация Президента РФ 795 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 970 4
Правительство Москвы 1441 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1259 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 791 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 193
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2482 109
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 79
Symbian Foundation 38 34
Linux Foundation 164 26
Greenpeace - Гринпис 114 18
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 393 16
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 50 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 406 9
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 7
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 584 7
WiMAX Forum 52 7
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 6
ASF - Apache Software Foundation 95 5
Руссофт - Russoft 348 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 203 4
FairSearch альянс 4 4
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 13 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 84 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 159 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 181 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 164 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 7 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
DGB - Deutscher Gewerkschaftsbund - German Trade Union Confederation - Confederation of German Trade Unions - Объединение немецких профсоюзов 3 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 103 2
Fedora Foundation 2 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
OLPC - One Laptop per Child 80 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3851 584
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 26823 582
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6362 570
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6730 457
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10189 457
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4951 342
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8976 275
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4200 269
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3103 249
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1054 234
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5562 217
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1266 217
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3287 207
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4110 204
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 6572 181
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6008 174
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 582 168
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4269 162
5G - Пятое поколение мобильной связи 1540 159
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3576 147
QWERTY-клавиатура 636 135
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5216 121
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 6158 120
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 823 119
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1285 116
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1541 115
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1155 114
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 467 105
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1467 98
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1067 97
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 680 96
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2776 91
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 277 83
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 544 78
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4500 75
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 74
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 74
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 299 73
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2054 72
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1537 68
Google Android 11630 651
Symbian OS 1386 649
Apple iPhone - серия смартфонов 5953 486
Microsoft Windows Phone OS 1541 420
Nokia N-series 384 317
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2197 271
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 251
Apple iOS 6269 222
Microsoft Windows 10 10891 213
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1319 201
Linux OS 7394 190
Oracle Java - язык программирования 2467 164
Linux MeeGo Core Software Platform 242 164
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 134
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1239 120
Apple iPad 3560 119
Microsoft Office 3152 106
Microsoft Skype 1888 101
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 96
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 685 85
Nokia PureView - Смартфон 112 80
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 93 78
Google Play - Google Store - Android Market 2655 78
Nokia Ovi Store 89 72
Corning Gorilla Glass 585 72
Nokia Sirocco 85 71
Apple iPhone 4 731 70
Google YouTube - Видеохостинг 2191 69
Apple iPod 1311 66
Apple - App Store 2371 66
Nokia S40 - Nokia Series 40 69 65
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 205 64
Nokia N-Gage 65 59
Apple iPhone 5 733 57
ACCESS PalmSource - Palm OS 444 57
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2136 55
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 321 54
Microsoft Outlook 1221 53
Samsung Electronics Bada 178 51
Nokia 3310 59 50
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 143
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 62 62
Jobs Steve - Джобс Стив 992 57
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 50
Ксенин Алекс 311 32
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 32
Симонов Игорь 100 31
Савин Сергей 94 31
Кожевников Алексей 61 31
Путин Владимир 2456 28
Москалева Татьяна 73 28
Gates William Henry - Гейтс Билл 871 28
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 27
Набоков Сергей 27 24
Фадеев Михаил 55 20
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 19
Осеевский Михаил 255 18
Медведев Дмитрий 1594 17
Завьялова Светлана 21 17
Чичваркин Евгений 158 17
Гуляева Татьяна 36 14
Муртазин Эльдар 53 14
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 13
Солонин Виталий 89 13
Хрусталь Оксана 25 12
Baker Simon - Бейкер Саймон 36 12
Wood Ben - Вуд Бен 17 12
Кусков Денис 212 12
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 11
Попова Мария 139 11
Saeijs Viktor - Сайс Виктор 11 11
Демидов Михаил 132 11
Еремина Виктория 11 11
Tommi Juhani Uitto 11 11
Вексельберг Виктор 143 10
Mulally Alan - Малалли Алан 14 10
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 10
Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 10
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 15 10
Лубнин Кирилл 29 10
Россия - Российская федерация - РФ 98082 1389
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 40398 943
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11983 503
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12195 456
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30989 373
Европа 9045 297
Финляндия - Финляндская Республика 1654 271
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10507 233
Япония 8864 212
Германия - Федеративная Республика 8090 196
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11873 169
Южная Корея - Республика 3720 168
Азия - Азиатский регион 3377 156
Индия - Республика 4130 150
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12206 140
Того - Тоголезская Республика 5766 131
Америка Северная 2624 107
Африка - Африканский регион 2723 99
Европа Восточная 2874 96
Франция - Французская Республика 5235 90
Европа Западная 1318 77
Испания - Каталония - Барселона 696 76
Украина 5797 71
Америка Латинская 1384 69
Ближний Восток 2515 68
Италия - Итальянская Республика 3030 67
Швеция - Королевство 1889 61
США - Нью-Йорк 2588 59
Китай - Тайвань 1599 57
Испания - Королевство 2703 56
Америка 1742 55
Бразилия - Федеративная Республика 1906 54
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4905 53
Сингапур - Республика 1534 53
Австралия - Австралийский Союз 2677 52
Великобритания - Лондон 1919 48
Канада 3068 47
Финляндия - Хельсинки 240 46
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1189 46
Нидерланды 2058 46
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 792 59
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5695 46
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1546 40
Эргономика 410 36
Русский язык 3692 35
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2327 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5100 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2057 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 830 21
НДС - Налог на добавленную стоимость 869 15
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1313 14
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 889 14
Английский язык 544 14
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 576 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1543 13
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1323 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 744 13
ISDEX интернет-индекс 196 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2780 12
ЕСН - Единый социальный налог 97 11
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 164 11
Абонентская база 857 9
Транспорт 375 9
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 3880 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 321 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 243 8
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 99 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 288 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 6
Торговля розничная 373 5
Аутсорсинг 641 5
Федеральное законодательство 947 5
Образование в России 1289 5
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 104 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 463 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 394 4
Fashion industry - Индустрия моды 41 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 4
Thomson Reuters - Рейтер 5703 350
CNews - ZOOM.CNews 1386 98
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 81
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 80
FT - Financial Times 1101 60
Bloomberg 985 57
CNET - Издание 1563 53
DigiTimes - Издание 1282 43
The Verge - Издание 461 41
WSJ - The Wall Street Journal 1206 40
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 523 35
CBS MarketWatch 302 32
Engadget - Блог о технологиях 405 28
Associated Press 1972 27
The Register 1270 26
Прайм - Агентство экономической информации 667 24
TechCrunch - TechCrunch Awards 1145 24
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1922 22
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 22
AppleInsider 383 18
Cellular News 231 17
РИА Новости 751 15
NYT - The New York Times 949 15
Forbes - Форбс 570 15
Electronista 164 15
ZDnet 566 13
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 595 13
NokiaPowerUser 13 13
SlashGear 134 12
Inquirer 462 11
Commercial Times 91 11
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 11
Total Telecom 260 10
Wikipedia - Википедия 404 10
All Things Digital 164 9
Коммерсантъ - Издательский дом 811 9
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 192 9
RCR News 107 8
Vivendi SA - Vivendi Universal 309 8
GSM Arena 56 8
IDC - International Data Corporation 4555 227
Gartner 3248 192
Strategy Analytics 283 98
Internet Stock Report 992 85
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 58
ABI Research 230 44
S&P - Standard and Poor’s 468 36
Gartner Dataquest 334 36
SmartMarketing 73 32
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2735 29
IHS iSuppli 389 29
Mobile Research Group 65 24
Juniper Research 450 23
S&P 500 226 22
Dow Jones & Company - Доу Джонс 142 17
Yankee Group 163 13
Forrester Research 793 12
CCS Insight 20 10
NPD DisplaySearch 282 10
In-Stat/MDR 63 9
Piper Jaffray 92 9
NPD Group 140 8
Nielsen Holdings - NetRatings 351 7
Bear Stearns 78 6
Frost & Sullivan 192 6
Moody's Investors Service 134 6
ITResearch 93 6
Thomson Financial - Thomson First Call 203 6
WSJ - Wall Street Strategies 41 6
GfK Rus - ГФК-Русь 183 6
MForum Analytics 18 5
IHS Infonetics Research 90 5
Conference Board 74 5
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 4
Fortune Global 500 270 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 4
comScore 346 4
Omdia 16 4
Synergy Research Group 39 3
Datamonitor 82 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 87 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1100 13
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 9
РАН - Российская академия наук 1137 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 784 8
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 63 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 126 5
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 212 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 221 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 266 4
Московский Политех - Московский политехнический университет 20 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 128 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 62 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 309 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 47 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 289 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 346 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 567 2
Пекинский университет - БэйДа 24 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 101 1
СГАСУ - Самарский государственный архитектурно-строительный университет 1 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 178 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Федеральный университет Рио-де-Жанейро 2 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 18 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
Columbia University - Колумбийский университет 138 1
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 181 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 745 137
CeBIT 446 40
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 522 15
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 14
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 289 11
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 136 9
Intel Developer Forum - IDF 241 9
Олимпийские игры - Olympic Games 543 8
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 215 8
Digital October - конференционное пространство 90 6
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 5
Связь-Экспокомм 39 5
CNews AWARDS - награда 337 4
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 17 3
Photokina 57 3
Nobel Prize - Нобелевская премия 200 3
Red Dot Design Award 49 3
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 3
Samsung Unpacked 21 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 756 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 101 2
MacWorld Expo 33 2
LinuxWorld 48 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 2
Microsoft Imagine Cup 56 2
Black Hat - Конференция 72 2
The Next Web - ежегодная серия конференций 78 2
Microsoft Build - конференция 35 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 2
Startup Village - международная стартап-конференция 46 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 72 1
OSBC - Open Source Business Conference 14 1
Tizen App Challenge 1 1
PC Expo 28 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1425 1
Docflow 111 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171834, в очереди разбора - 1006313.
Создано именных указателей - 67836.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

10 приложений для хранения бонусных карт магазинов: выбор ZOOM

Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой

Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки

Показать еще

Наука

5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022