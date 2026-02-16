Nokia Corporation - Nokia Oyj

Двух крупнейших производителей ПК вышвырнули из самой развитой европейской страны. Виновата бежавшая из России Nokia Тайвань из Германии Тайваньские компании Acer и Asus получили запрет на продажи своих компьютеров на территории Германии, пишет портал TechSpot. Причина – патентный спор, затеянный финской компанией Nokia и выигранный ею в суде. В настоящее время Acer и Asus предписано приостановить продажи ПК на территории Германии. Запрет касается новых поставок и пока не распространяется на ранее закупл

Бежавшая из России Nokia причастна к гибели людей из-за инженерной халатности тала гибель нескольких людей. Они не смогли дозвониться до скорой помощи и в результате умерли, не получив медицинскую помощь вовремя. Свою роль в этом сыграла и халатность инженеров финской компании Nokia. Это один из крупнейших в мире поставщиков сетевого оборудования – компания бежала из России в начале весны 2022 г., но ее «железо» по-прежнему ежедневно эксплуатируется крупнейшими опера

В серийное производство пошли отечественные базовые станции на замену Nokia и Ericsson вязи. ИТ-импортозамещение в России В 2022 г. ключевые иностранные производители ИТ-оборудования для базовых станций прекратили поставки в Россию. Речь идет в первую очередь о производителях продукции Nokia и Ericsson. Согласно федеральному проекту «Отечественные технологии», который является частью национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», к 2030 г. в Ро

Тамбовчане предпочитают Nokia: какие телефоны нулевых по-прежнему актуальны ), а замыкают тройку 55–64-летние пользователи (19%). Примечательно, что среди любителей классических телефонов мужчины составляют 61%. В тройку самых популярных раритетных устройств в регионе вошли: Nokia 6300 — элегантный кнопочный телефон 2007 г. выпуска с камерой и цветным дисплеем; Nokia 1100 — легендарный аппарат 2003 г. выпуска, установивший рекорд по продажам; Nokia 33

Кировчане держатся за Nokia: кто и почему до сих пор пользуется телефонами из нулевых атели 35-44 лет (17%), чья юность пришлась на нулевые. Примечательно, что среди любителей классических телефонов мужчины составляют 66%. В топ-3 самых популярных раритетных устройств в регионе вошли: Nokia 1100 – легендарный аппарат 2003 года выпуска, установивший рекорд по продажам; Nokia 6300 – элегантный кнопочный телефон 2007 года выпуска с камерой и цветным дисплеем; Nokia

Китай запрещает Nokia и Ericsson в своих сотовых сетях в ответ на запрет «железа» Huawei и ZTE на Западе Отказ от оборудования Китай усиливает ограничения на оборудование Nokia и Ericsson в телеком-сетях, пишет Reuters. С октября 2025 г. закупающие ИТ-оборудование компании с государственным участием, в том числе сотовые операторы, начнут тщательнее анализировать

Nokia не смогла совершить мобильный звонок с Луны, хоть и развернула там сотовую сеть Nokia высадилась на Луну Система связи от Nokia Bell Labs совершила посадку в районе южного полюса Луны на борту посадочного модуля Athena в рамках миссии IM-2 инновационной компании Intuitive Machines. Оборудование включилось и переда

Nokia: исходники украли, но не наши и не у нас Мы ни при чем Nokia опровергает заявления хакера об успешном взломе. Расследование компании показало, что ни ее интеллектуальная собственность, ни данные кого-либо из клиентов не пострадали. Ранее на этой не

Полностью прекратились продажи легендарных смартфонов, любимых миллионами россиян Прекращение продаж Финская компания HMD Global окончательно прекратила продажи смартфонов Nokia, пишет портал Liliputing. Впервые о планах по отказу от этого бренда в сегменте умных м

У Nokia отбирают товарный знак в России Иск к Nokia Гонконгский производитель малой бытовой техники, посуды, климатического оборудования и

WhatsApp* навсегда лишил себя доступа к массовым телефонам Nokia, Alcatel и десятку других брендов, доступных каждому я в своем нынешнем виде существует с весны 2017 г. Версия WhatsApp* для нее впервые появилась в 2018 г. На базе KaiOS выпускают фичефоны многие известные бренды. В их числе в первую очередь Alcatel и Nokia, а также Tecno, Jio, Itel, Gigaset, Energizer и пр. В частности, проблемы в работе мессенджера возникли у владельцев телефонов Nokia 2720 Flip, 2760 Flip, 2780 Flip, 6300 4G, 800 T

«Ростелеком» выкупит долю Nokia в их совместном предприятии Покупка разрешена Структуре «Ростелекома» ООО «Рестрим» разрешено выкупить долю финской Nokia в их совместном предприятии (СП) «РТК — Сетевые технологии». Опубликованное Распоряжение подписал Владимир Путин на основании пятого пункта Указа Президента от пятого августа 2022 г. «О п

Базовые станции Nokia и Ericsson изгоняют из российских сотовых сетей. Им найдена замена, хоть и не отечественная Вместо Nokia и Ericsson По меньшей мере один крупный российский сотовый оператор ведет переговоры с китайским производителем базовых станций BeijingTech, пишут «Известия». Российский рынок привлек оче

Коллапс российских сотовый сетей отменяется? Крупный оператор массово отказывается от базовых станций Nokia и переходит на российские йские БС будут интегрированы оператором не в дополнение к иностранному «железу», а вместо него, пишут «Ведомости». В частности, часть инфраструктуры МТС построена на базовых станциях финской компании Nokia – это один из крупнейших в мире поставщиков такого оборудования наряду со шведской Ericsson, и российские сотовые сети, по большей части, состоят из продукции этих компаний. К слову, и Er

МТС, «Билайн» и «Мегафон» протестировали совместное использование «железа» Ericsson и Nokia в условиях санкций е технологии сотовой связи: GSM (второе поколение, 2G), UMTS (третье поколение, 3G) и LTE (четвертое поколение, 4G). Также применялось оборудование производителей шведского концерна Ericsson, финской Nokia (с 2022 г. они прекратили прямые поставки в Россию). Дополнительно применялось оборудование малоизвестного китайского производителя небольших базовых станций Baicells. Также использовалос

В России создана спецкомпания для разработки ядра 5G на замену Ericsson, Nokia и Huawei вления сетью и безопасности сети и абонентов. Чаще всего оно разворачивается в центрах обработки данных мобильных операторов. Сейчас операторы используют решения иностранных производителей: Ericsson, Nokia и Huawei. «Сейчас, пожалуй, единственным разработчиком в России, который успешно продвигается в направлении создания отечественного оборудования для ядра сетей, является компания “НТЦ Про

Смартфоны больше не нужны. Nokia стала встраивать в кнопочные «звонилки» YouTube Shorts, прямого конкурента TikTok YouTube работает без смартфона На обычных кнопочных телефонах Nokia появилась возможность просмотра роликов с YouTube, пишет портал GizmoChina со ссылкой на заявление финской компании HMD Global – нынешнего владельца бренда Nokia. Пользователи таки

Nokia уволит 14 тыс. сотрудников: Доходы компании обвалились после бегства из России Nokia докатилась до увольнений Финский телеком-гигант Nokia готовится к массовым увольнениям – компания собирается указать на дверь до 14 тыс. своих сотрудников, заявила она на своем сайте. Основная причина – очень резкое падение выручки, пишет CN

«Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа» «Ростелеком» переходит на «Т8» Оператор «Ростелеком» впервые начал заменять иностранное оборудование Nokia и Coriant на решения российской компании «Т8». Заменяются каналообразующие блоки, которые позволяют увеличить пропускную способность оптических волокон (DWDM). Об этом представители «Рост

С Nokia на Т8: ИТ-интегратор «РТК-сервис» скрестил отечественные линейные транспондеры с WDM системами ушедших вендоров Эксперты ИТ-интегратора «РТК-сервис» провели эксперимент по импортозамещению каналообразующих блоков телекоммуникационных установок Nokia и Coriant на Т8 при сохранении дорогостоящих WDM. Это позволит поддерживать работоспособность действующих линий сетей на любой протяженности при отсутствии западного оборудования, а также

Любимый россиянами конкурент Xiaomi сломя голову бежит из Европы. Его выгоняет Nokia ндора смартфонов простились с Германией и рядом других европейских государств еще в марте 2023 г., а виновата в массовом бегстве китайских вендоров из Старого света всего лишь одна компания – финская Nokia, которая в настоящее время бойкотирует Россию. Финский патентный тролль Причиной решения Realme об уходе из Германии стал иск Nokia, поданный ко всем компаниям из состава ВВК. Финс

«Ростелеком» начал производство аналогов телеком-оборудования Cisco, Huawei, Nokia заторов и видеокамер. Представители оператора сообщили CNews, что в целом линейка нового оборудования призвана стать на российском рынке аналогом решений известных зарубежных вендоров: Cisco, Huawei, Nokia и др. «Авангард» является сохранившимся с советских времен радиоэлектронным предприятием, изначально выпускавшем продукцию двойного назначения. Именно на его площадях была запущена новая

Благодаря исследованию Positive Technologies устранены уязвимости в системе Nokia NetAct для сотовых операторов Nokia исправила пять уязвимостей в системе Nokia NetAct, обнаруженных экспертами Positive Technologies Владимиром Разовым и Александром Устиновым. Это ПО используют более 500 провайдеров связи для мониторинга и управления телекоммуникац

Nokia выпустила сверхдешевый смартфон с большим съемным аккумулятором. Видео Давно забытая функция Компания Nokia анонсировала новый смартфон C12 Pro из числа супербюджетных по меркам 2023 г. Главная о

Tele2 «простил» 480 миллионов ушедшей из России Nokia Пошли на мир Сотовый оператор Tele2 отказался от иска к российской «дочке» Nokia — ООО «Нокиа солюшнз энд нетворкс» (НСН), пишут «Ведомости». Арбитражный суд Москвы принял отказ и прекратил производство по делу. Свое решение в компании не комментируют. Иск к финскому

Древняя технология Nokia уничтожает экраны новейших iPhone 14 Pro наблюдаются и вокруг Dynamic Island С того момента от Apple не поступило никаких комментариев на этот счет. Вполне вероятно, что и последствия работы AOD она в обозримом будущем не признает. Наследие Nokia Технология AOD сама по себе относительно старая – впервые она появилась на Symbian-смартфонах Nokia. Например, она была частью моделей N70 и 6680, вышедших в 2005 г., равно как и <

Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими ть базовые станции ведущих мировых производителей, которые сейчас установлены в России, вряд ли получится. Кто ушел из России Напомним, в 2022 г. после специальной военной операции на Украине финская Nokia и шведская Ericsson остановили официальные поставки в Россию своих базовых станций. Поддержку уже установленного оборудования они оставили. Китайская Huawei весь 2022 г. последовательно с

Операторов лишают поддержки «железа» Nokia, Ericsson и Huawei. Но выход найден января 2023 г. Операторы годами обращались за такой техподдержкой, поскольку почти вся их инфраструктура построена на и зарубежном «железе». 60% - это европейские базовые станции производства финской Nokia и шведской Ericsson. Обе компании ушли из России еще в 2022 г. и возвращаться пока не планируют. Их уход, к слову, еще летом 2022 г. мог начать провоцировать массовые сбои в российских се

Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях воляет реализовать оборудование сетей радиодоступа в виде ПО, работающего на открытых, аппаратно-независимых платформах. Это актуально на фоне ухода из России ключевых вендоров телеком-оборудования — Nokia и Ericsson, а также в связи с ограничениями поставок Huawei. О том, что такая платформа должна появиться в России, упоминалось также в паспорте дорожной карты «Современные и перспективные

Nokia попросила у США разрешения продавать «железо» в Россию Разрешение на поставки Nokia попросила США и Финляндию разрешить ей поставку телеком-оборудования в Россию, чтобы соблюсти условия контрактов, заключенные с компаниями ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники

Россияне останутся без легендарных телефонов Nokia. Компания ликвидируется Самоликвидация запущена Финская компания HMD Global, которая создает мобильные гаджеты под брендом Nokia, объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дис

В Европе запрещают продажи «убийцы флагманов» OnePlus Финны выдворяют китайцев с немецких земель Компания OnePlus столкнулась с принудительной остановкой продаж всех ее смартфонов на территории Германии из-за жалобы Nokia, пишет портал Android Police. Это следствие патентного спора, возникшего между вендорами много лет назад и до сих пор не решенного в чью-либо пользу. Под аналогичные ограничения попала и

Nokia громогласно заявила об уходе из России, но по-настоящему дверью не хлопнула Стоимость оборудования Nokia вырастет Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил о прекращении своей деятельности на территории России. Аналогичное заявление накануне сделала и компа

Nokia заставили отказаться от поставок в Россию Nokia приостанавливает поставки оборудования в Россию Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia приостанавливает поставки своей продукцию. Об этом сообщило агентство Reuters. Причиной является спецоперация России на Украине и введенные из-за этого США и Евросоюзом санкции против Рос

Nokia представила три новых смартфона С-серии Компания HMD Global представляет три новых смартфона C-серии — Nokia C21, Nokia C21 Plus и Nokia C2 2 edition. Смартфоны Nokia С-серии

Nokia привезла в Россию дешевые смартфоны с NFC и батареей на три дня работы. Цена Бюджетные смартфоны Nokia для россиян Компания HMD Global сообщила CNews о появлении в России двух новых смартфон

Представлены бюджетные смартфоны Nokia G11 и Nokia G21 HMD Global представила два новых смартфона Nokia G-серии — Nokia G11 и Nokia G21. Это доступные смартфоны, которые держат

Nokia присоединилась к международной экологической инициативе RE100 ой инициативе, возглавляемой Climate Group в партнерстве с CDP и объединяющей самые влиятельные компании мира с целью 100-процентного использования возобновляемой электроэнергии. Вот уже более 10 лет Nokia передает данные об уровне выбросов международной системе раскрытия информации о состоянии окружающей среды (CDP). Сотрудничество с этой организацией позволяет Nokia отслеживать уро

В России начались продажи планшета Nokia T20 3/32 WiFi Компания HMD Global объявляет о начале продаж в России планшета Nokia T20 3/32 WiFi, первого планшета под брендом Nokia и первого устройства новой T-серии. Планшет Nokia T20 в цвете «Голубой океан» в версии 3/32 WiFi доступен для покупки в фир