Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nokia Corporation
Nokia Oyj
Публикаций - 5321, упоминаний - 9714
Nokia Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171834, в очереди разбора - 1006313.
Создано именных указателей - 67836.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171834, в очереди разбора - 1006313.
Создано именных указателей - 67836.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru