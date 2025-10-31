Тамбовчане предпочитают Nokia: какие телефоны нулевых по-прежнему актуальны

Не все жители Тамбовской области спешат прощаться с культовыми телефонами 2000-х годов и продолжают использовать их в качестве основного средства связи. По данным «МегаФона», среди любителей ретромоделей преобладают мужчины, их в полтора раза больше, чем женщин. При этом процесс перехода на смартфоны с поддержкой 4G идет планомерно – за год приверженцев винтажных девайсов стало на 9% меньше.

Среди пользователей ретротелефонов в Тамбовской области лидирует аудитория старше 65 лет (37% от общего числа владельцев), за ними следуют абоненты 45–54 лет (24%), а замыкают тройку 55–64-летние пользователи (19%). Примечательно, что среди любителей классических телефонов мужчины составляют 61%.

В тройку самых популярных раритетных устройств в регионе вошли: Nokia 6300 — элегантный кнопочный телефон 2007 г. выпуска с камерой и цветным дисплеем; Nokia 1100 — легендарный аппарат 2003 г. выпуска, установивший рекорд по продажам; Nokia 3310 — культовый телефон 2000 г., известный своей непревзойдённой надёжностью.

Также в числе любимых моделей тамбовчан — смартфон с QWERTY-клавиатурой Nokia E71 и раскладной Nokia 6131. Несмотря на возраст, эти гаджеты по-прежнему находят своих преданных пользователей в регионе.

«Жители региона старшего поколения не гонятся за новинками техники и делают ставку на надёжность. Мы видим, что в числе их предпочтений — телефоны Nokia, которые в своё время стали классикой, и стремимся обеспечить бесперебойную и качественную связь как на моделях нулевых, так и самых современных гаджетах», — сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

В 2025 г. оператор построил и модернизировал более 60 телеком-объектов в регионе, в том числе в Знаменском, Инжавинском, Кирсановском, Никифоровском, Первомайском, Петровском, Рассказовском, Сосновском, Староюрьевском, Уваровском районах.