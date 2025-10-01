Разделы

Nokia 1100c Nokia 1100


УПОМИНАНИЯ


01.10.2025 Татарстанцы продолжают хранить верность винтажным телефонам 1
02.10.2018 Только бестселлеры: самые популярные смартфоны за всю историю 1
14.03.2012 Смартфон-проектор Samsung Galaxy Beam: первый взгляд 1
29.02.2012 Всемирный мобильный конгресс MWC 2012: гаджеты будущего 1
22.04.2009 Хакеры воруют деньги через телефоны Nokia 1
14.08.2007 Nokia отзывает 46 млн. батарей для мобильников 1
14.08.2007 Взрывающиеся Nokia - 46 млн. рискуют! 2
22.02.2007 Январские хиты продаж мобильных телефонов и смартфонов 1
25.01.2007 Мобильные хиты продаж 2006 года 1
15.12.2006 Осенние хиты продаж мобильных телефонов и смартфонов 1
20.11.2006 Октябрьские хиты продаж мобильных телефонов 1
12.10.2006 Сентябрьские хиты продаж мобильных телефонов 1
19.09.2006 Летние хиты продаж телефонов и смартфонов 1
21.08.2006 Июльские хиты продаж мобильных телефонов и смартфонов 1
14.07.2006 Июньские хиты продаж мобильных телефонов 1
02.06.2006 Весенние хиты продаж мобильных телефонов 1
27.03.2006 В России дефицит дорогих трубок 1
24.03.2006 IDC подвела итоги на мобильном рынке в 4 квартале 1
31.10.2005 Россия: Nokia начали раздавать бесплатно 1
21.07.2005 Мобильные телефоны: хиты продаж мая 1
01.04.2005 Alcatel OT355 – дешевле только даром 1
14.02.2005 Россия: Siemens и Motorola теряют рынок мобильников 1
07.02.2005 Названы самые популярные в России мобильные телефоны 2004 года 1
06.12.2004 Мобильные телефоны: хиты продаж ноября 1
04.11.2004 Мобильные телефоны: хиты продаж октября 1
28.08.2003 Nokia завалит Россию дешевыми трубками 1
27.08.2003 Nokia представила новые дешевые мобильники 1

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5712 26
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1264 17
Samsung Electronics 10507 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3018 13
Sony 6596 13
Divizion 54 9
Lenovo Motorola 3511 7
Siemens AG - Siemens Group 2613 7
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 270 6
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 4
LG Electronics 3659 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2645 2
Apple Inc 12462 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9074 2
Philips 2069 2
МегаФон 9648 1
Microsoft Corporation 25077 1
Huawei 4124 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13814 1
Qualcomm Technologies 1877 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2082 1
Intel Corporation 12442 1
ИКС 364 1
ZTE Corporation 761 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
HTC Corporation 1501 1
Sharp Corporation 1044 1
ФОРС - Центр разработки 666 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
ViewSonic 320 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Nvidia Corp 3669 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 58 1
Motorola Inc 1148 1
ST-Ericsson 38 1
Ultrascan Advanced Global Investigations 2 1
Dixis - Диксис 359 14
Связной ГК 1379 11
Евросеть 1414 11
Телефон.Ру 92 8
Евросеть Техмаркет 81 4
Белый Ветер 361 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2626 1
BMW Group 461 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
Carl Zeiss AG 304 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
Совкомбанк Совесть 276 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 480 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5698 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6346 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28676 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25303 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 14
Полифония - Polyphony 254 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12774 9
Cameraphone - Камерофон 465 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10071 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12820 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8808 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4820 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10460 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12780 7
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3910 7
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 541 6
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4658 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7576 5
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4134 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 5
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1244 5
Фонарик 314 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6622 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14255 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5048 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7870 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13206 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5761 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14222 4
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 400 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21548 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8389 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4127 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2566 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6539 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3537 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 3
Joystick - Джойстик 1137 3
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 965 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2393 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2328 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2430 3
Nokia Nseries 537 11
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 10
Nokia 6230 - Nokia 6230i 47 8
Nokia 3310 68 8
Nokia Sirocco 103 8
Nokia 6233 22 7
Nokia 6030 14 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 6
Siemens C - Siemens CX - серия мобильных телефонов 52 4
Nokia 6630 18 3
Nokia 2600 10 3
Nokia 7610 33 3
Nokia 1600 9 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 3
Sony Walkman 285 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 3
Siemens A - Siemens AX - серия мобильных телефонов 24 3
Nokia 6260 11 3
Nokia 6060 6 3
Nokia 6600 - Nokia 6600 Slide - Nokia 6600 Fold 32 2
Nokia 6270 6 2
Google Android 14512 2
Microsoft Office 3899 2
Nokia Symbian OS 1402 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1156 2
Samsung Galaxy 985 2
Oracle Java - язык программирования 3294 2
Nokia Snake - Змейка 34 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5086 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 2
Samsung Galaxy Beam 11 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 2
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 2
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 94 2
Nokia 6100 10 2
Nokia 6610 - Nokia 6610i 12 2
Nokia 2300c 1 1
Nokia 3120 5 1
Nokia 2310 4 1
Кожевников Алексей 66 6
Хрусталь Оксана 25 3
Симонов Игорь 103 3
Москалева Татьяна 73 3
Bond James - Бонд Джеймс 86 3
Лаптев Дмитрий 8 2
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 2
Гуляева Татьяна 39 2
Brown Dan - Браун Дэн 16 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Манджиков Очир 56 1
Умаров Михаил 56 1
Захарова Наталья 3 1
Проколов Роман 48 1
Набоков Сергей 27 1
Свердлова Анна 20 1
Engelsman Frank - Энгельсман Франк 1 1
Миронов Андрей 14 1
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 11
Финляндия - Финляндская Республика 3644 10
Европа 24540 5
Япония 13443 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 4
Южная Корея - Республика 6801 4
Швеция - Королевство 3661 4
Индия - Bharat 5623 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7966 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5314 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 2
Германия - Федеративная Республика 12868 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13494 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3024 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 1
Франция - Французская Республика 7947 1
Бразилия - Федеративная Республика 2429 1
Америка Латинская 1865 1
Нидерланды 3596 1
Малайзия 889 1
Румыния 740 1
Таиланд - Королевство 851 1
Марокко - Королевство 213 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1047 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2894 6
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1795 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5203 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10390 3
Английский язык 6832 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2435 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7185 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3653 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1221 2
Видеокамера - Видеосъёмка 703 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9432 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5798 1
Образование в России 2493 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1528 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5310 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5174 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8846 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5952 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 750 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11320 1
Физика - Градус Цельсия 290 1
Ergonomics - Эргономика 1662 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7887 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6261 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3123 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1723 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1711 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 486 1
Философия - Philosophy 482 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2339 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1003 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3654 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1426 1
ОПК - Артиллерия - Artillery 75 1
Fashion industry - Индустрия моды 309 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 8
Telegraph 196 1
ComputerWorld 144 1
IDC - International Data Corporation 4934 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 2
Mobile Research Group 84 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 31 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2568 1
Международный женский день - 8 марта 368 1
День молодёжи - 27 июня 974 1
