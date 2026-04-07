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Индексная книга (каталог) CNews*
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Физика Градус Цельсия

СОБЫТИЯ


07.04.2026 Создан накопитель нового типа на основе ДНК. Он хранит больше данных, чем флешка и расходует в 100 раз меньше энергии 1
01.04.2026 Портал «Рамблер» запустил ИИ‑помощника, который поможет одеться по погоде 1
16.10.2025 Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры? 1
29.04.2025 Проект «Сигмы» и «ТЭК СПб» стал лауреатом премии РБК Digital Awards 1
18.04.2025 Будущее микросхем под угрозой. Между транзисторами стало слишком мало места, и они теперь слишком сильно греются 1
25.12.2024 Выпущен непотопляемый смартфон с огромной батареей дешевле 30 тысяч рублей. Защита от воды почти 100-процентная 1
26.06.2024 Столичные производители электротехники наращивают объемы выпуска 1
13.06.2024 Создан крошечный ПК на суверенном процессоре «Эльбрус». Он лучше и мощнее Raspberry Pi. Близится серийное производство 1
11.06.2024 «Росэлектроника» запатентовала уникальный клей для электроники класса military 1
05.06.2024 «Ростех» импортозаместил СВЧ-комплектующие для радаров 1
19.04.2024 В «Ростехе» разработано новое поколение радиационно стойких камер для атомных станций 1
27.03.2024 «Росэлектроника» показала ИК-фильтры для военных и гражданских видеосистем 1
27.02.2024 Владимир Ефимов: выпуск компьютерной техники и электроники в Москве увеличился более чем на четверть 1
21.02.2024 Оборудование «Росэлектроники» позволит контролировать уровень стоков в очистных сооружениях 1
16.02.2024 «Росэлектроника» создаст микросхемы для бортового оборудования летательных аппаратов 1
01.02.2024 Столичный производитель выпустил более 100 мобильных комплексов для организации связи в труднодоступных местах 1
18.08.2023 Создана российская система охлаждения для микроэлектроники 1
23.06.2023 Власти удаленного региона решили удержать от отъезда разъезжающихся игровых разработчиков 1
19.12.2022 В России создан комплекс для охоты на терминалы спутникового интернета Starlink 1
02.08.2022 МТС представила умный замок с доступом через мобильное приложение 1
26.05.2022 Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях 1
14.06.2021 Как сократить издержки при использовании ИИ 1
17.05.2021 В Москве запустят производство контактов для микроэлектроники 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
30.12.2020 LG выпустила новую плиту со встроенной печью и функцией воздушного су-вид. Фото 1
12.10.2020 НТС и «Гонец» внедряют спутниковые решения для мониторинга грузов 1
07.04.2020 Axis представила два новых сетевых динамика 1
12.03.2020 Самые большие HDD: выбор ZOOM 1
20.01.2020 Как зарегистрировать квадрокоптер и подготовить его к полетам зимой 1
12.08.2019 МТС устанавливает SIM-чипы в автомобили Geely на сборочном конвейере 1
20.11.2018 «Юнидата» приняла участие в крупнейшем мероприятии в области управления данными 1
05.11.2018 Необычный небесный объект удивил астрономов 1
23.07.2018 Найден способ в разы увеличить емкость жестких дисков 1
13.06.2018 Intel производит квантовые чипы на том же оборудовании, что и обычные процессоры 1
04.04.2018 Adata представила SSD XPG GAMMIX S11 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 1
01.03.2018 В России создана интеллектуальная солнечная электростанция 1
19.02.2018 Fujitsu представит новые квантовые и мобильные технологии на MWC 1
16.02.2018 Создано приложение, удлиняющее срок работы iPhone 1
31.01.2018 Датчики «умных» устройств оказались уязвимы для грабителей и террористов 1

Публикаций - 293, упоминаний - 293

Физика и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 13
Samsung Electronics 11065 11
Intel Corporation 12811 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Apple Inc 13156 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 7
HP Inc. 5883 6
Toshiba Corporation 2980 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 6
Ростелеком 10948 5
Microsoft Corporation 25775 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
Fujitsu 2105 5
Canon 1439 5
Галактика - Корпорация 1545 5
Yandex - Яндекс 9216 4
Qualcomm Technologies 1974 4
STC 106 4
Google LLC 12690 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 4
Nvidia Corp 4002 4
Nikon 646 4
Smartec 168 4
Sonim Technologies 22 3
Dell EMC 5180 3
Western Digital Corporation - WDC 589 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
LG Electronics 3735 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
MediaTek - Ralink 595 3
Lenovo Motorola 3566 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 3
Seiko Epson Corporation 908 3
Rover - RoverComputers 423 3
BiTMICRO 5 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
ЕКА Топливная компания 148 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 4
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 4
Связной ГК 1401 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 3
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Boeing 1031 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Русский Страховой Центр 9 2
ХТЗ - Харьковский тракторный завод имени С. Орджоникидзе 1 1
Swarovski AG 74 1
Сестрорецкий инструментальный завод имени С. П. Воскова - Сестрорецкий оружейный завод 3 1
Kraft Heinz - Крафт Хайнц 11 1
Чеченнефтехимпром 1 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Росимущество - КТРВ - ЦКБА - ЦКБ автоматики - Центральное конструкторское бюро автоматики 3 1
Ardo - Ардо 36 1
Наука НПО 25 1
Rheinmetall AG 11 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 7 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Московский планетарий 15 1
Романов Двор БЦ 11 1
Елтранс плюс ГК - Елтранс + 3 1
ЦКБ РМ - Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов 2 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 30
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 2
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 53
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 36
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 28
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 23
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 22
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 21
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 16
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 16
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 15
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 15
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 15
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 12
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 11
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 11
Microsoft Windows 2000 8678 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 8
Google Android 15244 8
Microsoft Windows 16882 7
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 7
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 7
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 6
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 6
Apple iOS 8583 6
Linux OS 11533 6
Apple iPhone 6 4861 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 6
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 5
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 5
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 4
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 4
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 4
Apple Face ID 258 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 4
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 4
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 3
Canon Digital IXUS 86 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 3
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 3
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 3
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 3
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 2
BiTMICRO E-Disk Altima 3 2
Шалманов Сергей 202 3
Hoover Richard - Гувер Ричард 2 2
Bigelow Robert - Биглоу Роберт 7 2
Stockman Peter - Стокман Питер 2 2
Visocekas Rafael - Висосекас Рафаэль 2 2
Зенин Станислав 7 2
Fiennes Ranulph - Файнес Рэнальф 2 2
Овчинский Владислав 230 2
Pappalardo Robert - Паппалардо Роберт 4 2
Walther Stephan - Уолфер Стефан 2 2
Boss Alan - Босс Алан 9 2
Grinspoon David - Гринспун Дэвид 4 2
Rothschild Lynn - Ротшильд Линн 4 2
Chaplin Martin - Чаплин Мартин 2 2
Marcy Geoffrey - Марси Джеффри 9 2
Niemann Hasso - Нейманн Хассо 4 2
Butler Paul - Батлер Пол 5 2
Benveniste Jacques - Бенвенист Жак 6 2
Толбоев Магомед 2 2
Левкевич Михаил 59 1
Ясинский Владимир 18 1
Мартиросян Самвел 16 1
Никитский Олег 10 1
Ступин Антон 11 1
Васюков Григорий 14 1
Михина Наталья 7 1
Стругацкие (братья) 37 1
Ализар Анатолий 6 1
Архипова Светлана 3 1
Лихачёв Иван 1 1
Агеев Евгений 2 1
Семенов Михаил 41 1
Оболонков Сергей 1 1
Копицын Олег 13 1
Воронов Алексей 1 1
Starkman Glenn - Старкман Гленн 3 1
Baumgartner Felix - Баумгартнер Феликс 5 1
Fraser-McKelvie Amelia - Фрейзер-Маккелви Амелия 1 1
Якубович Дмитрий 3 1
Олешко Андрей 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 77
Россия - РФ - Российская федерация 166168 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 63
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 51
Европа 24964 42
Солнечная система - Solar system 2569 34
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 32
Япония 13807 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Германия - Федеративная Республика 13221 20
США - Калифорния 4829 17
Франция - Французская Республика 8177 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 12
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 12
Южная Корея - Республика 7052 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Нидерланды 3746 8
США - Колумбия - Вашингтон 1487 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Индия - Bharat 5870 7
Канада 5082 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 7
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 7
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 7
Мировой океан - World Ocean 528 7
Сатурн - Титан (спутник) 533 7
Юпитер - планета Солнечной системы 557 6
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Венгрия 855 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
США - Джорджия 335 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Америка - Американский регион 2206 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 55
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 30
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 18
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 18
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 18
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 17
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 17
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 17
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 17
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 15
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 13
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 12
Физика - Градус Фаренгейта 46 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 10
Физика - Physics - область естествознания 2940 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 9
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 9
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 9
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 8
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 8
Молекула - Molecula 1102 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
New Scientist 1448 10
CNews - ZOOM.CNews 1866 9
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Nature Geoscience 22 1
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USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
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Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 1
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