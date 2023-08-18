Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 131957
ИКТ 10799
Организации 8533
Ведомства 1386
Ассоциации 825
Технологии 3163
Системы 21634
Персоны 51766
География 2159
Статьи 1436
Пресса 1048
ИАА 641
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2229
Мероприятия 820

Физика Градус Цельсия



18.08.2023 Создана российская система охлаждения для микроэлектроники 1

23.06.2023 Власти удаленного региона решили удержать от отъезда разъезжающихся игровых разработчиков 1

19.12.2022 В России создан комплекс для охоты на терминалы спутникового интернета Starlink 1

02.08.2022 МТС представила умный замок с доступом через мобильное приложение 1

26.05.2022 Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях 1

14.06.2021 Как сократить издержки при использовании ИИ 1

17.05.2021 В Москве запустят производство контактов для микроэлектроники 1

29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1

26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1

30.12.2020 LG выпустила новую плиту со встроенной печью и функцией воздушного су-вид. Фото 1

12.10.2020 НТС и «Гонец» внедряют спутниковые решения для мониторинга грузов 1

07.04.2020 Axis представила два новых сетевых динамика 1

12.03.2020 Самые большие HDD: выбор ZOOM 1

20.01.2020 Как зарегистрировать квадрокоптер и подготовить его к полетам зимой 1

12.08.2019 МТС устанавливает SIM-чипы в автомобили Geely на сборочном конвейере 1

20.11.2018 «Юнидата» приняла участие в крупнейшем мероприятии в области управления данными 1

05.11.2018 Необычный небесный объект удивил астрономов 1

23.07.2018 Найден способ в разы увеличить емкость жестких дисков 1

13.06.2018 Intel производит квантовые чипы на том же оборудовании, что и обычные процессоры 1

04.04.2018 Adata представила SSD XPG GAMMIX S11 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 1

01.03.2018 В России создана интеллектуальная солнечная электростанция 1

19.02.2018 Fujitsu представит новые квантовые и мобильные технологии на MWC 1

16.02.2018 Создано приложение, удлиняющее срок работы iPhone 1

31.01.2018 Датчики «умных» устройств оказались уязвимы для грабителей и террористов 1

29.01.2018 Покупателям не нужен телефон за $1000. Apple вдвое сокращает производство iPhone X 1

19.01.2018 «АМДтехнологии» реализовала систему охлаждения в ЦОДе NORD-4 1

29.12.2017 Строительство ЦОДов в России: что изменится в 2018 году? 1

10.12.2017 Обзор Dyson Pure Hot + Cool: новая технология комфорта 1

13.11.2017 Владельцы новых iPhone X жалуются на бракованные экраны и странные звуки в динамике 1

10.11.2017 Apple признала: Экран iPhone X отказывает при температуре ниже нуля 1

03.07.2017 Всего полградуса потепления привели к экстремальным изменениям климата 1

03.05.2017 Обзор датчика для сауны Ea2 SR111 и домашней метеостанции Ea2 EN209 1

13.02.2017 Создан самоуничтожающийся смартфон 1

03.02.2017 Обзор камеры Nikon Keymission 360 1

19.12.2016 Cетевой накопитель QNAP — друг смартфона и планшета 1

07.12.2016 Wi-Fi выходит на улицу 1

19.08.2016 Батареи с удвоенной емкостью для смартфонов появятся в 2017 г. 1

22.07.2016 «Лантер» установил в Ставрополе паркоматы на солнечных батареях 1

13.01.2016 Марсианский бетон намного лучше земного 1

18.12.2015 Обзор новых проекционных часов-метеостанций Oregon Scientific BAR368P, BAR369P и RM338P 1


Публикаций - 277, упоминаний - 277

Физика замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Sony 6477 12
Samsung Electronics 9907 10
IBM - International Business Machines Corp 9308 10
Intel Corporation 11836 9
Apple Inc 11539 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10572 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 6
Toshiba Corporation 2903 6
HP Inc. 5605 6
АРМО ГК - АРМО-Системы 243 6
Canon 1382 5
Fujitsu 2024 5
РТИ Микрон - Micron 1318 5
Microsoft Corporation 23939 5
STC 74 4
Qualcomm Technologies 1741 4
Smartec 112 4
Yandex - Яндекс 6308 4
Галактика - Корпорация 1433 4
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 99 4
Google LLC 11299 4
Nikon 614 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 3
Nvidia Corp 3281 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 3
Dell EMC 4962 3
Western Digital Corporation - WDC 534 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10410 3
Rover - RoverComputers 414 3
Amazon Inc - Amazon.com 2866 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 326 3
Lenovo Motorola 3489 3
LG Electronics 3559 3
Seiko Epson Corporation 888 3
Oracle Corporation 6462 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7567 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 2
Ситроникс - Sitronics 1158 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 53 2
Lenovo Group 2224 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 40
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 600 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
ЕКА Топливная компания 139 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 242 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 4
Лента - Сеть розничной торговли 1865 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6362 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 2
Boeing 990 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 616 2
Русский Страховой Центр 9 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 2
Jaguar Land Rover 91 2
Связной ГК 1355 2
ХТЗ - Харьковский тракторный завод имени С. Орджоникидзе 1 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1059 1
DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt - Германский аэрокосмическим центр 10 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 399 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 38 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 352 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 1
Россети Ленэнерго 1697 1
eBay Inc 1604 1
Якутия Венчурная компания 2 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 432 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 907 1
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 1
Резонанс НПП 355 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 135 1
Swarovski AG 70 1
Почта России ПАО 1978 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 1 1
НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 6 1
Rheinmetall AG 7 1
Kraft Heinz - Крафт Хайнц 8 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3381 30
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1138 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5024 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 387 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 600 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 89 2
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 36 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 112 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2670 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1722 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1279 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1761 2
Генпрокуратура РФ - Транспортная прокуратура 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10134 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 32 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 185 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5383 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 26 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1280 1
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 29 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 118 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 27 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 213 1
Совет при президенте Российской Федерации 195 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4634 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 142 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 513 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 106 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 373 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1732 1
Правительство Москвы 2129 1
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 350 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6172 4
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 4
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 1
Linux Foundation 177 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 23 1
4CIO 761 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19748 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42920 27
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7231 26
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8964 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22423 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11099 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15310 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13198 21
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12057 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22420 19
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2353 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57378 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23103 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10209 16
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4045 15
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1373 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27219 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6670 15
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10759 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26387 14
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3644 14
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4553 13
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2726 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6834 12
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1012 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10105 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5808 12
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6283 11
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 969 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23238 11
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2749 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18704 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9572 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11920 11
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2908 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4535 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9604 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8584 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13646 10
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4144 10
Microsoft Windows 2000 8661 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4828 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6806 8
Google Android 13232 7
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 494 7
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 310 7
Microsoft Windows 14853 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1506 6
Linux OS 8894 6
Apple iOS 7235 6
Apple iPhone 6 4862 5
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 430 5
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 58 5
Apple Face ID 186 4
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 230 4
Apple iPhone X - Серия смартфонов 246 4
РСК Торнадо - RSC Tornado 139 4
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 4
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 128 4
Intel Nehalem - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 85 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 200 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1297 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1252 3
Canon Digital IXUS 86 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 390 3
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 3
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2574 3
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 875 2
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
Apple macOS 1851 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 318 2
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 74 2
Intel Core - Семейство процессоров 1150 2
Nuvia Phoenix 134 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 690 2
Шалманов Сергей 201 3
Pappalardo Robert - Паппалардо Роберт 4 2
Зенин Станислав 7 2
Hoover Richard - Гувер Ричард 2 2
Fiennes Ranulph - Файнес Рэнальф 2 2
Stockman Peter - Стокман Питер 2 2
Visocekas Rafael - Висосекас Рафаэль 2 2
Walther Stephan - Уолфер Стефан 2 2
Карманов Сергей 1 1
Громов Евгений 2 1
Cullman Carl - Кульман Карл 1 1
Семенов Михаил 8 1
Юдин Григорий 3 1
Афанасьев Вячеслав 4 1
Утинский Сергей 3 1
Fraser-McKelvie Amelia - Фрейзер-Маккелви Амелия 1 1
Шпиленок Тихон 2 1
Вишневский Евгений 1 1
Эйдельман Евгений 1 1
Александров Евгений 2 1
Кузаков Евгений 2 1
Эндельман Евгений 1 1
Якубович Дмитрий 2 1
Агеев Евгений 2 1
Лихачёв Иван 1 1
Архипова Светлана 3 1
Воронов Алексей 1 1
Готовцев Эдуард 1 1
Ясев Сергей 1 1
Олешко Андрей 1 1
Starkman Glenn - Старкман Гленн 3 1
Baumgartner Felix - Баумгартнер Феликс 5 1
Мартиросян Самвел 16 1
Ясинский Владимир 18 1
Абатуров Константин 3 1
Жуковский Сергей 2 1
Лагутин Сергей 1 1
Петухов Владимир 2 1
Копицын Олег 3 1
Плавич Андрей 7 1
Земля - планета Солнечной системы 10070 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50687 57
Россия - РФ - Российская федерация 130271 57
Солнце - звезда Солнечной системы 4965 48
Европа 21264 35
Солнечная система - Solar system 2468 28
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1284 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13791 21
Германия - Федеративная Республика 12334 19
Япония 13070 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40033 17
США - Калифорния 4540 16
Франция - Французская Республика 7659 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2421 12
Южная Корея - Республика 6404 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15801 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3463 9
США - Колумбия - Вашингтон 1357 8
Антарктида - Антарктика - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 647 8
Нидерланды 3378 7
Канада 4764 7
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 687 7
Мировой океан - World Ocean 492 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15845 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 652 7
Сатурн - Титан (спутник) 436 7
Индия - Bharat 5207 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2723 6
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 448 5
Африка - Африканский регион 3351 5
Юпитер - планета Солнечной системы 535 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6691 5
Луна - спутник Земли 1452 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 819 5
США - Джорджия 325 5
США - Аляска 237 4
Америка 2061 4
Азия - Азиатский регион 5219 4
Украина 7408 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25734 51
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9370 50
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3618 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16375 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8182 18
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3599 18
Кремний - Silicium - химический элемент 1475 17
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 383 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4560 16
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 809 16
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1672 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46397 14
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1365 14
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1634 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44271 13
Газы - Метан - methanum - болотный газ 345 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4831 12
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1822 12
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 936 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3660 11
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4975 10
Водород - Hydrogenium - химический элемент 962 10
Градус Фаренгейта 39 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9930 10
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 793 9
Физика - Physics - область естествознания 2454 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5198 9
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 434 9
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1149 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4633 9
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2511 8
Энергетика - Energy - Energetically 4585 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4981 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4420 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21873 8
Молекула - Molecula 1043 8
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 414 8
Углерод - Сarboneum - химический элемент 311 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2904 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9192 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11066 10
New Scientist 1447 9
CNews - ZOOM.CNews 1798 7
SpaceDaily - Space Daily 187 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2679 5
Phys.org 972 4
Electronista 166 3
9to5Mac 70 3
Nature 801 3
e4 Engineering 107 3
9to5Google 47 2
AP - Associated Press 1994 2
Известия ИД 533 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 637 2
Telegraph 192 2
Казахстан Сегодня 308 2
Korea Times 129 2
National Geographic 84 2
Times 601 2
Reddit 277 2
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 78 1
CNews Инноваторы 39 1
Nature Geoscience 16 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
AZoQuantum 1 1
IBT - International Business Times 14 1
Physical Review Letters 113 1
Российская газета 259 1
Daily Mail 53 1
IEEE Spectrum 12 1
VentureBeat 90 1
Медуза - Meduza 45 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 511 1
The Guardian - Британская газета 352 1
N+1 - Издание 144 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5821 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7673 7
Gartner - Гартнер 3501 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 308 2
IDC - International Data Corporation 4878 1
Juniper Research 509 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 948 1
ABI Research 233 1
BCG - Boston Consulting Group 102 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
Frost & Sullivan 199 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
IHS iSuppli 397 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 16 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 447 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 543 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 241 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 107 3
РАН - Российская академия наук 1741 3
Harvard University - Harvard John A. Paulson SEAS - Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences - Гарвардская школа инженерных и прикладных наук 6 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 2
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 28 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 142 2
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 63 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 137 2
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 14 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 274 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 57 2
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 17 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
University of Hamburg - Universität Hamburg - Гамбургский университет 9 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 45 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 84 1
DPG - Deutsche Gesellschaft Physikalische - Немецкое физическое общество - Немецкое общество физиков 1 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 103 1
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 91 1
SVCET - Sri Venkateswara College of Engineering and Technology 1 1
РАН ДВО - Институт вулканологии и сейсмологии 10 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 40 1
SETI Institute 23 1
РАН СО ИМЗ - Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН 4 1
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 1
TU Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет 11 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 741 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 516 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 254 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 65 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 296 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 252 1
Photokina 59 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1260768, в очереди разбора - 828418.
Создано именных указателей - 131957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса

Показать еще

Наука

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты
Показать еще