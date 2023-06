Власти удаленного региона решили удержать от отъезда разъезжающихся игровых разработчиков

Власти Якутии намерены сохранить в регионе индустрию разработки игр и соответствующие коллективы. Республика известна как родина разработчика мобильных игр Mytona, в 2022 г. покинувшем Россию. Игровым разработчикам будет предоставляться финансирование и образовательная поддержка.

Якутия хочет сохранить у себя разработчиков игр

Власти Республики Саха – Якутия намерены предпринять усилия по сохранению в регионе коллективов разработчиков игр и развитию игровой индустрии (gamedev). Об этом в ходе прошедшей во Владивостоке «Российской креативной недели – Дальний Восток» рассказал руководитель направления разработки игры Фонда развития инноваций Якутии Руслан Тыкушин.

Какие игровые разработчики вышли из Якутии

Якутия известна как родина ряда игровых стартапов, которые затем вышли на мировой рынок. В их числе компания Mytona, созданная в 2012 г. братьями Алексеем и Афанасием Ушницкими. Компания разрабатывает мобильные free-to-play игры, в 2021 г. она вошла в топ-30 самых успешных издателей игр в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) по версии App Annie. Также разработанные компанией игры входят в топ-10 игровых приложений для iPad в США, Канаде, Великобритании и странах Евросоюза.

Памятник мамонту у Института мерзлотоведения в Якутске

Основные продукты компании – игры Seekens Notes, Cooking Diary, Ravenhill, Riddieside и Manastorm. В компании работает более 1 тыс. В 2022 г., после начала специальной военной операции России на Украине, Mytona покинула Россию и перевезла часть своего персонала зарубеж. Головная структура компании зарегистрирована в Новой Зеландии.

Другой пример – компания Fntastic, созданная в 2015 г. братьями Айсеном и Эдуардом Готовцевами. Компания известна как разработчик компьютерных игр The Wild Eight и Propnight, а также игры Radiant One, созданной в 2018 г. для компьютеров, смартфонов и игровых консолей. Поддержку в продвижении Radiant One оказывала корпорация Apple, предустанавливая ее на свои устройства. Radiant One признавалась «игрой дня» в США, Китае и Японии.

Перспективные игровые стартапы Якутии

Как объясняет Тыкушин, поддержка разработчиков игр в республике идет по нескольким направлениям: предоставление финансирования, образование (в вузах появились курсы по работе на игровом движке Unity), популяризация сферы игровой разработки (в республике проводится интенсив «Новая игра» с практическими занятиями по игровому дизайну, программированию и маркетингу).

Также рассматривается возможность синергии игровой и креативной индустрией: например, на базе сюжетов игр можно снимать кино. Это связано с тем, что специалисты по разработке игр и компьютерной графики также могут работать в сферах кино и анимации.

Перспективными стартапами в области разработки игр власти Якутии видят Rebedo Games (компьютерные игры в стиле rougielike, предполагающие генерацию случайным образом уровней и заданий), Fable Games (3d-игры) и Poligonium Games (гиперказуальные игры). Rebedo Games создана выходцами из MyTona, компания получила финансирование в размере 10 млн руб. от Фонда развития инноваций.

Поддержка инноваций в Якутии

Власти Якутии в целом уделяют большое внимание развитию ИТ-отрасли и инноваций. Глава республики Айсен Николаев еще в 2018 г. подписал указ об инновационном и цифровом развитии, предполагающий к 2024 г. выйти на лидирующие позиции по цифровому развитию среди российских регионов. Сейчас, как утверждает Николаев, на Якутию приходится 90% от всего ИТ-экспорта российских регионов Дальнего Востока.

В 2018 г. был создан упомянутый Фонд развития инноваций, работающий по модели эндаумент-фонда (использование целевого капитала в некоммерческих целях). Размер фонда составляет 550 млн руб. Фондом была запущена акселерационная программа «Б8», предполагающая менторскую, образовательную и финансовую поддержку. Акселерацию в рамках данной программы прошло 54 проекта на общую сумму 90,6 млн руб.

Еще раньше, в 2011 г., была создана Венчурная компания Якутии с уставным капиталом 822 млн руб. А в 2019 г. был построен ИТ-парк «Якутск». Николаев вспоминает, что поначалу были опасения в его невостребованности. Однако сейчас парк занимает площадь 10 тыс. кв. м., в нем работает 105 резидентов. За 2022 г. в ИТ-парке было создано 283 рабочих места, резидентами привлечено инвестиций на 163 млн руб., общая выручка резидентов составила 1 млрд руб.

Кроме того, в промышленном городе Мирный (в его окрестностях расположены карьеры и горно-обогатительные комбинаты по добыче алмазов) идет строительство многофункционального центра сервисной экономики для малого и среднего предпринимательства, в котором будут кластеры для креативных отраслей и ИТ. Работы закончатся к 2025 г., центр расположится на земельном участке площадью 3,5 тыс. кв. м, и будет занимать 5 тыс. кв. м офисных площадей.

В республике шесть лет проводится конкурс «Моя профессия – ИТ» для детей. А в этом году в Якутии пройдет первый в мире ювелирный хакатон, нацеленный на решение задача экспорта ювелирной продукции и цифровизации ювелирного мастерства (алмазодобывающая промышленность является одной из основ экономики республики).

Якутские стартапы

Помимо упомянутых игровых разработчиков, Якутия известна и другими стартапами, вышедшими на мировой уровень. В их числе приложение для заказа такси InDrvier, созданное в 2013 г. Его ключевой особенностью является возможность пассажира самому устанавливать цену поездки. Приложение функционирует в 47 странах мира, с его помощью было осуществлено более 1 млрд поездок. В приложении зарегистрированы более 80 млн. пассажиров и водителей, в самой компании работает 2 тыс. сотрудников.

Как объясняет министр цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов, если для многих городских сервисов точкой роста стала пандемия, то я Якутии, из-за суровых климатических условий (зимой температура может опускаться до минус 60 градусов по Цельсию), драйвером для роста еще раньше была необходимость жителей избегать выхода на улицу. Например, упомянутый InDriver начинался как студенческий чат по поиску водителей.

Сейчас в Якутске работают такие цифровые городские сервисы, как «Прайсбокс» (доставка товаров и продуктов из магазинов), Eda.ykt (доставка готовой еды из ресторанов), «Якутск Gj» (информационно-справочный ресурс по развлечению и отдыху), GoGo Technologies (агрегатор курьеров), «Водопад» (сервис доставки чистой еды), «Платформа мост» (платформа скидок), JobJob (сервис по поиску работы и персонала, сейчас является частью InDriver ) и Ayana (голосовое приложение для перевода с русского на эвенкийский язык).