Индексная книга CNews*
Добывающий сектор экономики Горнодобывающие и угольные предприятия Горная промышленность, добыча Минерально-сырьевой комплекс Mining enterprises Mining industry
Публикаций - 587, упоминаний - 612
Добывающий сектор экономики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2747 11
|Богачев Игорь 178 7
|Медведев Дмитрий 1631 7
|Натрусов Артем 193 5
|Здаров Андрей 17 4
|Песков Дмитрий 97 4
|Чаркин Евгений 240 4
|Надеин Андрей 13 4
|Dubowsky Stephen - Дубовский Стивен 4 4
|Мартынов Владислав 113 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 4
|Корнеев Сергей 83 4
|Владимиров Дмитрий 10 4
|Касперская Наталья 272 3
|Медведев Алексей 24 3
|Леонтович Алексей 32 3
|Морозов Александр 22 3
|Лавренюк Сергей 6 3
|Шакиров Шамиль 21 3
|Нечаев Иван 60 3
|Авдолян Альберт 29 3
|Скоробогатов Виктор 7 3
|Емельченков Сергей 110 3
|Трапезин Владимир 30 3
|Солонин Виталий 89 3
|Терехов Олег 7 3
|Адоньев Сергей 35 3
|Малышев Сергей 53 3
|Гладышев Андрей 3 3
|Куртяник Надежда 113 3
|Бондаренко Лев 4 3
|Шадаев Максут 645 3
|Паршин Максим 280 3
|Урусов Виктор 76 2
|Носенко Артем 30 2
|Козак Николай 63 2
|Долгов Василий 18 2
|Туманян Давид 3 2
|Казарин Станислав 132 2
|Бадалов Андрей 60 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222386, в очереди разбора - 875288.
Создано именных указателей - 112987.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222386, в очереди разбора - 875288.
Создано именных указателей - 112987.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.