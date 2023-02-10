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Индексная книга CNews*
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Добывающий сектор экономики Горнодобывающие и угольные предприятия Горная промышленность, добыча Минерально-сырьевой комплекс Mining enterprises Mining industry

Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry


10.02.2023 «Южное горно-строительное управление» расширяет использование электронного документооборота
26.01.2023 Росгеология получила грант РФРИТ на развитие и внедрение отечественной горно-геологической информационной системы «Геомикс»
12.10.2022 Золотодобывающая компания «Полюс» выделила ИТ-бизнес в отдельную структуру
13.09.2022 Связь в руднике: «Ростелеком» протестировал беспроводную сеть на Учалинском горно-обогатительном комбинате
30.08.2022 Распадская угольная компания внедрила в систему безопасности видеосервер на российском процессоре
15.07.2022 Электронный архив «Этлас» в ЗАО «Южное горно-строительное управление»
25.05.2021 «Мегафон» построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате
26.03.2021 Партнер «Сименс» в Казахстане проведет модернизацию Донского горно-обогатительного комбината
25.10.2019 ABB обновила систему управления процессами добычи и переработки полезных ископаемых
16.05.2019 Солнечная система может пострадать от добычи полезных ископаемых
29.05.2017 «БелАЗы» Светлинского горно-обогатительного карьера научились «общаться» по мобильной сети
10.02.2014 Всемирный банк выделит $1 млрд на создание карты полезных ископаемых Африки
17.10.2013 Спутник обеспечит видеосвязь с золотыми рудниками в Африке
18.12.2012 «Этлас-Софт» внедряет СЭД в «Степногорском горно-химическом комбинате»
21.02.2012 «Уральская горно-металлургическая компания» доверила защиту периметра сети продуктам Panda
27.09.2011 «Энвижн Груп» разработала стратегию развития промышленной автоматизации «Приаргунского производственного горно-химического объединения»
07.09.2011 «Уральская горно-металлургическая компания» модернизировала инфраструктуру хранения данных с помощью IBM XIV
31.05.2011 РНТ внедрила систему мониторинга транспорта на горно-обогатительном комбинате «Стойленский»
26.08.2010 Северо-Кавказский горно-металлургический институт упростил документооборот с помощью DeskWork
12.01.2010 В «Сибирьтелекоме» назначены два новых директора
27.08.2008 В Беларуси создается новая спутниковая система для поиска полезных ископаемых
12.05.2008 Создана цифровая модель рельефа для Михайловского горно-обогатительного комбината
07.02.2008 Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых требуются ИТ-услуги
31.07.2007 «Инсистемс» модернизирует телефонную систему горно-обогатительных комбинатов
09.02.2007 Утверждена новая классификация запасов твердых полезных ископаемых
26.01.2007 Большинство абонентов «Сибирьтелеком» сделало выбор тарифных планов

Публикаций - 587, упоминаний - 612

Добывающий сектор экономики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4895 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9545 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7004 27
7047 26
1С-ИжТиСи 6362 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10121 24
Microsoft Corporation 23552 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8084 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2808 17
Oracle Corporation 6326 17
Цифра ГК 2162 16
IBM - International Business Machines Corp 9204 15
SAP CIS - САП СНГ 835 15
Cisco Systems 4887 14
Прогноз 1661 14
Softline - Софтлайн 2108 13
Siemens AG - Siemens Group 2547 13
Шахты 170 13
Google LLC 10983 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1927 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1810 10
Крок - Croc 1713 10
АйТи 1289 10
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6289 10
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 9
Orange S.A. - Orange Group 1028 9
Intel Corporation 11686 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1355 9
Yandex - Яндекс 5732 8
Ростех - Автоматика Концерн 1500 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 8
Ростелеком - Связьинвест 1704 8
HP Inc. 5528 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 909 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 955 7
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 41 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 7
VK - Mail.ru Group 3212 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5595 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6654 46
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 361 32
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2526 27
Газпром ПАО 1162 21
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 85 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5867 19
Северсталь ПАО - Severstal 374 16
РЖД - Российские железные дороги 1632 15
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 38 15
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 345 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 327 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6218 12
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 97 12
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 421 12
Роснефть НК - нефтяная компания 475 11
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 52 11
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото 27 11
КамАЗ - Камский автомобильный завод 385 10
Алроса АК 136 9
Резонанс НПП 346 8
Россети Ленэнерго 2356 8
Газпром нефть 500 8
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 205 7
USM Holdings - Металлоинвест МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 15 7
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 18 7
Альфа-Банк 1604 6
Лента - Сеть розничной торговли 1714 6
Сургутнефтегаз - СНГ 226 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 333 6
Уралхим - Уралкалий ПАО 92 6
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 106 5
Татнефть 207 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 714 5
Транснефть 272 5
Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана 35 5
Nordgold - Нордголд 13 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 198 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 281 5
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС 64 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18047 66
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10421 35
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1560 31
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9209 26
Президент Российской Федерации 3736 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3007 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2440 16
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2415 10
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 202 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1862 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1221 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1251 8
Федеральное собрание Российской Федерации 285 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3072 8
Федеральное казначейство России 1555 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2520 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4401 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 7
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 357 7
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 118 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 310 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2717 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1043 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1404 6
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 34 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 525 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 725 5
Правительство Москвы 2002 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2032 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 688 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3730 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 983 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 825 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6055 11
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 7
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 2
Greenpeace - Гринпис 118 2
WiMAX Forum 68 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 252 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2575 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 444 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 2
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 164 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 59 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53724 231
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39364 145
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26110 142
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79517 128
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12124 62
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10266 62
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6403 53
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10994 52
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8275 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17371 50
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17607 49
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10110 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25920 48
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8030 48
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4107 47
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11437 45
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5220 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25215 44
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8866 43
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4254 41
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7830 38
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10913 38
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9172 37
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15043 36
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13172 33
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3524 33
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9863 33
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8183 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22331 31
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13617 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20053 30
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17390 30
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3928 29
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6683 29
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2512 28
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8748 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8336 27
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5156 27
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3266 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9568 25
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6573 25
Microsoft Windows 2000 12704 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4145 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 810 13
Apple iPhone 6 6195 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4364 11
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1976 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2516 10
Age of Kings 3449 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1071 7
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 18 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 7
Esri ArcGIS 128 6
Intel x86 - архитектура процессора 1611 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2923 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1057 6
Microsoft Office 3455 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 421 5
GeoEye IKONOS 110 5
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 5
Умные каски - Программно-аппаратный комплекс 14 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 562 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 717 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 764 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 5
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 5
Linux OS 8311 5
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 194 4
Microsoft Dynamics 1171 4
Microsoft Office Excel 946 4
Google Maps - Карты Google 777 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 972 4
Spectec TRIM 126 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 470 4
МТС Cloud - CloudMTS 223 4
ВГТРК Смотрим 519 4
Microsoft SQL Server 1481 4
Путин Владимир 2747 11
Богачев Игорь 178 7
Медведев Дмитрий 1631 7
Натрусов Артем 193 5
Здаров Андрей 17 4
Песков Дмитрий 97 4
Чаркин Евгений 240 4
Надеин Андрей 13 4
Dubowsky Stephen - Дубовский Стивен 4 4
Мартынов Владислав 113 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 4
Корнеев Сергей 83 4
Владимиров Дмитрий 10 4
Касперская Наталья 272 3
Медведев Алексей 24 3
Леонтович Алексей 32 3
Морозов Александр 22 3
Лавренюк Сергей 6 3
Шакиров Шамиль 21 3
Нечаев Иван 60 3
Авдолян Альберт 29 3
Скоробогатов Виктор 7 3
Емельченков Сергей 110 3
Трапезин Владимир 30 3
Солонин Виталий 89 3
Терехов Олег 7 3
Адоньев Сергей 35 3
Малышев Сергей 53 3
Гладышев Андрей 3 3
Куртяник Надежда 113 3
Бондаренко Лев 4 3
Шадаев Максут 645 3
Паршин Максим 280 3
Урусов Виктор 76 2
Носенко Артем 30 2
Козак Николай 63 2
Долгов Василий 18 2
Туманян Давид 3 2
Казарин Станислав 132 2
Бадалов Андрей 60 2
Россия - РФ - Российская федерация 123703 360
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39557 96
Земля - планета Солнечной системы 9718 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50294 85
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13215 63
Казахстан - Республика 4872 45
Европа 21346 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15168 39
Украина 7299 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15067 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17173 29
Франция - Французская Республика 7092 23
Уран - планета Солнечной системы 532 23
Япония 12948 23
Германия - Федеративная Республика 12033 23
Беларусь - Белоруссия 4319 22
Россия - Сибирь 2017 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12956 22
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 737 21
Индия - Республика 5091 21
Канада 4716 20
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1147 18
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1277 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6337 18
Южная Корея - Республика 6301 17
Азия - Азиатский регион 4673 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2322 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3432 15
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Луна - спутник Земли 1399 15
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Бразилия - Федеративная Республика 2243 14
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41947 152
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24118 113
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15173 102
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9436 67
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3429 64
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14142 61
Энергетика - Energy - Energetically 4325 56
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8902 50
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4190 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20451 41
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6834 41
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10460 40
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4068 38
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4440 30
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5216 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3176 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7562 26
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2698 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4662 20
Экспорт - Экспортные операции 2744 20
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3431 20
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3678 20
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2180 20
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4994 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4115 19
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Коммерсантъ - Издательский дом 1251 3
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Казахстан Сегодня 308 2
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Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 580 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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