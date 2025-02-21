Золотодобывающая компания «Полюс» завершила проект по миграции с UiPath на платформу PIX RPA

Золотодобывающая компания России «Полюс» завершила миграцию программных роботов с UiPath на отечественную платформу PIX RPA. В компании роботизированы свыше 100 бизнес-процессов в отделах финансов, логистики, управления персоналом, клиентского сервиса и других. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

В «Полюсе» за выполнение сервисных процессов отвечает корпоративный многофункциональный центр (МФЦ). В 2020 г. его признали лучшим корпоративным центром обслуживания в России сразу в нескольких номинациях. «Полюс» активно инвестирует в развитие МФЦ: внедряет новые технологии и ИТ-решения, которые позволяют постоянно увеличивать эффективность процессов. Одна из таких технологий — программная роботизация.

В 2021 г. в «Полюсе» создали Центр компетенций по RPA и запустили программу роботизации на базе платформы UiPath. Центр компетенций обеспечивал полный жизненный цикл RPA — от сбора идей и описания процессов до разработки, тестирования, внедрения и сопровождения программных роботов, а также анализа их эффективности. Роботизация стала одним из ключевых направлений в повышении производительности, операционной эффективности и оптимизации процессов в компании.

После ухода с рынка иностранных платформ перед компанией встал вопрос выбора новой RPA-системы. «Полюсу» требовалась перспективная отечественная платформа, соответствующая требованиям к функциональности и стабильности. Компания увидела наибольший потенциал в платформе PIX RPA и выбрала ее для дальнейшего развития практики по роботизации.

«Полюс» пошел по пути постепенной и безопасной миграции: переносить процессы только тогда, когда текущие возможности новой платформы соответствуют требованиям отдельно взятого процесса. Проект по импортозамещению занял полтора года, и в ходе него компания как переносила существующие процессы, так и запускала новых роботов на PIX RPA, сотрудничала с вендором по доработке функциональности, создавала собственные библиотеки и модули. Открытость платформы для разработчиков положительно сказалась на скорости и эффективности проекта.

«В 2022 г. российские платформы значительно отставали от лидеров RPA-рынка, и мы понимали, что, являясь крупным пользователем, можем внести свой вклад в развитие одной из таких систем. Так мы приняли решение о переходе на PIX RPA. Сегодня платформа удовлетворяет большинству требованиям, и миграция роботов завершена. Центр компетенций продолжает разработку новых процессов, внедряя роботов практически во все ключевые сферы компании», — сказал руководитель Центра компетенций RPA «Полюс» Алексей Федоров.

Снижение затрат и рисков — важный показатель эффективности RPA. И большинство программных роботов в «Полюсе» задействованы в сферах бухгалтерии и управления персоналом. Наибольший эффект RPA показывает в процессе деблокирования операций в ERP-системе на основании входящих документов поставок. Программный робот каждые несколько минут обрабатывает документы, поступающие в ЭДО, анализирует их, а затем отправляет в учетную систему.

Однако компания роботизирует и, на первый взгляд, нестандартные процессы. Один из таких — процесс распределения парковочных мест среди сотрудников. Чтобы повысить эффективность использования парковки, специалисты ЦК разработали программного робота, который ежедневно определяет среди сотрудников, обеспеченных парковочными местами, тех, кто скоро собирается в отпуск или командировку. Далее робот пишет владельцу парковочного места письмо с предложением на время передать своё место другому сотруднику. Благодаря роботизации этого процесса процент использования парковочных мест повысился, а что еще важнее, вырос уровень лояльности сотрудников к компании.

«Любая автоматизация должна исходить от эмпатии. В «Полюсе» мы регулярно проводим внутреннее обучение, где рассказываем о технологиях, которые могут помочь в работе. RPA — не исключение. Для бизнес-пользователей мы организуем мастер-классы, где рассказываем, как подобрать процессы под роботизацию и правильно сформулировать ТЗ, чтобы реализация и внедрение робота были комфортными для всех. Таким образом, мы не только повышаем эффективность компании, но и делаем инновации доступными каждому», — сказала генеральный директор МФЦ «Полюс» Наталья Самигуллина.

«Полюс стал для нас важным и крупным RPA-заказчиком. Дело не только в большом количестве роботизированных процессов и интересных кейсах, но и в высоком уровне технологической зрелости компании. В ходе сотрудничества мы получили от заказчика ценные рекомендации по доработке платформы, которые помогли нам добиться высокого уровня функциональности и качества продукта. Кейс «Полюса» также показателен для других компаний, которые ищут развитое и проверенное RPA-решение и хотят применять ИИ в своих бизнес-процессах», — сказал Антон Игнатов, менеджер по развитию клиентов PIX Robotics.

В дальнейшем внутренний Центр компетенций по RPA продолжит масштабировать и популяризировать технологию внутри компании, чтобы бизнес-пользователи сами приходили с запросами на роботизацию. Фокус на 2025 г. — автоматизация процессов при помощи PIX RPA в строительстве и логистике. Также компания активно исследует возможности синергии RPA и искусственного интеллекта, чтобы роботы могли анализировать данные, предсказывать тенденции и принимать более сложные решения.