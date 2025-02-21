Самигуллина Наталья
|21.02.2025
|Золотодобывающая компания «Полюс» завершила проект по миграции с UiPath на платформу PIX RPA 1
|28.08.2023
|Умный робот «Ростелекома» подключился к техподдержке золотодобывающей компании «Полюс» 1
Самигуллина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9748 1
|Ермаков Валерий 125 1
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