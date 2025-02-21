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Самигуллина Наталья



21.02.2025 Золотодобывающая компания «Полюс» завершила проект по миграции с UiPath на платформу PIX RPA 1
28.08.2023 Умный робот «Ростелекома» подключился к техподдержке золотодобывающей компании «Полюс» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Самигуллина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9748 1
МФЦ Полюс 6 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3007 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4037 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6287 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7675 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24594 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10812 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1890 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 285 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 737 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 786 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3065 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4181 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1117 1
Ермаков Валерий 125 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 2
Россия - ДФО - Магаданская область 423 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 875 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 936 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1668 1
Россия - СФО - Иркутская область 1112 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24243 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 1
Энергетика - Energy - Energetically 5121 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8549 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3573 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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