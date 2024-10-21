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PIX Robotics Пикс Роботикс

PIX Robotics - Пикс Роботикс

PIX Robotics — российский разработчик технологичных и инновационных решений для среднего и крупного бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, PIX PM и PIX BI.  Платформа PIX входит в реестр отечественного ПО, отвечает требованиями государственных регуляторов, соответствует 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 года является резидентом Инновационного Центра «Сколково».

Обзор «PIX Robotics» на Market.CNews

21.10.2024 PIX Robotics разработала решение для автоматического создания программного робота

го интерфейса. Новый функционал станет важной частью аналитического модуля «PIX Монитор задач» — инструмента класса Task Mining в рамках платформы «PIX Процессы». Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Оценка эффективности роботизации и сбор технического задания для создания робота — самый долгий процесс каждого проекта по роботизации, который может занимать до 50% времени коман
28.08.2024 Встроенный искусственный интеллект и аналитика: PIX Robotics представляет два новых модуля в платформе PIX RPA

т возможности для анализа эффектов от программной роботизации. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Smart-модуль в PIX RPA представляет собой набор smart-функций и шаблонов и позв
07.08.2024 Prof-IT Group и Pix Robotics заключили соглашение в сфере внедрения и импортозамещения BI

Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, и разработчик ПО в области цифровой трансформации Pix Robotics объявили о партнерстве, связанном с внедрением решений по автоматизации бизнес-процессов и роботизации. Сотрудничество даст возможность интегратору предлагать заказчикам экосистему
17.07.2024 Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского и компания PIX Robotics подписали соглашение о сотрудничестве

роектной деятельности РГУНХ им. В. И. Вернадского Александр Батищев и генеральный директор компании PIX Robotics Сергей Белостоцкий подписали соглашение о сотрудничестве и сетевой договор о реа
12.07.2024 Решение PIX BI — в учебной программе университета ИТМО

Решение PIX BI от компании PIX Robotics вошло в магистерскую программу «Технологии и стратегии бизнес-трансформации» университета ИТМО. Программа готовит востребованных специалистов для комплексной трансформации бизнеса.
18.06.2024 Быстрая аналитика со встроенной СУБД: PIX Robotics и Arenadata выпускают совместное решение

Arenadata и PIX Robotics выводят на рынок новый технологический бандл, состоящий из комплекта лицензий на систему бизнес-анализа PIX BI и кластерную колоночную СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM). Совместное

06.06.2024 Сергей Полехин возглавил направление развития продукта PIX BI в компании PIX Robotics

Сергей Полехин, ранее – главный архитектор решений Qlik в России и СНГ, присоединился к команде PIX Robotics в качестве владельца продукта PIX BI. На этой должности он сменит Сергея Белостоцкого, который в апреле 2024 г. был назначен на позицию генерального директора компании. Об этом CNe
22.05.2024 Продукты экосистемы PIX Robotics стали первыми среди решений по автоматизации бизнес-процессов, подтвердившими совместимость с отечественной мобильной операционной системой «Ред ОС М»

Компании «Ред Софт» и PIX Robotics подтвердили совместимость платформы PIX RPA, системы анализа данных PIX BI и инс
25.04.2024 Сергей Белостоцкий назначен руководителем компании PIX Robotics

Сергей Белостоцкий, ранее возглавлявший развитие продукта PIX BI, назначен руководителем компании PIX Robotics. На этом посту Сергей продолжит курс на усиление и масштабирование экосистемы продуктов PIX. Основатель PIX Robotics Сергей Ложкин сосредоточится на развитии новых направлен
22.04.2024 PIX Robotics запустила сертификацию специалистов по программной роботизации и бизнес-аналитике

ммной роботизации и бизнес-аналитики. Сертификация соответствует лучшим российским и международным практикам и разработана при поддержке университета «Иннополис». Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Сертификация «PIX Эксперт» позволяет проверить теоретические и практические знания и навыки в области владения ИТ-продуктами для цифровизации бизнеса. Сейчас доступна сертификация
27.03.2024 Челябинский офис «Первый Бит» нанял роботов

процессы в двух своих подразделениях с помощью программных роботов на платформе PIX RPA, таким образом оптимизировав работу расчетного отдела и HR-подразделения. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Коллектив офиса постоянно растет: рекрутеры «Первого Бита» ежедневно занимаются привлечением соискателей и проведением собеседований. Сотрудник открывает HeadHunter и вручную ищет
04.03.2024 GlowByte стала платиновым партнером компании PIX Robotics

ИТ-компания GlowByte получила статус платинового партнера PIX Robotics. Новый статус даст команде GlowByte широкие возможности по продвижению и внедрению решений PIX на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. С 2022 г. GlowByt
29.02.2024 Цифровые сотрудники с ИИ: PIX Robotics и «Группа Астра» выпускают совместное решение

«Группа Астра» и российский разработчик PIX Robotics выводят на рынок новый технологический бандл, состоящий из комплекта лицензий на PIX RPA и ОС Astra Linux. Совместное решение позволит развернуть полноценное рабочее место цифровог
15.02.2024 Система умного анализа данных PIX BI совместима с ОС Astra Linux

«Группа Астра» и PIX Robotics, разработчик экосистемы ИТ-решений для автоматизации и поддержки бизнес-процессов, протестировали свои продукты на совместимость. Результаты проведенных испытаний показали, что сис
12.02.2024 Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA

Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA от компании PIX Robotics. Роботы участвуют в миграции данных из разных учетных систем в единую ERP-систему без потери информации и помогают автоматизировать рутинные операции в отделах финансов и закупок.

08.02.2024 Novardis и PIX Robotics заключили технологическое партнерство

Системный интегратор Novardis и разработчик ПО в области цифровой трансформации PIX Robotics объявили о технологическом сотрудничестве. Novardis – ИТ-разработчик, специализирующийся на создании решений для автоматизации технологических и бизнес-процессов. Компания предлага
25.01.2024 «Ред ОС» совместима с продуктами экосистемы Pix Robotics

сообщил представитель «Ред софт», компании-разработчика «Ред ОС». Операционная система «Ред ОС» с доступным, интуитивно понятным интерфейсом и экосистема продуктов для автоматизации бизнес-процессов Pix Robotics показали высокую совместимость в результате совместно проведённых тестов. Продукты Pix Robotics помогают бизнесу решать комплексные задачи за счёт алгоритмирования, роботиза
28.12.2023 PIX Robotics и АО «НППКТ» успешно протестировали свои продукты на совместимость

Российские ИТ-компании АО «НППКТ» и PIX Robotics подписали двусторонний сертификат о совместимости компонентов платформы PIX RPA с операционной системой «ОСнова». В сентябре 2023 г. АО «НППКТ» и PIX Robotics протестировали
27.12.2023 Высшая школа бизнес-инжиниринга СПбПУ автоматизирует процессы с помощью ИТ-решений PIX

Высшая школа бизнес-инжиниринга СПбПУ внедряет систему анализа данных PIX BI и платформу организации процессного управления PIX Процессы. Решения компании PIX Robotics будут использоваться как для обучения студентов, так и для реализации проектов по автоматизации процессов в компаниях. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Выс
23.10.2023 ВШЭ и «Первый бит» автоматизируют ручные процессы с помощью роботов Pix RPA

Высшая школа экономики расширяет сотрудничество с международным ИТ-интегратором «Первый бит» и разработчиком программного обеспечения Pix Robotics в области внедрения программных роботов. Главная цель сотрудничества — автоматизация ручных операций в работе вуза. Кроме того, университет планирует обучать студентов использовани
10.10.2023 PIX Robotics анонсирует решение класса Process Mining — «PIX аналитик процессов»

Компания PIX Robotics, российский разработчик экосистемы ИТ-решений, запускает «PIX аналитик процессов» — инструмент класса Process Mining, который собирает и анализирует данные о бизнес-процессах в ком
03.10.2023 Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М

Компания PIX Robotics, российский разработчик экосистемы ИТ-решений, и «Байкал электроникс» завершили испытания на совместимость программных продуктов экосистемы PIX и ARM-процессора Baikal-M. По итогам
27.09.2023 Университет «Синергия» подготовит ИТ-специалистов в сотрудничестве с PIX Robotics

Университет «Синергия» и российский разработчик экосистемы ИТ-решений PIX Robotics подписали соглашение о сотрудничестве и приступили к реализации программы «PIX просвещение» в вузе. Сотрудничество университета и компании-разработчика позволит подготовить квалифи
21.09.2023 PIX Robotics вступила в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»

овой трансформации, выполнение целей импортозамещения, обеспечение информационной безопасности, а также поддержка экспорта российского ПО. В состав ассоциации входят более 270 ИТ-компаний. Вступление PIX Robotics в АРПП «Отечественный софт» даст возможность обмениваться опытом с другими компаниями-разработчиками и продвигать свои ИТ-решения как среди российских, так и зарубежных заказчиков.
14.09.2023 «Дата инновации» и PIX Robotics договорились о технологическом партнерстве

«Дата инновации» и PIX Robotics договорились о технологическом партнерстве в рамках разработки интерфейса между системой умного анализа данных PIX BI и продуктом «Плюс7 сканеры метаданных». Такое решение позволит
04.09.2023 «PIX просвещение»: вместе умнее: PIX Robotics анонсировала расширение программы сотрудничества с российскими вузами 

Компания PIX Robotics, российский разработчик экосистемы ИТ-решений, анонсировала расширение программы «PIX просвещение» по популяризации востребованных профессий в ИТ среди молодежи. Вместе с ведущими

19.07.2023 В Pix Robotics назначен GR-директор

s, российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса, представила стратегию развития бизнеса, в рамках которой планирует трансформировать 2 млн рабочих мест к 2025 г. Для достижения этой цели Pix Robotics усиливает взаимодействие на всех уровнях, включая органы власти, и вводит новую для компании должность по выстраиванию взаимоотношений с государством. Директором по взаимодействию

10.07.2023 Pix Robotics вступила в ассоциацию «Руссофт»

Pix Robotics вошла в состав НП «Руссофт» — отраслевой ассоциации, представляющей индустрию разработки ПО в России. Такое объединение позволит Pix Robotics укрепить позиции на глобальном рынке, участвовать в изменениях ИТ-индустрии и ускорении развития российской экономики в целом. «Руссофт» объединяет российских разработчиков програм
30.06.2023 Владимир Путин поздравил PIX Robotics с победой в конкурсе лучших новых отечественных брендов России

Компания PIX Robotics, ведущий российский разработчик ПО в области цифровой трансформации и импортозамещения, стала победителем конкурса лучших новых отечественных брендов России в номинации «Информацио
30.06.2023 Николай Буланов, PIX Robotics: Процессный подход — это новый этап управления организацией

ать эти процессы, чтобы сделать из них техзадание на автоматизацию с помощью роботов. И это стало первым шагом на пути перехода на процессный подход. Николай Буланов, директор по консалтингу компании PIX Robotics Затем мы поняли, что комплексного инструмента для решения этой проблемы на рынке нет: все используют составные части разных продуктов. Стало ясно, что нужна целостная платформа. Ка
28.06.2023 «Корус консалтинг» предложит российским компаниям отечественную BI-систему PIX BI

ГК «Корус консалтинг» и PIX Robotics заключили партнерское соглашение. Компании предложат российскому рынку отечественное BI-решение PIX BI, которое подходит для замещения западных BI-продуктов. Об этом CNews сообщили
26.04.2023 PIX Robotics и Qlever Solutions заключили партнёрское соглашение в сфере внедрения BI-решений

Qlever Solutions, специализирующаяся на работе с данными, заключила партнерское соглашение с российским разработчиком ПО в области цифровой трансформации PIX Robotics. Компании объединяют свои усилия для реализации проектов по импортозамещению систем бизнес-аналитики и внедрении продукта PIX BI. Qlever Solutions занимается разработкой и внедрени
13.04.2023 PIX Robotics выводит на рынок новую платформу для оцифровки и управления бизнес-процессами — «PIX Процессы» .

ess Studio («Процессная студия») для проектирования и визуализации бизнес-процессов организации был создан на основе практик лидеров российского Enterprise-рынка. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. В единую платформу для организации процессного управления «PIX Процессы» входят три модуля: Process Studio («Процессная студия») для оцифровки бизнес-процессов, Task Mining («Мони
05.12.2022 Итоги года: PIX Robotics выполняет крупнейший в Европе проект миграции RPA

вузначного роста RPA — то, что вендоры быстро превращают свои продукты RPA в более широкую платформу автоматизации со встроенными возможностями гиперавтоматизации. Сергей Ложкин, генеральный директор PIX Robotics Российские вендоры RPA растут в тысячах процентов, и этому сопутствует несколько факторов. Во-первых, зрелость рынка. Мы не начинали делать роботов с нуля, перед нами уже был приме
16.11.2022 PIX RPA выбрана целевой платформой роботизации бизнес-процессов Московской биржей

по выполнению рутинных операций. Это позволило повысить пропускную способность при выполнении однотипных операций и высвободить ресурсы на решение других кейсов. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Елена Березовская, директор по эффективности бизнес-процессов Московской биржи: «Программные роботы стали неотъемлемой частью набора инструментария повышения эффективности бизнес-
21.10.2022 PIX Robotics выводит на российский рынок инновационную систему умного анализа данных PIX BI

нтерфейсом, гибкой системой фильтрации и возможностью создания персонализированных отчетов. PIX BI призван заменить в России BI-продукты ушедших мировых вендоров. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. До февраля 2022 г. на российском рынке BI-систем доминировали зарубежные вендоры – Qlik, Microsoft (Power BI), Tableau, Oracle BI. Доля российских BI-решений была низкой, так как

12.10.2022 PIX Robotics и iiii Tech стали партнерами по внедрению RPA

рованной автоматизации бизнес-процессов PIX RPA отвечает требованиям заказчиков, а Академия PIX и активное комьюнити помогают изучать RPA как разработчикам, так и бизнес-пользователям. «Партнерство с PIX Robotics расширяет нашу экспертизу и спектр предоставляемых услуг в сфере роботизации, позволяя обеспечивать решение еще более комплексных задач наших клиентов, сохраняя гибкость и ориентац
30.08.2022 Pix Robotics и «Акстим» заключили партнерское соглашение

ородных ИТ-систем, которых становится все больше в компаниях. Рост интереса к RPA и успешные кейсы показывают долгосрочную перспективу нашей технологии», — отметил Сергей Ложкин, генеральный директор Pix Robotics.
01.08.2022 Николай Буланов присоединился к команде PIX Robotics в качестве директора по консалтингу

Николай Буланов, ранее — руководитель решений Blue Prism в России и СНГ, занял должность директора по консалтингу PIX Robotics, российского разработчика RPA-платформ. На этой позиции Николай займется развитием методологии эффективного использования продуктов PIX, развитием новых направлений и поддержкой по
19.07.2022 ГК «Альфа-лизинг» роботизировала публикацию сообщений на сайте Росфинмониторинга на базе платформы PIX Robotics

Альфа-лизинг», российская частная лизинговая компания, совместно с ИТ-компанией «Первый бит» роботизировала публикацию сообщений на сайте Росфинмониторинга с помощью платформы PIX Robotics. В результате процесс формирования и проверки сообщения сократился в два раза. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Главная задача проекта — автоматизация проц

Публикаций - 101, упоминаний - 111

PIX Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

8213 14
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 12
UIPath 101 11
Microsoft Corporation 24625 9
SAP SE 5277 8
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 7
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 6
Первая Форма - 1Форма 47 6
Qlik - QlikTech 160 6
Ред Софт - Red Soft 700 5
Blue Prism 28 4
Softline - Polymatica - Полиматика 172 4
Infomaximum - Инфомаксимум 31 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 3
Content AI - Контент ИИ 75 3
GreenData - Гриндата 31 3
Salesforce.com - Tableau Software 110 3
Купол ИЭМЗ - Ижевский электромеханический завод 5 3
Рексофт - Reksoft 419 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 3
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Абсолют Технологии 5 3
МегаФон 8805 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Telegram Group 1983 2
Rondem - Рондем 6 2
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 21 2
Automation Anywhere 10 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Oracle Corporation 6688 2
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 9 2
Visiology - Визиолоджи 71 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 7
Спортмастер - Sportmaster 176 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 15 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 5
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 5
Ингосстрах СПАО 421 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 5
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БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 4
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ФосАгро 126 4
Альфа-Капитал УК 102 4
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Почта России ПАО 2112 3
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 3
Велесстрой СМУ 12 3
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 3
Комус 94 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 3
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 2
Ренессанс Страхование 160 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 10
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
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