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Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского и компания PIX Robotics подписали соглашение о сотрудничестве

Проректор по проектной деятельности РГУНХ им. В. И. Вернадского Александр Батищев и генеральный директор компании PIX Robotics Сергей Белостоцкий подписали соглашение о сотрудничестве и сетевой договор о реализации образовательных программ, направленные на совместное развитие кадрового, научно-образовательного и инновационного потенциалов. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Ключевыми направлениями партнерства станут организация и реализация совместных проектов, курсов, семинаров по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, а также разработка совместных научно-исследовательских программ и проектов. Кроме того, изучение продуктов PIX Robotics – PIX RPA, PIX BI и «PIX Процессы» – включат в учебные программы университета.

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«Благодаря внедрению в учебный процесс программных продуктов PIX Robotics Университет подготовит высококвалифицированных госуправленцев и менеджеров, применяющих в принятии управленческих решений современные технологии интеллектуального анализа данных и искусственного интеллекта. Агроинженеры и выпускники по ИТ-направлениям изучат технологии программной роботизации с элементами ИИ. Студенты Университета в рамках основного обучения получат возможность бесплатно пройти сертификацию по дополнительным программам «Разработчик RPA» и «Разработчик PIX BI» и стать еще более востребованными на рынке труда. Я уверен, что технологии Data Mining, компьютерного зрения и машинного обучения, которые интегрированы в PIX RPA, станут катализаторами развития научных направлений Университета», — отметил проректор по проектной деятельности РГУНХ им. В. И. Вернадского Александр Батищев.

«Мы рады, что Университет Вернадского стал первым сельскохозяйственным университетом, который так активно внедряет российские информационные технологии в учебный процесс. Студенты Университета смогут изучать наши программные продукты и принимать участие в хакатонах и олимпиадах, которые мы организуем. Уверен, что выпускники Университета станут госуправленцами новой формации – способными в условиях цифровой трансформации грамотно управлять территориями страны в рамках национального проекта «Экономика данных». Не сомневаюсь, что выпускники по ИТ-направлениям смогут найти достойное место на рынке труда, в том числе закрыть потребности в кадрах в нашей компании и у наших партнеров – крупных агрохолдингов», — сказал Сергей Белостоцкий, генеральный директор PIX Robotics.

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