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PIX Robotics PIX RPA Platform


 

Николай Буланов, Директор по консалтингу, PIX Robotics "Скоростная цифровизация: теория и практика" 13 сентября 2022 года CNews конференция "Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях"
 

УПОМИНАНИЯ


18.03.2025 Клиентам Navicon стали доступны продукты «PIX Процессы» и PIX RPA

, разработчик решений в сферах роботизации, бизнес-аналитики, AI&ML и управления процессами, объявляют о расширении партнерства. Клиентам Navicon станут доступны программные продукты «PIX Процессы» и PIX RPA. ИТ-решения PIX Robotics, предназначенные в первую очередь для средних и крупных компаний, усилят портфель импортонезависимых BPM-разработок Navicon. Об этом CNews сообщили представител
21.02.2025 Золотодобывающая компания «Полюс» завершила проект по миграции с UiPath на платформу PIX RPA

Золотодобывающая компания России «Полюс» завершила миграцию программных роботов с UiPath на отечественную платформу PIX RPA. В компании роботизированы свыше 100 бизнес-процессов в отделах финансов, логистики, управления персоналом, клиентского сервиса и других. Об этом CNews сообщили представители PIX Roboti
28.08.2024 Встроенный искусственный интеллект и аналитика: PIX Robotics представляет два новых модуля в платформе PIX RPA

PIX Robotics, российский разработчик ПО для среднего и крупного бизнеса, представляет два новых модуля в платформе для роботизации бизнес-процессов PIX RPA – аналитический модуль и Smart-модуль на базе PIX GPT. Новые компоненты платформы расширят возможности RPA-разработчиков и бизнес-пользователей и предоставят возможности для анализа эфф
21.08.2024 «Банк Уралсиб» роботизирует на платформе PIX RPA

«Банк Уралсиб» внедряет программную роботизацию на платформе PIX RPA. Это ускоряет автоматизацию, сокращает расходы на доработки и интеграцию систем, и в целом способствует росту эффективности процессов. За два года практика роботизации выросла в несколь
09.07.2024 IBS перевела роботов в «Лемана Про» на платформу PIX RPA

Группа компаний IBS выполнила миграцию программных роботов «Лемана Про» («Леруа Мерлен») с платформы UiPath на отечественную платформу PIX RPA. Роботы применяются в бухгалтерии для проверки первичной финансовой документации поставщиков и сверки взаиморасчетов с контрагентами. Проект был реализован за два месяца, обеспечив бесш
29.02.2024 Цифровые сотрудники с ИИ: PIX Robotics и «Группа Астра» выпускают совместное решение

«Группа Астра» и российский разработчик PIX Robotics выводят на рынок новый технологический бандл, состоящий из комплекта лицензий на PIX RPA и ОС Astra Linux. Совместное решение позволит развернуть полноценное рабочее место цифрового сотрудника и ускорит внедрение технологий искусственного интеллекта в отечественных компания
12.02.2024 Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA

Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA от компании PIX Robotics. Роботы участвуют в миграции данных из разных учетных систем в единую ERP-систему без потери информации и помогают автоматизировать рутинные операции в отделах

28.12.2023 PIX Robotics и АО «НППКТ» успешно протестировали свои продукты на совместимость

Российские ИТ-компании АО «НППКТ» и PIX Robotics подписали двусторонний сертификат о совместимости компонентов платформы PIX RPA с операционной системой «ОСнова». В сентябре 2023 г. АО «НППКТ» и PIX Robotics протестировали развертывание продуктов PIX Master и PIX Studio в среде ОС «ОСнова». В результате тестирова
23.10.2023 ВШЭ и «Первый бит» автоматизируют ручные процессы с помощью роботов Pix RPA

кций без необходимости собирать их вручную. Были проведены деловые встречи и бизнес-игры, на которых ИТ-специалисты познакомили сотрудников университета с принципами работы и преимуществами платформы Pix RPA, особенностями выбора процессов для роботизации и оценки ее эффективности. Для ускорения роботизации внутренних процессов вуза НИУ ВШЭ планирует обучать студентов работе на платформе

27.09.2023 «Первый бит» мигрировал и продолжает развивать программных роботов в фармацевтической компании «Акрихин»

кая компания, выпускающая более 200 наименований лекарственных препаратов. В рамках проекта компания «Первый бит» офис «Спортивная» импортозаместила более 20 программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит». «Акрихин» использовал программных роботов на платформе UiPath с 2020 г., делая ставку на освоение новых цифровых технологий

15.08.2023 «Первый бит» завершил проект по переводу программных роботов холдинга S7 на платформу Pix RPA

«Первый бит» завершил проект миграции роботизированных процессов холдинга S7 на платформу Pix RPA. Программные роботы помогают с задачами различных отделов, выполняя работу более 20 сотрудников. Холдинг S7 внедряет современные технологии и предъявляет высокие требования к надежности
03.08.2023 «Норникель» вместе с «Первым Битом» импортозаместили программных роботов с UiPath на PIX PRA

с командой «Первый Бит» офис Спортивная импортозаместили программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Проект миграции был реализован при поддержке вендора PIX Robotics. В рамках проекта

01.12.2022 Hoff перенесла критически важные процессы на отечественную платформу PIX RPA

Российская мебельная сеть Hoff перенесла критически важные роботизированные процессы с UiPath на отечественную платформу PIX RPA. До конца года Hoff планирует полный перевод всех 50 процессов на платформу от компании PIX Robotics. Hoff использует программных роботов с 2019 г. для снижения рутины в работе сотрудни
16.11.2022 PIX RPA выбрана целевой платформой роботизации бизнес-процессов Московской биржей

автоматизации для повышения эффективности внутренних бизнес-процессов. После перехода на платформу PIX RPA биржа оптимизировала процессы и увеличила количество роботов, снизив, таким образом,

05.07.2022 «Спортмастер» роботизировал процесс выгрузки эквайринговых отчетов по филиалам на RPA-платформе PIX

невных рутинных операций и переключиться на более важные интеллектуальные задачи. «Внедрение робота PIX RPA для процесса обработки отчетов эквайеров — это наш первый шаг на пути роботизации рут
24.03.2022 Подтверждена совместимость BPM-платформы Polycode и RPA-платформы Pix

Российские разработчики ИТ-решений «Полилог» и Pix Robotics в ходе испытаний подтвердили совместимость своих решений: BPM-платформы Polycode и RPA-платформы Pix. Специалисты смоделировали актуальную для многих российских компаний ситуацию: перенос данных из зарубежной информационной системы на базе Lotus (Microsoft) в отечественную пл
18.06.2020 Решение для автоматизации бизнеса от резидента «Сколково» включено в реестр отечественного ПО

Платформа PIX RPA, разработанная резидентом кластера информационных технологий Фонда «Сколково» компанией PIX Robotics, включена в Единый реестр российских программ. PIX Robotics - российский разработчик

Публикаций - 86, упоминаний - 95

PIX Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 118 68
UIPath 105 21
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 842 18
8511 15
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 10
SAP SE 5339 8
Telegram Group 2239 5
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 15 5
Blue Prism 28 4
Microsoft Corporation 24877 4
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 10 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2102 4
Yandex - Яндекс 7789 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 269 4
OneRPA - ИКЦ Системы и Технологии 4 4
Automation Anywhere 10 3
Salesforce - Tableau Software 112 3
Qlik - QlikTech 160 3
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 12 3
Купол ИЭМЗ - Ижевский электромеханический завод 5 3
Крок - Croc 1785 2
Корус Консалтинг ГК 1263 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 2
1С-Битрикс - Bitrix 597 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 239 2
Rondem - Рондем 6 2
Ред Софт - Red Soft 816 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 253 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 248 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 94 2
SimbirSoft - СимбирСофт 82 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 318 2
Первая Форма - 1Форма 52 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 244 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 2
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 522 7
Спортмастер - Sportmaster 181 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2892 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 6
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 15 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 5
Ингосстрах СПАО 436 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 613 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1696 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 259 4
Unilever - Юнилевер Русь 160 4
Альфа-Капитал УК 119 4
ПСБ - Промсвязьбанк 873 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 4
ФосАгро 129 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 4
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 3
Велесстрой СМУ 12 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1121 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 375 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 19 2
РЖД - Российские железные дороги 1943 2
ВкусВилл - Избёнка 163 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 481 2
ГПБ - Газпромбанк 1110 2
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 104 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1162 2
Аргос 2003 2 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 74 1
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Ренессанс Страхование 165 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3138 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 6
Федеральное казначейство России 1820 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4433 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2010 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6094 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Фонд Росконгресс 19 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 272 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 324 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3112 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 221 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 699 4
PEX Network - Process Excellence Network 13 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 749 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5536 85
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5757 77
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 43
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4910 36
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10714 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15138 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6895 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29216 15
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5614 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26091 11
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1256 11
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1135 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12885 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8906 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4684 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12366 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11917 8
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 120 8
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1342 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30668 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13013 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2098 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10615 6
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 360 6
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2252 6
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 291 6
Оцифровка - Digitization 4719 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2270 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3736 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11779 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21909 5
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 976 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3208 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7094 5
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PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 42 40
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Linux OS 10271 9
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Microsoft Office 3828 8
Microsoft Windows 15929 7
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 212 6
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Softline - Sl Soft - Robin RPA 39 5
PIX Robotics - PIX Переходник 5 5
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CSBI ROOMY bots RPA - Руми 22 4
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Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  358 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1070 3
PIX Robotics - PIX просвещение 4 3
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Qlik Sense 42 2
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PIX Robotics - PIX Runner 2 2
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Google Tesseract 14 2
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Oracle Java - язык программирования 3146 2
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 19 2
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 366 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 300 2
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Ложкин Сергей 43 14
Мусолов Вячеслав 15 10
Белостоцкий Сергей 13 7
Буланов Николай 16 6
Серов Кирилл 7 5
Черников Александр 23 4
Чернявский Леонид 11 4
Драздов Валентин 5 3
Иткин Владимир 8 3
Подгорнов Вячеслав 8 3
Высоцкий Дмитрий 3 3
Коптелов Андрей 111 2
Бабанкина Виктория 3 2
Солдатов Алексей 99 2
Солдатов Сергей 19 2
Баев Андрей 9 2
Тихомиров Олег 25 2
Ильясов Самир 2 2
Ильин Игорь 3 2
Батищев Александр 4 2
Артемьев Константин 9 2
Селезнев Денис 30 2
Ильина Анна 3 2
Шевченко Александр 12 2
Симонов Александр 4 2
Кабаков Ярослав 61 1
Волков Сергей 88 1
Садовенко Илья 65 1
Захаров Алексей 47 1
Бычков Николай 11 1
Степанов Вячеслав 8 1
Соболев Михаил 6 1
Плашкевич Сергей 4 1
Тюльпа Дарья 2 1
Кроткова Карина 1 1
Карпова Мария 1 1
Рыбалкин Виталий 10 1
Харитонов Вадим 28 1
Сухарев Александр 7 1
Чураков Степан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52635 5
Европа 24407 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 4
Беларусь - Белоруссия 5852 3
Узбекистан - Республика 1789 3
Казахстан - Республика 5659 3
Америка Латинская 1846 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1088 2
Канада 4926 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4081 1
Германия - Федеративная Республика 12792 1
Испания - Королевство 3738 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2532 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 921 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 1
Аргентина - Аргентинская Республика 594 1
Коста-Рика - Республика 94 1
Колумбия - Республика 532 1
Америка Центральная 79 1
Гватемала - Республика 58 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1889 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 1
Индия - Bharat 5549 1
Ближний Восток 2989 1
Россия - СФО - Новосибирск 4445 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 962 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1449 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 528 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1612 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3550 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 581 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1409 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9187 45
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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