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PIX Robotics PIX RPA Platform
Николай Буланов, Директор по консалтингу, PIX Robotics "Скоростная цифровизация: теория и практика" 13 сентября 2022 года CNews конференция "Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях"
УПОМИНАНИЯ
|18.03.2025
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Клиентам Navicon стали доступны продукты «PIX Процессы» и PIX RPA
, разработчик решений в сферах роботизации, бизнес-аналитики, AI&ML и управления процессами, объявляют о расширении партнерства. Клиентам Navicon станут доступны программные продукты «PIX Процессы» и PIX RPA. ИТ-решения PIX Robotics, предназначенные в первую очередь для средних и крупных компаний, усилят портфель импортонезависимых BPM-разработок Navicon. Об этом CNews сообщили представител
|21.02.2025
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Золотодобывающая компания «Полюс» завершила проект по миграции с UiPath на платформу PIX RPA
Золотодобывающая компания России «Полюс» завершила миграцию программных роботов с UiPath на отечественную платформу PIX RPA. В компании роботизированы свыше 100 бизнес-процессов в отделах финансов, логистики, управления персоналом, клиентского сервиса и других. Об этом CNews сообщили представители PIX Roboti
|28.08.2024
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Встроенный искусственный интеллект и аналитика: PIX Robotics представляет два новых модуля в платформе PIX RPA
PIX Robotics, российский разработчик ПО для среднего и крупного бизнеса, представляет два новых модуля в платформе для роботизации бизнес-процессов PIX RPA – аналитический модуль и Smart-модуль на базе PIX GPT. Новые компоненты платформы расширят возможности RPA-разработчиков и бизнес-пользователей и предоставят возможности для анализа эфф
|21.08.2024
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«Банк Уралсиб» роботизирует на платформе PIX RPA
«Банк Уралсиб» внедряет программную роботизацию на платформе PIX RPA. Это ускоряет автоматизацию, сокращает расходы на доработки и интеграцию систем, и в целом способствует росту эффективности процессов. За два года практика роботизации выросла в несколь
|09.07.2024
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IBS перевела роботов в «Лемана Про» на платформу PIX RPA
Группа компаний IBS выполнила миграцию программных роботов «Лемана Про» («Леруа Мерлен») с платформы UiPath на отечественную платформу PIX RPA. Роботы применяются в бухгалтерии для проверки первичной финансовой документации поставщиков и сверки взаиморасчетов с контрагентами. Проект был реализован за два месяца, обеспечив бесш
|29.02.2024
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Цифровые сотрудники с ИИ: PIX Robotics и «Группа Астра» выпускают совместное решение
«Группа Астра» и российский разработчик PIX Robotics выводят на рынок новый технологический бандл, состоящий из комплекта лицензий на PIX RPA и ОС Astra Linux. Совместное решение позволит развернуть полноценное рабочее место цифрового сотрудника и ускорит внедрение технологий искусственного интеллекта в отечественных компания
|12.02.2024
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Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA
Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA от компании PIX Robotics. Роботы участвуют в миграции данных из разных учетных систем в единую ERP-систему без потери информации и помогают автоматизировать рутинные операции в отделах
|28.12.2023
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PIX Robotics и АО «НППКТ» успешно протестировали свои продукты на совместимость
Российские ИТ-компании АО «НППКТ» и PIX Robotics подписали двусторонний сертификат о совместимости компонентов платформы PIX RPA с операционной системой «ОСнова». В сентябре 2023 г. АО «НППКТ» и PIX Robotics протестировали развертывание продуктов PIX Master и PIX Studio в среде ОС «ОСнова». В результате тестирова
|23.10.2023
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ВШЭ и «Первый бит» автоматизируют ручные процессы с помощью роботов Pix RPA
кций без необходимости собирать их вручную. Были проведены деловые встречи и бизнес-игры, на которых ИТ-специалисты познакомили сотрудников университета с принципами работы и преимуществами платформы Pix RPA, особенностями выбора процессов для роботизации и оценки ее эффективности. Для ускорения роботизации внутренних процессов вуза НИУ ВШЭ планирует обучать студентов работе на платформе
|27.09.2023
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«Первый бит» мигрировал и продолжает развивать программных роботов в фармацевтической компании «Акрихин»
кая компания, выпускающая более 200 наименований лекарственных препаратов. В рамках проекта компания «Первый бит» офис «Спортивная» импортозаместила более 20 программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит». «Акрихин» использовал программных роботов на платформе UiPath с 2020 г., делая ставку на освоение новых цифровых технологий
|15.08.2023
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«Первый бит» завершил проект по переводу программных роботов холдинга S7 на платформу Pix RPA
«Первый бит» завершил проект миграции роботизированных процессов холдинга S7 на платформу Pix RPA. Программные роботы помогают с задачами различных отделов, выполняя работу более 20 сотрудников. Холдинг S7 внедряет современные технологии и предъявляет высокие требования к надежности
|03.08.2023
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«Норникель» вместе с «Первым Битом» импортозаместили программных роботов с UiPath на PIX PRA
с командой «Первый Бит» офис Спортивная импортозаместили программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Проект миграции был реализован при поддержке вендора PIX Robotics. В рамках проекта
|01.12.2022
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Hoff перенесла критически важные процессы на отечественную платформу PIX RPA
Российская мебельная сеть Hoff перенесла критически важные роботизированные процессы с UiPath на отечественную платформу PIX RPA. До конца года Hoff планирует полный перевод всех 50 процессов на платформу от компании PIX Robotics. Hoff использует программных роботов с 2019 г. для снижения рутины в работе сотрудни
|16.11.2022
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PIX RPA выбрана целевой платформой роботизации бизнес-процессов Московской биржей
автоматизации для повышения эффективности внутренних бизнес-процессов. После перехода на платформу PIX RPA биржа оптимизировала процессы и увеличила количество роботов, снизив, таким образом,
|05.07.2022
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«Спортмастер» роботизировал процесс выгрузки эквайринговых отчетов по филиалам на RPA-платформе PIX
невных рутинных операций и переключиться на более важные интеллектуальные задачи. «Внедрение робота PIX RPA для процесса обработки отчетов эквайеров — это наш первый шаг на пути роботизации рут
|24.03.2022
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Подтверждена совместимость BPM-платформы Polycode и RPA-платформы Pix
Российские разработчики ИТ-решений «Полилог» и Pix Robotics в ходе испытаний подтвердили совместимость своих решений: BPM-платформы Polycode и RPA-платформы Pix. Специалисты смоделировали актуальную для многих российских компаний ситуацию: перенос данных из зарубежной информационной системы на базе Lotus (Microsoft) в отечественную пл
|18.06.2020
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Решение для автоматизации бизнеса от резидента «Сколково» включено в реестр отечественного ПО
Платформа PIX RPA, разработанная резидентом кластера информационных технологий Фонда «Сколково» компанией PIX Robotics, включена в Единый реестр российских программ. PIX Robotics - российский разработчик
PIX Robotics и организации, системы, технологии, персоны:
|Ложкин Сергей 43 14
|Мусолов Вячеслав 15 10
|Белостоцкий Сергей 13 7
|Буланов Николай 16 6
|Серов Кирилл 7 5
|Черников Александр 23 4
|Чернявский Леонид 11 4
|Драздов Валентин 5 3
|Иткин Владимир 8 3
|Подгорнов Вячеслав 8 3
|Высоцкий Дмитрий 3 3
|Коптелов Андрей 111 2
|Бабанкина Виктория 3 2
|Солдатов Алексей 99 2
|Солдатов Сергей 19 2
|Баев Андрей 9 2
|Тихомиров Олег 25 2
|Ильясов Самир 2 2
|Ильин Игорь 3 2
|Батищев Александр 4 2
|Артемьев Константин 9 2
|Селезнев Денис 30 2
|Ильина Анна 3 2
|Шевченко Александр 12 2
|Симонов Александр 4 2
|Кабаков Ярослав 61 1
|Волков Сергей 88 1
|Садовенко Илья 65 1
|Захаров Алексей 47 1
|Бычков Николай 11 1
|Степанов Вячеслав 8 1
|Соболев Михаил 6 1
|Плашкевич Сергей 4 1
|Тюльпа Дарья 2 1
|Кроткова Карина 1 1
|Карпова Мария 1 1
|Рыбалкин Виталий 10 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Сухарев Александр 7 1
|Чураков Степан 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1991 1
|Центр Красноярск - телеканал 2 1
|Ведомости 1085 1
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