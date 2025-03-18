Клиентам Navicon стали доступны продукты «PIX Процессы» и PIX RPA , разработчик решений в сферах роботизации, бизнес-аналитики, AI&ML и управления процессами, объявляют о расширении партнерства. Клиентам Navicon станут доступны программные продукты «PIX Процессы» и PIX RPA. ИТ-решения PIX Robotics, предназначенные в первую очередь для средних и крупных компаний, усилят портфель импортонезависимых BPM-разработок Navicon. Об этом CNews сообщили представител

Золотодобывающая компания «Полюс» завершила проект по миграции с UiPath на платформу PIX RPA Золотодобывающая компания России «Полюс» завершила миграцию программных роботов с UiPath на отечественную платформу PIX RPA. В компании роботизированы свыше 100 бизнес-процессов в отделах финансов, логистики, управления персоналом, клиентского сервиса и других. Об этом CNews сообщили представители PIX Roboti

Встроенный искусственный интеллект и аналитика: PIX Robotics представляет два новых модуля в платформе PIX RPA PIX Robotics, российский разработчик ПО для среднего и крупного бизнеса, представляет два новых модуля в платформе для роботизации бизнес-процессов PIX RPA – аналитический модуль и Smart-модуль на базе PIX GPT. Новые компоненты платформы расширят возможности RPA-разработчиков и бизнес-пользователей и предоставят возможности для анализа эфф

«Банк Уралсиб» роботизирует на платформе PIX RPA «Банк Уралсиб» внедряет программную роботизацию на платформе PIX RPA. Это ускоряет автоматизацию, сокращает расходы на доработки и интеграцию систем, и в целом способствует росту эффективности процессов. За два года практика роботизации выросла в несколь

IBS перевела роботов в «Лемана Про» на платформу PIX RPA Группа компаний IBS выполнила миграцию программных роботов «Лемана Про» («Леруа Мерлен») с платформы UiPath на отечественную платформу PIX RPA. Роботы применяются в бухгалтерии для проверки первичной финансовой документации поставщиков и сверки взаиморасчетов с контрагентами. Проект был реализован за два месяца, обеспечив бесш

Цифровые сотрудники с ИИ: PIX Robotics и «Группа Астра» выпускают совместное решение «Группа Астра» и российский разработчик PIX Robotics выводят на рынок новый технологический бандл, состоящий из комплекта лицензий на PIX RPA и ОС Astra Linux. Совместное решение позволит развернуть полноценное рабочее место цифрового сотрудника и ускорит внедрение технологий искусственного интеллекта в отечественных компания

Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA от компании PIX Robotics. Роботы участвуют в миграции данных из разных учетных систем в единую ERP-систему без потери информации и помогают автоматизировать рутинные операции в отделах

PIX Robotics и АО «НППКТ» успешно протестировали свои продукты на совместимость Российские ИТ-компании АО «НППКТ» и PIX Robotics подписали двусторонний сертификат о совместимости компонентов платформы PIX RPA с операционной системой «ОСнова». В сентябре 2023 г. АО «НППКТ» и PIX Robotics протестировали развертывание продуктов PIX Master и PIX Studio в среде ОС «ОСнова». В результате тестирова

ВШЭ и «Первый бит» автоматизируют ручные процессы с помощью роботов Pix RPA кций без необходимости собирать их вручную. Были проведены деловые встречи и бизнес-игры, на которых ИТ-специалисты познакомили сотрудников университета с принципами работы и преимуществами платформы Pix RPA, особенностями выбора процессов для роботизации и оценки ее эффективности. Для ускорения роботизации внутренних процессов вуза НИУ ВШЭ планирует обучать студентов работе на платформе

«Первый бит» мигрировал и продолжает развивать программных роботов в фармацевтической компании «Акрихин» кая компания, выпускающая более 200 наименований лекарственных препаратов. В рамках проекта компания «Первый бит» офис «Спортивная» импортозаместила более 20 программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит». «Акрихин» использовал программных роботов на платформе UiPath с 2020 г., делая ставку на освоение новых цифровых технологий

«Первый бит» завершил проект по переводу программных роботов холдинга S7 на платформу Pix RPA «Первый бит» завершил проект миграции роботизированных процессов холдинга S7 на платформу Pix RPA. Программные роботы помогают с задачами различных отделов, выполняя работу более 20 сотрудников. Холдинг S7 внедряет современные технологии и предъявляет высокие требования к надежности

«Норникель» вместе с «Первым Битом» импортозаместили программных роботов с UiPath на PIX PRA с командой «Первый Бит» офис Спортивная импортозаместили программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Проект миграции был реализован при поддержке вендора PIX Robotics. В рамках проекта

Hoff перенесла критически важные процессы на отечественную платформу PIX RPA Российская мебельная сеть Hoff перенесла критически важные роботизированные процессы с UiPath на отечественную платформу PIX RPA. До конца года Hoff планирует полный перевод всех 50 процессов на платформу от компании PIX Robotics. Hoff использует программных роботов с 2019 г. для снижения рутины в работе сотрудни

PIX RPA выбрана целевой платформой роботизации бизнес-процессов Московской биржей автоматизации для повышения эффективности внутренних бизнес-процессов. После перехода на платформу PIX RPA биржа оптимизировала процессы и увеличила количество роботов, снизив, таким образом,

«Спортмастер» роботизировал процесс выгрузки эквайринговых отчетов по филиалам на RPA-платформе PIX невных рутинных операций и переключиться на более важные интеллектуальные задачи. «Внедрение робота PIX RPA для процесса обработки отчетов эквайеров — это наш первый шаг на пути роботизации рут

Подтверждена совместимость BPM-платформы Polycode и RPA-платформы Pix Российские разработчики ИТ-решений «Полилог» и Pix Robotics в ходе испытаний подтвердили совместимость своих решений: BPM-платформы Polycode и RPA-платформы Pix. Специалисты смоделировали актуальную для многих российских компаний ситуацию: перенос данных из зарубежной информационной системы на базе Lotus (Microsoft) в отечественную пл