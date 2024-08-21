«Банк Уралсиб» роботизирует на платформе PIX RPA

«Банк Уралсиб» внедряет программную роботизацию на платформе PIX RPA. Это ускоряет автоматизацию, сокращает расходы на доработки и интеграцию систем, и в целом способствует росту эффективности процессов. За два года практика роботизации выросла в несколько раз, и сегодня более, чем в 20 бизнес-процессах банка используются цифровые сотрудники. Об этом CNews сообщили представители компании PIX Robotics.

В банке сформирован Центр компетенций по роботизации, который отвечает за все процессы в жизненном цикле роботов: вместе с заказчиками формирует и приоритизирует задачи по роботизации бизнес-процессов, разрабатывает и запускает роботов и контролирует окупаемость в каждой задаче. Окупаемость кейсов по роботизации – один из важнейших показателей для развития RPA-практики наряду с удовлетворенностью пользователей. Для этого подразделение использует специальный калькулятор, который учитывает альтернативные расходы на персонал и автоматизацию, сравнивая их со стоимостью разработки и сопровождения робота.

Развитие и расширение роботизации на платформе PIX RPA означает для Центра компетенций выстраивание производственного цикла разработки, тестирования, релиза и сопровождения роботов, а также постоянную работу с различными подразделениями банка для эффективной генерации и сбора идей по возможной оптимизации процессов с применением платформы.

«Автоматизация процессов с использованием платформы PIX RPA открывает перед банком новые горизонты для повышения эффективности и скорости обслуживания. Наш Центр компетенций не только развивает и внедряет инновационные решения, но и активно сотрудничает с бизнес-подразделе­ниями для поиска и реализации наиболее перспективных идей. Мы стремимся к тому, чтобы роботизация стала неотъемлемой частью ежедневных операций, способствуя достижению стратегических целей банка», – отметил руководитель направления по роботизации «Банка Уралсиб» Александр Симонов.

Еще одним направлением развития является внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и интеллектуальной обработки документов (IDP). Интеграция ИИ может позволить роботам не только выполнять запрограммированные действия, но и анализировать данные, предсказывать тенденции и принимать более сложные решения. Использование IDP обеспечит автоматизацию обработки и анализа документов, что значительно ускорит работу с большим объемом информации и снизит вероятность ошибок. Сейчас Центр компетенций анализирует потенциальные бизнес-кейсы для тестирования этих гипотез на платформе PIX RPA.