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Индексная книга (каталог) CNews*
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Симонов Александр



24.02.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1
21.08.2024 «Банк Уралсиб» роботизирует на платформе PIX RPA 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Симонов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 106 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8615 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5336 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 1
PIX RPA Platform. 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2768 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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