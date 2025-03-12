Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172049
ИКТ 13391
Организации 10503
Ведомства 1452
Ассоциации 989
Технологии 3412
Системы 25325
Персоны 73819
География 2788
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2599
Мероприятия 848

Морозкин Андрей


12.03.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 1
26.02.2025 Какого экономического эффекта могут добиться банки с помощью ИИ 1
24.02.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1
14.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Морозкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 193 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 207 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 76 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 251 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 51 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4970 1
Atlassian 120 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 1
Dynamika - Динамика 25 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 2
ГПБ - Газпромбанк 1097 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1657 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 2
Абсолют Банк 234 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 2
Синара Банк - ДелоБанк 38 2
Фора Банк 59 2
Продо ГК - Продо Менеджмент 9 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
Синара ГК - Sinara Group 102 1
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 216 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5516 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21511 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1046 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5394 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2361 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6932 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1068 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 497 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2986 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4563 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3993 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2505 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8568 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5808 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6855 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 1
Оцифровка - Digitization 4623 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5119 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6218 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1759 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4206 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 788 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2983 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 804 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 229 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4387 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 197 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5368 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12831 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1093 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2185 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 98 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2920 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 359 1
Примо РПА - Primo RPA 36 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 158 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1147 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 250 1
Atlassian - Confluence 117 1
Carbon Soft - EvaTeam 18 1
Хван Артём 10 4
Дашкевич Иван 4 4
Казьмин Никита 9 3
Копысов Виталий 63 2
Строкова Анастасия 14 2
Алексеев Юрий 20 2
Ульихин Павел 35 2
Кибалко Кирилл 39 2
Львов Александр 6 2
Сергеев Павел 7 2
Зобов Дмитрий 3 2
Астафьев Денис 3 2
Лебедева Ольга 20 2
Семенников Антон 9 2
Тихомиров Олег 8 2
Подгорнов Вячеслав 7 2
Трушков Роман 7 2
Симонов Александр 3 2
Субачев Сергей 2 2
Шульман Евгений 2 2
Гребенник Геннадий 3 2
Борченко Павел 41 1
Киселёв Алексей 63 1
Кирьянова Александра 138 1
Фролов Алексей 22 1
Верисов Михаил 23 1
Левина Татьяна 2 1
Мезенцев Александр 16 1
Поваляева Елизавета 4 1
Кочетов Илья 5 1
Обухова Елизавета 1 1
Афонасенко Денис 1 1
Парфилов Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5845 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11094 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14699 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13830 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 964 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5870 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 428 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 228 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6482 1
Экономический эффект 1091 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6274 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1610 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 284 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2049 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153