Получите все материалы CNews по ключевому слову
Морозкин Андрей
Морозкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Хван Артём 10 4
|Дашкевич Иван 4 4
|Казьмин Никита 9 3
|Копысов Виталий 63 2
|Строкова Анастасия 14 2
|Алексеев Юрий 20 2
|Ульихин Павел 35 2
|Кибалко Кирилл 39 2
|Львов Александр 6 2
|Сергеев Павел 7 2
|Зобов Дмитрий 3 2
|Астафьев Денис 3 2
|Лебедева Ольга 20 2
|Семенников Антон 9 2
|Тихомиров Олег 8 2
|Подгорнов Вячеслав 7 2
|Трушков Роман 7 2
|Симонов Александр 3 2
|Субачев Сергей 2 2
|Шульман Евгений 2 2
|Гребенник Геннадий 3 2
|Борченко Павел 41 1
|Киселёв Алексей 63 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Фролов Алексей 22 1
|Верисов Михаил 23 1
|Левина Татьяна 2 1
|Мезенцев Александр 16 1
|Поваляева Елизавета 4 1
|Кочетов Илья 5 1
|Обухова Елизавета 1 1
|Афонасенко Денис 1 1
|Парфилов Олег 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.