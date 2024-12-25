Тихомиров Олег
Тихомиров Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|UIPath 101 2
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
|SAP SE 5277 1
|1С 8213 1
|Telegram Group 1983 1
|Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
|1С-Битрикс - Bitrix 579 1
|Automation Anywhere 10 1
|Blue Prism 28 1
|PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
|МКСКОМ 5 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
|Broadcom - VMware 2359 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
|Домарев Дмитрий 11 1
|Вылегжанин Сергей 1 1
|Волков Сергей 80 1
|Коптелов Андрей 109 1
|Садовенко Илья 65 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Ложкин Сергей 43 1
|Бычков Николай 11 1
|Плашкевич Сергей 4 1
|Кроткова Карина 1 1
|Тюльпа Дарья 2 1
|Карпова Мария 1 1
|Рыбалкин Виталий 10 1
|Присяжнюк Михаил 1 1
|Артемов Антон 4 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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