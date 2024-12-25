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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тихомиров Олег



25.12.2024 Первый в РФ крупный проект запуска RPA на Linux: опыт миграции банка ВТБ 1
31.07.2023 Олег Тихомиров, ВТБ: Программная роботизация — это и операционный инструмент, и способ апробации новых идей 1
06.06.2022 Как внедрить RPA и получить экономический эффект 1
10.03.2022 23 медицинские организации Ленинградской области используют дистанционный мониторинг здоровья пациентов 1
29.07.2020 Сбербанк подключил к системе безналичной оплаты проезда маршрутные автобусы в шести городах Ленобласти 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Тихомиров Олег и организации, системы, технологии, персоны:

UIPath 101 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
SAP SE 5277 1
8213 1
Telegram Group 1983 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Automation Anywhere 10 1
Blue Prism 28 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
МКСКОМ 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Broadcom - VMware 2359 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Ренессанс Страхование 160 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 4
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 88 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 857 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 215 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 38 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
BPM - iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 30 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 677 1
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 47 1
Linux OS 9937 2
Microsoft Windows 15657 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Примо РПА - Primo RPA 31 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Microsoft Office 3734 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Яндекс.Маркет 937 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Росатом Атомбот.Закупки 6 1
PIX RPA Platform. 75 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 56 1
Домарев Дмитрий 11 1
Вылегжанин Сергей 1 1
Волков Сергей 80 1
Коптелов Андрей 109 1
Садовенко Илья 65 1
Кабаков Ярослав 59 1
Ложкин Сергей 43 1
Бычков Николай 11 1
Плашкевич Сергей 4 1
Кроткова Карина 1 1
Тюльпа Дарья 2 1
Карпова Мария 1 1
Рыбалкин Виталий 10 1
Присяжнюк Михаил 1 1
Артемов Антон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 29 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 112 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Пикалёво 7 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кудрово 12 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 44 1
Европа 21767 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
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Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Экономический эффект 1067 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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