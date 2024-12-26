Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

DатаРу DataRu ДатаРу ДатаRu

DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu

DатаРу — российский производитель серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Компания предоставляет комплексные решения под конкретные задачи заказчиков крупного промышленного и производственного сектора, финансовых учреждений, государственных структур.

В октбяре 2024 года российский вендор технологических решений и сервисов DатаРу провел масштабную реструктуризацию. В результате организационных изменений функциональные направления DатаРу — «DатаРу Технологии», «DатаРу Консалтинг», «DатаРу Облако» и «DатаРу Сервис» — выделены в отдельные компании. ГК DатаРу обеспечит заказчиков комплексом продуктов для выстраивания полноценной ИТ-инфраструктуры, в том числе решениями собственного производства.

 

"Частное облако DатаРу"  Роман Гоц, Генеральный директор, DатаРу, CNews FORUM 2022


26.12.2024 «DатаРу» увеличила объем выручки в два раза и стала группой компаний

В ГК «DатаРу» подвели итоги работы за 2024 г. В недавно преобразованной группе компаний ожидают дву
16.12.2024 Роман Гоц -

Роман Гоц, «DатаРу»: Отечественная ИТ-инфраструктура движется от импортозамещения к поставкам под проекты заказчиков

нивать и в итоге купит лучшее для себя. Такая ситуация толкает рынок ИТ-решений вперед. Роман Гоц, «DатаРу»: Запросы заказчиков становились все более специфичными Как с помощью новых CPU Intel

20.11.2024 «DатаРу Облако» интегрирует решения «Ред Софт» в свою облачную платформу

Разработчик платформы «DатаРу Облако» и разработчик отечественного ПО «Ред Софт» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие облачных услуг на российском рынке. Линейка решений «Ред Софт» войдет в
24.10.2024 «DатаРу Консалтинг» включила в продуктовый портфель отечественную IBP-платформу Knowledge Space

Интегратор ИТ-решений для автоматизации бизнеса «DатаРу Консалтинг» заключил соглашение с разработчиком IBP-платформы Knowledge Space – компан
10.10.2024 «DатаРу» становится группой компаний

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» провел масштабную реструктуризацию. В результате организационных изменений функционал
08.10.2024 «DатаРу Консалтинг» и Optimacros стали партнерами

«DатаРу Консалтинг» заключила партнерское соглашение с разработчиком российской EPM/IBP-платфо
04.10.2024 «DатаРу Облако» разместит свою серверную инфраструктуру на площадке IXcellerate

«DaтaРу» выбрал дата-центр IXcellerate в качестве одной из площадок для размещения своей платформы «DатаРу Облако». Компания арендовала в ЦОД MOS5 (Южный кампус) семь стоек с максимальной нагру
24.09.2024 «DатаРу Облако» запустило сервис «DатаРу Backup 365» для резервного копирования данных из сервисов Microsoft

Подразделение российского вендора технологических решений и сервисов DатаРу «DатаРу Облако» предложит клиентам инструмент для резервного копирования и восстановления данных из сервисов Microsoft Office 365. Новый сервис обеспечивает надежность хранения да
17.09.2024 Merlion – официальный дистрибьютор «DaтaРу»

овой ИТ-инфраструктуры, став дистрибьютором серверного и сетевого оборудования российской компании «DатаРу». Об этом CNews сообщили представители Merlion. Отечественный вендор технологических р
26.08.2024 «DатаРу Консалтинг» стала партнером «Синтеллект» по внедрению платформы TESSA

нг», интегратор ИТ-решений, заключили партнерское соглашение. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу». «DатаРу Консалтинг» — подразделение российского вендора технологических решен
21.08.2024 «DатаРу» запускает новую линейку гибридных систем хранения данных «ДатаРу ОС» для бизнеса

решений и сервисов «DатаРу» объявил о запуске новой линейки гибридных систем хранения данных (СХД) «ДатаРу ОС». Новые решения предназначены для современных дата-центров, обеспечивая баланс межд
19.08.2024 vStack и «DатаРу» подписали соглашение об OEM-партнерстве и займутся производством гиперконвергентных ПАК

Компания vStack, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации, и «DатаРу», отечественный вендор технологических решений, заключили соглашение об OEM-партнерстве. Целью сотрудничества является разработка и продвижение готовых гиперконвергентных программно-аппа
14.08.2024 «DатаРу» представила новую линейку СХД «ДатаРу ОД» для надежной работы с данными и бизнес-приложений

огических решений и сервисов «DатаРу» объявил о запуске новой линейки систем хранения данных (СХД) «ДатаРу ОД». Оборудование разработано на базе современных технологий, отличается высокой произ
24.07.2024 Сервер «DатаРу» протестировали на совместимость с ПАК «Соболь»

ппаратный комплекс (ПАК) «Соболь» для доверенной загрузки ОС доказал стабильную работу на серверах «ДатаРу ПИ450» и «ДатаРу ПИ650». Об этом CNews сообщили представители «DатаРу». «Соболь
12.07.2024 «DатаРу» обновила модельный ряд СХД для искусственного интеллекта

ортфель базового оборудования для искусственного интеллекта и начал производство новых моделей СХД «ДатаРу ИСФ». В модельный ряд вошли три системы с высокой производительностью – ИСФ 910, 710 и
03.07.2024 «DатаРу» представила новые модели СХД для крупных предприятий

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» обновил линейку специализированных систем хранения резервных копий и добавил новые модели – «ДатаРу ДД9410» и «ДатаРу ДД9910». Эти устройства позволяют организациям защищать и восстанав
24.06.2024 «DатаРу Консалтинг» предложит своим заказчикам BI-платформу Visiology

Интегратор ИТ-решений для автоматизации бизнеса «DатаРу Консалтинг» и российский разработчик BI-платформы компания Visiology объявляют о старт
21.06.2024 Компании SL Soft (ГК Softline) и «DатаРу Консалтинг» стали партнерами

бизнес-партнерства, обладающие потенциалом для синергии. Сотрудничество с консалтинговой практикой “DатаРу Консалтинг” позволит укрепить позиции наших компаний в ИТ-индустрии», – отметил директ
19.06.2024 «DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации

на совместимость продукты — программное обеспечение SpaceVM и SpaceVDI — с серверным оборудованием «ДатаРу ПИ750». Программно-аппаратный комплекс на основе этих продуктов станет отечественной а
17.06.2024 Сервер «ДатаРу БС» продемонстрировал высокую производительность при работе с СУБД Oracle.

висов компания «DатаРу» провели тестирование производительности многопроцессорных серверов линейки «ДатаРу БС» при использовании их в качестве аппаратной платформы для работы СУБД Oracle Databa
31.05.2024 DатаРу расширила серию СХД «ДатаРу ПС» обновленной моделью с более высокими показателями эффективности

«DатаРу», российский вендор технологических решений и сервисов, расширил серию СХД «ДатаРу ПС», представив обновленную модель «ДатаРу ПС 3200». Решение отличается более в
27.05.2024 «DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB

оих продуктов. Совместимость и бесперебойную работу успешно подтвердили импортонезависимые серверы «ДатаРу БС», системы хранения данных «ДатаРу ПВ» и система виртуализации zVirt. Об этом
22.05.2024 «DатаРу Консалтинг» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве

Интегратор ИТ-решений «DатаРу Консалтинг» и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процес
21.05.2024 beeline cloud и «DатаРу Консалтинг» заключили партнерское соглашение

авщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) заключил партнерское соглашение c «DатаРу Консалтинг», интегратором ИТ-решений класса ERP, BI, BPM зарубежных и отечественных ве
17.05.2024 Вендор технологических решений «DатаРу» перешел на сервис кадрового ЭДО HRlink

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» перевел кадровый электронный документооборот (ЭДО) на платформу HRlink. ИТ-компания,

13.05.2024 Сервер российского вендора «DатаРу» прошел сертификацию и показал высокую производительность при работе с SAP HANA

Компания «DатаРу», российский вендор технологических решений и сервисов, прошла сертификации линейки серверов БСХ для высокоскоростной аналитической платформы SAP HANA. Серверы линейки БСХ продемонстриро
05.04.2024 «DатаРу Облако» возглавил Дмитрий Бородачев

Новое подразделение российского вендора технологических решений «DатаРу» — «DатаРу Облако» возглавил Дмитрий Бородачев. Он будет отвечать за развитие о
22.03.2024 «DaтaРу Консалтинг» стала партнером по внедрению компании «Ланит Омни»

ания «Ланит Омни» стала одним из первых отечественных вендоров программного обеспечения, с которым «DатаРу Консалтинг» начинает акселерацию российского бизнеса. Уверен, что совместная работа ус
15.03.2024 «DатаРу» запускает новое направление «DатаРу Облако»

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» открывает новое направление — «DатаРу Облако». Клиенты компании смогут получит
21.02.2024 Константин Прокопенко возглавил консалтинговое подразделение в ИТ-компании «DатаРу»

Новое кадровое назначение позволит «DатаРу» усилить недавно запущенное направление бизнеса. Константин Прокопенко будет отвечать

19.02.2024 «DатаРу» расширила линейку СХД и систем резервного копирования

туры, которые подойдут под разные объемы бизнес-задач. В модельный ряд вошли СХД начального уровня «ДатаРу МСА», оптимальные для небольших компаний с выгодным соотношением емкости и цены. При э
12.02.2024 «DатаРу» расширила линейку серверного оборудования

логический решений и сервисов «DатаРу» пополнился новым модельным рядом серверов общего назначения «ДатаРу ПЛ», высокопроизводительными серверами «ДатаРу СД» и сервером «ДатаРу СМ
31.01.2024 Сервер «ДатаРу ПИ760» получил сертификат совместимости с ОС Astra Linux

Отечественный сервер «ДатаРу ПИ760» компании «DатаРу» получил сертификат совместимости с российской ОС Astra Linux

29.01.2024 Ультрамасштабируемые серверы от «DатаРу» доказали совместимость с продуктами «Ред Софт»

хнологических вендоров показали, что «Ред ОС» и «Ред Виртуализация» корректно работают на серверах «ДатаРу БС» в условиях высокоинтенсивных нагрузок. Продукты «Ред Софт» включены в реестр росси
23.01.2024 «DатаРу» и «Росплатформа» представят комплексное решение для построения гиперконвергентной платформы

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» и разработчик средств серверной виртуализации и распределенного хранения данных «Росп
18.01.2024 Интегратор «Тела-Телеком» и «DатаРу» заключили соглашение о сотрудничестве

Российский ИТ-производитель «DатаРу» заключил соглашение с системным интегратором «Тела-Телеком». В рамках сотрудничества компании смогут предложить клиентам оборудование для формирования импортонезависимого ИТ-ландшафта с
10.01.2024 ИТ-производитель «DатаРу» увеличил объем выручки в семь раз по итогам 2023 года

Российский производитель технологических решений и сервисов «DатаРу» завершил 2023 г. с семикратным ростом выручки — по итогам года она превысила 2,7 млрд
28.12.2023 Сервисное подразделение ИТ-производителя «DатаРу» возглавил Павел Филистович

Команда российского вендора технологических решений и сервисов «DатаРу» продолжает расширяться. Сервисное бизнес-направление компании возглавил Павел Филисто
14.12.2023 Технологические партнеры vStack и «Dатару» предложат клиентам программно-аппаратный комплекс на базе собственных решений

Российский вендор «Dатару», специализирующийся на серверном и сетевом оборудовании, СХД, а также решениях для бизнеса, стал партнером производителя платформы виртуализации корпоративного уровня vStack. Компании в
05.12.2023 «Т1 интеграция» и «Dатару» заключили партнерство для бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры бизнеса

Российский системный интегратор «Т1 интеграция» заключил партнерское соглашение с «Dатару», отечественным производителем серверного и сетевого оборудования, а также систем хранения данных (СХД). Партнерство позволит расширить продуктовый портфель и предложить заказчикам линей

Публикаций - 112, упоминаний - 200

DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 34
Ред Софт - Red Soft 700 33
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 32
8213 31
Корус Консалтинг ГК 1217 29
Neoflex - Неофлекс 220 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
Т1 Холдинг - Т1 Группа 245 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 29
Biocad - Биокад 78 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 15
Intel Corporation 12197 11
Microsoft Corporation 24624 7
Softline - Софтлайн 2810 6
Broadcom - VMware 2359 5
Oracle Corporation 6687 5
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 5
Yandex - Яндекс 7339 5
Nvidia Corp 3487 5
SAP SE 5276 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
Cisco Systems 5114 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 2
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 2
Huawei 3933 2
Lenovo Group 2292 2
Dell EMC 5027 2
Ростелеком 9700 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 2
Telegram Group 1983 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Google LLC 11775 2
HPE Aruba Networks 88 2
Red Hat 1305 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 30
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 30
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 29
Шереметьево Хэндлинг 36 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 29
Силовые машины 111 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 21
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 17
Лента - Сеть розничной торговли 2080 16
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 15
Восток-Сервис ГК 52 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 13
Почта России ПАО 2112 6
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Абсолют Банк 230 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 36
Федеральное казначейство России 1772 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ГосИнформСистемы 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 105
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 88
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 69
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 53
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 42
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 36
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 31
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 30
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 29
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 29
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 29
Скрининг 150 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 26
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 25
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 20
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 19
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 19
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 17
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 17
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 16
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 15
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 14
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 30
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 29
БИС - ITQuick - Jumse 39 29
Linux OS 9936 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 9
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 9 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 8
DатаРу - ДатаРу БС - ДатаРу БСХ - серия серверов 6 6
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 6
DатаРу - ДатаРу ПИ - серия серверов 7 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 6
DатаРу - ДатаРу ПР - ДатаРу ПС - ДатаРу ПВ - серия СХД 6 6
Intel x86 - архитектура процессора 1856 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 5
Microsoft Windows 15656 5
Microsoft Teams - MS Teams 547 4
Microsoft Office 3734 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 4
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 27 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 3
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 2
Microsoft Exchange 1714 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 2
Microsoft Office 365 940 2
Microsoft Azure 1408 2
Сергеева Наталья 39 39
Рустамов Рустам 412 31
Натрусов Артем 284 30
Шадаев Максут 1008 30
Сотин Денис 205 30
Чурсин Дмитрий 61 30
Александров Александр 70 30
Тятюшев Максим 97 30
Евдокимов Игорь 50 29
Ульянов Николай 112 29
Семенов Александр 145 29
Леонов Алексей 79 29
Гузовский Денис 68 29
Добровинский Александр 35 29
Бурилов Андрей 105 29
Климов Андрей 72 29
Сивцев Илья 140 29
Булгаков Кирилл 104 29
Спирин Антон 61 29
Стоянов Алексей 41 29
Гаврилов Евгений 43 29
Карпов Роман 60 29
Маркова Светлана 32 29
Ульянычев Матвей 36 29
Долгов Александр 33 29
Сазонов Максим 29 29
Лукавенко Олег 35 29
Гуренков Михаил 30 29
фон Розен Александр 32 29
Сельдемиров Александр 43 29
Иванец Евгений 29 29
Золотарева Екатерина 26 19
Гоц Роман 46 18
Сергеев Сергей 138 16
Григоренко Вадим 40 16
Колесов Александр 54 16
Легостаева Светлана 82 16
Луганцев Александр 51 15
Уткин Владислав 20 15
Рыжков Станислав 15 15
Россия - РФ - Российская федерация 144195 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Азия - Азиатский регион 5528 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Франция - Французская Республика 7845 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Европа 21767 2
Индия - Bharat 5432 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Таджикистан - Республика 859 1
США - Вирджиния - Виргиния 267 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 67 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Казахстан - Республика 5525 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 26 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 96
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 49
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 31
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 29
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 22
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 19
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 12
Импортозамещение - параллельный импорт 481 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
Аудит - аудиторский услуги 2657 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Английский язык 6634 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Ведомости 996 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Forbes - Форбс 816 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
Vc.ru - Виси.ру 36 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 16
CNews Инновация года - награда 111 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 3
Gartner - Гартнер 3556 2
IDC - International Data Corporation 4910 2
S&P 500 558 1
Медиалогия 30 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 15
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 15
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Open University - Открытый университет 45 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 31
CNews FORUM Кейсы 225 31
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 5
CNews AWARDS - награда 519 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще