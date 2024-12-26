DатаРу DataRu ДатаРу ДатаRu
DатаРу — российский производитель серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Компания предоставляет комплексные решения под конкретные задачи заказчиков крупного промышленного и производственного сектора, финансовых учреждений, государственных структур.
В октбяре 2024 года российский вендор технологических решений и сервисов DатаРу провел масштабную реструктуризацию. В результате организационных изменений функциональные направления DатаРу — «DатаРу Технологии», «DатаРу Консалтинг», «DатаРу Облако» и «DатаРу Сервис» — выделены в отдельные компании. ГК DатаРу обеспечит заказчиков комплексом продуктов для выстраивания полноценной ИТ-инфраструктуры, в том числе решениями собственного производства.
"Частное облако DатаРу" Роман Гоц, Генеральный директор, DатаРу, CNews FORUM 2022
|26.12.2024
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«DатаРу» увеличила объем выручки в два раза и стала группой компаний
В ГК «DатаРу» подвели итоги работы за 2024 г. В недавно преобразованной группе компаний ожидают дву
|16.12.2024
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Роман Гоц -
Роман Гоц, «DатаРу»: Отечественная ИТ-инфраструктура движется от импортозамещения к поставкам под проекты заказчиков
нивать и в итоге купит лучшее для себя. Такая ситуация толкает рынок ИТ-решений вперед. Роман Гоц, «DатаРу»: Запросы заказчиков становились все более специфичными Как с помощью новых CPU Intel
|20.11.2024
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«DатаРу Облако» интегрирует решения «Ред Софт» в свою облачную платформу
Разработчик платформы «DатаРу Облако» и разработчик отечественного ПО «Ред Софт» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие облачных услуг на российском рынке. Линейка решений «Ред Софт» войдет в
|24.10.2024
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«DатаРу Консалтинг» включила в продуктовый портфель отечественную IBP-платформу Knowledge Space
Интегратор ИТ-решений для автоматизации бизнеса «DатаРу Консалтинг» заключил соглашение с разработчиком IBP-платформы Knowledge Space – компан
|10.10.2024
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«DатаРу» становится группой компаний
Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» провел масштабную реструктуризацию. В результате организационных изменений функционал
|08.10.2024
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«DатаРу Консалтинг» и Optimacros стали партнерами
«DатаРу Консалтинг» заключила партнерское соглашение с разработчиком российской EPM/IBP-платфо
|04.10.2024
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«DатаРу Облако» разместит свою серверную инфраструктуру на площадке IXcellerate
«DaтaРу» выбрал дата-центр IXcellerate в качестве одной из площадок для размещения своей платформы «DатаРу Облако». Компания арендовала в ЦОД MOS5 (Южный кампус) семь стоек с максимальной нагру
|24.09.2024
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«DатаРу Облако» запустило сервис «DатаРу Backup 365» для резервного копирования данных из сервисов Microsoft
Подразделение российского вендора технологических решений и сервисов DатаРу «DатаРу Облако» предложит клиентам инструмент для резервного копирования и восстановления данных из сервисов Microsoft Office 365. Новый сервис обеспечивает надежность хранения да
|17.09.2024
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Merlion – официальный дистрибьютор «DaтaРу»
овой ИТ-инфраструктуры, став дистрибьютором серверного и сетевого оборудования российской компании «DатаРу». Об этом CNews сообщили представители Merlion. Отечественный вендор технологических р
|26.08.2024
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«DатаРу Консалтинг» стала партнером «Синтеллект» по внедрению платформы TESSA
нг», интегратор ИТ-решений, заключили партнерское соглашение. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу». «DатаРу Консалтинг» — подразделение российского вендора технологических решен
|21.08.2024
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«DатаРу» запускает новую линейку гибридных систем хранения данных «ДатаРу ОС» для бизнеса
решений и сервисов «DатаРу» объявил о запуске новой линейки гибридных систем хранения данных (СХД) «ДатаРу ОС». Новые решения предназначены для современных дата-центров, обеспечивая баланс межд
|19.08.2024
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vStack и «DатаРу» подписали соглашение об OEM-партнерстве и займутся производством гиперконвергентных ПАК
Компания vStack, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации, и «DатаРу», отечественный вендор технологических решений, заключили соглашение об OEM-партнерстве. Целью сотрудничества является разработка и продвижение готовых гиперконвергентных программно-аппа
|14.08.2024
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«DатаРу» представила новую линейку СХД «ДатаРу ОД» для надежной работы с данными и бизнес-приложений
огических решений и сервисов «DатаРу» объявил о запуске новой линейки систем хранения данных (СХД) «ДатаРу ОД». Оборудование разработано на базе современных технологий, отличается высокой произ
|24.07.2024
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Сервер «DатаРу» протестировали на совместимость с ПАК «Соболь»
ппаратный комплекс (ПАК) «Соболь» для доверенной загрузки ОС доказал стабильную работу на серверах «ДатаРу ПИ450» и «ДатаРу ПИ650». Об этом CNews сообщили представители «DатаРу». «Соболь
|12.07.2024
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«DатаРу» обновила модельный ряд СХД для искусственного интеллекта
ортфель базового оборудования для искусственного интеллекта и начал производство новых моделей СХД «ДатаРу ИСФ». В модельный ряд вошли три системы с высокой производительностью – ИСФ 910, 710 и
|03.07.2024
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«DатаРу» представила новые модели СХД для крупных предприятий
Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» обновил линейку специализированных систем хранения резервных копий и добавил новые модели – «ДатаРу ДД9410» и «ДатаРу ДД9910». Эти устройства позволяют организациям защищать и восстанав
|24.06.2024
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«DатаРу Консалтинг» предложит своим заказчикам BI-платформу Visiology
Интегратор ИТ-решений для автоматизации бизнеса «DатаРу Консалтинг» и российский разработчик BI-платформы компания Visiology объявляют о старт
|21.06.2024
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Компании SL Soft (ГК Softline) и «DатаРу Консалтинг» стали партнерами
бизнес-партнерства, обладающие потенциалом для синергии. Сотрудничество с консалтинговой практикой “DатаРу Консалтинг” позволит укрепить позиции наших компаний в ИТ-индустрии», – отметил директ
|19.06.2024
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«DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации
на совместимость продукты — программное обеспечение SpaceVM и SpaceVDI — с серверным оборудованием «ДатаРу ПИ750». Программно-аппаратный комплекс на основе этих продуктов станет отечественной а
|17.06.2024
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Сервер «ДатаРу БС» продемонстрировал высокую производительность при работе с СУБД Oracle.
висов компания «DатаРу» провели тестирование производительности многопроцессорных серверов линейки «ДатаРу БС» при использовании их в качестве аппаратной платформы для работы СУБД Oracle Databa
|31.05.2024
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DатаРу расширила серию СХД «ДатаРу ПС» обновленной моделью с более высокими показателями эффективности
«DатаРу», российский вендор технологических решений и сервисов, расширил серию СХД «ДатаРу ПС», представив обновленную модель «ДатаРу ПС 3200». Решение отличается более в
|27.05.2024
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«DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB
оих продуктов. Совместимость и бесперебойную работу успешно подтвердили импортонезависимые серверы «ДатаРу БС», системы хранения данных «ДатаРу ПВ» и система виртуализации zVirt. Об этом
|22.05.2024
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«DатаРу Консалтинг» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве
Интегратор ИТ-решений «DатаРу Консалтинг» и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процес
|21.05.2024
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beeline cloud и «DатаРу Консалтинг» заключили партнерское соглашение
авщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) заключил партнерское соглашение c «DатаРу Консалтинг», интегратором ИТ-решений класса ERP, BI, BPM зарубежных и отечественных ве
|17.05.2024
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Вендор технологических решений «DатаРу» перешел на сервис кадрового ЭДО HRlink
Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» перевел кадровый электронный документооборот (ЭДО) на платформу HRlink. ИТ-компания,
|13.05.2024
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Сервер российского вендора «DатаРу» прошел сертификацию и показал высокую производительность при работе с SAP HANA
Компания «DатаРу», российский вендор технологических решений и сервисов, прошла сертификации линейки серверов БСХ для высокоскоростной аналитической платформы SAP HANA. Серверы линейки БСХ продемонстриро
|05.04.2024
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«DатаРу Облако» возглавил Дмитрий Бородачев
Новое подразделение российского вендора технологических решений «DатаРу» — «DатаРу Облако» возглавил Дмитрий Бородачев. Он будет отвечать за развитие о
|22.03.2024
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«DaтaРу Консалтинг» стала партнером по внедрению компании «Ланит Омни»
ания «Ланит Омни» стала одним из первых отечественных вендоров программного обеспечения, с которым «DатаРу Консалтинг» начинает акселерацию российского бизнеса. Уверен, что совместная работа ус
|15.03.2024
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«DатаРу» запускает новое направление «DатаРу Облако»
Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» открывает новое направление — «DатаРу Облако». Клиенты компании смогут получит
|21.02.2024
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Константин Прокопенко возглавил консалтинговое подразделение в ИТ-компании «DатаРу»
Новое кадровое назначение позволит «DатаРу» усилить недавно запущенное направление бизнеса. Константин Прокопенко будет отвечать
|19.02.2024
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«DатаРу» расширила линейку СХД и систем резервного копирования
туры, которые подойдут под разные объемы бизнес-задач. В модельный ряд вошли СХД начального уровня «ДатаРу МСА», оптимальные для небольших компаний с выгодным соотношением емкости и цены. При э
|12.02.2024
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«DатаРу» расширила линейку серверного оборудования
логический решений и сервисов «DатаРу» пополнился новым модельным рядом серверов общего назначения «ДатаРу ПЛ», высокопроизводительными серверами «ДатаРу СД» и сервером «ДатаРу СМ
|31.01.2024
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Сервер «ДатаРу ПИ760» получил сертификат совместимости с ОС Astra Linux
Отечественный сервер «ДатаРу ПИ760» компании «DатаРу» получил сертификат совместимости с российской ОС Astra Linux
|29.01.2024
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Ультрамасштабируемые серверы от «DатаРу» доказали совместимость с продуктами «Ред Софт»
хнологических вендоров показали, что «Ред ОС» и «Ред Виртуализация» корректно работают на серверах «ДатаРу БС» в условиях высокоинтенсивных нагрузок. Продукты «Ред Софт» включены в реестр росси
|23.01.2024
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«DатаРу» и «Росплатформа» представят комплексное решение для построения гиперконвергентной платформы
Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» и разработчик средств серверной виртуализации и распределенного хранения данных «Росп
|18.01.2024
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Интегратор «Тела-Телеком» и «DатаРу» заключили соглашение о сотрудничестве
Российский ИТ-производитель «DатаРу» заключил соглашение с системным интегратором «Тела-Телеком». В рамках сотрудничества компании смогут предложить клиентам оборудование для формирования импортонезависимого ИТ-ландшафта с
|10.01.2024
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ИТ-производитель «DатаРу» увеличил объем выручки в семь раз по итогам 2023 года
Российский производитель технологических решений и сервисов «DатаРу» завершил 2023 г. с семикратным ростом выручки — по итогам года она превысила 2,7 млрд
|28.12.2023
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Сервисное подразделение ИТ-производителя «DатаРу» возглавил Павел Филистович
Команда российского вендора технологических решений и сервисов «DатаРу» продолжает расширяться. Сервисное бизнес-направление компании возглавил Павел Филисто
|14.12.2023
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Технологические партнеры vStack и «Dатару» предложат клиентам программно-аппаратный комплекс на базе собственных решений
Российский вендор «Dатару», специализирующийся на серверном и сетевом оборудовании, СХД, а также решениях для бизнеса, стал партнером производителя платформы виртуализации корпоративного уровня vStack. Компании в
|05.12.2023
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«Т1 интеграция» и «Dатару» заключили партнерство для бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры бизнеса
Российский системный интегратор «Т1 интеграция» заключил партнерское соглашение с «Dатару», отечественным производителем серверного и сетевого оборудования, а также систем хранения данных (СХД). Партнерство позволит расширить продуктовый портфель и предложить заказчикам линей
DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:
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