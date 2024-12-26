DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu

«DатаРу» увеличила объем выручки в два раза и стала группой компаний В ГК «DатаРу» подвели итоги работы за 2024 г. В недавно преобразованной группе компаний ожидают дву

Роман Гоц - Роман Гоц, «DатаРу»: Отечественная ИТ-инфраструктура движется от импортозамещения к поставкам под проекты заказчиков нивать и в итоге купит лучшее для себя. Такая ситуация толкает рынок ИТ-решений вперед. Роман Гоц, «DатаРу»: Запросы заказчиков становились все более специфичными Как с помощью новых CPU Intel

«DатаРу Облако» интегрирует решения «Ред Софт» в свою облачную платформу Разработчик платформы «DатаРу Облако» и разработчик отечественного ПО «Ред Софт» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие облачных услуг на российском рынке. Линейка решений «Ред Софт» войдет в

«DатаРу Консалтинг» включила в продуктовый портфель отечественную IBP-платформу Knowledge Space Интегратор ИТ-решений для автоматизации бизнеса «DатаРу Консалтинг» заключил соглашение с разработчиком IBP-платформы Knowledge Space – компан

«DатаРу» становится группой компаний Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» провел масштабную реструктуризацию. В результате организационных изменений функционал

«DатаРу Консалтинг» и Optimacros стали партнерами «DатаРу Консалтинг» заключила партнерское соглашение с разработчиком российской EPM/IBP-платфо

«DатаРу Облако» разместит свою серверную инфраструктуру на площадке IXcellerate «DaтaРу» выбрал дата-центр IXcellerate в качестве одной из площадок для размещения своей платформы «DатаРу Облако». Компания арендовала в ЦОД MOS5 (Южный кампус) семь стоек с максимальной нагру

«DатаРу Облако» запустило сервис «DатаРу Backup 365» для резервного копирования данных из сервисов Microsoft Подразделение российского вендора технологических решений и сервисов DатаРу «DатаРу Облако» предложит клиентам инструмент для резервного копирования и восстановления данных из сервисов Microsoft Office 365. Новый сервис обеспечивает надежность хранения да

Merlion – официальный дистрибьютор «DaтaРу» овой ИТ-инфраструктуры, став дистрибьютором серверного и сетевого оборудования российской компании «DатаРу». Об этом CNews сообщили представители Merlion. Отечественный вендор технологических р

«DатаРу Консалтинг» стала партнером «Синтеллект» по внедрению платформы TESSA нг», интегратор ИТ-решений, заключили партнерское соглашение. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу». «DатаРу Консалтинг» — подразделение российского вендора технологических решен

«DатаРу» запускает новую линейку гибридных систем хранения данных «ДатаРу ОС» для бизнеса решений и сервисов «DатаРу» объявил о запуске новой линейки гибридных систем хранения данных (СХД) «ДатаРу ОС». Новые решения предназначены для современных дата-центров, обеспечивая баланс межд

vStack и «DатаРу» подписали соглашение об OEM-партнерстве и займутся производством гиперконвергентных ПАК Компания vStack, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации, и «DатаРу», отечественный вендор технологических решений, заключили соглашение об OEM-партнерстве. Целью сотрудничества является разработка и продвижение готовых гиперконвергентных программно-аппа

«DатаРу» представила новую линейку СХД «ДатаРу ОД» для надежной работы с данными и бизнес-приложений огических решений и сервисов «DатаРу» объявил о запуске новой линейки систем хранения данных (СХД) «ДатаРу ОД». Оборудование разработано на базе современных технологий, отличается высокой произ

Сервер «DатаРу» протестировали на совместимость с ПАК «Соболь» ппаратный комплекс (ПАК) «Соболь» для доверенной загрузки ОС доказал стабильную работу на серверах «ДатаРу ПИ450» и «ДатаРу ПИ650». Об этом CNews сообщили представители «DатаРу». «Соболь

«DатаРу» обновила модельный ряд СХД для искусственного интеллекта ортфель базового оборудования для искусственного интеллекта и начал производство новых моделей СХД «ДатаРу ИСФ». В модельный ряд вошли три системы с высокой производительностью – ИСФ 910, 710 и

«DатаРу» представила новые модели СХД для крупных предприятий Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» обновил линейку специализированных систем хранения резервных копий и добавил новые модели – «ДатаРу ДД9410» и «ДатаРу ДД9910». Эти устройства позволяют организациям защищать и восстанав

«DатаРу Консалтинг» предложит своим заказчикам BI-платформу Visiology Интегратор ИТ-решений для автоматизации бизнеса «DатаРу Консалтинг» и российский разработчик BI-платформы компания Visiology объявляют о старт

Компании SL Soft (ГК Softline) и «DатаРу Консалтинг» стали партнерами бизнес-партнерства, обладающие потенциалом для синергии. Сотрудничество с консалтинговой практикой “DатаРу Консалтинг” позволит укрепить позиции наших компаний в ИТ-индустрии», – отметил директ

«DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации на совместимость продукты — программное обеспечение SpaceVM и SpaceVDI — с серверным оборудованием «ДатаРу ПИ750». Программно-аппаратный комплекс на основе этих продуктов станет отечественной а

Сервер «ДатаРу БС» продемонстрировал высокую производительность при работе с СУБД Oracle. висов компания «DатаРу» провели тестирование производительности многопроцессорных серверов линейки «ДатаРу БС» при использовании их в качестве аппаратной платформы для работы СУБД Oracle Databa

DатаРу расширила серию СХД «ДатаРу ПС» обновленной моделью с более высокими показателями эффективности «DатаРу», российский вендор технологических решений и сервисов, расширил серию СХД «ДатаРу ПС», представив обновленную модель «ДатаРу ПС 3200». Решение отличается более в

«DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB оих продуктов. Совместимость и бесперебойную работу успешно подтвердили импортонезависимые серверы «ДатаРу БС», системы хранения данных «ДатаРу ПВ» и система виртуализации zVirt. Об этом

«DатаРу Консалтинг» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве Интегратор ИТ-решений «DатаРу Консалтинг» и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процес

beeline cloud и «DатаРу Консалтинг» заключили партнерское соглашение авщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) заключил партнерское соглашение c «DатаРу Консалтинг», интегратором ИТ-решений класса ERP, BI, BPM зарубежных и отечественных ве

Вендор технологических решений «DатаРу» перешел на сервис кадрового ЭДО HRlink Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» перевел кадровый электронный документооборот (ЭДО) на платформу HRlink. ИТ-компания,

Сервер российского вендора «DатаРу» прошел сертификацию и показал высокую производительность при работе с SAP HANA Компания «DатаРу», российский вендор технологических решений и сервисов, прошла сертификации линейки серверов БСХ для высокоскоростной аналитической платформы SAP HANA. Серверы линейки БСХ продемонстриро

«DатаРу Облако» возглавил Дмитрий Бородачев Новое подразделение российского вендора технологических решений «DатаРу» — «DатаРу Облако» возглавил Дмитрий Бородачев. Он будет отвечать за развитие о

«DaтaРу Консалтинг» стала партнером по внедрению компании «Ланит Омни» ания «Ланит Омни» стала одним из первых отечественных вендоров программного обеспечения, с которым «DатаРу Консалтинг» начинает акселерацию российского бизнеса. Уверен, что совместная работа ус

«DатаРу» запускает новое направление «DатаРу Облако» Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» открывает новое направление — «DатаРу Облако». Клиенты компании смогут получит

Константин Прокопенко возглавил консалтинговое подразделение в ИТ-компании «DатаРу» Новое кадровое назначение позволит «DатаРу» усилить недавно запущенное направление бизнеса. Константин Прокопенко будет отвечать

«DатаРу» расширила линейку СХД и систем резервного копирования туры, которые подойдут под разные объемы бизнес-задач. В модельный ряд вошли СХД начального уровня «ДатаРу МСА», оптимальные для небольших компаний с выгодным соотношением емкости и цены. При э

«DатаРу» расширила линейку серверного оборудования логический решений и сервисов «DатаРу» пополнился новым модельным рядом серверов общего назначения «ДатаРу ПЛ», высокопроизводительными серверами «ДатаРу СД» и сервером «ДатаРу СМ

Сервер «ДатаРу ПИ760» получил сертификат совместимости с ОС Astra Linux Отечественный сервер «ДатаРу ПИ760» компании «DатаРу» получил сертификат совместимости с российской ОС Astra Linux

Ультрамасштабируемые серверы от «DатаРу» доказали совместимость с продуктами «Ред Софт» хнологических вендоров показали, что «Ред ОС» и «Ред Виртуализация» корректно работают на серверах «ДатаРу БС» в условиях высокоинтенсивных нагрузок. Продукты «Ред Софт» включены в реестр росси

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Сервисное подразделение ИТ-производителя «DатаРу» возглавил Павел Филистович Команда российского вендора технологических решений и сервисов «DатаРу» продолжает расширяться. Сервисное бизнес-направление компании возглавил Павел Филисто

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